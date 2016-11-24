



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как и все, что говорил избранный президент США Дональд Трамп в последние месяцы, его позиция по отношению к затратам Пентагона пестрит противоречиями. Однако есть основания полагать, что эти противоречия будут разрешены в пользу «главных подозреваемых» в лице ВПК и огромной сети аналитических центров и лоббистов. Однако на пути Трампа, который стремится вкачать огромные средства в Пентагон, могут оказаться значительные препятствия, пишет Уильям Гартунг в статье, опубликованной в War is Boring.

Так, правительство США тратит на Минобороны больше денег, чем тратила администрация Рональда Рейгана в ходе наращивания вооружения в 1980-х годах. Вопреки устоявшемуся мнению, президент Барак Обама за два своих срока также вкачал в вооруженные силы больше долларов налогоплательщиков, чем его предшественник Джордж Буш — младший. Поэтому не надо поддаваться на жалобы о бедности, исходящие из Пентагона. На «оборону» там денег более чем достаточно. Проблема же заключается в амбициозной и полностью контрпродуктивной глобальной военной стратегии, а также склонности Пентагона транжирить деньги налогоплательщиков так, как будто их бесконечно много.

Предполагается, что работа президента и Конгресса заключается и в том, чтобы сдерживать волчий аппетит этого ведомства. На практике же получается, что они оказываются потакателями его транжирства.

Если вернуться к Трампу, подчеркивает автор, стоит заметить, что он открыто заявлял, что выступает против войн для смены режима, которые были осуществлены Бушем-младшим в Ираке и Обамой в Ливии. Он хочет заставить союзников США платить больше за свою защиту, а также клянется, что придя в Овальный кабинет, поставит крест на ненужных тратах и сократит стоимость оружейных систем.

Если брать эти слова, как они есть, создается впечатление, что Пентагон ждут значительные сокращения. Однако это слова только одного Трампа, тогда как есть и другой — избранный президент, который шел в Белый дом с риторикой о «катастрофичности» вооруженных сил США, настаивая на необходимости громадных расходов для возвращения им боеспособности.

Вывод о том, как Трамп видит вооруженные силы, можно сделать на основе одной из речей, произнесенных им в Филадельфии в начале сентября 2016 года. Тогда он в значительной степени положился на планы центра Heritage Foundation, призывая увеличить количество вооруженных сил на десятки тысяч человек, довести число судов ВМС до 350 при нынешних 308, в значительной степени повысить численность ВВС, создать космическую ПРО по образу рейгановских звездных войн, а также ускорить программу «модернизации» Пентагоном ядерного арсенала, на которую потребуется до $1 трлн.

По оценкам эксперта Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона, если Трамп пойдет на воплощение планов Heritage Foundation, бюджет Пентагона может быть расширен на $900 млрд в течение следующих десяти лет. Трамп утверждает, что это будет скомпенсировано сокращением излишних расходов на правительство США, но плана того, как это будет осуществляться, так и не представлено.

Неудивительно, что ВПК США с радостью восприняли победу Трампа. Причина очевидна — новый раунд безудержных трат. Акции таких оборонных компаний, как Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman, взлетели после выборов. Больше всех выиграла компания Huntington Ingalls, производящая авианосцы и атомные подводные лодки.

Однако не только рынок, но и другие признаки указывают на скорое увеличение трат администрации на оборону, называются возможные будущие её члены. Так, одним из кандидатов на пост главы Минобороны может стать Джеймс Мэттис, который призывал вооруженные силы США покарать Иран и его союзников.

Еще одним кандидатом на кресло главы Пентагона является Джим Тален, бывший сенатор от штата Миссури, ныне работающий в консервативном центре American Enterprise Institute после семи лет в Heritage Foundation. Он является сторонником направления до четырех процентов ВВП на оборону, что увеличит бюджет Пентагона до $800 млрд к 2020 году.

В команду Трампа также может войти и Келли Эйотт, связанная с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном. Они, в свою очередь, являются ярыми сторонниками отмены ограничения на расходы Пентагона.

Ставший советником Трампа по национальной безопасности отставной генерал-лейтенант Майк Флинн хоть и выражал скептический настрой относительно военного вмешательства в таких странах, как Ирак и Афганистан, все-таки выступал за смену режима в Иране, чтобы не дать Тегерану создать ядерное оружие.

Но наибольшую тревогу вызывают не те, кому есть что терять от сокращения расходов Пентагона, а идеологи, такие как Роберт Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ и яростный сторонник вторжения администрации Буша-младшего в Ирак. Он связан с правыми аналитическими центрами и продавливает увеличение финансирования вооруженных сил. И им список возможных крайних идеологов не ограничивается.

Но на пути администрации Трампа стоит одно непреодолимое препятствие — реальность. Для начала, как он собирается оплачивать амбиции вооруженных сил, планы безопасности и инфраструктурные проекты? Единственным способом будет утопить страну в бюджетном дефиците. Трамп, скорее всего, прибегнет к дефицитному расходованию в огромной степени, что приведет к осложнению отношений с республиканцами в Конгрессе.

И траты Пентагона не пойдут на пользу рабочему классу, поскольку традиционное производство давно сошло на нет. В сущности, финансирование Пентагона — это один из наихудших способов создания рабочих мест. Большая часть средств пойдет подрядчикам, исполнительным директорам отрасли и различным консультантам.

Таким образом, если Трамп действительно хочет создать рабочие места для своей базы поддержки, то ему очевидным образом стоит пойти по пути инфраструктурного инвестирования, а не вливать огромные суммы в оружие, которое стране не нужно и которое она не может себе позволить.