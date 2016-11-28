Дороги

Планы правительства Украины по управлению инфраструктурой меняются настолько быстро, что поневоле задумываешься: а есть ли вообще в них стратегия? Пресс-служба вице-премьера Украины Владимира Кистиона распространила его заявление, из которого следует, что в Кабмине передумали ликвидировать госкомпанию «Автомобильные дороги Украины» (выполняет работы по ремонту и строительству автодорог, мостов и прочей инфраструктуры), чем активно занимались последнее время.

«В настоящее время мы останавливаем процедуру ликвидации ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины», будем его возобновлять, наращивать и технические возможности и поднимать заработную плату, и усиливать человеческими ресурсами… У нас довольно амбициозные задачи на 2017 год… но, по моему глубокому убеждению, серьёзные объекты капитального ремонта и реконструкции должны выполнять специализированные организации, которые должны привлекаться через процедуру соответствующих тендеров, через ProZorro (система электронных госзакупок — Ред.)», — говорится в заявлении. Напомним, что ещё летом структуры вроде упомянутой госкомпании со скандалами пытались протащить в обход ProZorro тендеры, пока сроки это позволяли. Что, кстати, и было одной из причин решения о ликвидации «Автомобильных дорог Украины». То ли компания научилась работать по-новому, то ли научилась творчески обходить заложенные в системе антикоррупционные меры.

Также от вице-премьера стало известно, что в течение 10 месяцев 2016 года на Украине было отремонтировано около 1,5 тыс. км дорог.

Глава «Укравтодора», поляк Славомир Новак начинает работу в должности с имиджевых проектов. Вскоре компания приступит к строительству трассы, которая соединит Венгрию, Украину и Польшу: «Это позволит совместить две дороги первой категории (М-06 Киев — Чоп и М-3 Будапешт — Ниредьхаза — Ред.), значительно улучшит транспортное сообщение между Украиной и Европой, поскольку на сегодня на украинско-венгерской границе пропускать грузовой транспорт к Венгрии и другим странам ЕС способен только международный пункт «Тиса — Чоп — Захонь». Однако дело, разумеется, не только в красоте проекта. Инфраструктура Украины приобретает всё более акцентированный характер: развиваются в первую очередь экспортно-импортные коридоры.

Хотя строить пока что ещё не на что. Эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире радио «Голос Столицы» пояснил, что на днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман вёл переговоры со своим венгерским коллегой относительно получения кредита в размере 55 млн евро для этого строительства.

Пока на Украине ещё не хватает комплексов весового контроля для всех трасс, решено возить их по стране, перебрасывая на нужные участки. Так, в данный момент принято решение переместить комплексы с севера и запада на южное направление, чтобы контролировать соблюдение весовых норм экспортёрами зерна. Такое решение принято в министерстве инфраструктуры, в распоряжении которого на начало осени находилось 27 исправных комплексов весового контроля.

Директор ГП «Укрдоринвест» Елена Криворучко в своей колонке для портала ЦТС сообщает о повышенном интересе иностранных компаний к дорожному строительству на Украине: «Сегодня мы наблюдаем высокий уровень конкуренции между иностранными компаниями за реализацию проектов в нашей стране. Более конкретный пример — реконструкция обходов Житомира. В течение недели с момента публикации приглашения к предквалификации участников нами было получено 40 заявок от компаний, которые заинтересованы участвовать в тендере. Такого не было никогда, и это беспрецедентный случай. Обычно показатель не поднимался выше пяти, максимум десяти заинтересованных фирм. Что интересно, порядка 25% из заявленных компаний — это фирмы из Турции, очень крупные и с большим опытом выполнения самых сложных проектов. Среди них, например, есть заявка от участника совместного предприятия (СП) Taisei/Kumagei-Gama-Nurol. Именно это СП занималось возведением самого грандиозного инфраструктурного проекта Турции — тоннеля под Босфором». Любопытно, что не так давно «Укрдоринвест» расторгла соглашение с итальянской «Тодини Конструциони Дженерали С.П.А.» (подряд на ремонт трассы Киев — Полтава). Причины: более чем двукратное превышение сроков выполнения работ и неудовлетворительное качество.

Чиновники из Мининфраструктуры, комментируя для журналистов вопрос появления платных дорог на Украине, утверждают, что платить придётся только за проезд по новым трассам, которые специально будут строиться как платные и обязательно будут иметь дублирующие маршруты. Между тем директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь считает, что инвесторам куда проще взять государственные дороги, провести на них ремонт и обязать платить за проезд по ним всех пользователей: «Государство не обязано строить альтернативы платным автомагистралям, и может сложиться ситуация, когда у человека просто не будет выбора, по какой именно дороге ехать», — пояснил он для «ГолосUA». Что же касается сроков, то, по его мнению, в ближайшие пару лет ничего подобного на Украине не появится.

Железная дорога

Глава «Укрзализници» Войцех Балчун ответил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, прежде пенявшим ему на отсутствие результатов в его ведомстве: «С начала моей миссии на Украине я слышу два слова: быстрые победы и PR. Интересно, что бы на это ответили коллеги из Германии или других европейских стран, в которых системные реформы железной дороги внедряются уже много лет? Я думаю, что они или рассмеялись бы, или покрутили бы пальцем у виска. Реформирование железной дороги, особенно такой большой, как Укрзализныця, требует времени. Если к этому добавляем еще немыслимый в западном мире масштаб патологий, то мы должны говорить о годах, и то при наличии безусловной политической поддержки». Напомним, Балчуну предоставили срок до апреля следующего года, чтобы отчитаться о первых успехах и предоставить дальнейший комплексный план реформирования компании.

Также глава «Укрзализници» снова списал критику на недоброжелателей: «Этого и следовало ожидать, потому что мы начинаем понемногу реально контролировать «Укрзализныцю», и все чаще нам удается выполнять дела в соответствии с интересами железной дороги, а не только по принципу: дать заработать внешним поставщикам и посредникам. В Польше, когда мы начинали реформирования PKP Cargo (крупнейшая в Польше логистическая компания — прим.), ситуация была похожая. Все, кто терял контроль и влияние, бегали к министру с лозунгами: что это Балчун вытворяет. Министр принял мою сторону, а потом мы провели наиболее успешное реформирование железной дороги в Европе».

Пока же единственной проверенной методикой реформирования, о которой заявил Балчун, является уже анонсированное повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки (35% и 25% соответственно). «Это только проект финансового плана. Его согласовывают с Министерством экономического развития и торговли, Мининфраструктуры. Он не становится действительным сейчас. Речь идет не о повышении цены, а об индексации. Ее планируют проводить в два раза. Если будет так, в целом за год цена поднимется менее чем на 35%. Это коснется стоимости перевозок по Украине», — успокаивает пресс-служба компании.

Но инициатива уже встретила критику Владимира Омеляна. «Вы знаете, я всегда придерживаюсь своих слов (Министр выступал против повышения ещё в октябре — Ред.). Во время 15-процентного повышения тарифов в этом году мы договорились с бизнесом, что следующий шаг — это очищение «Укрзализници» от коррупции. Это восстановление ее эффективной работы. И после того, как мы тщательно проанализируем себестоимость тарифа, на его основе составляющие, мы сядем за открытый разговор с бизнесом», — высказался глава Мининфраструктуры во время брифинга.

Хотя повышает тарифы не только «Укрзализниця». РЖД ввела 13,4% надбавку на импортные перевозки грузов с Украины.

Если Балчуну пока только грозят расследованием его деятельности на посту главы «Укрзализници», то Владимир Омелян уже «под колпаком». Как заявил журналистам на пресс-конференции народный депутат Виталий Куприй, в отношении министра ведёт расследование НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро): «Я встречался с Сытником [глава НАБУ — Ред.]. Он сказал, что мы расследуем, но больше ничего не комментируем. Я ему указывал, что там много злоупотреблений. И я ему сообщил дополнительные факты и обстоятельства… Там также фигурируют и российские компании, и российские олигархи. Там уже столько набралось материала, что дальше это скрывать и покрывать преступников — какого бы масштаба они ни были, — это просто дискредитировать антикоррупционный орган». Ещё один депутат Верховной рады — Максим Поляков, выступавший на той же пресс-конференции, вспомнил Омеляну передачу компании «ТИС» портовых сборов порта «Южный», а также проект продажи буксиров дубайской DP World (в котором, как оказалось, также замешана «ТИС»). Иными словами, министру вспомнили почти всю новостную повестку текущей осени.

Украину с Венгрией в ближайшем будущем могут связать не только трасса, объединяющая автодороги М-6 и М-3, а также амбициозный проект Via Carpatia (свяжет 9 стран региона Северной и Южной Европы). По словам Владимира Омеляна, между двумя странами планируется строительство железнодорожной ветки Будапешт — Мукачево (евроколея). Министр выразил надежду, что за счёт экономии времени на перешивку колёсных пар количество желающих путешествовать поездом вырастет.

Аэропорты

В Закарпатской области Украины весной будущего года рассчитывают запустить международный аэропорт «Ужгород»: «Со стороны министерства будет полная поддержка. Бесспорно, Закарпатью очень не хватает ужгородского аэропорта, он имеет хорошие возможности для развития авиасообщения как с другими городами Украины, так и со странами Европы», — комментирует Владимир Омелян. Со своей стороны глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль уточнил, что финансирование работы аэропорта область берёт на себя.

Пресс-служба крупнейшего украинского аэропорта «Борисполь» отчиталась об отчислениях в бюджет. За 10 месяцев 2016 года они составили 1,5 млрд грн — сразу в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Несколько портит эту бравурную картину письмо профсоюза «Борисполя» на имя Владимира Гройсмана. Профсоюзные деятели утверждают, что в 2015 году (сравнении с 2011 годом) аэропорт принёс на 63 млн долл меньше прибыли. Также они утверждают, что в текущем году разрыв будет ещё большим. Основная претензия профсоюза — более чем дружественные тарифы (в т.ч. ниже себестоимости) для базового перевозчика — авиакомпании МАУ. Впрочем, у письма может быть и иное объяснение. В настоящее время проходит конкурс на замещение должности директора аэропорта (его нынешний руководитель, Евгений Дыхне, является лишь и.о.). Письмо профсоюза вполне может быть направлено против и.о. директора и в поддержку собственной кандидатуры.

Согласно исследованиям аналитической компании Pro-consulting, услугами авиакомпаний пользуются 2−5% населения Украины — даже несмотря на рост пассажиропотока в 2016 году на 18%.

Порты

Обвинения, выдвинутые народными депутатами в отношении министра инфраструктуры в связи с подозрением в коррупционных связях с портовым оператором «ТИС», не могли не привести к последствиям и для самой компании. На днях в её офис с обыском нагрянула СБУ. Как уточняют в пресс-службе СБУ, открыто производство по присвоению 6 млн долл корабельных сборов.

28 ноября Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью и военной прокуратуры проводили обыски в Херсонском морском торговом порту с целью изъятия документации по одному из клиентов порта и одному из бывших руководителей предприятия, сообщил исполняющий обязанности директора ГП «Херсонский морской торговый порт» Андрей Соколов.

«День нам «сделали» силовики: в начале одиннадцатого около десяти человек «пожаловали» с обыском… Показали постановление суда, в котором указан адрес совсем не портовский, но это их не остановило. Ищут документы по одному из клиентов порта и по одному из бывших руководителей», — информирует чиновник. Он подчеркнул, что в связи с проведением обысков работа госпредприятия заблокирована. «Учитывая «особенности» украинских силовиков, более чем уверен, что это попытка дестабилизировать деятельность государственного порта. Очень грязный заказ», — подчеркнул руководитель порта.

Министр инфраструктуры в шоке. «Когда мой заместитель находится в Сингапуре на переговорах, а ее собеседник демонстрирует ей фото обыска с автоматами, который в этот же день происходит в сингапурской компании в украинском порту, или в компании «ТИС», или, как сейчас, в порту Херсона — у иностранных инвесторов сразу возникают вопрос: это точно рай для их инвестиций?» — задается вопросом Омелян. Комментариев от силовиков пока не последовало.

Инвесторы продолжают проявлять интерес к строительству зерноперевалочных терминалов на Украине. В этот раз речь о китайском инвесторе CSCEC (Китайская государственная инженерно-строительная корпорация), который заинтересовался проектом (видимо, пробным) строительства терминала мощностью 500 тыс тонн в Черноморском МТП (бывший Ильичёвский МТП). И это не единственный, кто присматривается к Черноморскому МТП. Швейцарская Risoil Terminal готовится начать строительство 3-й и 4-й очереди зерновых терминалов в порту.

До окончания реализации большинства начатых и заявленных проектов ещё долго, однако по отгрузкам зерна Украина ставит рекорды уже сейчас. За неделю 14−20 ноября на экспорт ушло более 616 тыс. тонн зерновых, что составляет более 1,5% прогнозного годового экспорта.

Статистика

Госстат Украины предоставил данные по перевозкам за январь — октябрь 2016 года. Транспортные предприятия Украины за этот период перевезли 511,5 млн тонн грузов, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железная дорога за это время перевезла 285 млн тонн (55,7% от суммарной перевозки), продемонстрировав незначительное (1,3%) падение в сравнении с прошлым годом. Оно тем более незначительно, если вспомнить о проблемах грузоперевозок на Украине в связи с дефицитом грузовых вагонов и локомотивов у «Укрзализници». Это говорит о том, что пока в компании маневрируют структурой перевозок. Так, перевозки лома чёрных металлов упали на 17,9%, строительных материалов — на 14,8% (производитель строительных смесей Knauf объявлял о временной остановке заводов), лесных грузов — на 14% (эффект моратория). Зато увеличились перевозки зерна (на 9,1% или примерно на 2,5 млн тонн).

Перевозки автомобильным транспортом, наоборот, растут (+14,2%) — до 137 млн тонн

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