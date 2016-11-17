Третья годовщина майдана в Киеве и прохождение отопительного сезона волновали украинскую региональную прессу на неделе с 17 по 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Скользкий вонючий страх отравлял воздух Киева в третью годовщину «Революции Достоинства», пишет «BukNews» (Черновцы). Страх выползал с Банковой и заражал все вокруг. Он заползал в каждую щелку, под каждый подъезд в центре города. Кого боялись в этот день? Может, разведка доложила, что это Путин, наконец, осмелился реализовать свою угрозу и напасть на Киев? Может, боялись десантирования вражеских сил в Печерский квартал? Или штурма спецназом ГРУ администрации президента? Да нет. Панически боялись украинцев, что придут в центр вспомнить бурные события трехлетней давности. Павших собратьев. Невыполненные обещания. Страх повторить судьбу Януковича толкал власть на бессмысленные меры безопасности от народа, ее выбравшего. Похоже, что этот страх Банковой внушали силовики, чтобы доказать президенту свою незаменимость, загнать его в ловушку собственных страхов и контролировать. Аваков играл белыми и черными. Аваков наступал и оборонял Банковую, и загонял ее в патовую ситуацию. Формировал симулякр революции и пытался дискредитировать ее, подав, как слепой бунт. Этот страх можно было бы вылечить, выйдя к людям. Пройтись без чрезмерной охраны. Увидеть людей и услышать их, какими горькими ни были бы их слова. Понять свою судьбу и перспективы. Потому Революция неизменно будет, независимо от шулерских попыток нынешних кукловодов ее дискредитировать.

В центре Луцка сгорела стела Героев, сообщает «Волинь» (Луцк). Пожарные прибыли на Театральную площадь очень оперативно. Благодаря этому спасти удалось около 2/3 части стенда. Утром у места чествования «Героев АТО» и «Небесной сотни» собралось несколько человек. Большинство жителей города замечают пожарище по дороге на работу, но останавливаются, чтобы посмотреть на акт вандализма и выразить собственные эмоции. Некоторые из присутствующих вытирают слезу, другие — возмущаются: мол, что же это за люди такие, которые не уважают ни живых, ни мертвых… Женщина, которая только подошла, предполагает, что это от свечей загорелся стенд, но пришедшая перед ней отрицает: полиция здесь была, обнаружили следы поджога! Другие же предполагают, что причина в безнаказанности. Если бы смертная казнь была, как когда-то, такого бы вандализма не совершили.

Губернатор Черкасской области просит Национальную полицию и прокуратуру вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в Смеле, вызванного бездействием ООО «Смела Энергоинвест», передает «Провінція» (Черкассы). Этот вопрос рассмотрели на специальной комиссии Черкасской областной государственной администрации. С начала отопительного сезона в Смеле уже четыре раза выключали часть котельных — из-за вопроса с лимитами на поставку природного газа. Работу котельных восстанавливали только после вмешательства областных властей. В настоящее время «Смела Энергоинвест» задолжало за потребленный газ вместе со штрафными санкциями более 90 млн грн.

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск) обращает внимание на то, что в проектах бюджетов на 2017 год коммунальных предприятий, которые снабжают город теплом, заложены многомиллионные убытки. КП Днепропетровские городские теплосети — 260 млн грн. КП Комэнергосервис — 374 млн грн. КП Теплотранс — 96 млн грн. КП Теплоэнерго — 515 млн грн. Из приведенных документов видно, что основную часть этих убытков составляет планируемая кредиторская задолженность за газ и электроэнергию по состоянию на 1 января 2017 года. Практически у всех теплоснабжающих организаций заложены доходы в виде финансовой помощи от 20 до 50 млн грн. На фоне этих цифр суммы, выделяемые на ремонты сетей (такие статьи как модернизация, инвестиции в энергосбережение вообще отсутствуют), выглядят смехотворно — от 670 тысяч у Теплотранса, до 15,6 млн у КП Днепропетровские городские теплосети. Особо отличились тепловики Комэнергосервиса, которые включили в смету штрафы и судебные выплаты на сумму 24,6 млн грн. перед… ДТЭК «Днепроэнерго». Того самого, который продает Комэнергосервису тепло и горячую воды Приднепровской ТЭС. И продает, надо сказать, недешево. При плановой продаже тепла на 240 млн гривен Комэнергосервис должен закупить его у ДТЭК за 215 млн, и еще 8,6 млн потратить на покупку электроэнергии (у того же ДТЭК).

Отопительный сезон в Тернополе под угрозой: нечем топить, информирует «Терен» (Тернополь). По информации, которой располагает издание, есть серьезные проблемы с сырьем для котлов на альтернативном виде топлива. Порошка для сжигания нужно на 3 дня работы котла до 100 тонн. Пока таких котлов установили 3, а всего до конца отопительного сезона должно их быть 7. Сейчас есть перебои с поставкой торфа, из которого тот в порошок перерабатывают, что и приводит к нестабильной работе. Кроме того, у котлов на альтернативном виде топлива отдача тепла в 3 раза ниже: вместо 8 Гкал — 2,3 Гкал из одного котла. На практике это означает, что при несколько более сильных морозах мощности хватит для подогрева воды, но никак не для качественной подачи теплоносителя. Все это — политика очковтирательства, которую исповедуют ответственные за это люди. Несмотря на проблемы, руководство теплосетей решило перестраховаться и обязало всех инженеров подписаться в том, что они гарантируют стабильную работу котельных.

В Полтаве состоялась немногочисленная акция с требованием справедливых тарифов, рассказывает «Полтавщина» (Полтава). Напротив облгосадминистрации «Студреспублика» провела акцию. Организаторы ее сообщили, что не могут терпеть «унижение антинародной политикой, тарифным геноцидом, игнорированием общественного мнения, постоянной ложью и манипуляциями коридорами власти». Свою акцию участники назвали предупредительным мирным протестом. Однако пришло на нее с десяток студентов, которые держали в руках плакаты. После активисты «Студреспублики» планируют собирать платежки за коммунальные услуги и отдавать государству в знак протеста, а также начать обсуждение формата гражданского контроля за ценообразованием на тарифы. Если это и была составляющая печально и уже более юмористического плана «Шатун», то достаточно слабая.

«Выступать» против тарифов не планируем, а вот по итогам подачи деклараций чиновниками будем разбираться», — заявил порталу «Реал» (Винница) региональный координатор партии «Национальный корпус» Александр Яремчук. На данном этапе наши проекты сводятся к патриотическому воспитанию молодежи, говорит Яремчук. Ее нужно направлять в правильное русло, чтобы молодые люди умели держать оружие в руках и могли защищать государство, любили Украину. Как участник «АТО», он хочет на своем примере показывать молодому поколению пример. Поэтому организовывает стрельбы, выучку, массовые спортивные мероприятия и тренировки. Какие ближайшие планы «Азова» и «Нацкорпуса», собираетесь ли поддерживать различные протестные движения, спрашивает издание. Ответ: «На данный момент мы не обсуждали и не планировали подключаться к подобным процессам. Многие политические силы, включая «Батькивщину», «Свободу» и других, представлены своими депутатами в Верховной раде и имеют влияние на принятие многих решений. Фактически получается, что нардепы поддерживали решения по повышению тарифов, а потом начинают критиковать это, не предлагая альтернативы. Реальных, а не популистских, механизмов выхода из ситуации они не предлагают. Создается впечатление, что они протестуют для протеста. Или ради получения большей власти, используя протесты. Я считаю, что нужно искать причину того, почему тарифы высокие, разбираться, откуда у людей задекларированное, когда всю жизнь жили на скромную зарплату. Вот по результатам опубликованных деклараций можно проводить пикеты и акции. И планируем, но пока только на всеукраинском уровне».

Анатолий Виногродский («Гал») был командиром батальона «Донбасс» после Семена Семенченко, ушедшего в Верховную раду. Поводом для встречи с ним журналистов «ОстроВ» (Донбасс) стала информация, что батальон, который два года входил в состав Нацгвардии, снова перешел в добровольческое состояние. «Ну, поскольку батальон все-таки начинался как добровольческий — мы побыли два года в Нацгвардии, поняли, что это путь в никуда, что на сегодняшний день это государство (я имею в виду под государством Порошенко и ему подобных) не заинтересовано в защите и освобождении нашей территории — поэтому сейчас мы перешли снова в добровольческое состояние, как и было в самом начале, — объясняет Виногродский. — Сейчас, совместно с другими патриотами, включая Добровольческую украинскую армию Яроша, наши ребята участвуют в защите нашей территории. Пытаемся решить вопрос, чтоб это было оформлено, как территориальные силы самообороны, потому что мы разуверились в Нацгвардии, разуверились в Вооруженных силах, потому что все эти россказни муженок-порошенок о том, что они реформируют армию — это, на самом деле, чистая ложь. На сегодняшний день армия стала еще хуже, чем в 2014 году. Полная демотивация, отсутствие личного состава на передке, пьянство, продажи, контрабанда, невыполнение приказов — полное разложение в 90% частей. Исключения, которые там встречаются, только подтверждают правило, к сожалению». Такая армия и такая война нужна руководству страны, чтобы «продолжать грабить, воровать и наживаться. Возьмите снабжение. Президент рассказывает, что все отлично, все одеты, вооружены. А Муженко говорит, что ничего подобного — никто не одет. И так по всем пунктам. Они наживаются на всем: на некачественной форме, на грязных тендерах, которые они проводят. Поэтому мы не хотим иметь дело с этими козлами и вместе с Добровольческой армией Яроша начали организовывать добровольческий батальон. Возникает проблема с оружием. Будем решать. Будем покупать официально».

Очень важно, чтобы те, кто отстаивает суверенитет Украины в Луганской и Донецкой областях, чувствовали поддержку со «тыла», считает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). На этом акцентировал внимание директор департамента культуры и туризма, национальностей и религий областной государственной администрации Александр Левочко. По его словам, помощь бойцам «АТО», семьям погибших воинов в последнее время стала неотъемлемой составляющей работы департамента, выразив убеждение, что средствами искусства можно как поддержать моральный дух защитников страны, так и вообще усилить патриотические настроения граждан. С начала военных действий на Донбассе департамент культуры оказывал шефскую помощь воинским частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольцам. Общая сумма помощи составила более 1,3 миллиона гривен. Для бойцов организовывали культурно-художественные мероприятия. Ведущие творческие коллективы области присоединились к всеукраинскому проекту культурной интеграции «Украинский Донбасс», взяв шефство над городами Бахмут и Селидово Донецкой области, а художники Черниговщины неоднократно посещали Рубежное (Луганской области). Уже есть программа этой акции и на следующий год.

В зале Литературного музея В.И.Даля состоялся настоящий праздник, информирует «Жизнь Луганска» (Луганская народная республика). В преддверии празднования 215-й годовщины со дня рождения нашего великого земляка на традиционном Далевском четверге сотрудники музея представили первую научно-популярную книгу о жизни и творчестве писателя «Дорогами судьбы В.И.Даля». Владимир Даль внес неоценимый вклад в культурное наследие как нашего региона, так и всего мира. Сегодня его имя, благодаря неустанному труду сотрудников музея и ученых-далеведов, знакомо каждому представителю нашей молодежи. На творческом вечере ученые-далеведы обсудили роль и значение Владимира Даля в развитии культуры России и ЛНР и выразили надежду на то, что вслед за «первой ласточкой» их коллективного труда последуют новые издания, потому что о Владимире Дале можно рассказывать бесконечно, каждый раз открывая все новые и новые интересные страницы его жизни. Будущие публикации, по их мнению, также призваны направлять молодое поколение увлекательными дорогами судеб наших великих земляков, которые по-настоящему любили свою малую Родину.

В Одесской мэрии решили пойти навстречу активистам «Евромайдана» и переименовать улицу Валентины Терешковой, сообщает «Таймер» (Одесса).Такое решение озвучил вице-мэр Андрей Котляр в ходе встречи с активистами 23 ноября. Новое название для улицы предстоит еще придумать. Со своей стороны, представители «Евромайдана» (активисты «Совета общественной безопасности», «Самообороны Одессы», координационного совета «Евромайдана») решили не настаивать на переименовании проспекта Маршала Жукова.

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали начальника управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрия Гольца, передает «Збруч» (Галичина), во время получения им 80.000 грн. взятки. И произошло это задержание аккурат под церемонию подписания соглашения на 10 млн евро между городом и ЕБРР о введении социально важного и электорально привлекательного проекта — электронного билета. Следствие по делу Гольца продолжается, силовики приступили к опросу коллег и начальников задержанного, но мэра Львова Андрея Садового «не отрабатывают». Как признался сам мэр, «траблы» начались после того, как фракция его партии «Самопомощь» в парламенте фактически оставила коалицию. Еще одним бельмом на глазу властных верхов был и остается личный рейтинг Садового. По уровню доверия он уверенно опережает действующих президента и премьер-министра. А учитывая досрочные выборы, о которых не говорит разве что ленивый, такая ситуация требует решительных мер, ведь Петр Порошенко не скрывает намерений оставить за собой кабинет на Банковой еще на один срок, поэтому конкуренты ему не нужны категорически.

Измерение всего вокруг «русскими» лекалами, пишет «Zaxid.net» (Львов), приводит к тому, что Польша — вторая Россия. И Румыния тоже вторая Россия. И Турция. А уже Сербия — и точно вторая Россия. Никого не интересует реальное положение дел в соседних странах, информацию черпают из русскоязычных СМИ. Русскоязычные украинские СМИ берут информацию из русскоязычных российских СМИ в соответствующей трактовке. Даже картинки для новостей Гугл на русском — вот почему картинки о снегопаде в Киеве так часто иллюстрируют снегоуборочными «КАМАЗами» из Москвы. Мы ничего не имеет против социальной сети «Вконтакте» — она удобна, как инструмент. Но география ее распространения четко указывает на пределы «русского мира» — и Украина в этих пределах таки находится. В селах молодежь часто сидит исключительно в этой сети, русскоязычный и «русскомирный» контент формирует мировоззрение новых поколений украинцев. Именно поэтому скептически можно отнестись к украиноязычным квотам на музыку или книги. Выход напрашивается сам собой. Украина не может оставаться в мировоззренческой самоизоляции, делать акцент исключительно на освоении собственного языка, истории и культуры. В современном мире это равнозначно фактической привязке к «русскому миру» — пусть даже в роли антироссийского элемента. Наряду с развитием собственной идентичности Украина должна открывать мир для своих граждан. Прежде всего, Европу. Речь идет не об отмене виз как таковой: поездка дешевым «русскоязычным туром» в Париж никого не сделает европейцем, скорее наоборот. Нам нужна полная смена концепции преподавания школьных гуманитарных предметов. История Украины должна преподаваться вместе с историей Европы. Школьник должен осознавать, в каких именно международных условиях действовали Ярослав Мудрый и Мазепа, какие процессы происходили в Османской Империи, когда запорожцы противостояли ей в причерноморских степях, на что надеялись создатели УНР и ЗУНР, и почему им не удалось достичь того, чего достигли их коллеги в других странах региона. Преподавание иностранных языков — это приоритет. Да, английским овладеть труднее, чем русским — но это необходимое условие «прочь от Москвы». Выпускник сельской школы должен обладать английским на достаточном уровне, чтобы гуглить запросы в интернете именно на английском, а не на русском. Параллельно можно внедрять изучение славянских языков — польского и чешского.

Закарпатцам придется вернуть имущество и землю предыдущим владельцам, предупреждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В Польше создана организация, которая займется вопросами возвращения владельцам бывшего польского имущества на территории Западной Украины, заявил один из основателей организации, лидер партии Zmiana Матеуш Пискорский. Основные цели и задачи организации заключаются в правовом анализе возможности получения компенсации за утраченную недвижимость и другие виды собственности на территории Украины. Это ожидает и Закарпатье, так как оно до 1944 года не входило в состав Украины. На имущество могут претендовать владельцы, которые сейчас живут на территории Венгрии, Словакии, Чехии и других стран. Издание пыталось получить комментарий в консульстве одного из соседних государств, но там комментировать не стали, сославшись на неосведомленность. Понятно, что консульства не могут знать, кто из их граждан может подать в суд. Интересно, что претендовать на имущество и землю также могут потомки, которые сейчас живут и на Закарпатье, а, как известно, многие из них держат документы времен Венгрии и Чехословакии до сих пор.

И об орнитологии. Скоро в Днепре станет еще больше российских нахлебников, грозит «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). С наступлением холодов к нам из страны-агрессора прилетают подкормиться различные пернатые и, в первую очередь, грачи, рассказывает издание. Вот и нынешней поздней осенью российские нахлебники уже появились в северных районах Днепропетровщины. Но не только грачи наш мягкий климат предпочитают русской лютой зиме. Уже сейчас у нас появились снегири, дрозды, лазоревки. Прилетели они к нам, скорее всего, из России. С приходом же настоящих холодов, по утверждению доцента кафедры зоологии и экологии ДНУ Александра Пономаренко, пернатых российских нахлебников в Днепре будет больше.