



Sofrep.com Хиллари Клинтон

По устоявшейся традиции, коллегия выборщиков США должна признать человека, за которого не проголосовало большинство избирателей, новым президентом страны. Такое мнение является оскорблением дела основателей конституции, оно не подкреплено ни в одном месте Основного Закона, поэтому любой, кто имеет хоть малейшее понимание о демократических процедурах, и прежде всего, сами выборщики, должен отказаться от него, пишет Лоуренс Лессиг в статье для Washington Post.

Творцы Основного Закона США считали, что «при выборе президента должен главенствовать разум народа», как указал бывший министр финансов США Александр Гамильтон. Но поскольку ни одна нация не пробовала идти этой дорогой до этого, творцы создали «предохранитель» народного выбора. Как и в случае с судебной системой, когда судья проверяет решение присяжных, так же и с коллегией выборщиков, целью которой является подтвердить — или нет — выбор народа.

Гамильтон отмечал, что выборщики должны применить взвешенную оценку для принятия решения. В конституции не говорится, что выборщики ограничены каким-либо образом. Напротив, их мудрость — в отношении того, идти ли наперекор народу или нет, — должна быть свободна от политического контроля и следовать демократическим ценностям.

Многие считают, что США должны отказаться от коллегии выборщиков, но автор так не думает. По его мнению, выборщики могут выполнять очень важную функцию. Что если избиратели выберут ставленника иностранного государства или растлителя малолетних? Что если будут доказательства крупномасштабных махинаций? Поэтому полезно иметь орган, который бы подтверждал результаты демократических выборов. Иногда, в очень редких случаях, они должны использовать свое право вето на выбор народа. И для этого должна быть весомая причина.

Всего лишь два раз за всю историю США коллегия выборщиков присуждала победу кандидату вопреки воле народа. В последний раз это произошло в 2000 году, когда Джордж Буш — младший проиграл народное голосование, но одержал верх по голосам коллегии.

В обоих случаях результат голосования шел вразрез с одним из важнейших принципов демократии: один человек — один голос. Но в тех случаях голоса одних оказались ценнее других. На сегодняшний день голос гражданина США, проживающегося в штате Вайоминг, в четыре раза ценнее голоса жителя штата Мичиган. Голос жителя штата Вермонт стоит трех голосов избирателя штата Миссури. Из-за этого жители США лишены фундаментальной ценности представительной демократии — единого в правах гражданства. Но в конституции это нигде не прописано.

Напротив, если коллегии и решать, кто станет главой Белого дома, необходимо воспринимать её серьезно и понимать точно цель этого органа. Он не предназначен для того, чтобы лишать людей права на разумный выбор, но быть предохранителем в случае наступления безумия людей.

В ходе этих выборов народ не сошел с ума. Победитель, набравший наибольшее количество голосов, является также и самым квалифицированным кандидатом на пост главы Белого дома за более чем целое поколение. Клинтон может нравиться или нет, но ни один выборщик не может проголосовать против неё искренне из-за её квалификации, поэтому избрание её укладывается в рамки взвешенного выбора народа.

Однако это не тот вопрос, который выборщики должны взвешивать, принимая решение о том, кому отдавать свои голоса. Наоборот, они должны задать себе вопрос, есть ли основания заблокировать решение народа с помощью права вето. Нет, такой причины нет, потому что это нарушит фундаментальный принцип один человек — один голос. Все граждане США равны, и их голоса должны считаться так же. И поскольку в конституции нигде не сказано, что выборщики должны действовать иным образом, они должны поддержать решение народа.

Таким образом, авторы конституции США дали выборщикам право решать. Этим правом коллегия должна воспользоваться для поддержки решения народа, то есть сделать президентом США Хиллари Клинтон, пишет издание.