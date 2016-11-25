Приватизация

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продолжает зазывать в страну иностранных инвесторов для участия в «большой» приватизации, которая всё никак не начнётся. После французских и турецких бизнесменов глава правительства в рамках украино-хорватского делового форума встретился с представителями хорватского бизнеса, предложив им работать в украинском туризме, лёгкой и пищевой промышленности, фармацевтике, возобновляемой энергетике и агросекторе.

Эксперт по вопросам энергетики Виталий Кропачев в эфире телеканала NewsOne заявил, что единственный способ спасти угольную отрасль Украины — немедленно её приватизировать: «Я вижу единственный выход из сложившейся в угольной отрасли ситуации — это приватизация шахт. Но приватизация взвешенная и социально подтвержденная. Чтобы у нас не осталось на наших территориях проблематики с людьми. Уголь еще много лет будет необходим на территории Украины, тепловые генерации будут работать. Конечно, будут альтернативные источники энергии, но уголь и люди останутся на своих местах». Однако, как мы помним, до последнего времени государство ежегодно вкладывало в среднем 1,5−2 млрд долл. в различные системы господдержки шахт, лишь в 2015—2016 годах эти расходы сократились до 100 млн долл. в год. Готов ли частный инвестор к таким расходам и удастся ли найти такого инвестора для всех шахт, выставляемых на продажу, — вот основные вопросы по теме. Пока они без ответа.

Выясняются любопытные подробности относительно грядущей приватизации спиртзаводов. СМИ обратили внимание, что закон предусматривает общую квоту на производство спирта частным заводам: 19 млн дал спирта в год. К тому же в законе прописан запрет на увеличение этого количества продукции как минимум до 2022 года. Между тем эксперты указывают, что только внутренняя потребность Украины в пищевом спирте (по различным оценкам) составляет от 25 до 38 дал спирта в год. Такая диспропорция между выпуском и потреблением может означать одно из двух. Либо это «закладка» в интересах спиртовой мафии, заинтересованной в сохранении теневого рынка алкогольной продукции даже после приватизации спиртзаводов. Либо норма внесена в закон по настоянию самих будущих владельцев, которые понимают, что выше головы не прыгнуть: на Украине объективно существует сегмент потребителей, не готовых платить за крепкие алкогольные напитки текущую розничную стоимость (примерно 175 руб. за 0,5 л водки). Однако, если сохранить теневой рынок, можно и на этом сегменте заработать, и затраты на покупку заводов скорее отбить.

Министр аграрной политики Тарас Кутовой уточнил, как в министерстве видят приватизацию «Укрспирта»: «Мое видение приватизации заключается в продаже 50 предприятий «Укрспирта» отдельно, а не одним пакетом, но в один и тот же промежуток времени».

В правительстве готовятся к подписанию трёхстороннего меморандума (Кабмин, Европейский банк реконструкции и развития, Ощадбанк (государственный банк), целью которого является подготовка Ощадбанка к частичной приватизации. Предполагается, что примерно в 2018 году 20% акций банка будет выставлено на продажу. Наиболее вероятным покупателем является тот же ЕБРР. Частичная приватизация Ощадбанка — одно из условий МВФ по дальнейшему сотрудничеству, причём прописывалась не только сама продажа, но и критерии, которым должен соответствовать покупатель (никто из покупателей внутри Украины им, разумеется, не соответствует). Иными словами, Украине уже диктуют не только то, что продавать, но и кому. Следует отметить, что 20% акций станут лишь первым шагом, к 2020 году долю частного капитала планируется довести до 50%.

А вот сроки продажи шести облэнерго снова сдвинулись: «Важно подписать закон о рынке электроэнергии и утвердить RAB-тариф. Поэтому о продаже облэнерго мы будем объявлять после новогодних праздников», — заявил глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

Продолжается подготовка ко второй попытке приватизации Одесского припортового завода, намеченной на декабрь этого года. Глава ФГИУ Игорь Билоус завил о том, что на данном этапе фонд ведет переговоры с 6−7 потенциальными инвесторами. «Сейчас диалог ведется с 6−7 участниками. Некоторые «сидят в окопах», некоторые принимают последнее решение, некоторые откажутся… Это не тот процесс, который мы можем прогнозировать», — отметил чиновник. Напомним, что Кабмин утвердил стартовую цену государственного пакета акций (99,56%) ОПЗ в размере 5,16 млрд грн. Проведение аукциона запланировано на 14 декабря, эксперты в один голос утверждают, что данный актив никому не интересен, кроме украинских олигархов.

Валюта

По состоянию на 24 ноября курсы основных валют вели себя по отношению к гривне по-разному. Доллар подешевел, отыграв обратно практически до исходной величины. Если на прошлой неделе он набрал 0,78 грн, то на этой — откатился на 0,76 грн (до 25,58 грн/долл). Евро также значительно упал — 27,12 грн (-0,93 грн). Российский рубль откатился вслед за двумя мировыми валютами до 0,399 грн (-0,009 грн). Курс межбанка практически повторяет курс НБУ — 25,57−25,61 грн/долл (-0,63−0,69 грн), А вот на чёрном рынке американская валюта продолжает держаться выше психологической отметки 27 грн: 27,05−27,15. Таким образом, после того как улеглось ожидание крупных протестных акций в Киеве накануне годовщины евромайдана, курсы валют если не вернулись к своим привычным значениям, то откатились максимально близко к ним.

Финансовый аналитик Виталий Шапран в своём блоге на сайте NewsOne раскрывает детали изнаночной стороны событий последних двух недель на валютном рынке:

«Нужно обратить внимание на площадку, где определяется курс безналичной гривны — валютный межбанк. За первые 10 месяцев 2016 года у нас среднедневной объем торговли на межбанковском рынке составлял 270,6 млн долл. Но вдруг, начиная с 1 ноября, объемы падают значительно ниже 200 млн долл. в день. Минимума активность достигает 7 ноября — всего 129 млн долл. в день. Очередной минимум был достигнут 11 ноября — 112,2 млн долл., пока что это является историческим минимумом 2016 года. А уже 17 ноября торговая активность на межбанке была возобновлена и дневной объем достиг 248,4 млн долл. Фактически это означает, что продавцы валюты (экспортеры) придерживали доллары и евро, возможно, в ожидании очередного этапа девальвации. Выборный сюрприз из США лишь стал сигналом для начала ралли на межбанке. А вот в чем причина такого поведения, можно только догадываться — то ли они просто выжидали сезонную девальвацию, то ли решили не торопиться со сделками, ожидая итогов выборов в США. Так или иначе, объемы восстановились только 17 ноября, однако на $30 млн ниже среднедневного показателя. Долго придерживать валюту экспортеры не могут: к концу месяца подходят сроки для обязательных платежей в гривне».

Впрочем, по мнению экономического публициста Андрея Блинова, даже регулярная потребность экспортёров в гривне и выбрасываемая на рынок валюта не могут помешать постепенному росту курса доллара: «…Дрейф украинской валюты будет продолжаться. В силу наличия заметного дефицита текущего счета, активных трат госбюджета в ноябре-декабре (в том числе в силу перечисления прибыли НБУ) гривневое предложение будет достаточно щедрым. Поэтому новые рывки к 27, а то и 28 гривнам за доллар следует воспринимать как данность».

МВФ

В прошлый раз замминистра экономики Сергей Марченко заявлял, что правительству удалось отстоять перед МВФ повышение вдвое минимальной зарплаты без особых проблем. Однако, по словам неназываемого источника в Кабмине, на которого ссылаются украинские СМИ, всё было далеко не так радужно. «Основная претензия, что перед объявлением этого решения не были проведены с ними консультации и не был согласован этот шаг», — поясняет чиновник. Кроме того, он упомянул, что, согласно расчётам специалистов Фонда, этот шаг правительства разгонит инфляцию в 2017 году на +2% к прогнозному уровню (в начале ноября в МВФ ожидали 8,5%).

Министр финансов Украины Александр Данилюк после повышения агентством Fitch кредитного рейтинга Украины полагает, что Украина справится и без транша МВФ, поскольку теперь для неё доступны обычные кредитные средства по приемлемым ценам: «Транш МВФ — это в первую очередь сигнал о том, что программа продолжается. Это важно для внешних инвесторов и других международных организаций. Как известно, недавно рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины до В-, который позволит государству и национальным компаниям заимствовать средства на внешних рынках по более низким ставкам. Это стало возможным в том числе благодаря реформам, которые мы делаем при поддержке МВФ. Важно продолжать реформы, и не только в рамках программы с МВФ», — приводит слова министра издание «Экономическая правда».

Специалист отдела продаж инвестиционной компании «Драгон Капитал» Сергей Фурса в эфире радио «Голос Столицы» назвал три главных условия, невыполнение которых не позволяет Украине получить новый транш: «Чтобы получить этот транш, нам надо сделать три вещи: это принять бюджет-2017, надо проголосовать за закон о Национальном антикоррупционном бюро… который дает НАБУ прослушку автономную, и это условие, от которого МВФ никогда не откажется… И еще один ключевой момент — это то, что ближайшую неделю-вторую закончится верификация, декапитализация «Приватбанка», и это тоже будет фактор, на который будет МВФ смотреть. Это не новые условия. Эти условия всегда были. Вопрос в том, что Украина их не выполняет».

Впрочем, в самом МВФ на этом не останавливаются. Так, в отчёте миссии Фонда, опубликованном в конце прошлой недели, недвусмысленно указано, что от Украины ждут репрессий в отношении чиновников: «В то время как был достигнут определенный прогресс в создании новых институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также публикации деклараций активов должностных лиц высокого уровня… ощутимых результатов в преследовании и осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и изъятия доходов от коррупции до сих пор не достигнуто». По некоторым данным, под вопросом стоит перечисление транша не только до конца года (как утверждает глава НБУ Валерия Гонтарева), но и даже до середины 2017 года.

Кстати говоря, Гонтарева по ходу дела обвинила Верховную раду в затягивании структурных экономических реформ.

«Структурные реформы, которые необходимы для обеспечения устойчивости нашей экономики, проводятся в стране все медленнее и медленнее — из-за негативной политической воли наших народных депутатов, которые тормозят проведение реформ», — сказала она на заседании Совета НБУ. «Эти реформы мы уже согласовали с нашими международными кредиторами, Международным валютным фондом, это и пенсионная реформа, это и реформа нашего рынка земли, но эти реформы тормозятся каждый день», — уточнила глава НБУ.

Однако не все на Украине беспокоятся о судьбе транша. Так, народный депутат Украины Вадим Рабинович высказался довольно нестандартно для украинского политика: «Мы молимся богу, чтобы этот транш до нас не дошёл. Не нужно нам никаких траншей. Эти деньги просто разворовываются. На следующий день после поступления средства МВФ оказываются в офшорах, на каких-нибудь островах».

Бензин

Рост средних цен на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, наконец остановился. Так, А-95 и А-92 остались на значениях прошлой недели (23,05 и 22,33 грн/л). Дизельное топливо по инерции прибавило ещё 0,02 грн. (20,55 грн./л). Таким образом, топливо, наконец, исчерпало все возможные драйверы роста розничной цены (стоимость нефти, курс гривны, рост акцизов) и замерло до новых ценовых скачков.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн во время конференции Petroleum Ukraine спрогнозировал, что в ближайшем будущем продажи сжиженного автомобильного газа превысят продажи традиционного топлива: «За последние три года продажи LPG выросли более чем в полтора раза. В 2016 году сжиженного газа в литрах будет продано столько же, сколько бензина, а в 2017 году продажи LPG превысят продажи бензина». По его словам, на такой взрывной рост влияет экономическая выгода этого вида топлива. Однако в украинских реалиях следует помнить и о том, что сжиженный газ гораздо сложнее сфальсифицировать, нежели бензин.

Заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в своем заявлении критикует методику Госстата и одновременно оценивает долю нелегального рынка нефтепродуктов на Украине: «Потребление бензина, конечно, сокращается, но не в таких объемах, как нам сообщает Госстатистика. К сожалению, сейчас существуют большие статистические погрешности в определении объемов потребления этого ресурса. Поскольку в статистику Госстатистики по объективным и субъективным причинам не входит смесевое топливо, которое не является бензином. Также не учитываются те объемы, которые появляются на нашем рынке из ниоткуда. То есть это топливо, которое производится на нелегально работающих предприятиях малой мощности, которое завозится в нашу страну нелегально, то есть контрабандой. А также те продукты, которые производят из компонентов бензина и дизельного топлива. Это около 25% рынка, которые как раз не учитываются Госстатистикой».

Аналитики гадают, удастся ли Белоруссии повторить исторический рекорд: поставить на Украину 4 млн тонн топлива в течение одного года. Первый раз такой показатель был достигнут в 2012 году. За январь — октябрь 2016 года на Украину успели завезти 3,3 млн тонн, что составило 55% украинского рынка бензинов и 48% рынка дизтоплива. В этом году продажи растут за счёт решения России приостановить поставки дизтоплива на украинский рынок.

Разное

Согласно докладу Global Wealth Report, Украина заняла второе место в сомнительном первенстве стран, в которых население нищает наиболее быстрыми темпами. Так, за 2016 год доходы украинских домохозяйств упали на 19%. Худшие показатели только у Аргентины (27%).

В министерстве экономического развития утверждают, что объём теневой экономики Украины в январе — июне 2016 года составил 38%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 42%.

Александр Данилюк обещает бизнесменам в следующем году создать очередной антикоррупционный орган — Службу финансовых расследований. «Для ликвидации налоговой полиции и создания Службы финансовых расследований нужно принять специальный закон. Хотелось укомплектовать новую службу в этом году, но, скорее всего, случится это уже в 2017-м», — уточняет министр журналисту издания «Фокус».

То, о чём постоянно предупреждали металлурги, случилось. Из-за невозможности прогнозируемо использовать ж/д транспорт для завоза сырья и вывоза готовой продукции у них начинает падать производство стали. В октябре 2016 года по отношению к октябрю прошлого оно просело на 7,3%, до 926 тыс. тонн (-67,6 тыс. тонн). Любопытно, что Украина ухитряется терять на растущем рынке: в октябре мировое производство стали выросло на 3,3%.

Госстат и Фискальная служба обнародовали данные по украинскому экспорту за 10 месяцев текущего года. Пятёрка основных экспортных товаров выглядит привычно: металл (3,06 млрд долл.), подсолнечное масло (2,88 млрд долл.), пшеница (2,29 млрд долл.), кукуруза (1,91 млрд долл.), руда и железорудное сырьё (1,29 млрд долл.).

Пятёрка главных импортёров также не меняется: Россия, Египет, Польша, Турция, Китай. Однако нужно отметить, что экспорт в Россию упал на 1,11 млрд долл. (с 4,01 до 2,9 млрд долл). В минусе торговля с Турцией и Китаем — на 0,58 и 0,54 млрд долл соответственно. В этой пятёрке Украина нарастила экспорт только в Египет (+90 млн долл.) и Польшу (+110 млн долл.). Иными словами, сальдо по этим пяти странам составляет минус 2,03 млрд долл в сравнении с январём — октябрём 2015 года.

Читайте также:

Резервы тают на глазах, стабильность испаряется: главные новости экономики Украины за период с 11 по 18 ноября

А при Януковиче у нас всё было гораздо лучше: главные новости экономики Украины за период с 3 по 10 ноября«Мы можем пойти по пути Узбекистана»: главные новости экономики Украины за период с 26 октября по 2 ноябряБанановая республика — теперь официально: главные новости экономики Украины за период с 19 по 26 октября