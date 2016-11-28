Вооруженные силы КНР, по некоторой информации, произвели испытательные стрельбы новой — и потенциально очень мощной — ракеты класса «воздух — воздух» очень большой дальности. Если эта информация подтвердится, окажется, что ВВС КНР могут сбивать американские самолеты на расстоянии, в два раза превосходящем то, с которого пилоты США могут ответить, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

Wpapers.ru След в небе

Первые изображения новой ракеты, прикрепленной под крылом истребителя ВВС КНР J-16, появились в ноябре 2016 года. Истребитель, по некоторой информации, произвел по меньшей мере один испытательный выстрел, успешно поразив воздушную цель.

Китай осуществляет разработку ракет «воздух — воздух» по меньшей мере такими же темпами, как и истребительной авиации. Новая ракета «воздух — воздух» очень большой дальности или VLRAAM (very-long-range air-to-air missile) появилась внезапно, и иностранные эксперты, по всей видимости, даже не знают, как в самой КНР называется этот боеприпас.

Техническую информацию о ракете очень сложно найти, однако те изображения, которые смогли просочиться в СМИ, дают возможность как минимум определить габариты новой ракеты. А с помощью ряда открытых научных сведений можно сделать предположение и о потенциале боеприпаса. Автор отмечает, что на основе фотографий можно сделать вывод, что VLRAAM имеет длину около 6 метров и диаметр около 30 см.

В любом случае этот боеприпас носит более серьезный характер, чем американский аналог с наибольшим радиусом действия. Так, модернизированная ракета средней дальности «воздух — воздух» AIM-120 США имеет в длину только 3,5 метра и диаметр 17 см. По некоторой информации, это ракета может поражать цели на расстоянии более 145 км.

По габаритам китайская ракета может соответствовать российской ракете «воздух — воздух» K-100, способной в потенциале поражать цели на расстоянии 320 км. Для достижения таких параметров в китайской ракете используется ракетный двигатель, способный разгонять боеприпас до гиперзвуковой скорости в 6 Махов, что в два раза больше скорости американской AIM-120.

Запускаемая с истребителя на высоте до 15 км ракета может достигать высоты 300 км, планируя в разреженной атмосфере на протяжении более 160 км, прежде чем ударить по цели. Об этом можно судить на основании информации, описанной в китайской научной прессе.

Более того, VLRAAM Пекина, по некоторым данным, обладает активным искателем, оснащенным антенной решёткой с электронным сканированием. В систему также включена оптическая и спутниковая системы наведения, благодаря чему ракета является действительно «последним словом» в области боеприпасов «воздух — воздух». В свою очередь, на ракете AIM-120 используется более старый и менее эффективный механический радар.

Без сомнения, VLRAAM бесполезны в отсутствии эффективных систем наведения целей. Если нет желания уничтожать каждый летательный аппарат в зоне действия ракеты — будь то вражеский самолет, гражданский пассажирский лайнер или самолет дружеских сил, необходимо идентифицировать летательные средства перед нанесением удара по ним.

Именно из-за проблемы идентификации целей ВМС США не смогли успешно развернуть свою ракету большой дальности «воздух — воздух» AIM-54 Phoenix.

По всей видимости, КНР работает над поиском решения проблемы идентификации целей, в рамках которой было предложено создать сеть идентификации целей вокруг высотного сенсорного БПЛА «Божественный Орел». Такой беспилотник может передавать данные о цели вооруженному VLRAAM истребителю или даже самой ракете в том случае, если на ней после отправки в войска будет установлен канал связи.

Концептуально система наведения с помощью сенсорной сети Китая схожа с Интегрированной сетью наведения и противодействия воздушной атаке (Fire Control-Counter Air network/ NIFC-CA) ВМС США, в рамках которой различные сенсорные платформы объединены с истребителями и кораблями, на которых уставлены AMRAAM, а также ракетами ПВО морского базирования.

Хотя США добились значительных успехов в развитии систем наведения, вооруженные силы страны по-прежнему отстают в том, что касается разработке ракет «воздух — воздух». Пентагон еще даже не начал разрабатывать новую ракету «воздух — воздух» большой дальности действия для замены AIM-120.

Таким образом, заключает автор, хотя США на протяжении многих лет занимали передовые позиции в разработке сетей сенсор-стрелок, если сообщениям о пусках ракет КНР можно верить, Китай находится далеко впереди в области создания боеприпаса большой дальности, который может применяться с помощью этих сетей.