Папа Римский Франциск принял в Ватикане делегацию из Ирана. Гости прибыли в Рим на конференцию, организованную Папским советом по межрелигиозному диалогу и тегеранской Организацией по культуре и исламским связям (ICRO). По словам одного из участников диалога, шейха Мортеза Джавади, сегодня ислам переживает проблемы, связанные с его «культурной слабостью».

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Ватиканская газета L'Osservatore Romano приводит такие слова шейха: «Из-за многих обстоятельств мы не можем правильно передать наши ценности, которые могут быть полезными не только мусульманам, но и всем людям». Иран, колыбель шиитской мистики, стремится играть ключевую роль в сложном сценарии развития Ближнего Востока, отмечает издание. Сегодня, более чем когда-либо, исламский мир призван подать четкий и однозначный голос против насилия. Как отмечает Джавади, по своей природе ислам имеет милосердный характер, но требуется продвигать это сообщение на культурном уровне, что было трудно осуществить в прошлом, так как «в период после исламской революции в нашей стране мы сталкивается с целым рядом проблем, однако в наших духовных школах пытаемся делать это постоянно».

По словам председателя ICRO Абузара Ибрагими, сегодня в отношениях между Ираном и Ватиканом существует доверие, основанное на знании. Общим желанием является стремление покончить с терроризмом на Ближнем Востоке и его ныне основным представителем — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этом смысле иранский мистицизм, разработанный такими мыслителями, как живший в XIII веке персидский поэт Джалаладдин Руми, может стать дорогой, которая поведет «к полноте мира и добра для всего человечества». Поэтому важно отделить строительство процесса диалога на уровне религиозных традиций от «политических последствий», хотя они и являются важными для построения мира в современном обществе. Религиозные лидеры могут предложить «путь близости и гармонии», который актуален в связи с бушующими конфликтами на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Святой престол и Иран разделяют подход к этой войне, которая протекает «под сильным влиянием внешних факторов», говорит Ибрагими.

Ближний Восток — это место, где география плотно завязана с религией. Многие эксперты, говоря о ситуации в регионе, считают, что проблемой сегодня является суннитско-шиитское противостояние. В этом контексте экуменический диалог между двумя ветвями ислама приобретает ключевое значение. Суннитам и шиитам нужно выстроить свою модель примирения, которая получилась у католиков и православных, переставших в подавляющем большинстве враждовать друг с другом, а после встречи в Гаване в феврале сего года папы Франциска и московского патриарха Кирилла, показавших и наличие общего подхода в отношении Ближнего Востока. В свою очередь Ватикан проводит определенную работу на этом направлении с мусульманским миром, продолжая разговаривать с шиитским Ираном и выстраивая аналогичную площадку на базе ведущего суннитского исламского университета Аль-Азхар в Каире.

Вопрос в том, насколько возможно в регионе разделить религиозный диалог с политическим. Пока они идут рука об руку, причем, трудно сказать, что является первичным, а что следует за ним. Например, когда иракский суннитский шейх Махди Сумайдаи выступает на христианско-мусульманской конференции в Тегеране (проходила с 6 по 9 ноября этого года) и призывает к борьбе с такфиризмом — это постановка вопроса носит только религиозный характер или связана с совместной борьбой Ирана и Ирака с джихадистами, затрагивая также сложные отношения Тегерана с Саудовской Аравии? То же самое касается и намечающегося альянса между Ираном и Египтом. Эр-Рияд уже высказывал недовольство фактом участия ученых из университета Аль-Азхар в конференции, которая состоялась в конце августа в Чечне, и где мусульманские богословы вывели ваххабизм за пределы суннитского ислама, признав его «искажением», ведущим к терроризму и экстремизму. Саудовская пресса тогда обвиняла Ахмеда аль-Тайиба, верховного имама Аль-Азхара, в том, что он «хочет исключить Саудовскую Аравию из мусульманского мира».

По мнению итальянского католического портала AsiaNews, университет Аль-Азхар ведет тихую холодную войну против Эр-Рияда при «молчании египетских властей, до сих пор снисходительно относящихся к тому, что саудовцы вливали реки денег в каирскую казну». Вместе с тем, египетский журналист Хамди Саид аль-Салем, комментируя распространение ваххабизма и противостояние его с Аль-Азхаром, утверждает, что дело не «просто в драке между двумя течениями или двумя различными школами ислама — на самом деле за этим столкновением стоит горечь и обида, если не месть за поражение», которое ваххабиты в Аравии потерпели от египетского правителя Ибрагим-паши в 1818 году. По мнению AsiaNews, Каир порывает с Эр-Риядом и «смотрит на Москву (и Тегеран)» по причине того, что Саудовская Аравия «переживает серьезный кризис и теряет влияние в регионе». Означает ли это, что религиозная холодная война вызвана причинами, относящимися к государственной политике, или у суннитских богословов Аль-Азхара есть собственные основания вести себя так, как они ведут, покажет время.

Но следует отметить, что если светская дипломатия может позволить себе резкие повороты и создание временных союзов, то церковная дипломатия такой маневренностью не обладает. И разрыв отношений, и тем более восстановление их религиозным институтам дается очень непросто, требуя не просто действий на личном уровне, но и в ряде случаев внесения поправок в вероучение. В этом смысле, диалог, который Ватикан ведет с Ираном и Египтом, который стимулирует богословскую полемику на уровне суннитско-шиитских отношений и внутри самого суннитского мира, будет выстраиваться непросто и долго. Однако, если участники процесса смогут найти общий язык, помешать ему с помощью вмешательства на политическом уровне окажется крайне сложно.