



Россия

Разговор о модернизации военной группировки России на российских Курильских островах начался отнюдь не в связи с предстоящим визитом президента РФ В. Путина в Японию, как полагают некоторые. Речь об этом идет давно. Что же касается размещения на островах Кунашир и Итуруп в качестве сил сдерживания оборонительных систем «Бастион» и «Бал», то об этом министр обороны РФ С. Шойгу сообщил еще в марте текущего года, когда никаких планов поездки российского лидера на Японские острова не было. Поэтому обвинения российского руководства в том, что оно-де таким образом «усиливает» свои позиции на предстоящем саммите в Японии, беспочвенны и надуманы. Как неуместны, на мой взгляд, дипломатические протесты по этому поводу. Тем более удивительны близкие к угрозе обещания ответить на размещение ракетных установок на Курилах.

Понятно, что японскому правительству надо как-то реагировать в целях демонстрации своему народу «непризнания принадлежности южных Курил России», неправомерности российских властей укреплять обороноспособность якобы принадлежащих Японии островов. Но, думается, Москва не должна принимать японские протесты. Ибо речь идет о суверенных территориях России, уже более 70 лет назад в законном порядке перешедших к нашей стране.

В некоторых публикациях допускается, что в ответ Токио может ускорить реализацию планов размещения на территории своей страны американских ПРО, намекая, что эти системы могут быть использованы не только против ракет КНДР, как объявлялось ранее, но и против российского оружия.

Хотя обе стороны делают заявления о том, что ракетная тема не окажет влияния на переговоры лидеров двух стран в декабре, в действительности это дополнительный элемент противостояния, что может еще более усложнить поиск договоренностей о пограничном размежевании двух стран. Ибо какие-либо территориальные уступки невозможны и в связи с тем, что на передаваемых островах могут в соответствии с японо-американским Договором безопасности (военный союз) появиться базы тех же американских ПРО, что, понятно, для России абсолютно неприемлемо.