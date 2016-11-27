На сегодняшней воскресной Литургии читается отрывок из второй главы послания к Ефесянам апостола Павла, где есть такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

Pravoslavie.ru В.Г. Перов, «Проповедь в селе». 1861 год

Мысль о том, что человек оправдан и избавлен от смерти через веру, регулярно повторяется Павлом. Причем «веру» он каждый раз подчеркнуто противопоставляет «делам», то есть исполнению закона: «Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал 2: 21), «Если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим 11:6), «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим 3: 28), «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим 4: 4−5).

Но заочный спор между апостолами Павлом и Иаковом, утверждавшим в свою очередь, что «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва… как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак 2:17−26), это не столкновение различных религиозных практик, как может показаться, а различие в понимании того, что следует считать «верой». У апостола Иакова вера есть некоторое убеждение, установка себя на принятие правильного и согласного с совестью мировоззрения. «Дела» тут призывают держать совесть в чистоте, таким образом, в понимании Иакова со Христом произошла религиозная ре-волюция (обращение, поворот), то есть возврат религии в ее чистое, первичное состояние, в исходную точку (не путать с современным пониманием этого слова, как некий «скачок вперед»).

В понимании Павла же со Христом происходит э-волюция (развертывание), возможность качественного изменения человеческого сознания (тоже не следует путать с современным пониманием эволюции, как чего-то исключительно медленного). И двигателем веры выступает не обновленный закон, а благодать, то есть сознание того, что человек свободен. Павел говорит, что люди созданы во Христе Иисусе на добрые дела, и одновременно, что благодатью вы спасены через веру. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Кажущееся противоречие разрешается тем, что вера себя ничем подтверждать не обязана, она и так очевидна, а точнее она и есть само действие, согласующееся со своими благими желаниями, благодатью («Вера — это исполнение желания при интеллектуальном согласии с очевидной логикой мироустройства»). А если требует подтверждения, то, следовательно, ее нет.

Апостол Иаков применяет довольно неудачный риторический прием, говоря «как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», из которого вроде бы следует, что вера и дела соотносятся друг с другом как тело с духом. Вроде бы все верно, смотреть на верующих, которые настолько «верующие», что ни до чего им больше нет дела, никакого удовольствия нет и сейчас, а тогда, когда еще было свежо свидетельство, — тем паче. Поэтому не зря Иаков негодует: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак 2:14−17).

Но логика всяких таких духовных дел такова, что не останавливается только на милости, но начинает требовать религиозного самосовершенствования: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости» (Иак 2:10−14).

Проповедь и Павла, и Иакова направлена к одним и тем же людям. Тем, что между собой ссорятся по-прежнему, злословят друг друга, часто равнодушны друг к другу, завистливы и подозрительны. Иаков настаивает на том, что люди должны делами регулярно подтверждать, что они те, кем себя называют. Павел настаивает на том, что они должны осознать, что уже свободны, и подлинно свободное самочувствие будет без всякого принуждения определять их благие поступки, потому что люди такими созданы, «мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

В нынешнее время, когда религия настолько снова закостенела в той «вере», которая требует таких «дел», от которых пользы не видится не только ближним, но уже и себе, проповедь Иакова, требующая для начала пробудить совесть, пожалуй, актуальна. Но для живого свидетельства христианства на земле «возрождения религии» недостаточно. И главная проблема тут заключается в том, что христиане по сию пору зачастую не понимают, что означает «спасающая вера» в устах Христа и что значит ее свидетельство в словах апостола Павла.