На этой неделе стало известно, что генеральный конструктор корпорации «Антонов» (производит военно-транспортные и пассажирские «Аны») Дмитрий Кива покинул Украину и теперь работает в Азербайджане. Это стало логичным продолжением истории одного из самых известных предприятий страны, которое в последний раз попадало в ленты информагентств в связи с продажей разработок самолета «Мрия» китайцам.

Cirota.ru Майдан

Проблемы у Кивы (тогда он одновременно занимал и пост президента компании) начались сразу после госпереворота. Ему предложили уволиться по собственному желанию, а когда он отказался, стали приглашать на беседы в правоохранительные органы и прокуратуру — причем не только его самого, но и его родственников.

Год спустя должность была разделена на две части: Кива остался генеральным конструктором, на предприятие пришли эффективные менеджеры. Под их чутким руководством финансовые показатели пошли вниз, а объем выпуска самолетов снизился до нуля (в два предыдущих года их выпускали по две штуки в год). Теперь Киву уговаривали уволиться и с должности конструктора, а он опять отказывался. В итоге пост генерального конструктора на авиапредприятии просто ликвидировали (!). Отметим, что главным конструктором предприятия Кива был с 1987 года.

Сам он говорит, что инициатива исходила от экс-премьер-министра страны Арсения Яценюка, или, возможно, из еще более высоких политических слоев. Какой глубокий смысл был в попытках убрать с предприятия главного конструктора, остается неясным. Некоторые предполагают, что конечной целью является ликвидация «Антонова». Самое известное решение эффективных менеджеров — продажа всех разработок на самолет «Мрия» неведомым китайским инвесторам по бросовой цене — это подтверждает. Кому-то хочется все, что можно, продать и выйти в кэш прямо сегодня, сколько бы от этого ни потеряла страна.

Есть и другая сторона проблемы. Все решения госпредприятия «Антонов» должны согласовываться с концерном «Укроборонпром», и Киве, несмотря на все его попытки, не удалось изменить эту схему. Эффективные менеджеры, возглавившие «Укроборонпром» в 2014 году, уже к следующему году смогли снизить объемы экспорта оружия вдвое, до 323 млн долларов.

Концерн после госпереворота возглавил Роман Романов, 1972 года рождения, выпускник херсонского пединститута имени Крупской, после окончания вуза основавший автотехнический центр «Автопланета». Казалось бы, при чем тут самолеты и оборонная промышленность? А вот при чем: Романов в 2000-х был дилером автобусов корпорации «Богдан», которая принадлежит Петру Порошенко, а в 2014-м — главой его штаба на Херсонщине.

Вот такие инновации: генерального конструктора нужно сначала снять с поста директора, чтобы не мешал продавать чертежи по бросовым ценам, а потом и вообще куда-нибудь убрать, чтобы не путался под ногами. Настоящие инновации состоят не в производстве каких-то там никому не нужных самолетов, а в продаже максимального количества активов в минимальные сроки с максимальным выходом в кэш.

Вообще после госпереворота 2014 года майданное правительство не устает «радовать» свою страну одной инновацией за другой. Скажем, в сфере макроэкономики применена такая: чтобы не закупать газ у России, его (тот же самый газ) закупают у Словакии с наценкой, теряя почти миллиард долларов в год, зато в телевизоре говорят, что российский газ Украина больше не покупает.

Но инновации есть не только в реальном секторе. Распространяются они и в столь, казалось бы, малопригодной для инноваций сфере, как религия. На этой неделе стало известно о намерении униатской (грекокатолической) церкви провести во Львове конференцию с научной дискуссией на тему «Ощущение потусторонности участников революции достоинства 2013−2014 годов». Кроме того, запланировано и обсуждение «вопроса о присутствии Бога на Майдане».

Господь, несомненно, присутствовал на Майдане, поскольку вообще присутствует везде. Другое дело — как это интерпретировать. Как там было с христианскими ценностями на Майдане? Куда ни копни — сплошное христианство: натравливание одних людей на других, раздача денег, политические провокации, организация силового захвата власти, избиение невиновных, убийства своих ради победы, свастики на флагах. А лучше всего, конечно, лозунги: хоть «Слава Украине», хоть «Украина понад усе». Буквально не протолкнуться от христианских ценностей.

Униаты подтверждают, что являются абсолютно независимой церковью: независимой как от Ватикана (называющего конфликт в Донбассе гражданской войной), так и от Москвы, как от здравого смысла, так и от совести. Понятно, что были на Майдане и искренние люди, только потом понявшие, на какую ложь они повелись. Но это не повод обсуждать «вопрос о присутствии Бога на Майдане». А у организаторов госпереворота и дальнейшей войны и вовсе есть только одна модальность для обсуждения Его присутствия, и это — покаяние.

Такие конференции придумывают, чтобы хоть как-то оправдать главное событие своей жизни: раз уж в земном измерении все стало намного хуже, то, может быть, поискать в небесном? Нельзя исключать и того, что под Майдан начали подводить религиозную базу: «патриотической» скоро будет мало.

Рекомендация инноваторам от основателя христианской церкви записана в 18-й главе Евангелия от Матфея и звучит так: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».