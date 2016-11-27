2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
107
326
1028
-225
674
845
671
657
643
3642
3563
3890
1338
4430
2217
2229
882
2415
2,9
9,1
26,4
15,2
38,1
30,1
74,5
26,6
44801
55663
43281
52616
66851
48822
86507
57082
22188
0,24
0,59
2,38
1,01
1,73
0,78
1,15
2,90
Тот же самый процесс с точки зрения казахстанских данных выглядит по-другому — более оптимистично. Во-первых, цифры инвестиций примерно в 1,5−2 раза выше — максимум тут 1,6 миллиарда долларов, а минимум 566 миллионов долларов. Во-вторых, если брать инвесторов из СНГ, то Россия тут для Казахстана является основным партнером, и ее доля не падает ниже 85%, достигая иногда даже 98%. Правда, если брать общие инвестиции в Казахстан, то тут доля России весьма невелика — не больше 6,7%, а в среднем 4−5%.
Таблица №6. Инвестиции из России в Казахстан по казахстанским данным (Статистика прямых инвестиций по направлениям вложения. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан от иностранных прямых инвесторов по странам)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
827,6
965,6
663,6
951,6
1000,1
1069,5
1299,2
1580,1
565,7
844,8
1034,3
716,4
988,7
1142,3
1232,2
1466,8
1811,5
662,8
98,0
93,4
92,6
96,2
87,5
86,8
88,6
87,2
85,3
19418
21301
21437
22246
26467
28885
24098
23726
14829
4,3
4,5
3,1
4,3
3,8
3,7
5,4
6,7
3,8
Теперь об обратном потоке — об инвестициях из Казахстана в Россию. По российским данным он немного больше, чем по казахстанским данным. Однако данный инвестиционный поток составлял сначала около 20−25% от инвестиций из СНГ, но в последние годы стал расти — что связано с общим падением инвестиций. Для Казахстана Россия — основное место для инвестиций среди стран СНГ — минимум 50%, максимум 90%. Правда, взять инвестиции в мир казахстанцев — это всего 5%. Практически та же ситуация и в России — для нее казахстанские инвестиции большие по меркам СНГ, однако очень маленькие по общим масштабам.
Таблица №7. Инвестиции из Казахстана в Россию по российским данным (Прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Операции по инструментам и странам-партнерам)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
87
14
114
46
56
277
208
357
433
369
265
398
154
449
776
882
476
602
23,6
5,3
28,6
29,9
12,5
35,7
23,6
75,0
71,9
55874
74783
36583
43168
55084
50588
69219
22031
6478
0,16
0,02
0,31
0,11
0,10
0,55
0,30
1,62
6,68
Таблица №8. Инвестиции из Казахстана в Россию по казахстанским данным (Статистика прямых инвестиций по направлениям вложения. Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов по странам)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
464,5
610,5
118,6
164,6
182,8
49,6
188,7
118,2
377,7
853,9
923,4
251,7
201,6
330,8
87,8
246,8
178,5
412,7
54,4
66,1
47,1
81,6
55,3
56,5
76,4
66,2
91,5
3186
5049
5416
10490
8034
3021
8691
3244
6966
14,6
12,1
2,2
1,6
2,3
1,6
2,2
3,6
5,4
Но в любом случае, можно отметить рост инвестиций в последнее время, что хорошо — значит, общие рынки все же развиваются.
4.3. Совместные предприятия
Относительно статистики по совместным предприятиям в России — такой статистики найти мне лично не удалось. Казахстанская же статистика полностью доступна (Зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием на 1 сентября 2016 года). По данным на 1 сентября 2016 года совместных предприятий с Россией в Казахстане — зарегистрированных 11 279, а действующих среди них 6453 (это 32,5% от общего числа действующих юрлиц с иностранным участием и 1 место среди всех стран-партнеров).
Подробнее разберемся с действующими юридическими лицами с российским участием. Они делятся на следующие группы:
- 73 крупных — 12,6% от общего числа крупных юрлиц с иностранным участием, второе место после Нидерландов (150 крупных компаний);
- 154 средних — 24,7% от общего числа средних юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимают Нидерланды с 79 компаниями;
- 6226 малых — 33,4% от общего числа малых юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимает Турция с 1644 компаниями.
Таким образом, можно сказать, что российские компании занимают главное место среди юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. Россия является главным корпоративным партнером для казахстанских компаний.
4.4. Трансграничные операции физических лиц
Немаловажным и по объемам, и по интенсивности является такой показатель как трансграничные операции физических лиц, то есть всевозможные переводы и прочая активность.
Российские данные предоставлены по базе Центробанка РФ (Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)) Как я уже писал в 2015 году в своей статье «Россияне вывозят за пределы страны по одному оборонному бюджету в год», Казахстан входит в пятерку стран, которые перечисляют деньги в Россию, а не наоборот.
В таблице № 9 показано, что в принципе, переводы из России в Казахстан начали резко расти с 2011 года и продолжают рост, что обусловлено евразийской интеграцией и ее общим рынком труда. Но надо отметить, что в целом суммы очень маленькие, если сравнить даже с объемом, который уходит в страны СНГ в целом.
Таблица №9. Трансграничные операции физических лиц из России в Казахстан по российским данным
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
125
195
297
217
308
443
461
561
577
514
5 419
9 675
13 955
9 555
11 823
16 003
19 205
21 726
19 054
11 057
2,3
2,0
2,1
2,3
2,6
2,8
2,4
2,6
3,0
4,6
15 469
29 807
41 066
25 362
31 718
43 819
48 588
58 991
68 878
35 116
0,8
0,7
0,7
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
0,8
1,5
Если говорить о переводах из Казахстана в Россию, то тут также наблюдается увеличение сумм с 2011 года, но если говорить о долях, то они занимали существенную долю в переводах из стран СНГ.
Таблица №10. Трансграничные операции физических лиц из Казахстана в Россию по российским данным
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
482
835
612
632
685
906
1 107
1 241
1 387
1 596
1 006
1 856
1 979
1 780
1 878
2 614
3 321
4 255
4 667
3 872
47,9
45,0
30,9
35,5
36,5
34,6
33,3
29,2
29,7
41,2
6 084
10 231
10 813
9 226
9 799
12 434
14 056
19 798
19 200
18 574
7,9
8,2
5,7
6,8
7,0
7,3
7,9
6,3
7,2
8,6
В целом, наряду с приграничной торговлей физических лиц, это существенное дополнение к обычной торговле, и оно делает суммарное экономическое взаимодействие существенно больше.
4.5. Приграничная торговля физических лиц
Приблизительные объемы приграничной торговли можно рассчитать по объемам обмена наличной российской валюты. Конечно, это весьма приблизительная характеристика, но тем не менее. Гипотеза состоит в том, что наличные российские рубли нужны для покупки товаров и услуг в России, разница между покупкой и продажей обменными пунктами в Казахстане остается в России, а общий объем покупок и продаж показывает приблизительный оборот торговли. Конечно, вполне может быть, туда входят еще обмен денег туристами и какие-нибудь переводы физических лиц, но также надо отметить, что часть оборота совершается в долларах, а не в рублях, и это компенсирует. Поэтому я думаю, эти оценки верны, и именно объем продаваемой и покупаемой российской валюты показывает реальную торговлю физических лиц.
Для оценки были собраны данные по покупке и продаже валюты наличной валюты Национального банка РК за 7 последних лет (Покупка/продажа иностранной валюты).
Таблица №11. Продажа и покупка наличных рублей обменными пунктами и банками РК
Продажа рублей, миллионов
Покупка рублей, миллионов
Возможный остаток средств в России, миллионов рублей
Приблизительный общий оборот торговли физических лиц, миллионов рублей
24481
13847
10634
38328
33476
19448
14028
52924
42694
24314
18380
67008
58442
28343
30099
86785
110320
34260
76060
144580
220653
44137
176516
264790
73783
24473
49310
98256
Большие ли это объемы? До 2014 года курс рубля к доллару был примерно 30 рублей за доллар, а значит, оборот рос от 1 до 3 миллиардов долларов. В 2014 году оборот был на уровне 3 миллиардов долларов, а в 2015 году около 4 миллиардов. При этом на максимуме в 2015 году в России осталось около 3 миллиардов долларов, что является весьма большой суммой.
То есть фактически к объему легальной и фиксируемой торговли надо сейчас прибавлять около 4 миллиардов долларов, что является существенной добавкой. Причем, если официальный товарооборот падает, то этот оборот наличными только растет.
Что же служит предметом торговли? Казахстанцы продают в Россию продукцию сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты), пищевой промышленности (конфеты, подсолнечное масло, муку, макароны и др.), ну и, разумеется, алкоголь и сигареты. Россияне в Казахстан продают лекарства, мебель, электронику, автомашины, изделия из древесины, бытовую технику. Как пример — есть отдельные сервисы, которые перепродают товары из ИКЕА в Омске и Самаре в Казахстане. Интенсивность товарообмена зависит не только от привлекательности и качества товаров, но и от соотношения курсов тенге и рубля.
Часто такого рода покупки совершают автоперевозчики — чтобы не идти обратно пустыми и оправдать транспортные расходы, они закупают мелким оптом товары, чтобы потом перепродать их дома.
4.6. Туризм
Так как в течение года граждане Казахстана и России совершают не менее миллиона поездок друг к другу, то вычленить чистый туризм довольно сложно. Потому что человек, который едет навестить родственников, купить машину или в командировку, все равно часто пользуется туристическими объектами, ходит в места общественного питания, покупает сувениры и т.д.
На мой личный взгляд, пока туристический поток не такой большой — примерно по 30−40 тысяч человек в год с каждой стороны. Остальные, как правило, совмещают свои поездки с другими видом деятельности. Казахстанцы едут в Москву и Санкт-Петербург посмотреть исторические здания и посетить театры, российские граждане едут в горы Тянь-Шаня и Алтая или на берега Балхаша и Алаколя. Ожидается большой приток туристов в 2017 году в Казахстан за счет проведения ЭКСПО.
Мешают совместному развитию туризма дорогие авиаперевозки, часто слабость туристической инфраструктуры и малая информированность о привлекательных местах в соседней стране.
4.7. Совместная инфраструктура
К числу совместной инфраструктуры можно отнести объекты, которые были построены после 1991 года и находятся в совместной стоимости обеих сторон.
Наиболее крупными из них являются:
- Действующий Каспийский трубопроводный консорциум. Длина 1,5 тысячи километров — от месторождения Тенгиз в Казахстане до порта Новороссийска в России. Акционеры — 24% Россия, 19% — Казахстан, 15% — Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани
- Планируемые к разработке месторождения нефти и газа на Каспии — Имашевское (на Прикаспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория моря). Пока там не ведутся работы, но, возможно, это будут достаточно крупные и интересные объекты, если цена на нефть поднимется и сделает их освоение рентабельным.
5. Военные отношения
Немаловажными являются и взаимоотношения военных обеих сторон. Разумеется, кроме военных контактов, есть еще и сотрудничество спецслужб, но это достаточно закрытая тема.
5.1. Военное сотрудничество
Военное сотрудничество Казахстана и России развивается по следующим направлениям:
- Военное образование
- Покупка вооружения, боеприпасов и комплектующих к нему (последние годы закупки идут не только в рамках платы Казахстану от России за полигоны, но и сверх нее — уже за отдельные деньги)
- Членство в ОДКБ и формирование коллективных сил
- Общая система ПВО (о ней отдельно)
- Взаимодействие на уровне штабов
- Совместные учения
Основные документы, определяющие военное сотрудничество, это:
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.)
- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних границ (Москва, 21 октября 1994 года)
- Меморандум между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур» (г. Астана, 9 января 2004 года)
- Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г.)
- Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) (Москва, 18 октября 1996 года) (с изменениями и дополнениями от 25.11.2005 г.)
- Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Сары-Шаган (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2005 г.)
- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 24 декабря 2013 года)
- Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации (Астана, 30 декабря 2013 года)
5.2. Российские военные объекты в Казахстане
До распада СССР на территории Казахстана находились 8 крупных испытательных полигонов, занимавших более 7% его территории. В начале 90-х годов минувшего столетия два из них были закрыты. Условия использования Россией оставшихся военных научно-исследовательских и испытательных полигонов были оговорены различными двусторонними соглашениями (как правило, за объекты платят арендную плату, также Россия продает вооружение и военную технику по внутрироссийским ценам). Сейчас в Казахстане функционируют следующие полигоны (общая площадь несколько миллионов гектаров):
- Полигон «Сары-Шаган» на озере Балхаш и отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск ВС России (объект «Балхаш-9»). Узел входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также осуществляет фиксирование технических параметров испытываемых на полигоне «Сары-Шаган» боевых ракетных комплексов.
- Космодром «Байконур» в Кзыл-Ординской области и 171 авиационная комендатура в Караганде (предназначена для тылового обеспечения и управления поисково-эвакуационными работами при запусках и посадках космических аппаратов с космодрома «Байконур»)
- Полигон «Тайсоган» в Атырауской области — государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) N 669
- Объекты 4-го Государственного центрального полигона в Западно-Казахстанской области
- Объекты 929-го Государственного летно-испытательного центра в Атырауской и Западно-Казахстанской области
В 2016 году полигон «Эмба», расположенный в Атырауской и Актюбинской областях, был закрыт, и его площадь была передана Казахстану.
Данные полигоны используются для испытаний стоящей с 1995 г. на боевом дежурстве российской системы противоракетной обороны А-135, для чего создана так называемая «Южная трасса», включающая в себя полигоны «Капустин Яр», «Тюра-Там» («Байконур»), «Сары-Шаган» и полигон «Кура» на Камчатке. На полигоне «Сары-Шаган» также находятся радиолокационные станции, входящие в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Так как РВСН является ключевым фактором безопасности России, то важность «Южной трассы» нельзя недооценивать.
5.3. Общая система ПВО
В 2013 году Казахстан и Россия создали Единую систему ПВО — то есть Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств.
На Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в мирное время возлагается решение следующих задач:
- непрерывное ведение радиотехнической, радиолокационной разведки и радиоразведки, своевременное вскрытие подготовки и начала воздушного нападения противника;
- охрана и защита воздушного пространства на стыках государственных границ Сторон;
- контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства Сторон в регионе;
- принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением установленных правил, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов;
- оповещение войск (сил) вооруженных сил Сторон о пролетах разведывательных космических средств и выдача в сетях оповещения информации о воздушной обстановке;
- осуществление радиолокационного контроля воздушного пространства и передача органам организации воздушного движения Сторон в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности данных о движении воздушных судов и других воздушных объектов в случаях, предусмотренных правилами использования воздушного пространства Сторон, а также оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных обстоятельств.
Местонахождение командования Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации — Республика Казахстан, г. Алма-Ата.
6. Политические отношения
Политические отношения — слишком сложная тема, чтобы отразить ее не то что в разделе большой статьи, а даже в отдельной статье, поэтому я ограничусь схематическим описанием.
6.1. Отношения на двусторонней основе
Двусторонние казахстанско-российские отношения можно поделить на следующие уровни:
- На уровне глав государств — как пишет известный российский политтехнолог Евгений Минченко в серии своих работ «Политбюро 2.0», посвященных российской элите, Нурсултан Назарбаев является одним из двух иностранных политиков, к кому постоянно прислушивается Владимир Путин. Точно также можно сказать и в обратном направлении — Нурсултан Назарбаев часто выступает в качестве посредника для Владимира Путина в весьма сложных и деликатных ситуациях.
- На уровне правительств — действует Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и входящие в ее состав 8 подкомиссий в сфере межрегионального и приграничного, военно-технического, межбанковского и инвестиционного сотрудничества, в области промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, науки и новых технологий, совместного использования и охране трансграничных водных объектов.
- На уровне парламента — действует отдельное сотрудничество
- На уровне политических партий — многие из казахстанских партий имеют партнеров в России (Нур Отан и Единая Россия, ОСДП и Справедливая Россия, КНПК и КПРФ и т.д.)
- На уровне регионов — это, как правило, касается приграничных регионов, они постоянно взаимодействуют и имеют специальные меморандумы о сотрудничестве
- На уровне экспертных центров и экспертов — идет постоянный обмен мнениями, участие в совместных проектах и написание работ.
6.2. Отношения внутри интеграционных объединений
Казахстан и Россия совместно входят в следующие объединения:
- Содружество Независимых Государств
- Зону свободной торговли Содружества Независимых Государств
- Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство, таможенный союз
- Организацию Договора о коллективной безопасности
- Шанхайскую организацию сотрудничества
- Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Организацию Объединенных наций.
В основном, Казахстан с Россией выступают в данных как партнеры и союзники — чем дальше эта организация от непосредственных казахстанско-российских отношений, и уже менее дружески, если организация непосредственно касается двусторонних отношений.
7. Медийные взаимоотношения
Так как российские СМИ намного мощнее казахстанских (разница рекламного рынка практически в 40−50 раз), то можно говорить только о влиянии российских СМИ на Казахстан, а не наоборот. Влияние идет по следующим каналам:
- Чтение российских СМИ в интернете;
- Просмотр российских телеканалов в пакетах кабельных и спутниковых каналов
- Просмотр контента российских телеканалов, закупленного и транслируемого казахстанскими телеканалами;
- Рерайт и цитирование российских СМИ о ситуации как в России, так и в СНГ и дальнем зарубежье. Последнее особенно важно для казахстанских СМИ — так как у них нет полноценных корреспондентских пунктов и также нет переводчиков, которые бы на постоянной основе переводили бы мировую прессу;
- Наличие в Казахстане франшиз российских изданий со смешанным контентом — «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и др.;
- Наличие в России нескольких СМИ, которые занимаются сугубо евразийской тематикой и в том числе освещают ситуацию в Казахстане — «ИАЦ МГУ», «Евразия Эксперт», «Ритм Евразии», «Пресс-клуб Содружество»;
- Использование российских социальных сетей — Вконтакте, Одноклассники, МойМир и др.;
- Использование российских поисковиков с их новостными агрегаторами — Яндекс и Мэйл.ру;
То есть фактически Казахстан живет в российском медийном поле и даже антироссийская активность в казахстанских СМИ все равно только ответ на какой-либо российский медиаповод. Если не будет либерализован казахстанский рынок рекламы (алкоголь, табак, оружие), то никакие запретительные меры не помогут — разница в деньгах и глобальные технологии все равно сильнее.
Но надо отметить, по данным Zero. kz, примерно 15−20% из сидящих в Казнете — это пользователи из России. Плюс у большинства популярных пользователей социальных сетей из Казахстана большая часть аудитории из России. Плюс некоторые казахстанские журналисты и политологи пишут для российских СМИ и дают им комментарии по событиям в Казахстане и Средней Азии. Так что небольшое, но обратное влияние есть.
8. Культурные и социальные взаимоотношения
8.1. Язык и культура
Ключевой элемент доступа к общей культуре, которая была сначала создана в рамках Российской империи, а потом в рамках СССР — это знание русского языка. Именно он является фактором, объединяющим культуры двух стран, и поэтому казахстанцы могут быть погружены в современную российскую культуру и даже добиваться там успеха (к примеру, из последних примеров можно назвать Адиля Жалелова, рэпера, выступающего под псевдонимом «Скриптонит»). Россия также является одним из проводников Казахстана в мировую культуру — через перевод книг, фильмов, сериалов и т.д.
Последние общеказахстанские данные по владению языками были в рамках переписи 2009 года, и они представлены ниже.
Таблица №12. Степень владения языками (по отдельным этносам) по данным переписи 2009 года, % (лиц в возрасте 15 лет и старше) (Итоги национальной переписи населения 2009 года.15.11.2010)
Степень владения языками:
казахским
русским
английским
понимают устную речь
из них свободно:
понимают устную речь
читают
из них свободно:
понимают устную речь
из них свободно:
74,0
2,9
62,0
94,4
3,4
84,8
15,4
2,6
7,7
98,4
2,3
93,2
92,1
4,4
79,1
17,5
2,9
9,0
25,3
2,5
6,3
98,5
1,0
96,7
12,6
2,1
5,6
95,5
12,5
61,7
92,9
10,3
68,3
10,7
2,3
5,4
21,5
2,0
5,2
98,9
0,9
97,1
8,0
1,3
3,7
93,7
9,7
60,8
95,8
6,4
81,8
15,7
2,6
7,2
72,6
6,3
33,7
98,4
1,7
94,7
14,2
2,3
6,7
24,7
2,5
7,9
99,0
0,9
96,9
9,1
1,5
4,4
43,5
3,7
10,5
98,0
1,4
95,5
24,2
3,5
11,4
Уровень владения русским языком на уровне 94,4% понимания устной речи и 84,8% — письменной является очень высоким уровнем и поэтому дает большое погружение в культуру друг друга. Но какова же динамика?
Если взять последнее социологическое исследование «Этнорелигиозные идентификации региональной молодежи», проведенное Бахытжамал Бектургановой и Мадиной Нургалиевой в 2016 году, то на вопрос «На каком языке вы в основном общаетесь?» были получены следующие ответы:
- На казахском и русском в одинаковой степени — 44,2%
- Только на русском языке — 25,2%
- Только на казахском языке — 28,5%
Всего опрошено 1404 человека в возрасте 15−29 лет (включительно). Из них городские респонденты — 393 человека, сельские респонденты — 1011 человек. Исследование было проведено в 15 малых городах и 14 населенных пунктах.
Учитывая, что опрашивалась региональная молодежь, то есть те, кто в наименьшей степени владеет русским языком, то надо отметить, что в целом, распространение русского языка осталось на том же уровне, что и в 2009 году.
8.2. Образование
Важную роль в отношениях играет обучение иностранных студентов.
Возьмем данные россиян (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.) — на начало 2015/2016 учебного года в России учились 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% или 188 130 студентов были из стран СНГ. Из этих студентов 36% из Казахстана — это 67 727 человек. То есть реально казахстанских студентов — каждый четвертый из иностранных студентов в России.
Надо отметить, что количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года)). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.
Так как в Казахстане учится не более 11−15 тысяч иностранных студентов, то российских граждан учится не более 2−3 тысяч, что, конечно, гораздо меньше и в принципе не оказывает особого влияния на Россию.
8.3. Этнические связи
Ключевым фактором социальных взаимоотношений между нашими странами являются народы, которые живут в каждом из государств. Остановимся на двух народах, хотя, конечно, список гораздо больше.
В Казахстане живет 3,6 миллиона русских. Их численность снижается в основном из-за миграции в ту же Россию. Типичная история — молодежь поступает в российские вузы, которые качественней и дешевле казахстанских, учится там, потом остается, затем вывозит семью.
Таблица №13. Численность русских в Казахстане на начало 2016 года (Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2016 года. № 41−7/226 от 29.04.2016 г.)
Регион
Численность
3644529
250028
100906
279050
33723
128954
114054
506056
367335
15162
38244
130697
276799
283370
518038
133587
468526
Численность казахов в России остается стабильной — к примеру, в 2002 году их было 652 тысячи, а 2010 году — 647 тысяч. Весь естественный прирост также видимо нивелируется миграцией, но уже в Казахстан. Надо еще отметить, что казахи в России в основном живут в селах, а значит, менее мобильны.
Таблица №14. Численность казахов в России по данным переписи 2010 года (Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство)
Регион*
Численность
647 732
149 415
46 223
120 262
15 602
76 007
11 939
19 146
35 297
12 524
10 705
78 303
* — отмечены регионы, где живет больше 10 000 казахов
За счет такого национального распределения, в Казахстане как минимум половина населения имеет родственников или друзей в России, с которыми постоянно общается.
8.3. Миграция
Как раньше было сказано, имеются мощные миграционные потоки из Казахстана в Россию и наоборот, что также играет большую роль во взаимоотношениях наших стран.
Вот так миграция из Казахстана в Россию и из России в Казахстан представляется по российским данным (Сайт Федеральной службы государственной статистики. Международная миграция). Как видно, доля прибывших из Казахстана постоянно снижалась с 40% в 90-х годах до 10% в последние годы. Что касается уезжающих в Казахстан, то с 10% от общего количества выезжающих в 90-е годы их доля дошла до максимума в 2006—2007 годах в 22%, а затем снова упала до 6%. Видна четкая зависимость от разницы между социально-экономическими показателями России и Казахстана.
Таблица №15. Российско-казахстанская миграция по данным Федеральной службы государственной статистики РФ
Прибыло из Казахстана в Россию
Прибыло всего в Россию
Доля прибывших из Казахстана в общем потоке, %
Убыло из России в Казахстан
Убыло всего из России
Доля убывших в Казахстан в общем потоке, %
1997
235903
597651
39,5
25364
232987
10,9
1998
209880
513551
40,9
26672
213377
12,5
1999
138521
379726
36,5
25037
214963
11,6
2000
124903
359330
34,8
17913
145720
12,3
2001
65226
193450
33,7
15186
121166
12,5
2002
55706
184612
30,2
13939
106685
13,1
2003
29552
129144
22,9
14017
94018
14,9
2004
40150
119157
33,7
12504
79795
15,7
2005
51945
177230
29,3
12437
69798
17,8
2006
38606
186380
20,7
11948
54061
22,1
2007
40258
286956
14,0
10211
47013
21,7
2008
39964
281614
14,2
7483
39508
18,9
2009
38830
279907
13,9
7232
32458
22,3
2010
27862
191656
14,5
7329
33578
21,8
2011
36474
356535
10,2
6176
36774
16,8
2012
45506
417681
10,9
8843
122751
7,2
2013
51958
482241
10,8
11802
186382
6,3
2014
59142
590824
10,0
18328
310496
5,9
2015
65750
598617
11,0
30983
353233
8,8
Всего за 1997−20015
1396136
6326262
22,1
283404
2494763
11,4
Казахстанские данные даны по нескольким справочникам (Демографический ежегодник Казахстана/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / 262 стр. Астана. 2015; Итоги миграции населения Республики Казахстан за 2015 год/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / Астана. 2016. 102 с.), так что возможны некоторые несовпадения по цифрам из-за уточнения данных потом. Отмечу, что данные не совпадают с российскими ни по приезду, ни по отъезду, причем весьма ощутимо — в несколько раз. То есть надо как-то ведомствам двух стран навести порядок в этом вопросе.
По казахстанским данным, эмиграция в Россию составляет от 82 до 91% выезжающих из Казахстана, а иммиграция из России составляет 17−24% от въезжающих в Казахстан. Эмиграция сильно зависит от социально-экономической ситуации в стране — сейчас, когда в Казахстане кризисная ситуация, разница между въездом и выездом составляет практически 10 раз, а раньше была 3,5.
Таблица №16. Казахстанско-российская миграция по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК
Прибыло из России
Всего прибыло
Доля прибывших из России в общем потоке, %
Убыло в Россию
Всего убыло
Доля убыших в Россию в общем потоке, %
2009
8939
41 511
21,5
30 086
33 985
88,5
2010
8239
42 057
19,6
23 499
26 541
88,5
2011
6629
38 016
17,4
29 850
32 920
90,7
2012
4935
28 296
17,4
26 998
29 722
90,8
2013
4278
24 105
17,7
20 839
24 384
85,5
2014
3711
16 784
22,1
23 859
28 946
82,4
2015
3905
16 581
23,6
25 682
30 047
85,5
В настоящее время на консульском учете в Казахстане насчитывается 85 027 граждан России, которые являются избирателями, то есть старше 18 лет (Число избирателей, проживающих за пределами РФ, приписанных к одномандатным избирательным округам для проведения выборов Государственной Думы Федерального собрания РФ. 03.11.2015). Если учесть еще и детей, то примерно граждан России в Казахстане живет постоянно как минимум 100 000.
Что касается казахстанцев в России, то их намного больше. По данным МВД РФ за январь-сентябрь 2016 года (Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-сентябрь 2016. 03.11.2016):
- Поставлено на миграционный учет 406 720 человек, из них зарегистрировано по месту жительства 44 717 человек и поставлено на учет по месту пребывания 362 003 человека;
- Принято решений о выдаче разрешений на временное пребывание — 29 387 человек, проживает по разрешениям на временное пребывание — 61 629 человек;
- Принято решений о выдаче вида на жительство — 10 401 человек, проживает по виду на жительство — 27 248 человек.
В общем, как минимум 150 тысяч казахстанцев проживает в России постоянно, а еще больше, около 350 тысяч, живет там по несколько месяцев в году.
Я прогнозирую, что из-за общего рынка труда количество граждан Казахстана и России, которые будут жить у соседей постоянно или на срок трудового контракта, будет только расти, и будет составлять сотни тысяч граждан, а может, в общем количестве перевалит и за миллион.
9. Межэлитные взаимоотношения
Немаловажным фактором в отношениях двух стран всегда является связь их элит. Конечно, прошли уже времена, когда один человек (вы все поняли, что это Олег Сосковец) мог быть последовательно первым заместителем премьер-министра Казахстана, а через год — первым заместителем председателя правительства России, но, тем не менее, связи остались.
В первую очередь, это, конечно, уроженцы каждой из стран, которые добились успеха в другой стране:
- В Казахстане это, к примеру, председатель правления НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев и секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов
- В России представительство казахстанцев гораздо выше, чем россиян в Казахстане, причем они есть во всех сферах. В политике можно отметить Владимир Жириновского, Наталью Тимакову, Александра Дрозденко, Руслана Аушева, Раушан Канапьянову, Сергея Бабурина, Александра Буксмана и др. В бизнесе это Герман Греф, Аркадий Волож, Василий Анисимов, Гульжан Молдажанова, Игорь Ким, Михаил Гуцериев, Виктор Лоренц.
Во-вторых, это владение активами на территории другого государства:
- В Казахстане владеют активами следующие российские миллиардеры и мультимиллионеры (Шибутов М.М. Чем владеют в Казахстане российские миллиардеры. 17.03.2012): Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Александр Несис, Александр Мамут, Игорь Алтушкин, Роман Абрамович. Правда, казахстанское руководство не всегда пользуется ими как возможными посредниками при переговорах с российской элитой.
В России имели или еще имеют активы следующие казахстанские миллиардеры и мультимиллионеры: Василий Розинов, Булат Утемуратов, Айдан Карибжанов, Кенес Ракишев, Анатолий Балушкин. Возможно, активами на территории России обзаведется еще и Кайрат Боранбаев, намеревающийся купить ряд сетей McDonald’s в регионах России. Отметим еще Тимура Кулибаева как члена совета директоров ОАО «Газпром» — это не актив, но, тем не менее, весомая должность.
В общем, связи, на первый взгляд, находятся на хорошем уровне. Но реально это не так. Дело в том, что до сих пор в России по отношению к постсоветским странам действует еще советский принцип — чья диаспора имеет наибольший вес в Москве как по численности, так и по занимаемым должностям, с той республикой центр будет взаимодействовать наиболее успешно (для республики, разумеется). Так как казахи в Москву не рвались и в высокую советскую бюрократию не входили, то отношения с Казахстаном для России всегда были второстепенными по сравнению с другими постсоветскими странами.
И в этом случае положительно на уровень взаимодействия российской элиты с казахстанской повлиял конфликт на Украине. Украина из самого главного партнера превратилась в противника, и знаменитая поговорка «в России есть три исторических периода: допетровский, послепетровский и днепропетровский» теперь уже не актуальна.
В будущем, главное, чтобы имелись и работали связи не только на уровне президентов, но и на более низких уровнях иерархии. Особенно это важно для чиновников высшего и среднего уровня и различных бизнес-ассоциаций. Иначе нормальное взаимодействие не получится — не будет взаимного доверия.
10. Дипломатические отношения
У России в Казахстане имеется посольство в Астане и генеральные консульства в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. У Казахстана в России есть посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани и консульства в Астрахани и Омске.
Отдельно надо остановиться на послах — так как именно они отражают то внимание, которое МИД страны оказывает соседу.
Если говорить о после России в Казахстане, то Михаил Бочарников — это классический кадровый дипломат советской школы, стаж работы послом которого составляет уже около 25 лет. Однако отметим характерный для подавляющего большинства российских послов в постсоветских странах довольно большой возраст посла — ему сейчас 68 лет, а послом в Казахстане он стал в 58 лет.
Биография Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан Михаила Николаевича Бочарникова (Сайт Посольства РФ в РК. Биография посла):
Родился 6 марта 1948 г.
В 1971 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.
В системе МИД — с 1971 г. Работал в центральном аппарате Министерства и за рубежом.
1990−1992 гг. — советник-посланник Посольства СССР, России в Республике Зимбабве
1992−1996 гг. — Посол России в Республике Замбии
1996−1999 гг. — Директор Департамента Африки МИД России
1999−2003 гг. — Посол России в Греческой Республике
2003−2006 гг. — Посол по особым поручениям МИД России (занимался вопросами урегулирования грузино-абхазского конфликта)
С 12 декабря 2006 г. — Посол России в Казахстане
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Посол Казахстана в России Марат Тажин, хотя и был министром иностранных дел, но не кадровый дипломат. Это крупный политик, причем специализирующийся не на экономике или руководстве регионами, а именно на вопросах безопасности, внутренней и внешней политики.
Биография Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации Марата Муханбетказиевича Тажина (Посольство РК в РФ. Биография посла):
Родился в 1960 году в г. Актюбинске.
В 1981 г. окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.
Кандидат философских наук (1985). Доктор социологических наук (1988). Докторант Лондонского университета (1988). Профессор (с 1993). Почетный профессор Стамбульского университета (с 2008).
С 1981 г. — младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил АН КазССР.
В 1983—1987 гг. — аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.
С 1991 г. — заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ им. Аль-Фараби.
С 1992 г. — заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров РК; руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК; заведующий Отделом внутренней политики Аппарата Президента РК.
С июня 1993 г. — заместитель руководителя Аппарата Президента РК — руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК.
С октября 1994 г. — Государственный советник Президента Республики Казахстан — руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК.
С октября 1995 г. — заместитель руководителя Администрации президента РК — руководитель Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента.
С февраля 1999 г. — помощник президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК.
С 2000 г. исполнял обязанности председателя Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией.
С мая 2001 г. — председатель Комитета национальной безопасности РК.
С декабря 2001 г. — помощник президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК.
С сентября 2002 г. — первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
С апреля 2006 г. — помощник президента РК — секретарь Совета безопасности РК.
С января 2007 г. — министр иностранных дел РК.
С сентября 2009 г. — помощник президента — секретарь Совета безопасности РК.
С января 2013 г. — Государственный секретарь Республики Казахстан.
С февраля 2014 г. по настоящее время — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.
Почетный сотрудник органов национальной безопасности РК.
Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Исходя из биографий послов, можно еще раз подтвердить мою гипотезу о том, как расценивают стороны взаимные отношения:
- Со стороны Казахстана в качестве посла присылают обычно не кадрового дипломата, а одного из политических тяжеловесов, которые имеют прямой выход на президента и обладают большим влиянием даже вне контекста своей должности. Посол Казахстана в России имеет обычно довольно большое пространство для политического маневра.
- Со стороны России в Казахстан, как и в большинство стран СНГ, присылают обычно кадрового дипломата пенсионного или предпенсионного возраста, который действует в сугубо отведенных ему рамках. А они у российских послов довольно узкие — основную нагрузку несет центральный аппарат МИД или вообще другие ведомства.
11. Что способствует казахстанско-российским отношениям?
Способствуют казахстанско-российским отношениям следующие факторы:
- Географическое расположение — это и протяженная граница, и необходимость использовать соседа для транзита
- Старые советские связи экономики — это касается как поставок с одного предприятия на другое, так и различных транспортных коридоров
- Этнокультурные связи — за счет сходного этнического состава и наличие общности культуры
- Общее языковое и медийное пространство — это владение русским языком и связи через СМИ и социальные сети
- Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое взаимодействие, а также взаимную миграцию
- Военное союзничество, очень важное для обеих стран
- Взаимные инвестиции, причем в стратегические отрасли экономики
- Сходство политического строя и ценностей, как на уровне политической риторики, так и на уровне реалий политического класса обеих стран
12. Что мешает казахстанско-российским отношениям?
Мешают казахстанско-российским отношениям следующие факторы:
- Невысокая эффективность выполнения соглашений
- Коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок
- Стремление к изоляции собственного рынка и импортозамещению
- Завязка на личностные отношения глав государств
- Конкуренция на рынке сырья
- Объективная разница в масштабах стран
- Слабая погруженность в дела соседа
- Нежелание становиться региональной державой у России — приоритет на действия в дальнем зарубежье
- Неумение поддерживать некоторые интеграционные форматы у России
Выводы
Взаимоотношения России с Казахстаном имеют стратегический характер и наиболее развиты среди всех стран СНГ. Правда, далеко не все в России об этом знают, в отличие от Казахстана.
Текущие взаимоотношения далеко не полностью освещены в прессе и являются достоянием в основном узких специалистов. Между тем, все это должно четко проговариваться при всех контактах.
Потенциал взаимоотношений далеко не исчерпан и возможен их большой рост.
Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые коммуникации между странами, что не позволяет видеть ниши для сотрудничества.
В дальнейшем, объем сотрудничества будет усложняться за счет новых форм и входа новых игроков — к примеру, если будет полностью построена автодорога «Западная Европа — Западный Китай».