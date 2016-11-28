Под занавес года в треугольнике Азербайджан-Иран-Турция почему-то заговорили о недавней четырехдневной кровопролитной апрельской войне в Нагорном Карабахе и перспективах урегулирования этого конфликта. Обозначим некоторые предварительные вводные. В переговорах по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, которые проходят под эгидой Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), возникла пауза. Вашингтон и Париж сменили своих сопредседателей. После апрельской войны МГ ОБСЕ участвовала в саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Однако они выявили разное понимание Баку и Ереваном методологии и перспектив разрешения конфликта. Теперь неясно, состоится ли вообще намеченная в Гамбурге встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, так как нет никаких признаков того, что стороны готовят согласованную переговорную повестку. Баку торпедировал предложение России по введению на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и появления там международных наблюдателей, активизировав военную риторику. По оценке Bloomberg, «конфликт вновь может перейти в горячую фазу», даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин подписал постановление, согласно которому Москва и Ереван создадут Объединенную группировку сил двух стран, при этом Армения уже получила от России оперативно-тактические комплексы «Искандер». По оценке военных экспертов, это в какой-то мере уравняло военный баланс между Ереваном и Баку. Но в Азербайджане появились силы, которые хотели бы видеть итоги апрельской войны «другими», они недовольны тем, что после первичных «успехов» войска остановились, а дипломатия не смогла конвертировать «победу» в какие-либо достижения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Поэтому эти силы играют на обострение ситуации, блокируют под разными предлогами работу Минской группы, создавая ощущение, что Азербайджан видит войну единственной возможностью разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. На этом направлении ему стали подыгрывать некоторые западные силы. Так, недавно глава Tool Shed Group, консультирующей иностранные правительства, НПО и корпорации в сферах стратегических коммуникаций и политики Джейсон Кац (заметим, что против деятельности таких групп выступает новый президент США Дональд Трамп — С.Т.) в статье для American Thinker, заявляет, что «Трамп может сместить акценты и помочь Азербайджану деоккупировать занятые Арменией территории, проявить характерно прагматичный, основанный на национальных интересах США подход к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и помочь его, наконец, решить». Потому что «Азербайджан продолжает поддерживать США на международных форумах и стал близким и, как могут сказать некоторые, незаменимым союзником Израиля».

В то же время Кац предупреждает, что «новая эскалация ситуации между сторонами Нагорно-Карабахского конфликта, подобная той, что произошла в апреле, обещает перерасти в войну с участием сил России, Ирана, Турции и других стран». В унисон с Баку действует и Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, абсолютно игнорируя переговорную повестку МГ ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, заявляет, что «США, Россия и Франция должны скорее выполнить взятые на себя обязательства: вернуть Азербайджану все земли и выполнить свои обязательства перед азербайджанскими беженцами, изгнанными армянскими оккупантами с родных земель». Такого рода заявления звучат на различных уровнях — со стороны президента, премьер-министра Турции, а также различных дипломатических чиновников. Кстати, во время апрельской войны Анкара, вступившая на путь конфронтации с Россией после инцидента с российским бомбардировщиком, изображала Москву как сторонника одного из участников конфликта, то есть Армении, призывала либо распустить Минскую группу, либо ввести себя в этот формат в качестве страны-сопредседателя. Но и после нормализации отношений с Россией Турция не изменила своей политики на этом направлении, своеобразно шантажируя Москву, правда, ограничиваясь пока дипломатическими и пропагандистскими средствами.

Несколько иначе ведет себя Иран. На днях советник президента Ирана Али Аскар Солтание, заявляя одновременно о поддержке суверенитета и независимости Азербайджана, выступил с интригующим заявлением: «В ходе апрельского кризиса мы прямо предупредили Армению, что не допустим дальнейшей эскалации напряжения. Если бы между Тегераном и Ереваном не было связей, Армения, как в начале 1990-х, опираясь на своих покровителей, продолжила бы военные действия. В Ереване сознают, что они зависят от ИРИ и поэтому не усугубляют ситуацию». Представитель Ирана убежден, что его страна должна поддерживать отношения с Арменией, чтобы иметь возможность влиять на события в регионе и даже оказывать давление на нее. На вопрос, почему Тегеран никак не воздействовал на Ереван в начале 1990-х, представитель иранской администрации предложил спросить об этом прежних азербайджанских руководителей. По его словам, «они допустили очень много ошибок», и Иран предупреждал тогда Баку, что «продолжение подобной политики не в интересах Азербайджана, но только после прихода к власти Гейдара Алиева ситуация изменилась».

Выступал ли в момент разгара апрельской войны с таким предупреждением Тегеран в адрес Армении, может подтвердить или опровергнуть Ереван. ИА REGNUM известно, что Нагорно-Карабахская проблематика обсуждалась во время недавнего визита президента Ирана Роухани в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но из заявления Солтание напрашиваются некоторые выводы: Тегеран полагал (или не исключал — С.Т.), что в ходе апрельской войны Ереван мог нанести «глубинный удар» по Азербайджану, и потому иранцы всячески препятствовали этому. Это первое. Второе. Сравнивая Алиева-старшего и Алиева-младшего, Тегеран призывает последнего не делать ошибки грузинских лидеров, в частности экс-президента Михаила Саакашвили, который в августе 2008 года спровоцировал войну. Наконец, Тегеран не собирается дистанцироваться от Еревана и намерен развивать с ним нормальные торгово-экономические и даже военно-технические связи вопреки требованиям Баку, обозначая таким образом интересующее его направление.

Главная интрига разворачивается как раз вокруг этого вопроса, поскольку таким образом Тегеран разваливает американский «пакет», связывающий урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта с разблокированием армяно-турецкой границы. Это показывает, что Азербайджан воспринимается, как «пример исторического русско-турецко-иранского пересечения и симбиоза». Иран после выхода из режима санкций стал укреплять свое влияние в регионе, Россия также вернулась в него после постсоветской дезориентации, тогда как Турция, ввязавшись в «арабскую весну» и в конфликты в Ираке и в Сирии, теряет исторические возможности стать сильнее России и Ирана. Этот фактор нужно считать очень важным и в контексте коммуникационного альянса Москва-Баку-Тегеран, стратегического партнерства Баку-Анкара, военно-политического союза Москва-Ереван и примыкающему к нему — по разным соображениям — Тегерана. При этом Россия и Иран готовы сотрудничать с Турцией на Ближнем Востоке, то есть, в Сирии и Ираке, но не в Закавказье. Во всяком случае пока. И Москва декларирует постулат воспрещения оказания давления на какую либо из сторон Нагорно-Карабахского конфликта, так как стороны сами должны искать выход из ситуации без «победителей и проигравших» (кстати, считается, что это намек на то, что Москва, как и другие страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, понимает — Степанакерт рано или поздно должен будет возвращен за стол переговоров).

Наконец, в своем выступление на XVI съезде правящей Республиканской партии президент Армении Серж Саргсян недвусмысленно заявил: «Мы не преследуем военно-политической задачи завоевать Баку и принудить к капитуляции, но одновременно хорошо оцениваем, какой непоправимый урон можем нанести противнику: думаю, нет необходимости в дальнейших подробностях. В апреле Азербайджан спровоцировал широкомасштабное нападение против Нагорного Карабаха, совершив военные преступления в отношении мирного населения и военнопленных. Эта агрессия нанесла серьезный удар переговорному процессу. Теперь усилия по урегулированию проблемы разделились на этапы до апреля и после апреля. Как до этого, так и после этого наша позиция одинаковая: у Армении и Нагорного Карабаха нет причины начать войну. В этом заключается самое основное отличие между нашим подходом и подходом Азербайджана. Проблема может быть решена только путем мирных переговоров, а для достижения результата необходимо, чтобы стороны вели переговоры добросовестно. Карабахская проблема может быть решена только посредством свободного самоопределения народа Карабаха, все остальные вопросы производные и найдут свое логическое решение параллельно разрешению проблемы».

Добавить к этому практически нечего. Статус-кво в регионе поддерживается не только благодаря военному паритету между Арменией и Азербайджаном, но и сложной системе баланса с участием России, США, ЕС, Турции и Ирана. Нарушение этой системы на любом участке обязательно приведет к масштабному региональному вооруженному конфликту.