



Джордж Ричмонд. Портрет Чарльза Дарвина. 1830-е

В истории науки бывают такие судьбоносные моменты, когда деятельность конкретного учёного и сделанное им фундаментальное научное открытие не только являются новым словом в развитии определённой сферы науки, но и самым существенным образом меняют представления человечества о себе и об окружающем его мире. С самого зарождения цивилизации лучшие представители человеческого рода всегда пытались ответить на самые главные вопросы бытия: что есть жизнь, как она появилась, каковы законы её развития, насколько она изменчива и устойчива, в чём причины её разнообразия, что представляет собой человек как вершина живой природы, откуда он возник, как он взаимодействует с другими живыми организмами на Земле. На протяжении тысячелетий внятных ответов не было, люди блуждали в потемках собственного невежества, их знания были поверхностны и фрагментарны. Отсутствие целостного понимания окружающего мира вынуждало человека довольствоваться религиозными объяснениями, но они были слишком аморфными и противоречивыми и не могли удовлетворить пытливый человеческий ум. И вот в середине XIX столетия появился человек, который, обобщив предыдущие научные знания и приложив собственные оригинальные исследования, дал человечеству долгожданную точку опоры и чёткую, научно объяснимую схему развития. Имя этого гения — Чарльз Дарвин.

Глядя на многочисленных представителей рода Дарвиных, понимаешь, что гениальность Чарльза Дарвина отнюдь не случайна и что известное предположение о том, что природа отдыхает на детях гениальных родителей, бывает верным далеко не всегда. Дед Чарльза со стороны отца Эразм Дарвин, врач, поэт, изобретатель и натуралист, был одной их самых значимых фигур английского Просвещения, основателем ряда научных обществ, первым переводчиком трудов Карла Линнея на английский язык. Дед со стороны матери Джозайя Уэджвуд — знаменитый художник-керамист, известнейший мастер декоративно-прикладного искусства, один из создателей промышленного дизайна. Отец Чарльза Роберт Дарвин являлся одним из самых известных врачей и финансистов своего времени, был членом Лондонского королевского общества. Двоюродный брат Чарльза Фрэнсис Гальтон был человеком энциклопедических знаний, совершившим ряд открытий в психологии, физике, биологии, криминалистике, статистике. Другой кузен Уильям Дарвин Фокс являлся известным естествоиспытателем. Жена Чарльза и по совместительству его двоюродная сестра училась музыке у самого Шопена, была одной из немногих женщин того времени, занимавшихся на высоком уровне медициной и биологией. Старший брат Эразм Олви Дарвин был известным врачом, а второй сын Чарльза, Джордж Говард — знаменитым астрономом и математиком, иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Commons. vikimedia.org Фамильное древо Дарвиных

Чарльз Дарвин с самых ранних лет испытывал интерес к естественной истории и коллекционированию минералов, раковин и бабочек. Такие увлечения не поощрялись учителями гимназии и, поэтому будущий гений окончил учебное заведение с самым посредственным аттестатом. Дарвин поступил в Эдинбургский университет, чтобы, как его дед, отец и старший брат, стать врачом. Но молодого человека влекло к новому и неизведанному, он мечтал об интересных открытиях, которые внесли бы существенный вклад в развитие науки. А медицина казалась ему занятием банальным и скучным. Поэтому Дарвин бросает изучение медицины и целиком посвящает себя естествознанию — ботанике и зоологии. И вскоре он делает в этих науках ряд серьёзных открытий. Но Дарвин считает, что главным в деятельности учёного-натуралиста является непосредственное тщательное наблюдение за природой во всем её многообразии. А поэтому надо покинуть пределы Британиии, отправиться в дальние и малоизученные края. И Дарвин в 1831-м присоединяется к экспедиции, которая намерена совершить кругосветное плавание на корабле «Бигль». Путешествие заняло целых пять лет. Именно оно сыграло важнейшую роль в последующем создании Дарвином теории эволюции. Во время плавания Дарвин проводит колоссальную работу по поиску и коллекционированию разнообразных живых и ископаемых организмов, их тщательному изучению и сравнению. Ничто в лесах и горах, на равнинах и островах, в озёрах и устьях рек не могло скрыться от его цепкого взгляда и пытливого ума. Собранный Дарвином во время экспедиции на «Бигле» колоссальный материал по зоологии и геологии позже лёг в основу практически всех научных работ, написанных учёным.

Почти сразу после возвращения в Англию Дарвин стал вести научный дневник, в который вносил свои предположения о закономерностях развития живых организмов, о механизмах изменчивости и стабильности в природе. Титаническая работа длилась более 20 лет, и, наконец, 24 ноября 1859 года в Лондоне было опубликовано «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Книга сразу же вызвала огромный интерес в научной среде. Все 1250 экземпляров книги были распроданы всего лишь за один день. Второе издание книги, вышедшее в следующем году тиражом уже 3000 экземпляров, расходится с такой же скоростью. В 1872 году выходит уже шестое издание! При жизни Дарвина его книга переводится на более чем десяток иностранных языков. Уже в 1864-м осуществлено сразу два перевода книги на русский язык. Горячим поклонником взглядов Дарвина становится молодой Климент Тимирязев, будущий великий учёный, выпустивший ряд работ, популяризировавших дарвиновские идеи, и сделавший впоследствии самый лучший перевод «Происхождения видов» на русский язык.

В чём же была причина такой колоссальной популярности книги Дарвина? Ещё до Дарвина было известно, что многие виды живых организмов способны эволюционировать, то есть постепенно изменяться, иногда вплоть до превращения в другие. Но какова была движущая сила этих изменений, что именно заставляло растительный и животный мир эволюционировать? И Дарвин дал блестящий ответ на этот, казавшийся долгое время неразрешимым, вопрос. Главной причиной эволюционного развития живых существ является естественный отбор. Организмы обладают различными наследственными признаками. Часть этих признаков способствует стойкости, выживаемости и размножению организмов во внешней среде, а часть — нет. По убеждению Дарвина, в природе существует автоматический, самопроизвольный процесс (естественный отбор), способствующий сохранению именно тех наследственных признаков, которые дают наибольшие шансы для выживания вида. То есть виды, которые наиболее быстро и гибко могут приспосабливаться к изменениям в органической и неорганической природе, выживают, а виды, которые этого сделать не могут или могут не слишком эффективно, неминуемо гибнут. Иначе говоря, сильные — живут, слабые — погибают. Универсальный закон природы суров и жесток. Но по-другому быть никак не может, ибо смысл существования организма и состоит в том, чтобы выжить самому и оставить после себя жизнестойкое потомство.

Карикатура на теорию эволюции Дарвина в журнале «Панч». 1882

Неудивительно, что на дарвиновскую теорию естественного отбора сразу же ополчились креационисты. Божественное творение здесь явно не просматривалось, а безжалостный принцип «выживает сильнейший» не оставлял места для всеобщей гармонии и идеального совершенства. Поэтому критика идей Дарвина с религиозных позиций не затихает до сих пор. Но фактически одновременно с религиозным неприятием дарвинизма началось и грубое его искажение так называемыми «сторонниками». Дарвиновскую идею естественного отбора, относимую автором исключительно к растительному и животному миру, стали механистически переносить и на мир человеческий — на человека как на биологический вид и на общество как на социальную организацию. Уже первые переводчики книги Дарвина на немецкий и французский языки Генрих Георг Бронн и КлемансРуайе существенно исказили её смысл, снабдив «Происхождение видов» обширными предисловиями и комментариями и даже сделав неверный перевод названия. Так началось расширительное толкование идей Дарвина, которое впоследствии получило название социал-дарвинизм. На самого Дарвина в определённой степени, конечно, оказали влияние идеи Томаса Мальтуса о тотальной борьбе за средства существования. Но Дарвин никогда не распространял идею естественного отбора на человека и не считал, что универсальным законом человеческого общества является беспощадная битва за выживание. Наоборот, по мнению Дарвина, человеку как раз присуща любовь, сострадание, взаимопомощь, и необходимо всячески развивать эти качества, причём даже не на индивидуальном, а на коллективном уровне.

Изображение с фронтисписа работы Гексли «О положении человека в ряду органических существ» (1863), на котором сопоставляются скелеты обезьян и человека

В противоположность Дарвину трубадуры социал-дарвинизма, в первую очередь Герберт Спенсер и Эрнст Геккель, считали, что между человеческим и животным миром нет никакой принципиальной разницы. Человечество живёт по тем же самым законам беспощадной борьбы и перманентного неравенства между людьми. Действительно, победить и выжить можно только в том случае, если ты значительно превосходишь другого. Соответственно, неравенство есть не беда, а благо для человечества. Ибо только в безжалостной конкуренции во всех без исключения сферах и возможно биологическое и социальное развитие человечества. И задача лучших умов человечества ни в коем случае не сдерживать эту борьбу, а, наоборот, всячески ей способствовать. А Жозеф Артюр де Гобино перенёс жестокую борьбу и тотальное неравенство уже в такие крупные человеческие образования, как расы. Социал-дарвинизм в своём отрицании в человеке человеческого и культивирования в нём звериного закономерно дошёл в своём развитии до нацистских расологии и евгеники. К сожалению, в последние годы мы опять видим возрождение идей социал-дарвинизма (в том числе и в нашей стране), на этот раз уже под ликом «либеральной экономики» и «рыночного индивидуализма». И выбор «звериное или человеческое» вновь стоит на повестке дня.