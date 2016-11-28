Существует большое число вещей, которые носят постоянный характер в международных отношениях из-за непреходящих интересов государств, которые не зависят от личных особенностей и предрасположенностей отдельных лидеров. Однако мало кто сомневается, что с избранием Дональда Трампа многое изменилось, отчасти из-за той неопределенности, которую он создал в отношении продолжения политики США, отчасти из-за того нового потенциала, который он готов взять на себя, пишут редакторы East Asia Forum.

Азия на карте

Речь идет о тех политических силах, с помощью которых и смогло состояться избрание Трампа. Из-за них в любом случае нужно было бы пересмотреть все национальные стратегии по всему миру. Рост протекционистских настроений и перенаправление внимания государств внутрь себя поразили бы и администрацию Клинтон. Но с победой Трампа эти силы получили более сильное выражение, в связи с чем следует ожидать еще большую неопределенность.

Никто в Азии не может убедительно делать вид, что все пойдет по-старому. Так, процветание и безопасность Азии были построены на послевоенных институтах, гарантом которых являлись США. На них, однако, теперь можно положиться с меньшей надежностью.

Но перемены назревали в Азии и до победы Трампа. Так, после визита президента Филиппин Родриго Дутерте в КНР наступило значительное потепление отношений между двумя странами, несмотря на территориальные разногласия вокруг островов в Южно-Китайском море. Результатом визита стало возвращение к прежней позиции АСЕАН о том, что споры между странами должны решаться на двусторонней основе, тогда как другие аспекты сотрудничества могут сохраняться. Тем самым даже видимости солидарности АСЕАН по вопросу спорных территорий пришел конец.

О чем-то конкретном можно будет говорить, если Дональд Трамп посетит следующий саммит США — АСЕАН в начале ноября следующего года, который пройдет в Маниле.

Однако уже сейчас существуют основания полагать, что США удастся продолжать конструктивные отношения с Китаем, а также одновременно гарантировать, что соседи КНР будут защищены от её территориальных посягательств. Так, высокопоставленный советник Трампа по национальной безопасности, обороне и разведке Роберт Джеймс Вулси в статье для South China Morning Post признал желание Китая совершить реформу международных институтов и его право на долю в их управлении.

Вулси утверждает, что он может себе представить заключение своеобразной сделки с КНР, в рамках которой США принимают «социальную и политическую структуру Китая», а также обязуются «не принимать мер ей во вред» в обмен на то, что Пекин не будет бросать вызов статус-кво в Азии. Это соглашение может носить характер имплицитного взаимопонимания, которое ляжет в основу отношений между двумя странами в ближайшие годы.

Именно таких гарантий, по мнению издания, и ждет Китай от избранного президента. Они могут стать той надежной основой, на которой будет зиждиться стабильность Азии.