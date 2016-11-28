



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматы. На пути к партии «в Чапая»

В. Янукович — фигура, хорошо известная как на Украине, так и за ее пределами. Его политическая репутация давно сложилась, и негатива в ней гораздо больше, чем чего-то нейтрального или тем более позитивного. Это отнюдь не означает, что он безнадежно плох. Так легли карты. Разложенные не им и не по его воле. Компрометация бывшего президента Украины являлась важнейшим элементом всего проекта силового захвата власти в Киеве в феврале 2014-го. Ее добивались не на любительском уровне, а профессионально. Ею занимались не активисты и волонтеры, а солидные ведомства, располагавшие весьма серьезными ресурсами и возможностями. И вот три года спустя полностью и окончательно скомпрометированный В. Янукович одним своим появлением вызвал переполох в стане победителей киевской февральской «революции». Вы спросите, почему? Да потому, что сегодня он не воспринимается значительной частью украинского общества как безусловный злодей и воплощение абсолютного Зла. Те же, кто его одолел с помощью «Майдана» и США, полностью и окончательно утратили ореол воинов Добра и проводников в светлое европейское будущее. Если бы президентские выборы состоялись сегодня, у В. Януковича, думаю, были бы все шансы выйти во второй тур. Где бы его соперником мог стать кто угодно, кроме П. Порошенко. По сравнению с политическими карликами, засевшими на Печерских холмах, главный «Дон» выглядит едва ли не титаном, способным изгнать злодеев и спасти то, что еще можно спасти.

Понятно, что В. Януковича не следует воспринимать ни как рыцаря на белом коне, ни как рупор универсальной правды. В его словах много разного. И такого, что привлекает внимание и заслуживает доверия, и такого, на что внимания обращать не хочется, и еще такого, что можно было бы и надо было бы сказать по-другому. Конечно, Янукович преувеличивает, говоря, что на Украине у него много сторонников. Вряд ли много, но они, безусловно, есть, и их количество при определенных условиях будет расти. Особенно, если нынешняя власть продолжит действовать в том же духе, в каком действовала до сих пор. А действовать по-другому она не может и не станет.

В. Янукович — фигура для Украины и для Киева не новая. Слегка подзабытая — это да, но не новая. У него как у политического деятеля есть история, и в этой истории намешано столько всякого: хорошего, плохого, сомнительного, — что мама, не горюй. На роль современного украинского Заратустры он явно не подходит. Примирять спорящих (тем более — воюющих друг с другом) украинцев, обращаясь к ним со словами: «Так говорит Янукович!» — в наших условиях дело не только бесполезное, но и опасное. И тем не менее. На пресс-конференции 25 ноября в Ростове-на-Дону четвертый президент Украины сказал ряд вещей, мимо которых вряд ли было бы правильно пройти просто так. Не ради него, ради всех нас.

В. Янукович говорит: в ходе «Майдана» были совершены преступления, их надо расследовать. Для нас это звучит, как дикость. С точки же зрения пусть даже относительно нормального сознания как бытового, так и правового, это именно так, и никак иначе. Расследовать преступления — обязанность и долг власти. От того, каким образом это будет (если, конечно, будет) сделано, зависит будущее государства. Украине в ее нынешнем прискорбном состоянии и положении, как воздух, необходим общенациональный диалог. Это — единственный путь к миру. Мир нужен любой ценой. Какой бы ни была цена мира, она все равно будет ниже цены одного-единственного дня войны. Худой мир лучше доброй ссоры. На пути к миру есть много препятствий. Едва ли не важнейшее в их ряду — это субъективный фактор. Если есть преступления, а они, безусловно, есть, значит, есть и преступники, у которых есть имена. Пока не выявлены и не осуждены преступники с обеих сторон, если их — сторон — было только две. Страна, тем временем, проваливается все глубже. Официальный же Киев в объективном расследовании трагических событий ноября 2013 — февраля 2014 гг. не просто не заинтересован, он боится такого расследования, как смертного приговора.

В. Янукович возвращает нас к рассуждениям о том, оправдывает ли цель средства или не оправдывает. И к широкой общественной дискуссии на эту вечную тему. В бытность свою президентом и главнокомандующим ВСУ он военное положение не объявил, армию против манифестантов не бросил. Можно долго спорить о том, почему он этого не сделал, можно строить предположения относительно того, выполнили ли бы его приказ армейские генералы, если бы такой приказ был отдан, или не выполнили бы. Фактом остается то, что приказа не было. В. Янукович для спасения своей власти на крайние меры, сопряженные с эскалацией насилия и угрозой увеличения числа жертв, не пошел, а П. Порошенко, согласившись продолжать объявленную А. Турчиновым «АТО», пошел.

В. Янукович поругивает «Майдан» и защищает «Беркут». Кому-то это, понятное дело, активно не нравится, но было бы странно, если бы он повел себя иначе. При этом он указывает на то, что, раз есть человеческие жертвы с обеих сторон, то они заслуживают к себе равного внимания. Для Украины после «Евромайдана», где принят и действует специальный закон о фактическом запрете на расследование значительной части того, что происходило в трагические февральские дни 2014 года, такой подход неприемлем по определению. Правильно ли это? Соответствует ли это декларативным усилиям власти обеспечить единство нации и государства, сделать так, чтобы Украина, действительно, предстала, как «единая страна»? Вопрос риторический: понятно, что во имя высшей цели восстановления национального единства следовало бы прислушаться к В. Януковичу. Только кто бы из нынешнего верхнего эшелона власти мог пойти на такой шаг?

Официальный Киев к появлению даже такого тихого и «скромного» В. Януковича оказался откровенно неготовым (кое-кто в Киеве уверяет, что П. Порошенко оно повергло в шок, вызвав самую настоящую панику). Как по причине хронической, экзистенциальной некомпетентности и неготовности ни к чему, так и в силу того, что у власти, как говорится, рыльце в пушку. Если не у всей, то у целого ряда ее представителей. За пару-тройку дней она придет в себя и придумает линию поведения. Гадать о том, какой она — линия — окажется, не приходится. Скорее всего, как во времена «майдана», основанной на голословных обвинениях, огульном отрицании. Опять последует шельмование В. Януковича как персоны, пойдут технологические приемы по его компрометации. Первые комментарии в соцсетях, на которые, кстати, не пожалели ни сил, ни времени даже депутаты и министры, подтверждают это предположение. Ничему другому наши новоявленные идеологи не обучены, ничего другого они не умеют. Если же за дело возьмется еще и Ю. Луценко, то ГПУ объявит В. Януковичу о подозрении, и суд должен будет допрашивать его не как свидетеля, а как подозреваемого. Толку от такого поворота будет кот наплакал. Идти по этому пути для ГПУ опасно, риск в очередной раз оскандалиться на весь мир велик. Впрочем, если партия в лице П. Порошенко скажет: «Надо!», комсомол в лице Ю. Луценко ответит: «Есть!» Апелляции к «мировому сообществу» медленно, но уверенно, выходят из практики Киева. Ни пользы, ни выгоды от них теперь особой нет, выслушивать же от Запада критику и призывы к реформам преемникам В. Януковича не по душе.

Сработает ли в очередной раз так, как работало прежде? Не уверен. Ситуация изменилась. И в стране, и, особенно, за ее пределами, вокруг нее. Плохие новости для власти могут прийти с самой неожиданной стороны. Вот, например, завтра-послезавтра за океаном уйдет в отставку славная когорта «друзей Украины» из администрации Б.Обамы. Кое-кто из этих людей, начиная с Дж. Байдена и заканчивая В. Нуланд, не говоря о сотрудниках посольства США и других американских и международных офисов в Киеве из числа офицеров специальных ведомств, бросится писать воспоминания. Именно бросится. Мирская слава проходит быстро, надо успеть, пока их — деятелей — не забыли, пока их — мемуары — можно продать. И напишут о событиях в центре Киева то, что знают сами, то, что слышали от кого-то. Для американской публики. На продажу. С пикантными деталями, в сравнении с которыми получившее широкую известность восклицание: «Fuck EU!», — от В. Нуланд покажется детским лепетом. Что в таком случае прикажете делать, к примеру, С. Пашинскому или А. Парубию? Твердить, что написанное — неправда, что ни они сами, ни известные им снайперы в людей не стреляли и никого не убивали? Или что они не участвовали в, мягко говоря, противоправных действиях в знак протеста против В. Януковича?

В любом случае — продолжение следует.

Киев