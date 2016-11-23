Несколько сотен знатных представителей крупных еврейских общин из разных штатов собрались в Вашингтоне в июне 1981 года на конференции произраильской лоббистской организации AIPAC (The American Israeli Public Affairs Committee). На повестке дня стояла сделка по продаже Саудовской Аравии усовершенствованных разведывательных самолетов типа AWACS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шах. Мат

После двухлетнего пребывания в Израиле я отправился на полгода в США с целью продвижения через американские лоббистские структуры нашего требования к СССР разрешить свободное преподавание иврита, а также — оказания помощи своим друзьям, оказавшимся в состоянии столкновения с тогдашней государственной системой. На конференцию меня привел Герцль Кранц — раввин из вашингтонского пригорода Спрингфильда.

Первый день выступали вельможные гости — всемирно известные политики и общественные фигуры. Все они сходились в противовластном отношении к поставке вашингтонской администрацией современного оружия саудитам. Надо сказать, что на повестке дня стояли не только вопросы безопасности Израиля, но и зарождавшееся уже тогда понимание, что правящий режим в Рияде накормит американцев полынью. Как в русской пословице: «Речь — мед, а дела — полынь».

Второй день прошел в кропотливой работе, когда приехавшие разбились на множество небольших групп и направились к своим сенаторам и конгрессменам. Они шли к тем, чьими избирателями они непосредственно являлись.

Забегая вперед, скажу, что всем их усилиям вопреки администрация Рейгана поставила саудитам разведывательные самолеты. Республиканское большинство в Сенате обеспечило протаскивание сделки, невзирая на негативное общественное отношение к ней.

Именно тогда я задумался о том, можно ли изменить голосование в Сенате так, чтобы сделки по продаже оружия арабам блокировались? Активная работа по поддержке радетелей священного языка иврита в СССР позволила близко познакомиться со многими сенаторами и их помощниками. Было очевидно, что антиизраильски настроенный министр обороны Каспар Вайнбергер мог рассчитывать на республиканскую верхоуставщину в Сенате, а вот отношение к тем или иным вопросом десятка правоконсервативных республиканских сенаторов отличалось независимостью как от администрации с Госдепом, так и военно-промышленного комплекса с нефтяным лобби. Вывод: вместе с демократами они могут блокировать любые сделки, проталкиваемые Вайнбергером.

Группу ультраконсерваторов или «новых правых» возглавлял резкий в высказываниях и своевольный в поступках сенатор Джессе Хелмс из Северной Каролины. Он также считался самым жестким антикоммунистом в Сенате, а посему некоторые читатели, полагаю, помнят его по советской прессе как «пресловутого сенатора Джесси Хелмса»…

Лето 1982-го принесло войну в Ливане, в ходе которой член комитета по иностранным делам в Сенате Джессе Хелмс призвал к разрыву дипломатических отношений с Израилем. В процессе антитеррористической операции израильские силы были обстреляны из здания больницы, что вынудило нанести ответный удар для ликвидации огневой точки. После захвата объекта выяснилось, что террористы ООП прикрывались умственно отсталыми детьми. Джессе Хелмс был человеком доброго сердца и усердно помогал таким детям в Северной Каролине. Он не только заботился о медицинских центрах для них, но и приютил нескольких несчастных у себя дома. Его реакция на действия израильской армии была непродуманно эмоциональной, но понятной по-человечески.

Можно сказать, что Хелмс был тогда самой нелюбимой фигурой для либеральной части американского еврейства, а его неожиданные антиизраильские демарши сделали его персоной нон грата и для наших традиционалистов. Почти все говорили мне, что негоже к нему ходить и что не о чем с ним говорить.

Тем не менее зимой 1983 года я добился встречи с главным стратегическим советником Хелмса — доктором Джеймсом Люсиером. Меня направил к нему Дэйвид Маркин, управлявший в прошлом комитетом Сената по расследованию антиамериканской деятельности. Он наставлял меня: «Поговори с Джимом как антикоммунист с антикоммунистом».

К своему изумлению я обнаружил, что слывший ученым экспертом Люсиер не имел даже отдаленного представления о реальной картине конфликта на Ближнем Востоке. Я не верил своим ушам, ибо речь шла о тех, кто формировал позицию США в комитете по иностранным делам Сената. Мой собеседник выразил уверенность в том, что население Израиля перевалило за пятьдесят миллионов (правильная цифра на то время — три с половиной). Он был уверен, что «Западный берег» — громадная территория, а никак не шесть тысяч квадратных километров. Война в Ливане была для него и его шефа пустой молвой, но врезались в память кадры больницы для несчастных детей. А пуще всего меня удивила их уверенность в том, что Израиль — социалистическая страна, близкая по настрою и укладу ненавистному СССР…

Пройдет год, и сенатор Джесси Хелмс станет самым преданным другом Израиля среди американских политиков. Сенатор из Северной Каролины, как и его советник Люсиер, заблуждался совершенно чистосердечно.

Ошеломляющее удивление от неведения собеседников в Вашингтоне в те времена повторялось из разу в раз при общении с западными политиками. На их фоне израильские начальники представляются не провинциальными скудомыслами, а проницательными знатоками. Разумеется, пример Хелмса и его окружения раскрывает в утрированном виде немощь и провинциализм американских придворных. Однако размышления об американском политическом поле должны начаться с признания фактора искреннего и наивного незнания. А также — с понимания долгомотной и грузной силы инерции в тамошнем мышлении. По ту сторону Атлантического океана текущие события воспринимаются через призму тридцатилетней давности.

Не тридцать три года назад и не сенатор из Северной Каролины, а бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл… Этот человек считается по праву профессионалом высочайшего класса и ярким интеллектуалом. Но послушайте, что он говорит в наши дни о России и президенте Путине. Вашингтонский аналитик утверждает, что главной целью Путина является реставрация прежней России и подчинение себе близлежащих территорий, входивших в состав Российской империи и СССР. Россия как агрессивный и нецивилизованный противник, понимающий только язык силы. Майкл Морелл утверждает, что президент Путин не способен понять, как в процессе переговоров обе стороны могут выиграть, а не одна — в ущерб другой.

И это говорит не обычный политик и не заурядный чиновник, а блистательный аналитик ЦРУ! То есть это Россия расширяет свои зоны влияния, угрожая интересам США и НАТО, а не наоборот. Словно не было договоренности о непродвижении НАТО на Восток. Словно не было включения в Североатлантический альянс Прибалтики. И не было госдеповских пирожков на Майдане в Киеве, как и не было бомбардировки Югославии?

Майкл Морелл не лукавит и не обманывает, а искренне верит, что Россия сидит и нагревает лаву агрессивного реваншизма. Как он верил с коллегами, что Саддам Хусейн начал заниматься производством оружия массового уничтожения. Они не обманывали свое руководство, а сами в это верили.

Трудно смириться с тем, что в пору небывалой доступности информации лучшие умы первой сверхдержавы находятся в плену мифов и полуправды. Тем не менее именно с признания сего положения можно начать трезвое обсуждение продвижения интересов в США и оздоровления отношений с ними.