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Фидель Кастро и Юрий Гагарин

В соцсетях крайне негативно отреагировали на соболезнования канадского премьер-министра Джастина Трюдо в связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В Twitter ряд западных политиков и обычных пользователя осудили Трюдо за то, что он назвал Кастро выдающимся лидером.

Так, в соцсети даже появился специальный хештег #trudeaueulogies. В частности, бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Марко Рубио охарактеризовал высказывание канадского премьера не лучшим образом.

«Это реальное заявление или пародия? Потому что если это реальное заявление премьер-министра Канады, то это позорно и неловко», — написал Рубио в своем аккаунте.

Канадский политик Максим Бернье, в свою очередь, заявил, что Джастин Трюдо не осознает разницы между диктатором и президентом, который пребывает у власти несколько сроков.

В своем Twitter Бернье написал: «Кубинский долгослуживший президент». Джастин Трюдо, это называется «диктатор».

Издание Washington Post обратило внимание на реакцию на заявление канадского премьера о Кастро в соцсетях и подготовило подборку комментариев по этому поводу. Например, газета приводит такие ироничные высказывания: «Усама бен Ладен определенно был спорной фигурой, но его вклад в совершенствование систем безопасности аэропортов трудно переоценить».

Читайте подробнее: Запад начал травить премьера Канады за его теплые слова о Фиделе Кастро

Король Испании Хуан Карлос, отрекшийся от престола в пользу своего сына Филиппа VI два года назад, возглавит испанскую делегацию на церемониях прощания с лидером Кубинской революции, возглавлявшего страну до 2011 года Фиделем Кастро. Об этом сообщает издание El Pais.

Испанские официальные представители не бывали на Кубе в течение 18 лет, то есть дольше, чем чиновники из ЕС и даже США, с которыми у страны довольно напряженные отношения.

Монарх смог посетить Кубу только один раз в 1992 году в рамках Иберо-американского саммита. В годы царствования отрекшийся от престола король Испании так и не побывал на Кубе с официальным визитом. Так, эта страна стала единственной в Южной Америке, которую не сумел посетить Карлос официально, о чем очень сожалеет, как отмечает издание.

Читайте подробнее: Отрекшийся от престола король Испании приедет на похороны Фиделя Кастро

Бывшей президент Йемена Али Абдалла Салех обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой о предоставлении ему возможности визита на Кубу для того, чтобы почтить память лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает агентство Reuters

Под действием адресных санкций ООН Салех находится с 2014 года, когда они были наложены Совбезом за то, что он «создает угрозу миру и препятствует политическому процессу в Йемене». Санкции включали в себя запрет на свободное передвижение по миру и заморозку финансовых активов.

Для того чтобы поездка, о которой просит бывший президент Йемена, могла состояться, положительное решение по вопросу должны вынести 15 членов комитета СБ ОНН по санкциям в отношении Йемена.

Салех встречался с Фиделем Кастро в 2000 году во время своего официального визита на Кубу.

Читайте подробнее: Экс-президент Йемена просит ООН о визите на Кубу для прощания с Фиделем

В связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в Северной Корее объявили трехдневный траур. Согласно указу ЦК Трудовой партии Кореи, постоянного совета Верховного народного собрания и кабинета министров КНДР, в период с 28 по 30 ноября в основных учреждениях страны, а также на местах поднимут траурные флаги. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщила северокорейская газета «Нодон синмун».

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын выразил свои соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро, направив соответствующую телеграмму на Кубу на имя Рауля Кастро. Северокорейский лидер назвал кубинского революционера «выдающимся вождем», который смог создать социалистическую систему и положил свою жизнь «для величия и процветания страны и счастья народа».

Ким Чен Ын отметил, что Кастро с Северной Кореей связывали дружеские отношения. Глава КНДР назвал лидера Кубинской революции «другом и товарищем корейского народа». На утро, когда стало известно о смерти Кастро, северокорейские газеты посвятили первые полосы смерти революционера.

Читайте подробнее: Северная Корея объявила трехдневный траур в связи со смертью Фиделя Кастро

Жители Волгограда хотят дать новому, строящемуся к чемпионату мира по футболу стадиону новое имя. Так, только за последние несколько дней на популярной платформе для гражданских инициатив появилось сразу две петиции по этому поводу, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Одна инициативная группа обратилась с просьбой к губернатору Волгоградской области переименовать после окончания мундиаля стадион «Волгоград-Арена» в честь скончавшегося 26 ноября легендарного команданте Фиделя Кастро. Таким образом, волгоградцы намерены отдать «должное памяти Великого исторического деятеля и способствовать развитию добрых отношений между Россией и Кубой».

Авторы обращения — волгоградские социалисты — напоминают, что «Волгоград лидер кубинской революции посетил в 1963 году. Его с восторгом встречали десятки тысяч горожан. Он посетил Волжскую ГЭС, Мамаев курган и выступил на заполненном Центральном стадионе, на месте которого теперь строится новый — «Волгоград Арена».

«Фидель — настоящий герой, который отдал всю свою жизнь за то, чтобы сделать лучше жизнь своих соотечественников. Он — Данко нашего времени, память о нем должна остаться в веках», — пишет в комментариях Андрей Сергеев.

Пока под петицией подписались чуть более ста человек.

Читайте подробнее: Чем не угодило волгоградцам название нового стадиона к ЧМ-2018?

В столице Дагестана появится улица, названная в честь кубинского лидера Фиделя Кастро. Такое решение принял мэр города Муса Мусаев, сообщили в ИА REGNUM 28 ноября в администрации Махачкалы.

Также планируется проведение спортивных турниров в честь команданте. Однако в мэрии пока не уточнили, по каким именно видам спорта они будут проведены. Муса Мусаев выразил соболезнование в связи со смертью Кастро. Он заявил, что кубинский лидер по своему духу и темпераменту был очень близок дагестанцам.

В Северной Осетии в честь Фиделя Кастро планируется провести шахматный турнир с приглашением представителей всех кавказских республик. А в одном из поселков Пригородного района уже есть улица Кастро.

Читайте подробнее: В Махачкале появится улица Фиделя Кастро, а в Осетии — горная вершина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Фиделя Кастро его брату председателю Государственного Совета Республики Куба Раулю Кастро.

«Фидель Кастро Рус, как выдающийся государственный деятель, определивший характер и содержание целой эпохи в развитии страны, прочно вошел в современную историю Кубы. Его неустанные усилия на международной арене в деле укрепления мира и согласия снискали ему всеобщее признание и авторитет в качестве политика мирового масштаба», — говорится в послании.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отметил, что уход из жизни Команданте — невосполнимая утрата для всего кубинского народа: «Фидель Кастро внес значительный вклад в становление и развитие Республики Куба и останется в памяти как лидер кубинской революции и историческая личность мирового масштаба».

Исполняющий обязанности президента Узбекистана премьер — министр Шавкат Мирзиёев направил послание председателю Госсовета и Совета Министров Кубы Раулю Модесто Кастро Рус в связи с кончиной Фиделя Кастро, сообщает МИД Узбекистана.

«Лидер Кубы, как истинный и преданный патриот своей Родины, стал признанным отцом-основателем современной Кубы, заложил прочный фундамент ее государственности, проявил мужество и стойкость в отстаивании независимости и суверенитета страны», — говорится в письме.

В нем подчеркивается, что «несгибаемая воля и стремление кубинского народа к свободе, его твердая решимость отстаивать собственный путь развития неразрывно связаны с именем этой, без всякого преувеличения, исторической личности».

Читайте подробнее: В Средней Азии выражают соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро; Премьер Узбекистана выразил соболезнования правительству Кубы

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства не поедет на Кубу на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

По его словам, у президента «напряженная повестка дня», в частности, он готовится к посланию Федеральному собранию. «Это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года», — пояснил Песков.

«В этой связи Россия будет представлена не на высшем, но на высоком уровне», — сказал Песков. Вместо главы государства на Кубу поедет спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Читайте подробнее: Песков: Делегацию РФ на похоронах Фиделя Кастро возглавит Володин

Делегацию России, которая примет участие в траурных церемониях по случаю смерти Фиделя Кастро, возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин, в состав делегации также войдут вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ), глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) и член комитета по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Российский борт вылетает на Кубу ночью.

«Участие столь представительной делегации в траурных церемониях является знаковым и демонстрирует высокий уровень российско-кубинских отношений и стратегического партнерства наших стран», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«И если у сегодняшней России с Кубой отношения все более и более тесные, то это неразрывно связано, безусловно, с именем Фиделя Кастро. Мы скорбим со всем кубинским народом. Уверен, что и в российско-кубинских отношениях, и во внешней политике Кубы сохранится преемственность и дух великого команданте», — отметил парламентарий.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков пояснил, почему глава государства Владимир Путин не примет участие в траурных мероприятиях. По его словам, у президента «напряженная повестка дня», в частности, он готовится к посланию Федеральному собранию. «Это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года», — пояснил Песков.

Президент выступит с Посланием Федеральному собранию 1 декабря.

Читайте подробнее: Депутаты ГД примут участие в траурных мероприятиях на Кубе

Школа в Орловской области может получить имя Фиделя Кастро. Об этом стало известно сегодня, 28 ноября, на аппаратном совещании в правительстве региона. С предложением назвать именем кубинского лидера одну из школ региона выступил губернатор Вадим Потомский.

«Фидель Кастро — человек-легенда, эпоха! Если посмотреть, сколько за время его правления сменилось американских президентов, то только удивляешься его силе духа в борьбе за свободу своей страны. Может быть, назвать в его честь школу или иное образовательное учреждение, которое мы будем строить в ближайшее время. Думаю, никто не будет против», — цитирует Потомского «Орелград».

Читайте подробнее: В Орловской области появится школа имени Фиделя Кастро

В мурманском отделении КПРФ решают, как увековечить память о кубинском революционере Фиделе Кастро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава отделения Геннадий Степахно.

«Однозначного решения сейчас нет, — отметил Степахно. — В пятницу будет собрание, на нём обсудим этот вопрос. Сейчас есть несколько идей: или переименовать Привокзальную площадь в Мурманске, или установить мемориальную доску. С памятником, конечно, сложнее».

По словам Степахно, скорее всего, в Мурманске в честь лидера Кубинской революции откроют мемориальную доску.

Читайте подробнее: Коммунисты хотят поставить памятник Фиделю Кастро в Мурманске