Долгие поиски Австралией осуществимого плана переселения беженцев, содержащихся в центрах приема в Папуа — Новой Гвинее на острове Манус и в островном государстве Науру, похоже, подошли к концу, после того как Канберра заключила одноразовое соглашение о беженцах с США. Однако, пока не проанализировано это соглашение, открывать шампанское рано, пишет Элизабет Бучан в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Автор отмечает, что это уже не первое сообщение о «решении» проблем с беженцами. Так, «Малайзийское решение» правительства бывшего премьер-министра Джулии Гиллард было заблокировано Верховным судом страны в 2011 году из-за неспособности Австралии гарантировать, что беженцы будут достаточно защищены. Те же опасения высказывались в отношении размещения беженцев в Папуа — Новой Гвинее, Науру или Камбодже. Многие в Австралии защищают такой подход, утверждая, что проблема в нежелании беженцев оставлять попытки добраться до побережья страны, а не в самих предложениях.

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Однако расселение беженцев в третьи страны должно носить осуществимый характер, чего нельзя было добиться в рамках прежних предложений. На фоне определения окончательных условий переселения беженцев в США необходимо пересмотреть то, что в Австралии считается «осуществимыми» вариантами переселения.

В соответствии со статьей 33 Конвенции ООН о беженцах, переселение в третьи страны допускается, только если жизни или свободе беженца ничего не угрожает. Кроме конвенции ООН, Канберра является членом ряда документов, таких как Конвенция о запрещении пыток (МЗП), Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), которые гарантируют соблюдение основных прав беженцев. С учетом всего этого можно сказать определенно, что все прежние «решения» Австралии не подходят по критериям, определенным этими международными соглашениями.

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Так, премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О’Нил признал, что его правительство не располагает необходимыми ресурсами для переселения беженцев из Австралии. Даже если бы Канберра смогла оказать поддержку в переселении, очень сомнительно, что Порт-Морсби сможет обеспечить достаточную защиту и поддержку переселенцам. Более того, и со стороны своего законодательства Папуа — Новая Гвинея не может обеспечить адекватную защиту беженцев.

Варианты с Науру и Камбоджей также вызывают опасения, поскольку там беженцам также не гарантировано соблюдение их социальных и экономических прав, а на сами центры содержания постоянно совершаются нападения. Ситуация осложняется проблемами с трудоустройством беженцев и крупномасштабной коррупцией.

Таким образом, с первого взгляда, США кажутся таким осуществимым вариантом переселения беженцев. Соглашение с Вашингтоном является возможностью наконец предоставить людям, спасшимся от репрессий и войн, убежище. Основной задачей Канберры теперь является гарантировать защиту их прав, одним из которых является воссоединение с семьей.