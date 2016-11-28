Редко кого удивляют династии цирковых артистов и вообще актёров, но наличие двух выдающихся братьев художников в одной семье всё-таки скорее исключение из правил, чем норма. Исключение, которое позволяет задуматься и о времени, и об Императорской Академии художеств как кузнеце «кадров», и об оплаченных стажировках за рубежом. И вообще дворянско-аристократической (крайне европеизированной) культуре того Петербурга. Вообще биография семей художников всегда интересная вещь, если найти достаточно сил, чтобы в неё вглядеться, есть здесь и смерти детей в счастливом браке, и круг знаменитых деятелей культуры за одним столом. А уж тема конкуренции братьев всегда особо любима доморощенными и не очень психоаналитиками. И аристократизм «барских детей» на фоне народа. Есть где развернуться «марксистской» критике. И «классовой ненависти». Но что уж поделать, что парадные портреты, как правило, начиная с античности, делались с патрициев, а не рабов. Такие вот акварели.

Александр Павлович Брюллов

Александр Павлович Брюллов. Екатерина Павловна Бакунина

Но Александр Павлович, хотя был знаменитым рисовальщиком, остался известным, прежде всего, как зодчий. В Петербурге любой житель или турист каждодневно практически проходит мимо творений архитектора. Это, например, лютеранская церковь на Невском проспекте. Кстати, интересно заметить, что сам художник и его супруга были именно её прихожанами. И здание штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади. И Михайловский театр, где по субботам собирался высший свет Петербурга, чтобы посмотреть, например, французских или немецких актёров. Театр с прекрасной и самой современной по тому времени машинерией, которая обслуживала сценические чудеса для развлекательных нужд высшего света. Драматична история сцены театра, которая позже будет реконструирована другим архитектором — Альбертом Кавасом, а не Брюлловым… Не стоит напоминать, что место строительства буквально было болотом. Архитектору приходилось решать колоссальное количество задач.

Мост и замок Святого Ангела на картине А. П. Брюллова. 1823—1826

Как так случилось, что в одной семье родились сразу два крупных художника?

Бытует легенда, что сыновьям не давали завтрак, пока они не нарисуют определенное количество лошадок. Как рисовальщик художник был прежде всего портретистом, который оставил ряд портретов известных людей того времени. (Как мы уже говорили, крестьяне и нищие в основном не входили в сферу интересов художника, как и мишки на севере, и импрессионистские сиреневые кусты). Но самые разные техники, акварель, литография — всё было подвластно руке художника. Последнюю часть жизни художник плодотворно работал, прежде всего, как педагог в академии.