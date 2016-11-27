Прибыло из Казахстана в Россию Прибыло всего в Россию Доля прибывших из Казахстана в общем потоке, % Убыло из России в Казахстан Убыло всего из России Доля убывших в Казахстан в общем потоке, % 1997 235903 597651 39,5 25364 232987 10,9 1998 209880 513551 40,9 26672 213377 12,5 1999 138521 379726 36,5 25037 214963 11,6 2000 124903 359330 34,8 17913 145720 12,3 2001 65226 193450 33,7 15186 121166 12,5 2002 55706 184612 30,2 13939 106685 13,1 2003 29552 129144 22,9 14017 94018 14,9 2004 40150 119157 33,7 12504 79795 15,7 2005 51945 177230 29,3 12437 69798 17,8 2006 38606 186380 20,7 11948 54061 22,1 2007 40258 286956 14,0 10211 47013 21,7 2008 39964 281614 14,2 7483 39508 18,9 2009 38830 279907 13,9 7232 32458 22,3 2010 27862 191656 14,5 7329 33578 21,8 2011 36474 356535 10,2 6176 36774 16,8 2012 45506 417681 10,9 8843 122751 7,2 2013 51958 482241 10,8 11802 186382 6,3 2014 59142 590824 10,0 18328 310496 5,9 2015 65750 598617 11,0 30983 353233 8,8 Всего за 1997−20015 1396136 6326262 22,1 283404 2494763 11,4 Казахстанские данные даны по нескольким справочникам (Демографический ежегодник Казахстана/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / 262 стр. Астана. 2015; Итоги миграции населения Республики Казахстан за 2015 год/ Статистический сборник/ на казахском и русском языках / Астана. 2016. 102 с.), так что возможны некоторые несовпадения по цифрам из-за уточнения данных потом. Отмечу, что данные не совпадают с российскими ни по приезду, ни по отъезду, причем весьма ощутимо — в несколько раз. То есть надо как-то ведомствам двух стран навести порядок в этом вопросе. По казахстанским данным, эмиграция в Россию составляет от 82 до 91% выезжающих из Казахстана, а иммиграция из России составляет 17−24% от въезжающих в Казахстан. Эмиграция сильно зависит от социально-экономической ситуации в стране — сейчас, когда в Казахстане кризисная ситуация, разница между въездом и выездом составляет практически 10 раз, а раньше была 3,5. Таблица №16. Казахстанско-российская миграция по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Прибыло из России Всего прибыло Доля прибывших из России в общем потоке, % Убыло в Россию Всего убыло Доля убыших в Россию в общем потоке, % 2009 8939 41 511 21,5 30 086 33 985 88,5 2010 8239 42 057 19,6 23 499 26 541 88,5 2011 6629 38 016 17,4 29 850 32 920 90,7 2012 4935 28 296 17,4 26 998 29 722 90,8 2013 4278 24 105 17,7 20 839 24 384 85,5 2014 3711 16 784 22,1 23 859 28 946 82,4 2015 3905 16 581 23,6 25 682 30 047 85,5 В настоящее время на консульском учете в Казахстане насчитывается 85 027 граждан России, которые являются избирателями, то есть старше 18 лет (Число избирателей, проживающих за пределами РФ, приписанных к одномандатным избирательным округам для проведения выборов Государственной Думы Федерального собрания РФ. 03.11.2015). Если учесть еще и детей, то примерно граждан России в Казахстане живет постоянно как минимум 100 000. Что касается казахстанцев в России, то их намного больше. По данным МВД РФ за январь-сентябрь 2016 года (Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-сентябрь 2016. 03.11.2016): Поставлено на миграционный учет 406 720 человек, из них зарегистрировано по месту жительства 44 717 человек и поставлено на учет по месту пребывания 362 003 человека;

Принято решений о выдаче разрешений на временное пребывание — 29 387 человек, проживает по разрешениям на временное пребывание — 61 629 человек;

Принято решений о выдаче вида на жительство — 10 401 человек, проживает по виду на жительство — 27 248 человек. В общем, как минимум 150 тысяч казахстанцев проживает в России постоянно, а еще больше, около 350 тысяч, живет там по несколько месяцев в году. Я прогнозирую, что из-за общего рынка труда количество граждан Казахстана и России, которые будут жить у соседей постоянно или на срок трудового контракта, будет только расти, и будет составлять сотни тысяч граждан, а может, в общем количестве перевалит и за миллион. 9. Межэлитные взаимоотношения Немаловажным фактором в отношениях двух стран всегда является связь их элит. Конечно, прошли уже времена, когда один человек (вы все поняли, что это Олег Сосковец) мог быть последовательно первым заместителем премьер-министра Казахстана, а через год — первым заместителем председателя правительства России, но, тем не менее, связи остались. В первую очередь, это, конечно, уроженцы каждой из стран, которые добились успеха в другой стране: В Казахстане это, к примеру, председатель правления НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев и секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов В России представительство казахстанцев гораздо выше, чем россиян в Казахстане, причем они есть во всех сферах. В политике можно отметить Владимир Жириновского, Наталью Тимакову, Александра Дрозденко, Руслана Аушева, Раушан Канапьянову, Сергея Бабурина, Александра Буксмана и др. В бизнесе это Герман Греф, Аркадий Волож, Василий Анисимов, Гульжан Молдажанова, Игорь Ким, Михаил Гуцериев, Виктор Лоренц. Во-вторых, это владение активами на территории другого государства: В Казахстане владеют активами следующие российские миллиардеры и мультимиллионеры (Шибутов М.М. Чем владеют в Казахстане российские миллиардеры. 17.03.2012): Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Александр Несис, Александр Мамут, Игорь Алтушкин, Роман Абрамович. Правда, казахстанское руководство не всегда пользуется ими как возможными посредниками при переговорах с российской элитой. В России имели или еще имеют активы следующие казахстанские миллиардеры и мультимиллионеры: Василий Розинов, Булат Утемуратов, Айдан Карибжанов, Кенес Ракишев, Анатолий Балушкин. Возможно, активами на территории России обзаведется еще и Кайрат Боранбаев, намеревающийся купить ряд сетей McDonald’s в регионах России. Отметим еще Тимура Кулибаева как члена совета директоров ОАО «Газпром» — это не актив, но, тем не менее, весомая должность. В общем, связи, на первый взгляд, находятся на хорошем уровне. Но реально это не так. Дело в том, что до сих пор в России по отношению к постсоветским странам действует еще советский принцип — чья диаспора имеет наибольший вес в Москве как по численности, так и по занимаемым должностям, с той республикой центр будет взаимодействовать наиболее успешно (для республики, разумеется). Так как казахи в Москву не рвались и в высокую советскую бюрократию не входили, то отношения с Казахстаном для России всегда были второстепенными по сравнению с другими постсоветскими странами. И в этом случае положительно на уровень взаимодействия российской элиты с казахстанской повлиял конфликт на Украине. Украина из самого главного партнера превратилась в противника, и знаменитая поговорка «в России есть три исторических периода: допетровский, послепетровский и днепропетровский» теперь уже не актуальна. В будущем, главное, чтобы имелись и работали связи не только на уровне президентов, но и на более низких уровнях иерархии. Особенно это важно для чиновников высшего и среднего уровня и различных бизнес-ассоциаций. Иначе нормальное взаимодействие не получится — не будет взаимного доверия. 10. Дипломатические отношения У России в Казахстане имеется посольство в Астане и генеральные консульства в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске. У Казахстана в России есть посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани и консульства в Астрахани и Омске. Отдельно надо остановиться на послах — так как именно они отражают то внимание, которое МИД страны оказывает соседу. Если говорить о после России в Казахстане, то Михаил Бочарников — это классический кадровый дипломат советской школы, стаж работы послом которого составляет уже около 25 лет. Однако отметим характерный для подавляющего большинства российских послов в постсоветских странах довольно большой возраст посла — ему сейчас 68 лет, а послом в Казахстане он стал в 58 лет. Биография Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан Михаила Николаевича Бочарникова (Сайт Посольства РФ в РК. Биография посла): Родился 6 марта 1948 г. В 1971 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В системе МИД — с 1971 г. Работал в центральном аппарате Министерства и за рубежом. 1990−1992 гг. — советник-посланник Посольства СССР, России в Республике Зимбабве 1992−1996 гг. — Посол России в Республике Замбии 1996−1999 гг. — Директор Департамента Африки МИД России 1999−2003 гг. — Посол России в Греческой Республике 2003−2006 гг. — Посол по особым поручениям МИД России (занимался вопросами урегулирования грузино-абхазского конфликта) С 12 декабря 2006 г. — Посол России в Казахстане Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Посол Казахстана в России Марат Тажин, хотя и был министром иностранных дел, но не кадровый дипломат. Это крупный политик, причем специализирующийся не на экономике или руководстве регионами, а именно на вопросах безопасности, внутренней и внешней политики. Биография Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации Марата Муханбетказиевича Тажина (Посольство РК в РФ. Биография посла): Родился в 1960 году в г. Актюбинске. В 1981 г. окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист. Кандидат философских наук (1985). Доктор социологических наук (1988). Докторант Лондонского университета (1988). Профессор (с 1993). Почетный профессор Стамбульского университета (с 2008). С 1981 г. — младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил АН КазССР. В 1983—1987 гг. — аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. С 1991 г. — заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ им. Аль-Фараби. С 1992 г. — заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров РК; руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК и Кабинета Министров РК; заведующий Отделом внутренней политики Аппарата Президента РК. С июня 1993 г. — заместитель руководителя Аппарата Президента РК — руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК. С октября 1994 г. — Государственный советник Президента Республики Казахстан — руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента РК. С октября 1995 г. — заместитель руководителя Администрации президента РК — руководитель Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента. С февраля 1999 г. — помощник президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК. С 2000 г. исполнял обязанности председателя Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией. С мая 2001 г. — председатель Комитета национальной безопасности РК. С декабря 2001 г. — помощник президента РК по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета безопасности РК. С сентября 2002 г. — первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан. С апреля 2006 г. — помощник президента РК — секретарь Совета безопасности РК. С января 2007 г. — министр иностранных дел РК. С сентября 2009 г. — помощник президента — секретарь Совета безопасности РК. С января 2013 г. — Государственный секретарь Республики Казахстан. С февраля 2014 г. по настоящее время — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации. Почетный сотрудник органов национальной безопасности РК. Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол. Исходя из биографий послов, можно еще раз подтвердить мою гипотезу о том, как расценивают стороны взаимные отношения: Со стороны Казахстана в качестве посла присылают обычно не кадрового дипломата, а одного из политических тяжеловесов, которые имеют прямой выход на президента и обладают большим влиянием даже вне контекста своей должности. Посол Казахстана в России имеет обычно довольно большое пространство для политического маневра.

Со стороны России в Казахстан, как и в большинство стран СНГ, присылают обычно кадрового дипломата пенсионного или предпенсионного возраста, который действует в сугубо отведенных ему рамках. А они у российских послов довольно узкие — основную нагрузку несет центральный аппарат МИД или вообще другие ведомства. 11. Что способствует казахстанско-российским отношениям? Способствуют казахстанско-российским отношениям следующие факторы: Географическое расположение — это и протяженная граница, и необходимость использовать соседа для транзита

Старые советские связи экономики — это касается как поставок с одного предприятия на другое, так и различных транспортных коридоров

Этнокультурные связи — за счет сходного этнического состава и наличие общности культуры

Общее языковое и медийное пространство — это владение русским языком и связи через СМИ и социальные сети

Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое взаимодействие, а также взаимную миграцию

Военное союзничество, очень важное для обеих стран

Взаимные инвестиции, причем в стратегические отрасли экономики

Сходство политического строя и ценностей, как на уровне политической риторики, так и на уровне реалий политического класса обеих стран 12. Что мешает казахстанско-российским отношениям? Мешают казахстанско-российским отношениям следующие факторы: Невысокая эффективность выполнения соглашений

Коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок

Стремление к изоляции собственного рынка и импортозамещению

Завязка на личностные отношения глав государств

Конкуренция на рынке сырья

Объективная разница в масштабах стран

Слабая погруженность в дела соседа

Нежелание становиться региональной державой у России — приоритет на действия в дальнем зарубежье

Неумение поддерживать некоторые интеграционные форматы у России Выводы Взаимоотношения России с Казахстаном имеют стратегический характер и наиболее развиты среди всех стран СНГ. Правда, далеко не все в России об этом знают, в отличие от Казахстана. Текущие взаимоотношения далеко не полностью освещены в прессе и являются достоянием в основном узких специалистов. Между тем, все это должно четко проговариваться при всех контактах. Потенциал взаимоотношений далеко не исчерпан и возможен их большой рост. Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые коммуникации между странами, что не позволяет видеть ниши для сотрудничества. В дальнейшем, объем сотрудничества будет усложняться за счет новых форм и входа новых игроков — к примеру, если будет полностью построена автодорога «Западная Европа — Западный Китай».