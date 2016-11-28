



Владимир Чёрный

В конце последней ноябрьской декады американские СМИ были захвачены обсуждением инициативы кандидата в президенты от партии «зеленых» Джилл Стайн (Jill Stein) по пересчету голосов в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. По мнению New York Post, в случае обнаружения нарушений в этих штатах, 46 голосов выборщиков, которые должны высказаться 19 декабря за Трампа, окажутся под сомнением, и счет может оказаться не в его пользу.

Исполнительный директор Республиканской партии в Висконсине Марк Морган (Mark Morgan) сказал газете, что «попытки Джилл Стайн пересчитать голоса направлены на подрыв избирательной системы США. Недопустимо ставить под сомнение результаты электронного голосования».

Результаты голосования в «сомнительных» штатах за Дональда Трампа и Хиллари Клинтон очень близки. В Мичигане, на который приходится 16 голосов выборщиков, Трамп побеждает с разницей 0,25% голосов избирателей (2,279,543 против 2,268,839). Данные по этому штату официально объявят только в понедельник [1], 28 ноября. В Висконсине, где разыгрываются 10 голосов выборщиков, разница больше — 1% (1,409,282:1,381,893). В Пенсильвании, которая имеет наибольшую «выборную ценность» в 20 EVs, разрыв чуть меньше: 0,96% (2,901,295: 2,843,707) [2]. Сама же инициатор пересчета взяла в Мичигане 50,700 голосов, в Висконсине 30,980 и 48,912 в Пенсильвании [3].

Пока Джилл Стайн подала заявление на пересчет результатов выборов только в Висконсине. Сделала это в последний момент — 25 ноября, и получилось очень символично. Этот день для Америки — «Вlack Friday» — «черная пятница», время распродаж и покупок «по дешевке». Позже было уже нельзя: по законам штата претензии позже уже не принимались. Такие же ограничения накладываются и в остальных штатах: для Пенсильвании это понедельник, 28 ноября, а у Мичигана — среда, 30 ноября.

Понятно, что лидер американских «зеленых» сочиняла заявления не для себя. Только вот для «того парня» или же «той девушки»?

В своем обращении к избирательной комиссии Висконсина с просьбой о пересчете голосов Стайн ссылалась на мнение группы экспертов, работавших «на Клинтон» и утверждавших, что данные в этих трех штатах были искажены в результате «кибератаки». В качестве ее инициатора назывались спецслужбы России. Эти обвинения выдвигались в ходе и сразу после выборов, когда команда Клинтон еще не оставляла попыток манипуляции. Однако на состоявшейся 13−14 ноября в Вашингтоне в отеле Mandarin Oriental закрытой конференции клуба спонсоров Клинтон из Демократического Альянса (Democracy Alliance — DA) во главе с Дж. Соросом больше не ставился вопрос оспаривания выборов. Главной темой обсуждения уже была дискредитация будущих первых 100 дней Трампа. Характер разговора свидетельствовал о том, что усилия спонсоров Клинтон по перевербовке выборщиков к конгрессу 19 декабря пока не дают результата, несмотря на организованные массовые беспорядки в отдельных штатах. Президент DA Гара Ламарч (Gara LaMarche) призвал сторонников исключительно к будущим трудам: «Вы не проиграли выборы, вы должны были их выиграть». Он подчеркнул, что дальнейшая работа «должна происходить без упреков и перекладывания вины, независимо от разочарования и гнева, который чувствуют некоторые из нас… Теперь мы не должны спешить, готовясь противостоять администрации Трампа».

В выборном законодательстве многих штатов США, к которым относятся и выбранные для пересчета, существует забавное дополнение, этакий выборный «оскал капитализма». Дело в том, что пересчет осуществляется за счет его инициатора. По оценке газеты The Washington Post, в том же Висконсине последний пересчет состоялся в 2011 году после выборов в Верховный суд штата и потребовал $520,000 на 1,5 млн голосов. Ожидания 2016 года куда серьезней: по разным оценкам, «ценник» пересчета 2.975 миллиона голосов колеблется от $2,500,000 до $7,000,000. И вот что интересно, Стайн к вечеру пятницы объявила о уже собранных $5,25 миллиона «recount-related donations» — добровольных пожертвований на «благое дело». Получить эти деньги от «простых американцев» было невозможно. Тут важно не путать американское слово «petition» и русское «петиция». В переводе с американского это «заявление». Под ним не собирают подписи в интернете. А ведь на вечер четверга в распоряжении активистки #Recount2016, судя по ее facebook [4], было «всего» $2,4 миллиона.

Очевидно, что деньги дали спонсоры. Однако, Дж. Сорос и его компания по DA и так уже очень сильно поиздержались. «Дорогая Клинтон» [5] стоила им $897,7 миллиона. Можно предположить, что вкладывать деньги в проигрышный, по их мнению (от 14 ноября), проект они больше не будут.

Существующее в криминалистике понятие cui prodest. «Кому выгодно?» в данном случае только кажется риторическим вопросом. На первый взгляд пересчет необходим команде Клинтон. Но она уже отказалась от борьбы, тем более что сам Обама признал победу Трампа. А вот новому американскому «Козырю» нужно ее закрепление. Он собирается реформировать Америку, ему как воздух требуется кредит доверия. А по результатам всенародного голосования Клинтон, а значит демократы, ведут с отрывом в 2 000 000 голосов. Пат.

Выставить на смех доводы демократов и неоконов из окружения Хиллари о российской кибератаке во время выборов, сделать это именно в бывших «демократических» штатах да еще «под чужим флагом» — вот высший пилотаж от бизнесмена, пришедшего в политику. Победа на пересчете голосов значительно укрепит его позиции. И, кстати, человек с такими идеями и логикой действий действительно может стать настоящим коллегой Владимиру Путину в будущем многополярном мире.

[1] «The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/11/25/election-recount-underway-in-wisconsin-after-stein-files-petition/

[2] Данные Wikipedia

[3] Данные CNN: http://edition.cnn.com/election/results/president

[4] https://www.facebook.com/drjillstein/; www.facebook.com/hashtag/recount2016?source=feed_text&story_id=1377834762256710

[5] «РБК» http://www.rbc.ru/politics/07/11/2016/58 1736d69a794798635041d1