На фоне различных перипетий международной политики на задний план практически всегда отходят процессы, составляющие норму и основу международных отношений. Но шумиха в СМИ проходит, и холодильник одерживает убедительную победу над телевизором, а на первый план выходит то, что реально важно — хорошие отношения с соседями. Насколько они хорошие, что в них ценного, какие есть проблемы — об этом часто не говорится, хотя это и важно. Ниже я попробую коротко рассказать о текущем состоянии дел в казахстанско-российских отношениях.

Казахстан

1. Правовая база взаимоотношений

В настоящее время между Казахстаном и Россией существует следующая правовая база основных договоров о сотрудничестве:

  1. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о совместных усилиях в охране внешних границ 1993 года.
  2. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе 2005 года.
  3. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке 2013 года.
  4. Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве 2015 года.
  5. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2012−2017 годы.
  6. Программа долгосрочного экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации (до 2020 года).

Как видно, объем правовой базы охватывает все основные сферы взаимодействия и находится на самом высоком уровне — использованы договоры, а не соглашения и др. Всего договорно-правовая база казахстанско-российских отношений составляет более 370 документов (Сотрудничество Республики Казахстан с Российской Федерацией. 18.03.2016).

2. Как двусторонние отношения воспринимаются каждой из сторон?

Лучше всего отношение одной страны к другой сформулированы в официальных документах, а точнее в Концепциях внешней политики.

Казахстанская Концепция внешней политики (Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014−2020 годы. Утверждена Указом президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741) относительно отношений с Россией гласит следующее:

  • В главе «Страновые и региональные приоритеты» отмечено: «Республика Казахстан продолжит укрепление отношений с Российской Федерацией во всех сферах политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке»;
  • Также в главе «Приоритеты и задачи внешней политики Республики Казахстан» отдельно отмечается поддержка следующих интеграционных объединений: Таможенный союз, Единое Экономическое пространство, Евразийский экономический союз, каспийской пятерки, ОДКБ.

В целом Казахстан рассматривает сотрудничество с Россией как напрямую, так и через различные интеграционные объединения, как один из самых важных приоритетов своей внешней политики.

Российская Концепция внешней политики (Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г.) менее сосредоточена на отношениях с Казахстаном:

  • В главе 4 «Региональные приоритеты» отмечено: «г) активно поддерживать процесс евразийской экономической интеграции, реализуя совместно с Белоруссией и Казахстаном задачу преобразования Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и формирования Евразийского экономического союза, содействовать привлечению к этой работе других государств — членов ЕврАзЭС, предпринимать шаги по дальнейшему развитию и совершенствованию механизмов и нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, способствовать укреплению Евразийской экономической комиссии как единого постоянно действующего регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства»
  • В той же главе заявляется о поддержке СНГ, ОДКБ и «формата прикаспийской пятерки»

В целом, отдельно на сотрудничестве с Казахстаном в российском документе внимание не заостряется — приоритеты совсем другие. Как сказано в той же главе «д) выстраивать отношения с Украиной как приоритетным партнером в СНГ, содействовать ее подключению к углубленным интеграционным процессам». Как получилось выстроить отношения с Украиной и вовлечь ее в Таможенный союз, стало понятно в следующем после утверждения Концепции 2014 году. Фактически для России нет отдельных отношений с Казахстаном — они существуют лишь как часть взаимоотношений со странами СНГ (исключая Украину), то есть их политический вес очень мал.

В ходе подготовки данной статьи российскими коллегами было высказано мнение, что данная Концепция внешней политики является неработающей и неиспользуемой при подготовке внешней политики. Если это правда, то ситуация еще хуже по следующим причинам:

  • Российская внешнеполитическая позиция является некодифицированной, неструктурированной и существует только в головах нескольких лиц, принимающих решения;
  • Соответственно, она является абсолютно субъективной и не учитывает ни реальные интересы России, ни интересы стран — партнеров;
  • И в целом, мы о внешней политике России по отношению к Казахстану можем говорить лишь как о серии не связанных друг с другом реакций на какие-то действия Казахстана, российских лоббистов, внешней среды и просто случайностей.

3. Что говорит социология?

В измерении общественного мнения лучше всегда обратиться к профессионалам и их социологическим данным, а не опираться на патетические слова о «братстве» и «великом историческом прошлом».

Ниже собраны в отдельные таблицы социологические предпочтения казахстанцев и россиян за 2012−2015 годы по данным «Интеграционного барометра ЕАБР» (Евразийский монитор. Исследования). Отмечу лично, что это очень точный инструмент, который позволяет делать прекрасные прогнозы — например, еще в 2013 году та же Украина показывала третье место после Грузии и Молдавии по степени недружественности к России, то есть зачатки будущего конфликта внутри страны можно было уже увидеть. Если у остальных стран неприязнь к России укладывается в диапазон до 5%, то у Украины он составляет 19%, то есть является весьма значимой силой в политическом поле.

3.1. Отношение казахстанцев к России

Отношение казахстанцев к России очень положительное — ни одна другая страна не вызывает столько симпатий. К примеру, находящуюся на втором месте Белоруссию дружественной считают только 48%. Надо отметить, что на предпочтения практически не повлиял ни украинский кризис, ни конфронтация России с Западом, ни операция ВКС РФ в Сирии.

Таблица №1. Оценка казахстанцами России

Год

Как дружественной страны, %

Как недружественной страны, %

2012

85

-

2013

83

4

2014

85

4

2015

84

2

По данным опроса за 2015 год (Результаты 4-й волны «Интеграционного барометра ЕАБР». 16 октября 2015), 29% из опрошенных казахстанцев в течение последних 5 лет были в России с личными, туристическими или служебными целями, а у 45% в России есть родные, близкие друзья или коллеги, с которыми поддерживаются постоянные связи. 20% из опрошенных хотели бы поехать в Россию с туристическими целями — это четвертое место после Турции (42%), Франции и Германии (по 22%). 24% опрошенных казахстанцев хотели бы съездить в Россию на учебу, а 23% поработать там — это первые места по предпочтениям. Ну, а переехать в Россию, если бы представилась такая возможность, хотели бы 16% опрошенных — это опять-таки первое место. Также с благожелательностью относятся казахстанцы и к приезду из России студентов, временных и постоянных работников — 45% от опрошенных. Рады инвесторам из России и их капиталам в экономике Казахстана будут 47%, а научному сотрудничеству с Россией — 49%. Российским товарам доверяет 62% казахстанцев.

Практически по всем аспектам сотрудничества Россия выступает для казахстанцев как первоочередной партнер для сотрудничества и наиболее близкая по всем параметрам страна.

3.2. Отношение россиян к Казахстану

В России отношение к Казахстану до украинского кризиса было скорее нейтральное — как дружественную страну его рассматривала всего треть опрошенных, большинство вообще не имело по этому поводу мнения. Но во время и после кризиса отношение стало меняться на более положительное, и Казахстан в 2015 году занял второе место по дружественному отношению после Белоруссии (66%).

Таблица №2. Оценка россиянами Казахстана

Год

Как дружественной страны, %

Как недружественной страны, %

2012

32

-

2013

33

-

2014

42

2

2015

54

1

В Казахстане, по данным опроса за 2015 год, было 3% россиян, у 5% опрошенных есть в Казахстане родственники или близкие, с кем поддерживаются отношения. Хотели бы съездить на отдых или с туристической целью 2% опрошенных, на учебу или работу, ну или вообще переехать — 0%. Думают, что из Казахстана надо приглашать артистов и вообще культурную продукцию — 16%, рабочих или студентов — 10%, инвесторов — 8% опрошенных. Готовы к сотрудничеству в области науки и техники 7% опрошенных. Доверяют казахстанским товарам 3% опрошенных.

В общем, опросы показывают, что, несмотря на возрастание доброжелательности по отношению к Казахстану, к сотрудничеству в больших объемах россияне еще не готовы и его не хотят. Надо еще отметить, что есть не очень хороший имидж Казахстана как страны, где можно работать, хотя он не соответствует действительности.

4. Экономические отношения

Экономические отношения одни из самых регулярно освещаемых в отношениях между двумя странами, но, на мой взгляд, заодно и наименее полно освещенные. Дело в том, что фактически все экономические отношения сводятся к товарообороту, причем общему и выраженному в денежной форме, причем долларах. А ведь такая картина очень неполная и в условиях постоянных девальваций местных валют еще и искаженная. Поэтому мной было взято максимальное количество параметров, которые охватывают экономические отношения в целом.

4.1. Торговля юридических лиц

Начнем с самого популярного показателя экономических отношений — торговля юридических лиц.

Так как российские данные по внешней торговле приходят поздно, кроме того, там часто указывается страны ЕАЭС в целом, без разделения на конкретную страну, то мне пришлось взять относительно нейтральный и признанный на международной уровне источник данных. В общем, поэтому были взяты данные Международного центра торговли (International trade in goods — Imports 2001−2015).

Как видно из таблицы №3, Казахстан экспортирует в Россию не очень большую долю своей экспортной продукции — 7−10%. Связано это с тем, что основная часть поставляемых товаров (уголь, железная руда, газ) довольно дешевы, и цены на них падают. Да и не так много экспортных товаров есть для России у Казахстана — экономики все же схожи. Мешали также и девальвации рубля и тенге.

Однако, наблюдается рост поставок товаров сельского хозяйства пищевой промышленности, что хорошо.

Таблица №3. Казахстанский импорт в Россию и его значение

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3838,5

4600,5

6371,1

3685,0

4449,4

6912,7

9409,3

5664,9

7172,4

4275,0

38 244,4

47 747,9

71 172,0

43 195,8

57 244,1

88 107,9

92 281,5

84 698,5

79 458,7

45 725,6

10,0

9,6

9,0

8,5

7,8

7,8

10,2

6,7

9,0

9,3

137 811,1

199 726,0

267 051,2

170 826,6

228 911,7

306 091,5

316 192,9

314 945,1

286 648,8

182 782,0

2,8

2,3

2,4

2,2

1,9

2,3

3,0

1,8

2,5

2,3

Из таблицы № 4 видно, что для Казахстана Россия — основной источник импорта. 30−40% — это много. При этом для самой России этот экспорт вроде маленький — всего 3%. Однако если убрать из российского экспорта сырье и проанализировать по группам, то для многих несырьевых отраслей вроде автомобилестроения или молочной промышленности Казахстан является основным экспортным рынком, и в целом, казахстанцы потребляют примерно 15−20% российского несырьевого экспорта.

Таблица №4. Российский экспорт в Казахстан и его значение

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9064,1

11 573,8

13 753,8

8896,6

5475,7

16 269,1

17 110,5

17 971,8

13 807,7

10 232,4

301 550,7

352 266,4

467 994,0

301 796,1

397 067,5

516 992,6

524 766,4

527 265,9

497 833,5

343 907,7

3,0

3,3

2,9

2,9

1,4

3,1

3,3

3,4

2,8

3,0

23 661,0

32 686,6

37 815,4

28 408,7

24 023,6

38 010,2

44 538,1

48 804,6

41 295,5

30 186,1

38,3

35,4

36,4

31,3

22,8

42,8

38,4

36,8

33,4

33,9

Отмечу также, что Россия является главным торговым партнером Казахстана и опережает Китай, причем существенно — на 20−40%. К примеру, товарооборот с Россией в 2014 году был 21 миллиард долларов, а с Китаем 17, в 2015 году 14,5 и 10,5 миллиардов долларов соответственно.

4.2. Инвестиции

На мой взгляд, инвестиции всегда являются и являлись намного более важной частью экономических отношений, чем торговля. Инвестиции характеризуют:

  • Степень доверия к экономике страны
  • Отношения между элитами
  • Степень либеральности экономики

Если торговля может быть свернута или ее объемы снижены буквально в течение года-двух, то инвестиции вывести гораздо труднее. Новые инвестиции могут не прийти, но если деньги вложены в различные крупные активы — они уже остаются в стране. Инвесторы часто выступают в качестве лобби страны, в которую они инвестируют — ведь им жизненно важно ее благополучие.

Разберем инвестиции России в Казахстан. Для описания я воспользуюсь сразу двумя источниками — это даст более-менее объективную картину за период с 2007 по 2015 годы. Разница в цифрах объясняется отличающимися методиками расчета.

С точки зрения России, российские инвестиции в Казахстан в настоящее время стабилизировались на уровне 650 миллионов долларов в год — пик их был пройден в 2009 году, когда они чуть превысили один миллиард долларов. Для России в целом, это небольшие суммы — в районе 1−2% от общего количества внешних инвестиций. Однако, если брать только страны СНГ, то Казахстан занимает от 25 до 75%, то есть является одной из основных целей для вложений российских инвесторов.

Таблица №5. Инвестиции из России в Казахстан по российским данным (Прямые инвестиции из России за рубеж. Операции по инструментам и странам-партнерам)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

107

326

1028

-225

674

845

671

657

643

3642

3563

3890

1338

4430

2217

2229

882

2415

2,9

9,1

26,4

15,2

38,1

30,1

74,5

26,6

44801

55663

43281

52616

66851

48822

86507

57082

22188

0,24

0,59

2,38

1,01

1,73

0,78

1,15

2,90

Тот же самый процесс с точки зрения казахстанских данных выглядит по-другому — более оптимистично. Во-первых, цифры инвестиций примерно в 1,5−2 раза выше — максимум тут 1,6 миллиарда долларов, а минимум 566 миллионов долларов. Во-вторых, если брать инвесторов из СНГ, то Россия тут для Казахстана является основным партнером, и ее доля не падает ниже 85%, достигая иногда даже 98%. Правда, если брать общие инвестиции в Казахстан, то тут доля России весьма невелика — не больше 6,7%, а в среднем 4−5%.

Таблица №6. Инвестиции из России в Казахстан по казахстанским данным (Статистика прямых инвестиций по направлениям вложения. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан от иностранных прямых инвесторов по странам)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

827,6

965,6

663,6

951,6

1000,1

1069,5

1299,2

1580,1

565,7

844,8

1034,3

716,4

988,7

1142,3

1232,2

1466,8

1811,5

662,8

98,0

93,4

92,6

96,2

87,5

86,8

88,6

87,2

85,3

19418

21301

21437

22246

26467

28885

24098

23726

14829

4,3

4,5

3,1

4,3

3,8

3,7

5,4

6,7

3,8

Теперь об обратном потоке — об инвестициях из Казахстана в Россию. По российским данным он немного больше, чем по казахстанским данным. Однако данный инвестиционный поток составлял сначала около 20−25% от инвестиций из СНГ, но в последние годы стал расти — что связано с общим падением инвестиций. Для Казахстана Россия — основное место для инвестиций среди стран СНГ — минимум 50%, максимум 90%. Правда, взять инвестиции в мир казахстанцев — это всего 5%. Практически та же ситуация и в России — для нее казахстанские инвестиции большие по меркам СНГ, однако очень маленькие по общим масштабам.

Таблица №7. Инвестиции из Казахстана в Россию по российским данным (Прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Операции по инструментам и странам-партнерам)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

87

14

114

46

56

277

208

357

433

369

265

398

154

449

776

882

476

602

23,6

5,3

28,6

29,9

12,5

35,7

23,6

75,0

71,9

55874

74783

36583

43168

55084

50588

69219

22031

6478

0,16

0,02

0,31

0,11

0,10

0,55

0,30

1,62

6,68

Таблица №8. Инвестиции из Казахстана в Россию по казахстанским данным (Статистика прямых инвестиций по направлениям вложения. Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов по странам)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

464,5

610,5

118,6

164,6

182,8

49,6

188,7

118,2

377,7

853,9

923,4

251,7

201,6

330,8

87,8

246,8

178,5

412,7

54,4

66,1

47,1

81,6

55,3

56,5

76,4

66,2

91,5

3186

5049

5416

10490

8034

3021

8691

3244

6966

14,6

12,1

2,2

1,6

2,3

1,6

2,2

3,6

5,4

Но в любом случае, можно отметить рост инвестиций в последнее время, что хорошо — значит, общие рынки все же развиваются.

4.3. Совместные предприятия

Относительно статистики по совместным предприятиям в России — такой статистики найти мне лично не удалось. Казахстанская же статистика полностью доступна (Зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием на 1 сентября 2016 года). По данным на 1 сентября 2016 года совместных предприятий с Россией в Казахстане — зарегистрированных 11 279, а действующих среди них 6453 (это 32,5% от общего числа действующих юрлиц с иностранным участием и 1 место среди всех стран-партнеров).

Подробнее разберемся с действующими юридическими лицами с российским участием. Они делятся на следующие группы:

  • 73 крупных — 12,6% от общего числа крупных юрлиц с иностранным участием, второе место после Нидерландов (150 крупных компаний);
  • 154 средних — 24,7% от общего числа средних юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимают Нидерланды с 79 компаниями;
  • 6226 малых — 33,4% от общего числа малых юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимает Турция с 1644 компаниями.

Таким образом, можно сказать, что российские компании занимают главное место среди юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. Россия является главным корпоративным партнером для казахстанских компаний.

4.4. Трансграничные операции физических лиц

Немаловажным и по объемам, и по интенсивности является такой показатель как трансграничные операции физических лиц, то есть всевозможные переводы и прочая активность.

Российские данные предоставлены по базе Центробанка РФ (Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)) Как я уже писал в 2015 году в своей статье «Россияне вывозят за пределы страны по одному оборонному бюджету в год», Казахстан входит в пятерку стран, которые перечисляют деньги в Россию, а не наоборот.

В таблице № 9 показано, что в принципе, переводы из России в Казахстан начали резко расти с 2011 года и продолжают рост, что обусловлено евразийской интеграцией и ее общим рынком труда. Но надо отметить, что в целом суммы очень маленькие, если сравнить даже с объемом, который уходит в страны СНГ в целом.

Таблица №9. Трансграничные операции физических лиц из России в Казахстан по российским данным

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

125

195

297

217

308

443

461

561

577

514

5 419

9 675

13 955

9 555

11 823

16 003

19 205

21 726

19 054

11 057

2,3

2,0

2,1

2,3

2,6

2,8

2,4

2,6

3,0

4,6

15 469

29 807

41 066

25 362

31 718

43 819

48 588

58 991

68 878

35 116

0,8

0,7

0,7

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0

0,8

1,5

Если говорить о переводах из Казахстана в Россию, то тут также наблюдается увеличение сумм с 2011 года, но если говорить о долях, то они занимали существенную долю в переводах из стран СНГ.

Таблица №10. Трансграничные операции физических лиц из Казахстана в Россию по российским данным

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

482

835

612

632

685

906

1 107

1 241

1 387

1 596

1 006

1 856

1 979

1 780

1 878

2 614

3 321

4 255

4 667

3 872

47,9

45,0

30,9

35,5

36,5

34,6

33,3

29,2

29,7

41,2

6 084

10 231

10 813

9 226

9 799

12 434

14 056

19 798

19 200

18 574

7,9

8,2

5,7

6,8

7,0

7,3

7,9

6,3

7,2

8,6

В целом, наряду с приграничной торговлей физических лиц, это существенное дополнение к обычной торговле, и оно делает суммарное экономическое взаимодействие существенно больше.

4.5. Приграничная торговля физических лиц

Приблизительные объемы приграничной торговли можно рассчитать по объемам обмена наличной российской валюты. Конечно, это весьма приблизительная характеристика, но тем не менее. Гипотеза состоит в том, что наличные российские рубли нужны для покупки товаров и услуг в России, разница между покупкой и продажей обменными пунктами в Казахстане остается в России, а общий объем покупок и продаж показывает приблизительный оборот торговли. Конечно, вполне может быть, туда входят еще обмен денег туристами и какие-нибудь переводы физических лиц, но также надо отметить, что часть оборота совершается в долларах, а не в рублях, и это компенсирует. Поэтому я думаю, эти оценки верны, и именно объем продаваемой и покупаемой российской валюты показывает реальную торговлю физических лиц.

Для оценки были собраны данные по покупке и продаже валюты наличной валюты Национального банка РК за 7 последних лет (Покупка/продажа иностранной валюты).

Таблица №11. Продажа и покупка наличных рублей обменными пунктами и банками РК

Продажа рублей, миллионов

Покупка рублей, миллионов

Возможный остаток средств в России, миллионов рублей

Приблизительный общий оборот торговли физических лиц, миллионов рублей

24481

13847

10634

38328

33476

19448

14028

52924

42694

24314

18380

67008

58442

28343

30099

86785

110320

34260

76060

144580

220653

44137

176516

264790

73783

24473

49310

98256

Большие ли это объемы? До 2014 года курс рубля к доллару был примерно 30 рублей за доллар, а значит, оборот рос от 1 до 3 миллиардов долларов. В 2014 году оборот был на уровне 3 миллиардов долларов, а в 2015 году около 4 миллиардов. При этом на максимуме в 2015 году в России осталось около 3 миллиардов долларов, что является весьма большой суммой.

То есть фактически к объему легальной и фиксируемой торговли надо сейчас прибавлять около 4 миллиардов долларов, что является существенной добавкой. Причем, если официальный товарооборот падает, то этот оборот наличными только растет.

Что же служит предметом торговли? Казахстанцы продают в Россию продукцию сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты), пищевой промышленности (конфеты, подсолнечное масло, муку, макароны и др.), ну и, разумеется, алкоголь и сигареты. Россияне в Казахстан продают лекарства, мебель, электронику, автомашины, изделия из древесины, бытовую технику. Как пример — есть отдельные сервисы, которые перепродают товары из ИКЕА в Омске и Самаре в Казахстане. Интенсивность товарообмена зависит не только от привлекательности и качества товаров, но и от соотношения курсов тенге и рубля.

Часто такого рода покупки совершают автоперевозчики — чтобы не идти обратно пустыми и оправдать транспортные расходы, они закупают мелким оптом товары, чтобы потом перепродать их дома.

4.6. Туризм

Так как в течение года граждане Казахстана и России совершают не менее миллиона поездок друг к другу, то вычленить чистый туризм довольно сложно. Потому что человек, который едет навестить родственников, купить машину или в командировку, все равно часто пользуется туристическими объектами, ходит в места общественного питания, покупает сувениры и т.д.

На мой личный взгляд, пока туристический поток не такой большой — примерно по 30−40 тысяч человек в год с каждой стороны. Остальные, как правило, совмещают свои поездки с другими видом деятельности. Казахстанцы едут в Москву и Санкт-Петербург посмотреть исторические здания и посетить театры, российские граждане едут в горы Тянь-Шаня и Алтая или на берега Балхаша и Алаколя. Ожидается большой приток туристов в 2017 году в Казахстан за счет проведения ЭКСПО.

Мешают совместному развитию туризма дорогие авиаперевозки, часто слабость туристической инфраструктуры и малая информированность о привлекательных местах в соседней стране.

4.7. Совместная инфраструктура

К числу совместной инфраструктуры можно отнести объекты, которые были построены после 1991 года и находятся в совместной стоимости обеих сторон.

Наиболее крупными из них являются:

  1. Действующий Каспийский трубопроводный консорциум. Длина 1,5 тысячи километров — от месторождения Тенгиз в Казахстане до порта Новороссийска в России. Акционеры — 24% Россия, 19% — Казахстан, 15% — Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани
  2. Планируемые к разработке месторождения нефти и газа на Каспии — Имашевское (на Прикаспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория моря). Пока там не ведутся работы, но, возможно, это будут достаточно крупные и интересные объекты, если цена на нефть поднимется и сделает их освоение рентабельным.

5. Военные отношения

Немаловажными являются и взаимоотношения военных обеих сторон. Разумеется, кроме военных контактов, есть еще и сотрудничество спецслужб, но это достаточно закрытая тема.

5.1. Военное сотрудничество

Военное сотрудничество Казахстана и России развивается по следующим направлениям:

  • Военное образование
  • Покупка вооружения, боеприпасов и комплектующих к нему (последние годы закупки идут не только в рамках платы Казахстану от России за полигоны, но и сверх нее — уже за отдельные деньги)
  • Членство в ОДКБ и формирование коллективных сил
  • Общая система ПВО (о ней отдельно)
  • Взаимодействие на уровне штабов
  • Совместные учения

Основные документы, определяющие военное сотрудничество, это:

  • Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.)
  • Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних границ (Москва, 21 октября 1994 года)
  • Меморандум между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур» (г. Астана, 9 января 2004 года)
  • Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г.)
  • Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) (Москва, 18 октября 1996 года) (с изменениями и дополнениями от 25.11.2005 г.)
  • Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Сары-Шаган (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г.)
  • Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 24 декабря 2013 года)
  • Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации (Астана, 30 декабря 2013 года)

5.2. Российские военные объекты в Казахстане

До распада СССР на территории Казахстана находились 8 крупных испытательных полигонов, занимавших более 7% его территории. В начале 90-х годов минувшего столетия два из них были закрыты. Условия использования Россией оставшихся военных научно-исследовательских и испытательных полигонов были оговорены различными двусторонними соглашениями (как правило, за объекты платят арендную плату, также Россия продает вооружение и военную технику по внутрироссийским ценам). Сейчас в Казахстане функционируют следующие полигоны (общая площадь несколько миллионов гектаров):

  1. Полигон «Сары-Шаган» на озере Балхаш и отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск ВС России (объект «Балхаш-9»). Узел входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также осуществляет фиксирование технических параметров испытываемых на полигоне «Сары-Шаган» боевых ракетных комплексов.
  2. Космодром «Байконур» в Кзыл-Ординской области и 171 авиационная комендатура в Караганде (предназначена для тылового обеспечения и управления поисково-эвакуационными работами при запусках и посадках космических аппаратов с космодрома «Байконур»)
  3. Полигон «Тайсоган» в Атырауской области — государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) N 669
  4. Объекты 4-го Государственного центрального полигона в Западно-Казахстанской области
  5. Объекты 929-го Государственного летно-испытательного центра в Атырауской и Западно-Казахстанской области

В 2016 году полигон «Эмба», расположенный в Атырауской и Актюбинской областях, был закрыт, и его площадь была передана Казахстану.

Данные полигоны используются для испытаний стоящей с 1995 г. на боевом дежурстве российской системы противоракетной обороны А-135, для чего создана так называемая «Южная трасса», включающая в себя полигоны «Капустин Яр», «Тюра-Там» («Байконур»), «Сары-Шаган» и полигон «Кура» на Камчатке. На полигоне «Сары-Шаган» также находятся радиолокационные станции, входящие в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Так как РВСН является ключевым фактором безопасности России, то важность «Южной трассы» нельзя недооценивать.

5.3. Общая система ПВО

В 2013 году Казахстан и Россия создали Единую систему ПВО — то есть Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств.

На Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в мирное время возлагается решение следующих задач:

  • непрерывное ведение радиотехнической, радиолокационной разведки и радиоразведки, своевременное вскрытие подготовки и начала воздушного нападения противника;
  • охрана и защита воздушного пространства на стыках государственных границ Сторон;
  • контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства Сторон в регионе;
  • принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением установленных правил, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов;
  • оповещение войск (сил) вооруженных сил Сторон о пролетах разведывательных космических средств и выдача в сетях оповещения информации о воздушной обстановке;
  • осуществление радиолокационного контроля воздушного пространства и передача органам организации воздушного движения Сторон в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности данных о движении воздушных судов и других воздушных объектов в случаях, предусмотренных правилами использования воздушного пространства Сторон, а также оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных обстоятельств.

Местонахождение командования Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации — Республика Казахстан, г. Алма-Ата.

6. Политические отношения

Политические отношения — слишком сложная тема, чтобы отразить ее не то что в разделе большой статьи, а даже в отдельной статье, поэтому я ограничусь схематическим описанием.

6.1. Отношения на двусторонней основе

Двусторонние казахстанско-российские отношения можно поделить на следующие уровни:

  1. На уровне глав государств — как пишет известный российский политтехнолог Евгений Минченко в серии своих работ «Политбюро 2.0», посвященных российской элите, Нурсултан Назарбаев является одним из двух иностранных политиков, к кому постоянно прислушивается Владимир Путин. Точно также можно сказать и в обратном направлении — Нурсултан Назарбаев часто выступает в качестве посредника для Владимира Путина в весьма сложных и деликатных ситуациях.
  2. На уровне правительств — действует Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и входящие в ее состав 8 подкомиссий в сфере межрегионального и приграничного, военно-технического, межбанковского и инвестиционного сотрудничества, в области промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, науки и новых технологий, совместного использования и охране трансграничных водных объектов.
  3. На уровне парламента — действует отдельное сотрудничество
  4. На уровне политических партий — многие из казахстанских партий имеют партнеров в России (Нур Отан и Единая Россия, ОСДП и Справедливая Россия, КНПК и КПРФ и т.д.)
  5. На уровне регионов — это, как правило, касается приграничных регионов, они постоянно взаимодействуют и имеют специальные меморандумы о сотрудничестве
  6. На уровне экспертных центров и экспертов — идет постоянный обмен мнениями, участие в совместных проектах и написание работ.

6.2. Отношения внутри интеграционных объединений

Казахстан и Россия совместно входят в следующие объединения:

  1. Содружество Независимых Государств
  2. Зону свободной торговли Содружества Независимых Государств
  3. Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство, таможенный союз
  4. Организацию Договора о коллективной безопасности
  5. Шанхайскую организацию сотрудничества
  6. Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе
  7. Организацию Объединенных наций.

В основном, Казахстан с Россией выступают в данных как партнеры и союзники — чем дальше эта организация от непосредственных казахстанско-российских отношений, и уже менее дружески, если организация непосредственно касается двусторонних отношений.

7. Медийные взаимоотношения

Так как российские СМИ намного мощнее казахстанских (разница рекламного рынка практически в 40−50 раз), то можно говорить только о влиянии российских СМИ на Казахстан, а не наоборот. Влияние идет по следующим каналам:

  1. Чтение российских СМИ в интернете;
  2. Просмотр российских телеканалов в пакетах кабельных и спутниковых каналов
  3. Просмотр контента российских телеканалов, закупленного и транслируемого казахстанскими телеканалами;
  4. Рерайт и цитирование российских СМИ о ситуации как в России, так и в СНГ и дальнем зарубежье. Последнее особенно важно для казахстанских СМИ — так как у них нет полноценных корреспондентских пунктов и также нет переводчиков, которые бы на постоянной основе переводили бы мировую прессу;
  5. Наличие в Казахстане франшиз российских изданий со смешанным контентом — «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и др.;
  6. Наличие в России нескольких СМИ, которые занимаются сугубо евразийской тематикой и в том числе освещают ситуацию в Казахстане — «ИАЦ МГУ», «Евразия Эксперт», «Ритм Евразии», «Пресс-клуб Содружество»;
  7. Использование российских социальных сетей — Вконтакте, Одноклассники, МойМир и др.;
  8. Использование российских поисковиков с их новостными агрегаторами — Яндекс и Мэйл.ру;

То есть фактически Казахстан живет в российском медийном поле и даже антироссийская активность в казахстанских СМИ все равно только ответ на какой-либо российский медиаповод. Если не будет либерализован казахстанский рынок рекламы (алкоголь, табак, оружие), то никакие запретительные меры не помогут — разница в деньгах и глобальные технологии все равно сильнее.

Но надо отметить, по данным Zero. kz, примерно 15−20% из сидящих в Казнете — это пользователи из России. Плюс у большинства популярных пользователей социальных сетей из Казахстана большая часть аудитории из России. Плюс некоторые казахстанские журналисты и политологи пишут для российских СМИ и дают им комментарии по событиям в Казахстане и Средней Азии. Так что небольшое, но обратное влияние есть.

8. Культурные и социальные взаимоотношения

8.1. Язык и культура

Ключевой элемент доступа к общей культуре, которая была сначала создана в рамках Российской империи, а потом в рамках СССР — это знание русского языка. Именно он является фактором, объединяющим культуры двух стран, и поэтому казахстанцы могут быть погружены в современную российскую культуру и даже добиваться там успеха (к примеру, из последних примеров можно назвать Адиля Жалелова, рэпера, выступающего под псевдонимом «Скриптонит»). Россия также является одним из проводников Казахстана в мировую культуру — через перевод книг, фильмов, сериалов и т.д.

Последние общеказахстанские данные по владению языками были в рамках переписи 2009 года, и они представлены ниже.

Таблица №12. Степень владения языками (по отдельным этносам) по данным переписи 2009 года, % (лиц в возрасте 15 лет и старше) (Итоги национальной переписи населения 2009 года.15.11.2010)

Степень владения языками:

казахским

русским

английским

понимают устную речь

из них свободно:

понимают устную речь

читают

из них свободно:

понимают устную речь

из них свободно:

74,0

2,9

62,0

94,4

3,4

84,8

15,4

2,6

7,7

98,4

2,3

93,2

92,1

4,4

79,1

17,5

2,9

9,0

25,3

2,5

6,3

98,5

1,0

96,7

12,6

2,1

5,6

95,5

12,5

61,7

92,9

10,3

68,3

10,7

2,3

5,4

21,5

2,0

5,2

98,9

0,9

97,1

8,0

1,3

3,7

93,7

9,7

60,8

95,8

6,4

81,8

15,7

2,6

7,2

72,6

6,3

33,7

98,4

1,7

94,7

14,2

2,3

6,7

24,7

2,5

7,9

99,0

0,9

96,9

9,1

1,5

4,4

43,5

3,7

10,5

98,0

1,4

95,5

24,2

3,5

11,4

Уровень владения русским языком на уровне 94,4% понимания устной речи и 84,8% — письменной является очень высоким уровнем и поэтому дает большое погружение в культуру друг друга. Но какова же динамика?

Если взять последнее социологическое исследование «Этнорелигиозные идентификации региональной молодежи», проведенное Бахытжамал Бектургановой и Мадиной Нургалиевой в 2016 году, то на вопрос «На каком языке вы в основном общаетесь?» были получены следующие ответы:

  • На казахском и русском в одинаковой степени — 44,2%
  • Только на русском языке — 25,2%
  • Только на казахском языке — 28,5%

Всего опрошено 1404 человека в возрасте 15−29 лет (включительно). Из них городские респонденты — 393 человека, сельские респонденты — 1011 человек. Исследование было проведено в 15 малых городах и 14 населенных пунктах.

Учитывая, что опрашивалась региональная молодежь, то есть те, кто в наименьшей степени владеет русским языком, то надо отметить, что в целом, распространение русского языка осталось на том же уровне, что и в 2009 году.

8.2. Образование

Важную роль в отношениях играет обучение иностранных студентов.

Возьмем данные россиян (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.) — на начало 2015/2016 учебного года в России учились 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% или 188 130 студентов были из стран СНГ. Из этих студентов 36% из Казахстана — это 67 727 человек. То есть реально казахстанских студентов — каждый четвертый из иностранных студентов в России.

Надо отметить, что количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года)). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.

Так как в Казахстане учится не более 11−15 тысяч иностранных студентов, то российских граждан учится не более 2−3 тысяч, что, конечно, гораздо меньше и в принципе не оказывает особого влияния на Россию.

8.3. Этнические связи

Ключевым фактором социальных взаимоотношений между нашими странами являются народы, которые живут в каждом из государств. Остановимся на двух народах, хотя, конечно, список гораздо больше.

В Казахстане живет 3,6 миллиона русских. Их численность снижается в основном из-за миграции в ту же Россию. Типичная история — молодежь поступает в российские вузы, которые качественней и дешевле казахстанских, учится там, потом остается, затем вывозит семью.

Таблица №13. Численность русских в Казахстане на начало 2016 года (Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2016 года. № 41−7/226 от 29.04.2016 г.)

Регион

Численность

3644529

250028

100906

279050

33723

128954

114054

506056

367335

15162

38244

130697

276799

283370

518038

133587

468526

Численность казахов в России остается стабильной — к примеру, в 2002 году их было 652 тысячи, а 2010 году — 647 тысяч. Весь естественный прирост также видимо нивелируется миграцией, но уже в Казахстан. Надо еще отметить, что казахи в России в основном живут в селах, а значит, менее мобильны.

Таблица №14. Численность казахов в России по данным переписи 2010 года (Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство)

Регион*

Численность

647 732

149 415

46 223

120 262

15 602

76 007

11 939

19 146

35 297

12 524

10 705

78 303

* — отмечены регионы, где живет больше 10 000 казахов

За счет такого национального распределения, в Казахстане как минимум половина населения имеет родственников или друзей в России, с которыми постоянно общается.

8.3. Миграция

Как раньше было сказано, имеются мощные миграционные потоки из Казахстана в Россию и наоборот, что также играет большую роль во взаимоотношениях наших стран.

Вот так миграция из Казахстана в Россию и из России в Казахстан представляется по российским данным (Сайт Федеральной службы государственной статистики. Международная миграция). Как видно, доля прибывших из Казахстана постоянно снижалась с 40% в 90-х годах до 10% в последние годы. Что касается уезжающих в Казахстан, то с 10% от общего количества выезжающих в 90-е годы их доля дошла до максимума в 2006—2007 годах в 22%, а затем снова упала до 6%. Видна четкая зависимость от разницы между социально-экономическими показателями России и Казахстана.

Таблица №15. Российско-казахстанская миграция по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

Прибыло из Казахстана в Россию

Прибыло всего в Россию

Доля прибывших из Казахстана в общем потоке, %

Убыло из России в Казахстан

Убыло всего из России

Доля убывших в Казахстан в общем потоке, %

1997

235903

597651

39,5

25364

232987

10,9

1998

209880

513551

40,9

26672

213377

12,5

1999

138521

379726

36,5

25037

214963

11,6

2000

124903

359330

34,8

17913

145720

12,3

2001

65226

193450

33,7

15186

121166

12,5

2002

55706

184612

30,2

13939

106685

13,1

2003

29552

129144

22,9

14017

94018

14,9

2004

40150

119157

33,7

12504

79795

15,7

2005

51945

177230

29,3

12437

69798

17,8

2006

38606

186380

20,7

11948

54061

22,1

2007

40258

286956

14,0

10211

47013

21,7

2008

39964

281614

14,2

7483

39508

18,9

2009

38830

279907

13,9

7232

32458

22,3

2010

27862

191656

14,5

7329

33578

21,8

2011

36474

356535

10,2

6176

36774

16,8

2012

45506

417681

10,9

8843

122751

7,2

2013

51958

482241

10,8

11802

186382

6,3

2014

59142

590824

10,0

18328

310496

5,9

2015

65750

598617

11,0

30983

353233

8,8

Всего за 1997−20015

1396136

6326262

22,1

283404

2494763

11,4

Казахстанские данные даны по нескольким справочникам (Демографический ежегодник Казахстана/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / 262 стр. Астана. 2015; Итоги миграции населения Республики Казахстан за 2015 год/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / Астана. 2016. 102 с.), так что возможны некоторые несовпадения по цифрам из-за уточнения данных потом. Отмечу, что данные не совпадают с российскими ни по приезду, ни по отъезду, причем весьма ощутимо — в несколько раз. То есть надо как-то ведомствам двух стран навести порядок в этом вопросе.

По казахстанским данным, эмиграция в Россию составляет от 82 до 91% выезжающих из Казахстана, а иммиграция из России составляет 17−24% от въезжающих в Казахстан. Эмиграция сильно зависит от социально-экономической ситуации в стране — сейчас, когда в Казахстане кризисная ситуация, разница между въездом и выездом составляет практически 10 раз, а раньше была 3,5.

Таблица №16. Казахстанско-российская миграция по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК

Прибыло из России

Всего прибыло

Доля прибывших из России в общем потоке, %

Убыло в Россию

Всего убыло

Доля убыших в Россию в общем потоке, %

2009

8939

41 511

21,5

30 086

33 985

88,5

2010

8239

42 057

19,6

23 499

26 541

88,5

2011

6629

38 016

17,4

29 850

32 920

90,7

2012

4935

28 296

17,4

26 998

29 722

90,8

2013

4278

24 105

17,7

20 839

24 384

85,5

2014

3711

16 784

22,1

23 859

28 946

82,4

2015

3905

16 581

23,6

25 682

30 047

85,5

В настоящее время на консульском учете в Казахстане насчитывается 85 027 граждан России, которые являются избирателями, то есть старше 18 лет (Число избирателей, проживающих за пределами РФ, приписанных к одномандатным избирательным округам для проведения выборов Государственной Думы Федерального собрания РФ. 03.11.2015). Если учесть еще и детей, то примерно граждан России в Казахстане живет постоянно как минимум 100 000.

Что касается казахстанцев в России, то их намного больше. По данным МВД РФ за январь-сентябрь 2016 года (Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-сентябрь 2016. 03.11.2016):

  • Поставлено на миграционный учет 406 720 человек, из них зарегистрировано по месту жительства 44 717 человек и поставлено на учет по месту пребывания 362 003 человека;
  • Принято решений о выдаче разрешений на временное пребывание — 29 387 человек, проживает по разрешениям на временное пребывание — 61 629 человек;
  • Принято решений о выдаче вида на жительство — 10 401 человек, проживает по виду на жительство — 27 248 человек.

В общем, как минимум 150 тысяч казахстанцев проживает в России постоянно, а еще больше, около 350 тысяч, живет там по несколько месяцев в году.

Я прогнозирую, что из-за общего рынка труда количество граждан Казахстана и России, которые будут жить у соседей постоянно или на срок трудового контракта, будет только расти, и будет составлять сотни тысяч граждан, а может, в общем количестве перевалит и за миллион.

9. Межэлитные взаимоотношения

Немаловажным фактором в отношениях двух стран всегда является связь их элит. Конечно, прошли уже времена, когда один человек (вы все поняли, что это Олег Сосковец) мог быть последовательно первым заместителем премьер-министра Казахстана, а через год — первым заместителем председателя правительства России, но, тем не менее, связи остались.

В первую очередь, это, конечно, уроженцы каждой из стран, которые добились успеха в другой стране:

  1. В Казахстане это, к примеру, председатель правления НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев и секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов
  2. В России представительство казахстанцев гораздо выше, чем россиян в Казахстане, причем они есть во всех сферах. В политике можно отметить Владимир Жириновского, Наталью Тимакову, Александра Дрозденко, Руслана Аушева, Раушан Канапьянову, Сергея Бабурина, Александра Буксмана и др. В бизнесе это Герман Греф, Аркадий Волож, Василий Анисимов, Гульжан Молдажанова, Игорь Ким, Михаил Гуцериев, Виктор Лоренц.

Во-вторых, это владение активами на территории другого государства:

  1. В Казахстане владеют активами следующие российские миллиардеры и мультимиллионеры (Шибутов М.М. Чем владеют в Казахстане российские миллиардеры. 17.03.2012): Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Александр Несис, Александр Мамут, Игорь Алтушкин, Роман Абрамович. Правда, казахстанское руководство не всегда пользуется ими как возможными посредниками при переговорах с российской элитой.

  2. В России имели или еще имеют активы следующие казахстанские миллиардеры и мультимиллионеры: Василий Розинов, Булат Утемуратов, Айдан Карибжанов, Кенес Ракишев, Анатолий Балушкин. Возможно, активами на территории России обзаведется еще и Кайрат Боранбаев, намеревающийся купить ряд сетей McDonald’s в регионах России. Отметим еще Тимура Кулибаева как члена совета директоров ОАО «Газпром» — это не актив, но, тем не менее, весомая должность.

В общем, связи, на первый взгляд, находятся на хорошем уровне. Но реально это не так. Дело в том, что до сих пор в России по отношению к постсоветским странам действует еще советский принцип — чья диаспора имеет наибольший вес в Москве как по численности, так и по занимаемым должностям, с той республикой центр будет взаимодействовать наиболее успешно (для республики, разумеется). Так как казахи в Москву не рвались и в высокую советскую бюрократию не входили, то отношения с Казахстаном для России всегда были второстепенными по сравнению с другими постсоветскими странами.

И в этом случае положительно на уровень взаимодействия российской элиты с казахстанской повлиял конфликт на Украине. Украина из самого главного партнера превратилась в противника, и знаменитая поговорка «в России есть три исторических периода: допетровский, послепетровский и днепропетровский» теперь уже не актуальна.

В будущем, главное, чтобы имелись и работали связи не только на уровне президентов, но и на более низких уровнях иерархии. Особенно это важно для чиновников высшего и среднего уровня и различных бизнес-ассоциаций. Иначе нормальное взаимодействие не получится — не будет взаимного доверия.

10. Дипломатические отношения

У России в Казахстане имеется посольство в Астане и генеральные консульства в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. У Казахстана в России есть посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани и консульства в Астрахани и Омске.

Отдельно надо остановиться на послах — так как именно они отражают то внимание, которое МИД страны оказывает соседу.

Если говорить о после России в Казахстане, то Михаил Бочарников — это классический кадровый дипломат советской школы, стаж работы послом которого составляет уже около 25 лет. Однако отметим характерный для подавляющего большинства российских послов в постсоветских странах довольно большой возраст посла — ему сейчас 68 лет, а послом в Казахстане он стал в 58 лет.

Биография Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан Михаила Николаевича Бочарникова (Сайт Посольства РФ в РК. Биография посла):

Родился 6 марта 1948 г.

В 1971 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.

В системе МИД — с 1971 г. Работал в центральном аппарате Министерства и за рубежом.

1990−1992 гг. — советник-посланник Посольства СССР, России в Республике Зимбабве

1992−1996 гг. — Посол России в Республике Замбии

1996−1999 гг. — Директор Департамента Африки МИД России

1999−2003 гг. — Посол России в Греческой Республике

2003−2006 гг. — Посол по особым поручениям МИД России (занимался вопросами урегулирования грузино-абхазского конфликта)

С 12 декабря 2006 г. — Посол России в Казахстане

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Посол Казахстана в России Марат Тажин, хотя и был министром иностранных дел, но не кадровый дипломат. Это крупный политик, причем специализирующийся не на экономике или руководстве регионами, а именно на вопросах безопасности, внутренней и внешней политики.

Биография Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации Марата Муханбетказиевича Тажина (Посольство РК в РФ. Биография посла):

Родился в 1960 году в г. Актюбинске.

В 1981 г. окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.

Кандидат философских наук (1985). Доктор социологических наук (1988). Докторант Лондонского университета (1988). Профессор (с 1993). Почетный профессор Стамбульского университета (с 2008).

С 1981 г. — младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил АН КазССР.

В 1983—1987 гг. — аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

С 1991 г. — заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ им. Аль-Фараби.

С 1992 г. — заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров РК; руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК; заведующий Отделом внутренней политики Аппарата Президента РК.

С июня 1993 г. — заместитель руководителя Аппарата Президента РК — руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК.

С октября 1994 г. — Государственный советник Президента Республики Казахстан — руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК.

С октября 1995 г. — заместитель руководителя Администрации президента РК — руководитель Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента.

С февраля 1999 г. — помощник президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК.

С 2000 г. исполнял обязанности председателя Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией.

С мая 2001 г. — председатель Комитета национальной безопасности РК.

С декабря 2001 г. — помощник президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК.

С сентября 2002 г. — первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

С апреля 2006 г. — помощник президента РК — секретарь Совета безопасности РК.

С января 2007 г. — министр иностранных дел РК.

С сентября 2009 г. — помощник президента — секретарь Совета безопасности РК.

С января 2013 г. — Государственный секретарь Республики Казахстан.

С февраля 2014 г. по настоящее время — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

Почетный сотрудник органов национальной безопасности РК.

Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Исходя из биографий послов, можно еще раз подтвердить мою гипотезу о том, как расценивают стороны взаимные отношения:

  • Со стороны Казахстана в качестве посла присылают обычно не кадрового дипломата, а одного из политических тяжеловесов, которые имеют прямой выход на президента и обладают большим влиянием даже вне контекста своей должности. Посол Казахстана в России имеет обычно довольно большое пространство для политического маневра.
  • Со стороны России в Казахстан, как и в большинство стран СНГ, присылают обычно кадрового дипломата пенсионного или предпенсионного возраста, который действует в сугубо отведенных ему рамках. А они у российских послов довольно узкие — основную нагрузку несет центральный аппарат МИД или вообще другие ведомства.

11. Что способствует казахстанско-российским отношениям?

Способствуют казахстанско-российским отношениям следующие факторы:

  • Географическое расположение — это и протяженная граница, и необходимость использовать соседа для транзита
  • Старые советские связи экономики — это касается как поставок с одного предприятия на другое, так и различных транспортных коридоров
  • Этнокультурные связи — за счет сходного этнического состава и наличие общности культуры
  • Общее языковое и медийное пространство — это владение русским языком и связи через СМИ и социальные сети
  • Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое взаимодействие, а также взаимную миграцию
  • Военное союзничество, очень важное для обеих стран
  • Взаимные инвестиции, причем в стратегические отрасли экономики
  • Сходство политического строя и ценностей, как на уровне политической риторики, так и на уровне реалий политического класса обеих стран

12. Что мешает казахстанско-российским отношениям?

Мешают казахстанско-российским отношениям следующие факторы:

  • Невысокая эффективность выполнения соглашений
  • Коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок
  • Стремление к изоляции собственного рынка и импортозамещению
  • Завязка на личностные отношения глав государств
  • Конкуренция на рынке сырья
  • Объективная разница в масштабах стран
  • Слабая погруженность в дела соседа
  • Нежелание становиться региональной державой у России — приоритет на действия в дальнем зарубежье
  • Неумение поддерживать некоторые интеграционные форматы у России

Выводы

Взаимоотношения России с Казахстаном имеют стратегический характер и наиболее развиты среди всех стран СНГ. Правда, далеко не все в России об этом знают, в отличие от Казахстана.

Текущие взаимоотношения далеко не полностью освещены в прессе и являются достоянием в основном узких специалистов. Между тем, все это должно четко проговариваться при всех контактах.

Потенциал взаимоотношений далеко не исчерпан и возможен их большой рост.

Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые коммуникации между странами, что не позволяет видеть ниши для сотрудничества.

В дальнейшем, объем сотрудничества будет усложняться за счет новых форм и входа новых игроков — к примеру, если будет полностью построена автодорога «Западная Европа — Западный Китай».