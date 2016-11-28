Вооруженные силы КНР, по некоторой информации, произвели испытательные стрельбы новой — и потенциально очень мощной — ракеты класса «воздух воздух» очень большой дальности. Если эта информация подтвердится, окажется, что ВВС КНР могут сбивать американские самолеты на расстоянии, в два раза превосходящем то, с которого пилоты США могут ответить, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

Wpapers.ru
След в небе

Первые изображения новой ракеты, прикрепленной под крылом истребителя ВВС КНР J-16, появились в ноябре 2016 года. Истребитель, по некоторой информации, произвел по меньшей мере один испытательный выстрел, успешно поразив воздушную цель.

Китай осуществляет разработку ракет «воздух воздух» по меньшей мере такими же темпами, как и истребительной авиации. Новая ракета «воздух воздух» очень большой дальности или VLRAAM (very-long-range air-to-air missile) появилась внезапно, и иностранные эксперты, по всей видимости, даже не знают, как в самой КНР называется этот боеприпас.

Техническую информацию о ракете очень сложно найти, однако те изображения, которые смогли просочиться в СМИ, дают возможность как минимум определить габариты новой ракеты. А с помощью ряда открытых научных сведений можно сделать предположение и о потенциале боеприпаса. Автор отмечает, что на основе фотографий можно сделать вывод, что VLRAAM имеет длину около 6 метров и диаметр около 30 см.

В любом случае этот боеприпас носит более серьезный характер, чем американский аналог с наибольшим радиусом действия. Так, модернизированная ракета средней дальности «воздух воздух» AIM-120 США имеет в длину только 3,5 метра и диаметр 17 см. По некоторой информации, это ракета может поражать цели на расстоянии более 145 км.

По габаритам китайская ракета может соответствовать российской ракете «воздух воздух» K-100, способной в потенциале поражать цели на расстоянии 320 км. Для достижения таких параметров в китайской ракете используется ракетный двигатель, способный разгонять боеприпас до гиперзвуковой скорости в 6 Махов, что в два раза больше скорости американской AIM-120.

Запускаемая с истребителя на высоте до 15 км ракета может достигать высоты 300 км, планируя в разреженной атмосфере на протяжении более 160 км, прежде чем ударить по цели. Об этом можно судить на основании информации, описанной в китайской научной прессе.

Более того, VLRAAM Пекина, по некоторым данным, обладает активным искателем, оснащенным антенной решёткой с электронным сканированием. В систему также включена оптическая и спутниковая системы наведения, благодаря чему ракета является действительно «последним словом» в области боеприпасов «воздух воздух». В свою очередь, на ракете AIM-120 используется более старый и менее эффективный механический радар.

Без сомнения, VLRAAM бесполезны в отсутствии эффективных систем наведения целей. Если нет желания уничтожать каждый летательный аппарат в зоне действия ракеты — будь то вражеский самолет, гражданский пассажирский лайнер или самолет дружеских сил, необходимо идентифицировать летательные средства перед нанесением удара по ним.

Именно из-за проблемы идентификации целей ВМС США не смогли успешно развернуть свою ракету большой дальности «воздух воздух» AIM-54 Phoenix.

По всей видимости, КНР работает над поиском решения проблемы идентификации целей, в рамках которой было предложено создать сеть идентификации целей вокруг высотного сенсорного БПЛА «Божественный Орел». Такой беспилотник может передавать данные о цели вооруженному VLRAAM истребителю или даже самой ракете в том случае, если на ней после отправки в войска будет установлен канал связи.

Концептуально система наведения с помощью сенсорной сети Китая схожа с Интегрированной сетью наведения и противодействия воздушной атаке (Fire Control-Counter Air network/ NIFC-CA) ВМС США, в рамках которой различные сенсорные платформы объединены с истребителями и кораблями, на которых уставлены AMRAAM, а также ракетами ПВО морского базирования.

Хотя США добились значительных успехов в развитии систем наведения, вооруженные силы страны по-прежнему отстают в том, что касается разработке ракет «воздух воздух». Пентагон еще даже не начал разрабатывать новую ракету «воздух воздух» большой дальности действия для замены AIM-120.

Таким образом, заключает автор, хотя США на протяжении многих лет занимали передовые позиции в разработке сетей сенсор-стрелок, если сообщениям о пусках ракет КНР можно верить, Китай находится далеко впереди в области создания боеприпаса большой дальности, который может применяться с помощью этих сетей.