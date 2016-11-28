Алиева могут повести по сценарию Саакашвили
Под занавес года в треугольнике Азербайджан-Иран-Турция почему-то заговорили о недавней четырехдневной кровопролитной апрельской войне в Нагорном Карабахе и перспективах урегулирования этого конфликта. Обозначим некоторые предварительные вводные. В переговорах по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, которые проходят под эгидой Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), возникла пауза. Вашингтон и Париж сменили своих сопредседателей. После апрельской войны МГ ОБСЕ участвовала в саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Однако они выявили разное понимание Баку и Ереваном методологии и перспектив разрешения конфликта. Теперь неясно, состоится ли вообще намеченная в Гамбурге встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, так как нет никаких признаков того, что стороны готовят согласованную переговорную повестку. Баку торпедировал предложение России по введению на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и появления там международных наблюдателей, активизировав военную риторику. По оценке Bloomberg, «конфликт вновь может перейти в горячую фазу», даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин подписал постановление, согласно которому Москва и Ереван создадут Объединенную группировку сил двух стран, при этом Армения уже получила от России оперативно-тактические комплексы «Искандер». По оценке военных экспертов, это в какой-то мере уравняло военный баланс между Ереваном и Баку. Но в Азербайджане появились силы, которые хотели бы видеть итоги апрельской войны «другими», они недовольны тем, что после первичных «успехов» войска остановились, а дипломатия не смогла конвертировать «победу» в какие-либо достижения.
Поэтому эти силы играют на обострение ситуации, блокируют под разными предлогами работу Минской группы, создавая ощущение, что Азербайджан видит войну единственной возможностью разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. На этом направлении ему стали подыгрывать некоторые западные силы. Так, недавно глава Tool Shed Group, консультирующей иностранные правительства, НПО и корпорации в сферах стратегических коммуникаций и политики Джейсон Кац (заметим, что против деятельности таких групп выступает новый президент США Дональд Трамп — С.Т.) в статье для American Thinker, заявляет, что «Трамп может сместить акценты и помочь Азербайджану деоккупировать занятые Арменией территории, проявить характерно прагматичный, основанный на национальных интересах США подход к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и помочь его, наконец, решить». Потому что «Азербайджан продолжает поддерживать США на международных форумах и стал близким и, как могут сказать некоторые, незаменимым союзником Израиля».
В то же время Кац предупреждает, что «новая эскалация ситуации между сторонами Нагорно-Карабахского конфликта, подобная той, что произошла в апреле, обещает перерасти в войну с участием сил России, Ирана, Турции и других стран». В унисон с Баку действует и Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, абсолютно игнорируя переговорную повестку МГ ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, заявляет, что «США, Россия и Франция должны скорее выполнить взятые на себя обязательства: вернуть Азербайджану все земли и выполнить свои обязательства перед азербайджанскими беженцами, изгнанными армянскими оккупантами с родных земель». Такого рода заявления звучат на различных уровнях — со стороны президента, премьер-министра Турции, а также различных дипломатических чиновников. Кстати, во время апрельской войны Анкара, вступившая на путь конфронтации с Россией после инцидента с российским бомбардировщиком, изображала Москву как сторонника одного из участников конфликта, то есть Армении, призывала либо распустить Минскую группу, либо ввести себя в этот формат в качестве страны-сопредседателя. Но и после нормализации отношений с Россией Турция не изменила своей политики на этом направлении, своеобразно шантажируя Москву, правда, ограничиваясь пока дипломатическими и пропагандистскими средствами.
Несколько иначе ведет себя Иран. На днях советник президента Ирана Али Аскар Солтание, заявляя одновременно о поддержке суверенитета и независимости Азербайджана, выступил с интригующим заявлением: «В ходе апрельского кризиса мы прямо предупредили Армению, что не допустим дальнейшей эскалации напряжения. Если бы между Тегераном и Ереваном не было связей, Армения, как в начале 1990-х, опираясь на своих покровителей, продолжила бы военные действия. В Ереване сознают, что они зависят от ИРИ и поэтому не усугубляют ситуацию». Представитель Ирана убежден, что его страна должна поддерживать отношения с Арменией, чтобы иметь возможность влиять на события в регионе и даже оказывать давление на нее. На вопрос, почему Тегеран никак не воздействовал на Ереван в начале 1990-х, представитель иранской администрации предложил спросить об этом прежних азербайджанских руководителей. По его словам, «они допустили очень много ошибок», и Иран предупреждал тогда Баку, что «продолжение подобной политики не в интересах Азербайджана, но только после прихода к власти Гейдара Алиева ситуация изменилась».
Выступал ли в момент разгара апрельской войны с таким предупреждением Тегеран в адрес Армении, может подтвердить или опровергнуть Ереван. ИА REGNUM известно, что Нагорно-Карабахская проблематика обсуждалась во время недавнего визита президента Ирана Роухани в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но из заявления Солтание напрашиваются некоторые выводы: Тегеран полагал (или не исключал — С.Т.), что в ходе апрельской войны Ереван мог нанести «глубинный удар» по Азербайджану, и потому иранцы всячески препятствовали этому. Это первое. Второе. Сравнивая Алиева-старшего и Алиева-младшего, Тегеран призывает последнего не делать ошибки грузинских лидеров, в частности экс-президента Михаила Саакашвили, который в августе 2008 года спровоцировал войну. Наконец, Тегеран не собирается дистанцироваться от Еревана и намерен развивать с ним нормальные торгово-экономические и даже военно-технические связи вопреки требованиям Баку, обозначая таким образом интересующее его направление.
Главная интрига разворачивается как раз вокруг этого вопроса, поскольку таким образом Тегеран разваливает американский «пакет», связывающий урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта с разблокированием армяно-турецкой границы. Это показывает, что Азербайджан воспринимается, как «пример исторического русско-турецко-иранского пересечения и симбиоза». Иран после выхода из режима санкций стал укреплять свое влияние в регионе, Россия также вернулась в него после постсоветской дезориентации, тогда как Турция, ввязавшись в «арабскую весну» и в конфликты в Ираке и в Сирии, теряет исторические возможности стать сильнее России и Ирана. Этот фактор нужно считать очень важным и в контексте коммуникационного альянса Москва-Баку-Тегеран, стратегического партнерства Баку-Анкара, военно-политического союза Москва-Ереван и примыкающему к нему — по разным соображениям — Тегерана. При этом Россия и Иран готовы сотрудничать с Турцией на Ближнем Востоке, то есть, в Сирии и Ираке, но не в Закавказье. Во всяком случае пока. И Москва декларирует постулат воспрещения оказания давления на какую либо из сторон Нагорно-Карабахского конфликта, так как стороны сами должны искать выход из ситуации без «победителей и проигравших» (кстати, считается, что это намек на то, что Москва, как и другие страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, понимает — Степанакерт рано или поздно должен будет возвращен за стол переговоров).
Наконец, в своем выступление на XVI съезде правящей Республиканской партии президент Армении Серж Саргсян недвусмысленно заявил: «Мы не преследуем военно-политической задачи завоевать Баку и принудить к капитуляции, но одновременно хорошо оцениваем, какой непоправимый урон можем нанести противнику: думаю, нет необходимости в дальнейших подробностях. В апреле Азербайджан спровоцировал широкомасштабное нападение против Нагорного Карабаха, совершив военные преступления в отношении мирного населения и военнопленных. Эта агрессия нанесла серьезный удар переговорному процессу. Теперь усилия по урегулированию проблемы разделились на этапы до апреля и после апреля. Как до этого, так и после этого наша позиция одинаковая: у Армении и Нагорного Карабаха нет причины начать войну. В этом заключается самое основное отличие между нашим подходом и подходом Азербайджана. Проблема может быть решена только путем мирных переговоров, а для достижения результата необходимо, чтобы стороны вели переговоры добросовестно. Карабахская проблема может быть решена только посредством свободного самоопределения народа Карабаха, все остальные вопросы производные и найдут свое логическое решение параллельно разрешению проблемы».
Добавить к этому практически нечего. Статус-кво в регионе поддерживается не только благодаря военному паритету между Арменией и Азербайджаном, но и сложной системе баланса с участием России, США, ЕС, Турции и Ирана. Нарушение этой системы на любом участке обязательно приведет к масштабному региональному вооруженному конфликту.