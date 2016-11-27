Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что авиабаза «Хамадан» в будущем может быть повторно предоставлена для использования российскими Воздушно-космическими силами (ВКС). По словам министра, это произойдет в том случае, если война в Сирии потребует дополнительного вмешательства. Интересно, что данное заявление появилось всего через три месяца после достаточно жесткого демарша иранской стороны в лице все того же Дехгана. Тогда, 22 августа 2016 года, он заявил, что Россия без разрешения обнародовала информацию об использовании иранской авиабазы, при этом это «напоминало показуху» и было «непорядочным поведением».

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Вместе с этим вся ситуация преподносилась иранской стороной чуть ли не таким образом, что российские ВКС были «изгнаны» из Хамадана и вряд ли окажутся там в будущем. Почему же позиция так скоро поменялась?

Не упустить ничего при «дележе» Сирии

Последние 2−3 недели отмечаются серьезными успехами сирийских правительственных войск в «Битве за Алеппо». Все началось с того, что сирийским военным удалось взять под свой контроль 5 ключевых огневых рубежей в направлении восточных районов Алеппо. После этого, 21 ноября, войска, верные Башару Асаду, начали операцию по освобождению восточной части города от боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление группировки «Джейш аль-Фатх», включающей в себя и «Джабхат ан-Нусру» (террористическая организация, запрещенная в РФ), уже к 26 ноября правительственной армией был взят под контроль ключевой квартал Масакин-Ханано. Теперь наступление пойдет в направлении квартала Хейдария.

Можно предположить, что данные успехи вызваны в том числе и аккумуляцией эффекта от длительных авиаударов российской и сирийской авиации по позициям боевиков в городе. Помешать же боевикам могла некоторая «путаница» в рядах их покровителей. Выборы в США и несколько подвешенная ситуация во внешней политике до инаугурации избранного президента (пройдет 20 января) вполне могли отразиться на поставках вооружения союзным «умеренным» боевикам.

На фоне такого активного изменения ситуации на полях сирийской гражданской войны иранскому руководству наверняка хочется увеличить свой вклад, для того чтобы при «подведении итогов» получить как можно больше влияния в регионе. На таком фоне «услуга» для ВКС России может оказаться вполне к месту. Тем более что конфликт в Сирии наверняка будет идти с максимальной интенсивностью все до того же 20 января — после этой даты наверняка начнется очередной раунд переговоров. До них сторонам надо максимально усилить свои переговорные позиции.

Нужна ли российским ВКС иранская авиабаза «Хамадан»?

Возможность использования иранской авиабазы «Хамадан» позволяет российским ВКС максимально реализовать ударный потенциал дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Обычно они делают вылеты с авиабазы «Моздок», находящейся в Северной Осетии. В таком случае приходилось делать серьезный «крюк», пролетая над Каспийским морем, для того чтобы избежать вхождения в воздушное пространство Азербайджана и Грузии. При таком маршруте, длиной около 2000 километров, Ту-22М3 способен нести около 12 тонн вооружения. От «Хамадана» же до целей в Сирии лететь 700−1000 километров, что позволяет удвоить бомбовую нагрузку и уменьшить вдвое подлетное время. Таким образом, использование иранской авиабазы дает на порядок больше возможностей, чем применения той же палубной авиации с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» (его использование носит больше учетный характер, из-за небольшого авиакрыла).

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При этом нужно ли России повторно использовать «Хамадан» после прошлого достаточно неприятного инцидента — большой вопрос. Особенно учитывая то, что авиабаза «Хмеймим» сейчас не используется с той интенсивностью, как в начале российской военной операции. Заметно усилить интенсивность ударов можно и переброской на «Хмеймим» некоторого количества тех же фронтовых бомбардировщиков Су-34 или штурмовиков Су-25СМ.