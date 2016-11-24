



Флаг США

Через менее чем два месяца переходный период в американской политике будет завершен, избранный президент Дональд Трамп станет 45-м главой Белого дома, тогда как Барак Обама присоединится к числу живых бывших президентов США. Очень многое говорится о том, как будет выглядеть внешняя и внутренняя политика республиканца, но мало что из это имеет хоть какое-то отношение к возможной политике Трампа, пишет Ричард Н. Хасс в статье для The Strategist.

Автор подчеркивает, что избираться и руководить страной — две очень разные вещи, поэтому нет причин полагать, что-то, как Трамп вел себя во время избирательной компании, будет диктовать его подход к управлению США. Также неизвестно, кто станет основными советниками нового президента, и как слаженно будет работать его команда.

Однако на фоне сложившейся неопределенности о чем-то судить можно уже. Так, для начала Трампа в Овальном кабинете ждет целая стопка международных дел, ни одно из которых по серьезности, конечно, не сравнится с холодной войной на её пике, но одно только количество и сложность вопросов носит беспрецедентный характер для современности.

На первом месте стоит Ближний Восток, в котором процесс распада зашел уже в запущенную стадию. В Сирии, Ираке, Йемене и Ливии по-прежнему можно наблюдать смесь гражданских и опосредованных войн. Так, с помощью Иранской ядерной сделки сдерживается лишь один аспект мощи Тегерана, и то только в течение ограниченного периода времени. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может, и лишится своих территорий, но она продолжит, вместе с другими группировками, представлять террористическую угрозу на протяжении следующих лет. Страдания миллионов беженцев являются не только гуманитарной трагедией, но и экономической и стратегической ношей, которую приходится нести странам в регионе и в ЕС.

Перед самим европейским блоком стоят свои значительные трудности, в том числе «агрессия России» против Украины, Brexit, приход к власти популистов и националистов, а также низкие темпы экономического роста. Турция представляет собой особенную трудность ввиду её все большего антилиберализма внутри страны и непредсказуемого поведения за границей. И тот факт, что сирийские курды оказались лучшим партнером США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лишь усугубляет сложность выбора внешней политики Трампа.

Стабильность Восточной Азии находится под угрозой из-за роста Китая и его стратегических амбиций, успеха КНДР в создании ядерного оружия и баллистических ракет, а также целого ряд территориальных разногласий. В Южной Азии между Индией и Пакистаном — двумя ядерными державами-соперниками, уже сталкивающимися в вооруженном конфликте — возобновляется напряженность. Столь же неопределенно и будущее Афганистана, где, после более чем десяти лет международного вмешательства и поддержки, так и не было создано работоспособное правительство и не подавлены движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие вооруженные группировки.

Африка также представляет собой комбинацию плохого управления, низких темпов экономического роста, терроризма, гражданских войн. На международной же арене существуют лишь немногие, если вообще какие-либо меры наказания за агрессивное поведение в ряде важных областей, таких как кибербезопасность.

С другой стороны, хотя избираться — это не одно и то же, что управлять, но высказывания Трампа в ходе президентской гонки лишь осложнят задачу республиканца. Полагаясь на платформу «Америка прежде всего!» Трамп вызвал сомнения среди союзников США относительно мудрости того, чтобы по-прежнему полагаться на США. Очевидный конец Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве вызвал беспокойство в Азии и Южной Америке относительно предсказуемости США, и о том, останется ли Вашингтон защитником глобальной торговли или пойдет на шаги, близкие к протекционизму. Мексика, которой особенно досталось от Трампа в ходе кампании, сталкивается с уникальным набором проблем по вопросам как торговли, так и иммиграции.

Нового президента и его команду будут принуждать приступить к решению всех этих задач в кратчайшие сроки, однако им не стоит спешить. Приоритетной задачей на данный момент и на следующие несколько месяцев должно стать создание новой администрации, в рамках которой нужно заполнить около 4 тыс. позиций. Новой администрации еще предстоит научиться работать друг с другом, а также пересмотреть существующую политику, прежде чем она сможет принимать решение о новой. Значительное внимание — и ожидания — будут связаны с первыми ста днями администрации. Однако нет ничего магического в этом отрезке президентского срока в 1 тыс. 460 дней. Лучше сделать дело правильно, чем сделать его к какому-то числу.

Другим правительствам также не стоит смотреть и ждать, пока новая администрация США решает свои проблемы. Союзники Белого дома могут рассмотреть то, что они могут сделать для совместной защиты. Они могут разработать свои идеи о том, как лучше всего противостоять России, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Северной Корее и Ирану. Схожим образом они могут начать думать о том, как защитить и продвинуть глобальную торговлю в отсутствие США.

Таким образом, в эту новую эру баланс между глобальным порядком и беспорядком будет определяться не только действиями США, но также и — во все большей степени — тем, на что готовы идти давние союзники США.