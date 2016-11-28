Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 21 — 27 ноября стали: папа Франциск назвал клерикализм одним из самых больших зол в Церкви; патриарх Кирилл принял нового апостольского нунция в России; Третьяковская галерея представляет выставку картин ватиканских музеев; Католическая церковь на Кубе хочет в школы и СМИ; французские католики и протестанты выступили против резолюции ЮНЕСКО по Иерусалиму; победа Трампа пугает священника из Литвы и другое.

Папа Римский Франциск назвал клерикализм одним из самых больших зол в Церкви, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Иезуиты обнародовали содержание беседы с понтификом, которая состоялась в октябре этого года во время XXXVI Генеральной конгрегации Общества Иисусова, избравшей нового генерального настоятеля. Значительная часть бедствий в лоне Церкви, заметил папа, были вызваны именно нехваткой бедности, и немало скандалов происходят из-за денег. Это тесно связано с клерикализмом: «Клерикализм, одно из самых серьезных зол в Церкви, отступает от бедности. Клерикализм богат. И если он не богат деньгами, он богат гордыней». Политика — это высшая форма милосердия, напомнил Франциск слова своего предшественника Павла VI, чтобы подчеркнуть необходимость трудиться во имя установления мира. Понтифик назвал самые проблемные регионы планеты: Ближний Восток и Африку, отметив, что особенно в Африке имеет место такое явление, как сохранение господства над минеральными ресурсами даже после обретения странами независимости от колонизаторов. В беседе речь шла и об энциклике «Laudato si». Папа подчеркнул, что это не «экологическая», а социальная энциклика, и главная ее мысль — последствия экологического кризиса для бедных и для отверженных. Во время встречи с иезуитами Франциск призвал «не закрывать двери перед критикой», иначе мы «привыкнем закрывать двери» вообще. Он признается: «Я, скорее, пессимист». Как правило, видит прежде всего то, что «плохо работает». Но лучший антидепрессант в таких случаях — встать перед Господом, чтобы Он сам показал все Свои деяния на протяжении дня, которых мы не видим.

Новый апостольский нунций в Москве архиепископ Челестино Мильоре встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю семидесятилетия предстоятеля РПЦ. Представитель Святого престола пожелал главе Русской Православной Церкви многих лет плодотворного служения и выразил надежду, что патриарх и дальше будет способствовать взаимному сближению Католической и Русской Православной Церквей. Со своей стороны, патриарх Кирилл поздравил архиепископа Мильоре с началом служения в качестве апостольского нунция в России. По мнению главы РПЦ, его недавняя встреча с папой Франциском на Кубе стала импульсом для более тесного и плодотворного сотрудничества между двумя Церквями. В настоящее время стали возможными обмен мнениями и совместные действия перед лицом проблем, с которыми сталкиваются христиане на Востоке и на Западе, прежде всего в отношении христианского присутствия на Ближнем Востоке. Начинания обеих Церквей, отметил патриарх, должны сыграть важную роль в продвижении мира на земле. И перед православными, и перед католиками стоят такие острые вызовы современного мира, как христианофобия, социальная несправедливость в виде экономического неравенства, нарушения основных прав человека. В завершение встречи патриарх Кирилл выразил признательность предшественникам нового апостольского нунция и выразил надежду, что сотрудничество между двумя Церквами будет плодотворно развиваться и в дальнейшем.

В Третьяковской галерее в Москве открылась выставка произведений из ватиканских музеев. С 25 ноября в Инженерном корпусе галереи впервые в России выставлена лучшая часть ватиканской коллекции — шедевры XII—XVIII веков, в том числе работы Джованни Беллини, Мелоцца ди Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчына, Никола Пуссена. Никогда раньше ватиканские музеи, входящие в десятку крупнейших мировых, не вывозили за свои пределы одновременно столько выдающихся произведений из постоянной экспозиции. Поэтому выставка стала событием не только для России и Европы, но и для всего мира. На выставке представлено 42 картины. Билеты на экспозицию распроданы до января. В 2017 году в Ватикане пройдет ответная выставка, существенную часть ее экспонатов составят произведения русской живописи на евангельские сюжеты из коллекции Третьяковской галереи.

Ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович освятил первый католический храм в Усолье-Сибирском, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Храм святого Рафала Калиновского возведен на месте бывшего продуктового магазина. В церемонии приняли участие священники и монахини, служащие в различных приходах епархии Святого Иосифа — крупнейшей по географическим размерам католической епархии в мире. Присутствовали также генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Швидерек, председатель польского отделения фонда «Помощь Церкви в беде» ксендз Лешек Крыж. Сегодня общину католиков в Усолье-Сибирском составляют 50 верующих, среди них сестры Ордена босых кармелитов. Руководит общиной отец Павел Баджиньский, который живет в Сибири уже 14 лет.

В Смоленске растет напряженность между местной католической общиной и региональными властями из-за решения открыть в бывшем храме филармонию, информирует Nasz dziennik (Варшава, Польша). О преобразовании священного для католиков места было объявлено после встречи министра культуры России Владимира Мединского с губернатором Смоленска Алексеем Островским. Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве выступила с заявлением, в котором выразила «удивление и горечь из-за этого решения» властей. Здание католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, построенное в 1884—1896 местными католиками, было отобрано большевиками. В 1991 году возрожденная смоленская община сразу же начала работу по возвращению храма. В 2010 году бывший на тот момент губернатором Смоленской области Сергей Антуфьев пообещал передать здание верующим, но этого не произошло. Смоленские католики убеждены в том, что их религиозные права нарушены. Они также напоминают, что Русской Православной Церкви в Смоленске возвращают многие церкви, ранее отобранные коммунистическими властями у православных верующих .

Католическая церковь на Кубе хочет иметь свои школы или место в существующих школах, ибо того же хочет значительная часть населения, а также намерена получить доступ к средствам массовой информации, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом заявил новый архиепископ Гаваны Хуан де ла Каридад Гарсиа. В 1961 году на фоне сильных разногласий с католической иерархией администрация Фиделя Кастро национализировала систему образования, отняв многие школы у Церкви. С того же времени под контролем государства находится и кубинская пресса, а возможности Церкви проводить миссионерскую работу сильно ограничены.

Католики и протестанты выступили против резолюции ЮНЕСКО по Иерусалиму, рассказывает La Croix (Париж, Франция), обвинив ее авторов в игнорировании исторических связей еврейского народа со «святым городом». Резолюция, принятая 18 октября в ЮНЕСКО, говорит о необходимости защиты мусульманских мечетей Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, однако игнорирует тот факт, что на Храмовой горе находится самое святое место для иудеев. В письме, направленном генеральному секретарю ЮНЕСКО Ирине Боковой, архиепископ Винсент Джорди, возглавляющий епархию Сен-Клод, президент Совета по вопросам христианского единства и отношений с иудеями, высказал неодобрение епископов Франции этой резолюцией. По его словам, есть «ряд вопросов», так как складывается впечатление, что «игнорируется связь еврейского народа — и, следовательно, христианской традиции — с Иерусалимом». Неприятие резолюцией ЮНЕСКО выразил Национальный совет евангелистов во Франции, назвав ее еще одной попыткой «переписать историю». В свою очередь, президент Протестантской федерации Франции Франсуа Клавероли выразил удивление и непонимание отсутствием ссылки на историю и память веков, «относящихся к народу Израиля и иудаизму». Тем не менее многие наблюдатели считают, что критика решения ЮНЕСКО носит односторонний характер. «Возмущение Израиля сильно преувеличено», — сказал один из экспертов, комментируя ситуацию в Иерусалиме. Эта «дымовая завеса», по его словам, заслоняет реальные проблемы, поднятые в резолюции, а именно — несоблюдения международных постановлений в отношении управления городом и наличия серьезного политического тупика по вопросу Иерусалима.

Палестинская улица полагает, что президент США Барак Обама слишком мало сделал для продвижения идеи палестинской государственности, сдерживания строительства поселений израильтянами и защиты находящихся под угрозой исчезновения меньшинств, но вместе с тем они — в том числе христиане — не уверены, что избранный президент Дональд Трамп будет лучше, считает National Catholic Register (Айрондэйл, США). По мнению президента Арабского Американского института Джеймса Зогби, в палестинском обществе присутствует «чувство страха». Палестинцы опасаются, что администрация Трампа не сможет «укорять» Израиль за строительство дополнительных поселенческих домов или за конфискацию земли. Палестинские христиане являются меньшинством, отмечает Зогби, и это «ставит их в сложное положение на всех фронтах». Как и мусульманам, Израиль обычно отказывается выдавать вид на жительство палестинским христианам с Западного берега, которые вступают в брак с израильскими христианами. Однако с президентом Арабского Американского института не согласен араб-христианин Рэй Ханания, обозреватель газеты Arab News, сторонник Трампа. Он говорит, что Трамп станет лучше «расправляться с исламским экстремизмом», и не только в исламском мире, но и в самих Соединенных Штатах, что повысит уровень защиты людей.

Комментатор National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) решил взглянуть, как победу Дональда Трампа на президентских выборах в США восприняли в Ватикане и Европе. Никто не знает, чего ждать от новой администрации, но все помнят заявления кандидата-республиканца, в которых он «принижал» значение НАТО и «делал комплименты» Владимиру Путину. Это совсем не радует «наших друзей на Украине и в Прибалтике». Наиболее встревоженным оказался собеседник журналиста, священник из Литвы. «Как?» — сказал он тоскливо. Многие из Восточной Европы теперь ожидают, что российский президент Владимир Путин пойдет на то, чтобы ограничить, если не уничтожить суверенитет некоторых своих соседей, а Трамп будет смотреть в другую сторону в это время. Американцы-экспаты в Риме глубоко озабочены тем, кто придет в Белый дом. Их пугает Стивен Бэннон, ранее руководивший Breitbart News, который будет теперь играть центральную роль. Но зато экспатов радует, что Руди Джулиани, похоже, пролетает мимо поста госсекретаря. Разногласия вызвал вопрос о природе американского национализма и того, насколько он помог Трампу выиграть президентский пост. Американский национализм не настолько зациклен на родословной, как европейский, но нативисты все же выиграли. Поэтому приятно найти, что американские прелаты в Риме и в США более или менее едины в убеждении, что Католическая церковь должна защищать иммигрантов. Но в целом результаты президентских выборов стали обвинительным приговором американской культуре. И кто может лучше, чем папа Франциск и Католическая церковь, показать сегодня альтернативный путь заботы об окружающей среде и бедных.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.