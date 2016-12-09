Гражданская война в Йемене, в которой США принимают активное участие, станет лакмусовой бумажкой для новой администрации Дональда Трампа. Режим прекращения огня, заключенный недавно государственным секретарем США Джоном Керри с правительством Омана, продлился не дольше остальных, поэтому стоит ожидать, что война в этой ближневосточной стране будет продолжаться — в той или иной степени — и после прихода Трампа в Белый дом, пишет Майкл Хортон в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Те шаги, которые Трамп совершит — или не совершит — в отношении войны в Йемене, очень многое скажут о том, какой характер может принять его ближневосточная политика. На основе этих шагов можно будет также сказать, какую группу советников президент-республиканец настроен слушать: прагматистов, вроде отставного генерал-лейтенанта Майка Флинна, который займет должность советника по национальной безопасности и выдвинет на первый план борьбу против исламского радикализма, или неоконсерваторов, для которых влияние Ирана является угрозой стабильности региона.

Автор отмечает, что хотя война в Йемене освещается не так активно, как конфликт в Сирии, но она носит столь же жестокий и критически важный характер для региона. Страна расположена у Баб-эль-Мандебского пролива — одного из наиболее важных коридоров провоза грузов в мире. В Йемене также действует один из наиболее опасных и активных филиалов террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Повторяя сложность политики и непреклонность природных условий страны, гражданская война в Йемене носит решительным образом комплексный характер. Говоря упрощённо, повстанцы-хуситы, контролирующие северо-запад Йемена, борются с правительством страны в изгнании, возглавляемым президентом Абд-Раббу Мансуром Хади. Правительство в изгнании Йемена поддерживают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и США. Несмотря на свидетельства об обратном, Эр-Рияд считает хуситов посредниками Тегерана.

В марте 2015 года Саудовская Аравия и её союзники начали операцию «Буря решимости» — кампанию по уничтожению хуситов и восстановлению власти изгнанного правительства. Спустя почти два года Эр-Рияду и его партнерам нечего показать в качестве результата активных бомбежек и потраченных $5 млрд одной только Саудовской Аравией. Хуситы и их союзники, среди которых бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, по-прежнему контролируют столицу и северо-запад Йемена.

Южная часть страны в целом контролируется разнообразными группами номинальных проправительственных войск, племенных вооруженных формирований, южных сепаратистов и исламистов-радикалов, а именно группировкой «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ кампания привела к решающим последствиям, но не к тем, какие предполагались. АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дела которой шли крайне плохо до вторжения, теперь набирает силы. Что же касается хуситов, то война сыграла им только на руку.

Автор обращает внимание на то, что еще в 2012 году у него была беседа с одним государственным деятелем, который отмечал, что хуситы не знают ничего о том, как управлять страной, будучи профессионалами только в вопросах войны. Этот политик, проработавший на государственной службе не один год, заявил, что если будет война, хуситы победят, без неё — проиграют. И через четыре года хуситы доказали его правоту. Так, из-за того, что Эр-Рияд наносит удары по мостам, школам, фабрикам и даже похоронным процессиям, хуситы смогли заявить о себе как о защитниках нации, поэтому теперь, возможно, они пользуются большей поддержкой, чем когда-либо.

Благодаря войне активизировала свою деятельность и АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хуситы и АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются врагами, поскольку для исламистов шииты являются еретиками. До начала войны, возглавляемой Эр-Риядом, хуситы и вооруженные формирования племен вели успешное наступление против исламистов. Группировка страдала недофинансированием, а также столкнулась с проблемами нехватки новых боевиков. С началом же кампании Саудовской Аравии все изменилось. АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось вновь перейти в наступление. В течение нескольких месяцев после начала операции «Буря решимости» террористическая группировка смогла распространиться по всему югу Йемена, захватывая склады с боеприпасами и оборудованием, оставленным войсками Йемена. Боевикам также удалось захватить пятый по величине город страны — Эль-Мукаллу, в которой они разграбили один из филиалов Центрального банка Йемена, унеся оттуда $100 млн.

В апреле 2016 года город был освобожден войсками Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако потеря территории, которую в АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали стратегическим отступлением, мало чем повлияла на организацию. Группировке переход к большей мобильности пошел только на пользу. Как и единомышленники АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, воюющие против правительства Башара Асада, йеменские исламисты стремятся смешаться с силами, противостоящими хуситам.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп выдвигал на первый план необходимость воевать с радикальным исламизмом, подчеркивая, что он будет работать совместно с президентом России Владимиром Путиным в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Избранный президент, тем не менее, неоднократно называл соглашение о ядерной программе Ирана «наихудшей из когда-либо заключенных сделок». На основе этого можно сделать вывод, что администрация Трампа будет прислушиваться к неоконсерваторам. Именно их политика, такая как вторжение в Ирак, и сыграла в наибольшей степени на руку Тегерану. Если такие неоконсерваторы, как Джон Болтон, будут оказывать влияние на Трампа, то ограничение влияния Ирана в регионе будет осуществляться с ущербом для борьбы с исламизмом.

Если же новая администрация Трампа решит последовать прагматическому подходу, то Белый дом сможет добиться двух целей одновременно. Вашингтон сможет ограничить влияние Тегерана, оказав давление на Эр-Рияд с тем, чтобы тот положил конец своей по большей части провальной кампании против хуситов. Хотя доказательства того, что хуситы являются посредниками Ирана, довольно сомнительны, Тегеран не иначе как с удовольствием может рассматривать тот факт, что Саудовская Аравия погрязла в дорогостоящем конфликте, в котором она не может одержать победу.

Именно прекращение воздушной кампании Саудовской Аравии и снятие морской блокады являются критически важными шагами в сторону предотвращения гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в Йемене, а также для начала внутренних переговоров. Эти переговоры уже находились на продвинутой стадии, когда Эр-Рияд вмешался в конфликт.

Возобновление переговоров и решение чудовищного гуманитарного кризиса являются предварительными условиями и для борьбы с АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, как и другие исламистские группировки, подогревается нищетой и процветает на неуправляемых правительством территориях. Почти два года у боевиков на юге Йемена были развязаны руки.

Таким образом, то, какие шаги осуществит в отношении Йемена администрация Трампа, будет показательным. Купится ли избранный президент на предоставленное Саудовской Аравией и неоконсерваторами видение конфликта? И если так, продолжит ли он проводить политику и принимать меры, с помощью которых Эр-Рияд ведет эту все более жестокую войну? Или же послушает советников, вроде Майка Флинна, который рассматривает исламизм в качестве угрозы региональной стабильности. В таком случае окончание войны и стабилизация Йемена должны занимать первые позиции в списке дел новой администрации.

Очевидно одно: шаги Трампа в отношении войны в Йемене продемонстрируют, насколько способными являются новая администрация и её советники в разрешении конфликтов, которые требуют взвешенного, прагматичного и сбалансированного ответа.