«Истории-фальшивки» нынче повсюду. Появляясь в том или ином уголке интернета, они быстро разносятся, словно эпидемии. У историй-фальшивок существует и политический аспект. Так, большая часть СМИ указывает на то, что целью кампании дезинформации была бывшая первая леди Хиллари Клинтон, которой досталось со стороны её соперника по выборам Дональда Трампа. Однако у проблемы есть еще одна, более тревожная составляющая — постоянные утверждения о том, что за волной фальшивок стоит Россия, пишет бывший сотрудник ЦРУ Филипп Джиральди в статье для American Conservative.

Илья Репин. Продавец новостей. 1873

В качестве одного из примеров обвинения России автор приводит статью «Российская пропаганда помогла распространить «истории-фальшивки» в ходе выборов — эксперты», вышедшую на титульной странице электронной версии Washington Post. Сведения, указанные в статье, были сразу же распространены без критического осмысления по всем ведущим СМИ, озабоченным существованием «продуманной кампании российской пропаганды, которая создавала и распространяла лживые статьи с целью наказать кандидата-демократа Клинтон и помочь Дональду Трампу, а также подорвать веру в американскую демократию».

Джиральди отмечает, что в статье автор Крейг Тимберг приводит слова Клинта Уоттса из малоизвестного и подозрительного аналитического центра Института исследования внешней политики. Уоттс вместе с коллегой, с которым они «с 2014 года отслеживали российскую пропаганду», написал статью «Троллинг для Трампа: Как Россия пытается разрушить нашу демократию», вышедшую 6 ноября в издании War on the Rocks. Неслучайно, по всей видимости, что в ней выражалась активная поддержка Клинтон и проводилась абсурдная мысль, что «победа Трампа может проложить путь к восхождению России и соглашательству США».

Вторая группа, на которую ссылается Тимберг в своей статье, — PropOrNot. Она опубликовала 30 октября таблицу адресов всех сайтов, на которых для продвижения пропаганды Кремль использует «полезных идиотов».

В статье Washington Post за факт принимается то, что Москва стояла за взломом национального комитета Демократической партии США и других серверов демократов для того, «чтобы унизить Клинтон». При этом вина российского правительства не была однозначно установлена, тогда как о непричастности России говорят и в Кремле, и в организации WikiLeaks.

Более того, для Washington Post, Института изучения внешней политики и PropOrNot, наверное, станет новостью, что в Москве также с вниманием следили за выборами в США. С одной стороны, в гонке участвовал кандидат, который сравнил президента России с Адольфом Гитлером, а с другой — предложивший разрядку и диалог.

Да, российская бюрократия участвует в управлении СМИ для поддержки своих интересов, но этим же занимаются и Государственный департамент, и ЦРУ, когда дело касается информации за границей, тогда как Пентагон фильтрует новости, приходящие из зон боевых действий посредством направления туда журналистов. Сам Белый дом скармливал ложную информацию журналистам в преддверии войны в Ираке. Многие правительства, в том числе Израиль и Китай, занимаются манипуляциями СМИ для продвижения своей внешней и внутренней политики. И можно также добавить, что ведущие СМИ США часто проявляют самоцензуру из страха не угодить корпоративному или политическому истеблишменту.

Благодаря своему опыту автор — бывший сотрудник ЦРУ — может подчеркнуть, что когда он во время холодной войны запускал фальшивые или лживые истории о том, что происходит за пределами США, важно было использовать не «кувалду», но основывать свою дезинформацию на истинной информации, добавляя в неё элемент дополнительных сведений. Если совместить что-то ложное с чем-то, что считается истинным, убедительность первого только возрастет. Именно такую попытку и предпринимает Washington Post. Говоря, что «невозможно установить точно, имела ли кампания России решающее значение в избрании Трампа», авторы сажают зерно убежденности в роли Москвы.

Ведущие СМИ, которые с трудом могут объяснить, зачем вообще уделять им внимание, стремятся понять, почему стандарты журналистики опустились так низко во время предвыборной кампании. Виной тому могло быть то, что журнализм перестал быть объективным. Именно из-за этой необъективности и избирательности в освещении событий общественность и ищет альтернативные источники информации, попадая в ловушку фальшивок.

Таким образом, очень заманчивыми являются попытки СМИ обвинять Россию в том, что она распространяет дезинформацию в попытке подорвать демократию. И хотя можно предположить, что-то или иное ведомство России ответственно за производство части фальшивок, нет никаких оснований утверждать, что существует заговор, целью которого было уничтожение американской демократии. Дело в том, что Демократическая и Республиканская партии США уже неплохо с этим справляются и без помощи со стороны Москвы.