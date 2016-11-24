Воспользовавшись в качестве повода годовщиной «Майдана», основные претенденты на победу в зреющей новой схватке за власть на Украине померились силами в номинации под кодовым названием «улица». Для двух безусловных лидеров в этой конкуренции — П. Порошенко и А. Авакова — 21 ноября и предшествовавшие этой дате дни стали хорошей возможностью проверить на практике теоретические наработки и заготовки. Оба шансом воспользовались, правда, в тренировочном режиме под девизом «еще не вечер», не раскрывая всех карт ни перед публикой, ни друг перед другом. Каждый из них преследовал свои специфические цели. Первый проверял, как ему при необходимости улицу то ли сдержать, то ли перенаправить от себя, пустив по какому-нибудь другому следу. Второй прикидывал, как ему ее раскачать, превратив при случае в новый, победный не для кого-то, а именно для себя, «майдан», чтобы, прикрывшись бурлящей улицей и усыпив соответствующим видеорядом Запад, пустить в ход своих боевиков из «добровольческих» батальонов. Тестирование властью улицы состоялось практически без участия настоящей улицы, иначе говоря, без поддержки людей. Возглавить действительные, а не мнимые, уличные манифестации не в состоянии ни П. Порошенко, ни А. Аваков. Как для президента, так и для министра киевская улица сегодня не просто чужда, а враждебна.

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Проба уличных сил прошла в вялотекущем режиме, в целом, вполне вписавшись в параметры, сформулированные Госдепартаментом США в самых свежих рекомендациях для американских туристов, собирающихся посетить Украину. В них, в частности, обращается внимание на то, что «небольшие взрывы и террористические инциденты происходят по всей территории Украины. В то время как большинство атак производится в ночное время, ставя своей целью нанесение ущерба имуществу, чтобы вызвать страх, некоторые атаки были смертельными и происходили в населенных пунктах в дневные часы». Американцам на Украине настоятельно рекомендуется не находиться вблизи больших митингов, так как «некоторые из этих протестов переросли в насильственные, привели к смертям и ранениям». Акции 21 ноября ни во что большее, кроме демонстративных локальных погромов, не переросли, хотя ущерб имуществу нанесли и страх вызвали. Причем как у владельцев поврежденных объектов, так и у простых граждан, досыта наевшихся безнаказанным разгулом боевиков и радикалов.

Готовясь к годовщине «Майдана», П. Порошенко руками своих политтехнологов в лице И. Грынива и СБУ во главе с В. Грицаком запустил в оборот дезинформацию о секретном кремлевском плане дестабилизации Украины «Шатун» и взялся его нейтрализовывать. В центр Киева 21 ноября было выведено, по разным оценкам, от восьми до шестнадцати тысяч (!) человек из всех силовых ведомств. Участников манифестаций, состоявшихся в этот день в столице, МВД насчитало около шести тысяч. Соотношение почти три к одному! Со своей стороны, А. Аваков по старой, отработанной три года назад схеме мобилизовал радикалов, позволив им вечером того же дня слегка пошуметь и покуролесить в центре Киева. Только не на сакральном для «майданной» публики майдане Независимости или где-то поблизости от него, а чуть поодаль — в районе площади Льва Толстого. Каждый из них сыграл в свою игру, не очень обращая внимание ни на другого, ни на остальных возможных конкурентов. Вряд ли такой подход следует считать дальновидным и правильным. Две ли силы претендуют сегодня на контроль над «улицей», или есть еще какая-то третья, вопрос отнюдь не праздный. П. Порошенко пытается оставить этот контроль в своих руках силами СБУ, А. Аваков — руками «добробатов» и «неформалов» из праворадикальных формирований. Остальные политические силы, включая Ю. Тимошенко, пока претензий на улицу не заявляют, рассчитывая, видимо, возглавить народные протесты уже по ходу дела, после того, когда они начнутся стихийно и наберут силу. Серьезную конкуренцию политикам способен составить криминал. Причем, как его организованная часть, так и разнородные мелкие бригады и банды, в том числе из участников «Майдана» и «АТО». Массовые уличные протесты — это как раз их стихия, в ней они чувствуют себя как рыба в воде, подливая масла в огонь и многократно увеличивая риски, связанные с насилием и пролитием крови.

Игры власти, связанные с установлением контроля над улицей, напоминают переливание бензина из одной канистры в другую над горящим огнем. Напряжение в обществе давно достигло критической отметки. Авторитета у власти, как не было, так и нет. Силовым ресурсом, достаточным для того, чтобы в случае необходимости удержать ситуацию в Киеве и в стране под контролем, сдержав уже не бутафорские, как 21 ноября, а настоящие массовые акции протестов, она не располагает. Красноречивым показателем того, что манифестации по случаю годовщины «Майдана» не выпустили протестный пар, а, наоборот, еще в большей степени накалили обстановку, стала волна разного рода инцидентов, произошедших в течение последующих дней. Известия о публичных конфликтах, скандалах, эпатажных действиях и прочих эксцессах покатились буквально со всех сторон. Практически любой из них при желании мог бы быть использован как повод для дальнейшей раскрутки вплоть до призыва к новому «Майдану».

В уличных акциях 15−21 ноября, приуроченных к годовщине начала «Майдана», просматривался еще один крайне примечательный и по-своему важный аспект. Они сопровождались новым витком поиска публичных врагов. Этим делом занимались обе стороны, как порошенковцы, так и аваковцы. Общими усилиями нашли В. Медведчука, разгромили один из его офисов, пополоскали его имя в СМИ, вытянули на публику факт перелетов его личного самолета прямым следованием в Россию, что сегодня на Украине, как известно, запрещено. Вдогонку А. Аваков подбросил еще и кандидатуру С. Левочкина, назвав его «автором» разгона «Майдана» три года назад, но деликатно умолчав, что имеет, видимо, в виду силовые действия власти против манифестантов не 18−20 февраля 2014 г., а 30 ноября 2013-го, когда от «Беркута» досталось так называемым «онижедетям». Особого резонанса, правда, этот вброс не вызвал. Почему — это тема отдельного разговора.

День 21 ноября, формально объявленный на Украине государственным праздником, прошел отнюдь не празднично. По сути дела, он превратился в разминку перед серьезным боем внутри «майданной» власти, утратившей в настоящий момент даже видимость единства и целостности. Общего у П. Порошенко, А. Авакова, других героев «Майдана» к сегодняшнему дню не осталось ничего. Кроме, пожалуй, искусственно нагнетаемой и публично демонстрируемой лютой ненависти к России и ко всему русскому, а также ко всему собственному, украинскому, что можно тем или иным боком привязать к России. Охота на русских «ведьм» остается важнейшей составляющей бытия и деятельности киевской власти. Мечта о расправе с пятой колонной России на Украине продолжает будоражить воображение патриотов и «ястребов». Руки чешутся еще сильнее от того, что тут нет никаких сдерживающих факторов. Россия «своих» на Украине не защищает. Европа на шалости Киева, замешанные на русофобии и грубейшем нарушении прав русофильски настроенных украинцев, включая право на жизнь некоторых из них, предпочитает не обращать внимания, делая вид, что их нет, поскольку, мол, Украина — «демократическая страна».