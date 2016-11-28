Дороги

Планы правительства Украины по управлению инфраструктурой меняются настолько быстро, что поневоле задумываешься: а есть ли вообще в них стратегия? Пресс-служба вице-премьера Украины Владимира Кистиона распространила его заявление, из которого следует, что в Кабмине передумали ликвидировать госкомпанию «Автомобильные дороги Украины» (выполняет работы по ремонту и строительству автодорог, мостов и прочей инфраструктуры), чем активно занимались последнее время.

«В настоящее время мы останавливаем процедуру ликвидации ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины», будем его возобновлять, наращивать и технические возможности и поднимать заработную плату, и усиливать человеческими ресурсами… У нас довольно амбициозные задачи на 2017 год… но, по моему глубокому убеждению, серьёзные объекты капитального ремонта и реконструкции должны выполнять специализированные организации, которые должны привлекаться через процедуру соответствующих тендеров, через ProZorro (система электронных госзакупок — Ред.)», — говорится в заявлении. Напомним, что ещё летом структуры вроде упомянутой госкомпании со скандалами пытались протащить в обход ProZorro тендеры, пока сроки это позволяли. Что, кстати, и было одной из причин решения о ликвидации «Автомобильных дорог Украины». То ли компания научилась работать по-новому, то ли научилась творчески обходить заложенные в системе антикоррупционные меры.

Также от вице-премьера стало известно, что в течение 10 месяцев 2016 года на Украине было отремонтировано около 1,5 тыс. км дорог.

Глава «Укравтодора», поляк Славомир Новак начинает работу в должности с имиджевых проектов. Вскоре компания приступит к строительству трассы, которая соединит Венгрию, Украину и Польшу: «Это позволит совместить две дороги первой категории (М-06 Киев — Чоп и М-3 Будапешт — Ниредьхаза — Ред.), значительно улучшит транспортное сообщение между Украиной и Европой, поскольку на сегодня на украинско-венгерской границе пропускать грузовой транспорт к Венгрии и другим странам ЕС способен только международный пункт «Тиса — Чоп — Захонь». Однако дело, разумеется, не только в красоте проекта. Инфраструктура Украины приобретает всё более акцентированный характер: развиваются в первую очередь экспортно-импортные коридоры.

Хотя строить пока что ещё не на что. Эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире радио «Голос Столицы» пояснил, что на днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман вёл переговоры со своим венгерским коллегой относительно получения кредита в размере 55 млн евро для этого строительства.

Пока на Украине ещё не хватает комплексов весового контроля для всех трасс, решено возить их по стране, перебрасывая на нужные участки. Так, в данный момент принято решение переместить комплексы с севера и запада на южное направление, чтобы контролировать соблюдение весовых норм экспортёрами зерна. Такое решение принято в министерстве инфраструктуры, в распоряжении которого на начало осени находилось 27 исправных комплексов весового контроля.

Директор ГП «Укрдоринвест» Елена Криворучко в своей колонке для портала ЦТС сообщает о повышенном интересе иностранных компаний к дорожному строительству на Украине: «Сегодня мы наблюдаем высокий уровень конкуренции между иностранными компаниями за реализацию проектов в нашей стране. Более конкретный пример — реконструкция обходов Житомира. В течение недели с момента публикации приглашения к предквалификации участников нами было получено 40 заявок от компаний, которые заинтересованы участвовать в тендере. Такого не было никогда, и это беспрецедентный случай. Обычно показатель не поднимался выше пяти, максимум десяти заинтересованных фирм. Что интересно, порядка 25% из заявленных компаний — это фирмы из Турции, очень крупные и с большим опытом выполнения самых сложных проектов. Среди них, например, есть заявка от участника совместного предприятия (СП) Taisei/Kumagei-Gama-Nurol. Именно это СП занималось возведением самого грандиозного инфраструктурного проекта Турции — тоннеля под Босфором». Любопытно, что не так давно «Укрдоринвест» расторгла соглашение с итальянской «Тодини Конструциони Дженерали С.П.А.» (подряд на ремонт трассы Киев Полтава). Причины: более чем двукратное превышение сроков выполнения работ и неудовлетворительное качество.

Чиновники из Мининфраструктуры, комментируя для журналистов вопрос появления платных дорог на Украине, утверждают, что платить придётся только за проезд по новым трассам, которые специально будут строиться как платные и обязательно будут иметь дублирующие маршруты. Между тем директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь считает, что инвесторам куда проще взять государственные дороги, провести на них ремонт и обязать платить за проезд по ним всех пользователей: «Государство не обязано строить альтернативы платным автомагистралям, и может сложиться ситуация, когда у человека просто не будет выбора, по какой именно дороге ехать», — пояснил он для «ГолосUA». Что же касается сроков, то, по его мнению, в ближайшие пару лет ничего подобного на Украине не появится.

Железная дорога

Глава «Укрзализници» Войцех Балчун ответил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, прежде пенявшим ему на отсутствие результатов в его ведомстве: «С начала моей миссии на Украине я слышу два слова: быстрые победы и PR. Интересно, что бы на это ответили коллеги из Германии или других европейских стран, в которых системные реформы железной дороги внедряются уже много лет? Я думаю, что они или рассмеялись бы, или покрутили бы пальцем у виска. Реформирование железной дороги, особенно такой большой, как Укрзализныця, требует времени. Если к этому добавляем еще немыслимый в западном мире масштаб патологий, то мы должны говорить о годах, и то при наличии безусловной политической поддержки». Напомним, Балчуну предоставили срок до апреля следующего года, чтобы отчитаться о первых успехах и предоставить дальнейший комплексный план реформирования компании.

Также глава «Укрзализници» снова списал критику на недоброжелателей: «Этого и следовало ожидать, потому что мы начинаем понемногу реально контролировать «Укрзализныцю», и все чаще нам удается выполнять дела в соответствии с интересами железной дороги, а не только по принципу: дать заработать внешним поставщикам и посредникам. В Польше, когда мы начинали реформирования PKP Cargo (крупнейшая в Польше логистическая компания — прим.), ситуация была похожая. Все, кто терял контроль и влияние, бегали к министру с лозунгами: что это Балчун вытворяет. Министр принял мою сторону, а потом мы провели наиболее успешное реформирование железной дороги в Европе».

Пока же единственной проверенной методикой реформирования, о которой заявил Балчун, является уже анонсированное повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки (35% и 25% соответственно). «Это только проект финансового плана. Его согласовывают с Министерством экономического развития и торговли, Мининфраструктуры. Он не становится действительным сейчас. Речь идет не о повышении цены, а об индексации. Ее планируют проводить в два раза. Если будет так, в целом за год цена поднимется менее чем на 35%. Это коснется стоимости перевозок по Украине», — успокаивает пресс-служба компании.

Но инициатива уже встретила критику Владимира Омеляна. «Вы знаете, я всегда придерживаюсь своих слов (Министр выступал против повышения ещё в октябре — Ред.). Во время 15-процентного повышения тарифов в этом году мы договорились с бизнесом, что следующий шаг — это очищение «Укрзализници» от коррупции. Это восстановление ее эффективной работы. И после того, как мы тщательно проанализируем себестоимость тарифа, на его основе составляющие, мы сядем за открытый разговор с бизнесом», — высказался глава Мининфраструктуры во время брифинга.

Хотя повышает тарифы не только «Укрзализниця». РЖД ввела 13,4% надбавку на импортные перевозки грузов с Украины.

Если Балчуну пока только грозят расследованием его деятельности на посту главы «Укрзализници», то Владимир Омелян уже «под колпаком». Как заявил журналистам на пресс-конференции народный депутат Виталий Куприй, в отношении министра ведёт расследование НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро): «Я встречался с Сытником [глава НАБУ — Ред.]. Он сказал, что мы расследуем, но больше ничего не комментируем. Я ему указывал, что там много злоупотреблений. И я ему сообщил дополнительные факты и обстоятельства… Там также фигурируют и российские компании, и российские олигархи. Там уже столько набралось материала, что дальше это скрывать и покрывать преступников — какого бы масштаба они ни были, — это просто дискредитировать антикоррупционный орган». Ещё один депутат Верховной рады — Максим Поляков, выступавший на той же пресс-конференции, вспомнил Омеляну передачу компании «ТИС» портовых сборов порта «Южный», а также проект продажи буксиров дубайской DP World (в котором, как оказалось, также замешана «ТИС»). Иными словами, министру вспомнили почти всю новостную повестку текущей осени.

Украину с Венгрией в ближайшем будущем могут связать не только трасса, объединяющая автодороги М-6 и М-3, а также амбициозный проект Via Carpatia (свяжет 9 стран региона Северной и Южной Европы). По словам Владимира Омеляна, между двумя странами планируется строительство железнодорожной ветки Будапешт Мукачево (евроколея). Министр выразил надежду, что за счёт экономии времени на перешивку колёсных пар количество желающих путешествовать поездом вырастет.

Аэропорты

В Закарпатской области Украины весной будущего года рассчитывают запустить международный аэропорт «Ужгород»: «Со стороны министерства будет полная поддержка. Бесспорно, Закарпатью очень не хватает ужгородского аэропорта, он имеет хорошие возможности для развития авиасообщения как с другими городами Украины, так и со странами Европы», — комментирует Владимир Омелян. Со своей стороны глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль уточнил, что финансирование работы аэропорта область берёт на себя.

Пресс-служба крупнейшего украинского аэропорта «Борисполь» отчиталась об отчислениях в бюджет. За 10 месяцев 2016 года они составили 1,5 млрд грн — сразу в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Несколько портит эту бравурную картину письмо профсоюза «Борисполя» на имя Владимира Гройсмана. Профсоюзные деятели утверждают, что в 2015 году (сравнении с 2011 годом) аэропорт принёс на 63 млн долл меньше прибыли. Также они утверждают, что в текущем году разрыв будет ещё большим. Основная претензия профсоюза — более чем дружественные тарифы (в т.ч. ниже себестоимости) для базового перевозчика — авиакомпании МАУ. Впрочем, у письма может быть и иное объяснение. В настоящее время проходит конкурс на замещение должности директора аэропорта (его нынешний руководитель, Евгений Дыхне, является лишь и.о.). Письмо профсоюза вполне может быть направлено против и.о. директора и в поддержку собственной кандидатуры.

Согласно исследованиям аналитической компании Pro-consulting, услугами авиакомпаний пользуются 2−5% населения Украины — даже несмотря на рост пассажиропотока в 2016 году на 18%.

Порты

Обвинения, выдвинутые народными депутатами в отношении министра инфраструктуры в связи с подозрением в коррупционных связях с портовым оператором «ТИС», не могли не привести к последствиям и для самой компании. На днях в её офис с обыском нагрянула СБУ. Как уточняют в пресс-службе СБУ, открыто производство по присвоению 6 млн долл корабельных сборов.

28 ноября Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью и военной прокуратуры проводили обыски в Херсонском морском торговом порту с целью изъятия документации по одному из клиентов порта и одному из бывших руководителей предприятия, сообщил исполняющий обязанности директора ГП «Херсонский морской торговый порт» Андрей Соколов.

«День нам «сделали» силовики: в начале одиннадцатого около десяти человек «пожаловали» с обыском… Показали постановление суда, в котором указан адрес совсем не портовский, но это их не остановило. Ищут документы по одному из клиентов порта и по одному из бывших руководителей», — информирует чиновник. Он подчеркнул, что в связи с проведением обысков работа госпредприятия заблокирована. «Учитывая «особенности» украинских силовиков, более чем уверен, что это попытка дестабилизировать деятельность государственного порта. Очень грязный заказ», — подчеркнул руководитель порта.

Министр инфраструктуры в шоке. «Когда мой заместитель находится в Сингапуре на переговорах, а ее собеседник демонстрирует ей фото обыска с автоматами, который в этот же день происходит в сингапурской компании в украинском порту, или в компании «ТИС», или, как сейчас, в порту Херсона — у иностранных инвесторов сразу возникают вопрос: это точно рай для их инвестиций?» — задается вопросом Омелян. Комментариев от силовиков пока не последовало.

Инвесторы продолжают проявлять интерес к строительству зерноперевалочных терминалов на Украине. В этот раз речь о китайском инвесторе CSCEC (Китайская государственная инженерно-строительная корпорация), который заинтересовался проектом (видимо, пробным) строительства терминала мощностью 500 тыс тонн в Черноморском МТП (бывший Ильичёвский МТП). И это не единственный, кто присматривается к Черноморскому МТП. Швейцарская Risoil Terminal готовится начать строительство 3-й и 4-й очереди зерновых терминалов в порту.

До окончания реализации большинства начатых и заявленных проектов ещё долго, однако по отгрузкам зерна Украина ставит рекорды уже сейчас. За неделю 14−20 ноября на экспорт ушло более 616 тыс. тонн зерновых, что составляет более 1,5% прогнозного годового экспорта.

Статистика

Госстат Украины предоставил данные по перевозкам за январь октябрь 2016 года. Транспортные предприятия Украины за этот период перевезли 511,5 млн тонн грузов, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железная дорога за это время перевезла 285 млн тонн (55,7% от суммарной перевозки), продемонстрировав незначительное (1,3%) падение в сравнении с прошлым годом. Оно тем более незначительно, если вспомнить о проблемах грузоперевозок на Украине в связи с дефицитом грузовых вагонов и локомотивов у «Укрзализници». Это говорит о том, что пока в компании маневрируют структурой перевозок. Так, перевозки лома чёрных металлов упали на 17,9%, строительных материалов — на 14,8% (производитель строительных смесей Knauf объявлял о временной остановке заводов), лесных грузов — на 14% (эффект моратория). Зато увеличились перевозки зерна (на 9,1% или примерно на 2,5 млн тонн).

Перевозки автомобильным транспортом, наоборот, растут (+14,2%) — до 137 млн тонн

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