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В октябре 2016 года депутат Государственной думы Валерий Рашкин направил запрос руководителю Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилу Сеславинскому, где затребовал информацию следующего содержания:

1. Перечни социально значимых изданий (авторы, издательства, тиражи), получавших государственное финансирование (с указанием объема финансирования) с 2004 по 2016 гг.

2. Перечни современных русских литераторов, представлявших Российскую Федерацию на международных книжных выставках-ярмарках (по годам), с 2004 по 2016 гг.

3. Перечни переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации (авторы, издательства, тиражи), получавших государственное финансирование (с указанием объема финансирования) с 2004 по 2016 гг.

4. Перечни лауреатов премии Правительства РФ в области культуры, рекомендованных Роспечатью (по годам), с 2004 по 2016 гг.

Михаил Сеславинский ответил на этот запрос, но лишь частично. Ведомство представило «Перечень социально значимых изданий, получивших государственное финансирование в 2012—2016 годах» на 159 страницах с указанием издательств, авторов, названий и тиражей. При этом объемы финансирования на конкретные книги не указаны, а они могут различаться весьма существенно; данные за все годы не представлены (под предлогом, что сведения ушли «в архив» — странная отговорка в эпоху повальной компьютеризации), информация представлена выборочно.

Причина умолчаний понятна. Писатели неоднократно подвергали Роспечать и его руководство критике за курс на поддержку весьма спорных авторов: Дины Рубиной, щеголяющей нецензурной лексикой, Людмилы Улицкой, просвещающей детишек по вопросам нетрадиционного гендера, Михаила Шишкина, отказавшегося представлять страну на международном форуме, поскольку ему стыдно за Россию, Владимира Сорокина, именующего себя «писателем-г.вноедом» и пр. Деление литераторов на «черненьких» (тех, кого держат на голодном пайке) и «беленьких» (осыпанных всевозможными госблагами) привело к скандалу, разразившемуся в Год литературы. Писатель Евгений Москвин обратился с письмами к Владимиру Путину и его советнику по культуре Владимиру Толстому. В этих посланиях, помимо прочего, адресант попросил упразднить (расформировать) Роспечать и передать функции ведомства в Министерство культуры РФ. Идеи, высказанные Москвиным, поддержали многие литераторы. Обсуждение писем прошло в «Литературной газете» и других СМИ.

Писатели, в отличие от театральной общественности, не жалуются на цензуру со стороны власти. Они указывают на несправедливость государственного регулирования в их сфере и говорят о другой цензуре — цензуре денег, настаивают на том, чтобы их поставили в равное положение с «любимчиками» Роспечати, но, поскольку «сердцу не прикажешь», вкусовщина неизбежна. Упразднение Роспечати в таком раскладе видится вполне логичным шагом — ведь чиновники «ничего не решают», прикрываясь «Общественными советами», которые якобы и выносят вердикт о финансовой подпитке того или иного издательского проекта. А формальное госуправление обходится слишком дорого. Одно лишь «Оказание услуг по технической поддержке Единой автоматизированной системы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Официального сайта» — составляет 16,5 млн в год, как свидетельствует сайт госзакупок. В конкурсе на выполнение работ участвовала единственная фирма (она же — победитель) ООО «Тесла Сервис». Как говорится, от малой литературы до малого бизнеса — один шаг. Всё логично!

Из «Перечня социально значимых изданий, получивших государственное финансирование в 2012—2016 годах»