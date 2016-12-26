Тамбов остался без главы городской администрации. Юрию Рогачеву пришлось сложить полномочия из-за скандала с потерянными еще в 2015 году 118 млн рублей, выделенными на ремонт дорог в Знаменском районе области. Именно Рогачев, который тогда возглавлял район, подписывал все документы. Скорее всего, Тамбову придется долго жить без первого лица — депутаты узаконили отсрочку конкурса на замещение должности главы администрации города. Корреспондент ИА REGNUM выяснял, что заставило депутатов принять такое решение, и кто может занять оставленное Юрием Рогачевым место.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дороги

Отчитаться не успел

В ноябре 2016 года тогда еще глава администрации Тамбова Юрий Рогачев отметил год со дня назначения на должность. Он встретился с журналистами, чтобы подвести итоги. Место встречи: Центр единоборств, который должны открыть в Тамбове в ближайшее время. Прохаживаясь по территории, где вскоре должна появиться зеленая зона с фонтанами и дорожками, тогда еще мэр, к примеру, пообещал, что через два года город будет не узнать. Также Юрий Рогачев рассказал о том, какими темпами идет строительство и ремонт дорог, о том, что в городе катастрофически не хватает парков и скверов, о том, что нужно решать эту проблему. После встречи СМИ анонсировали итоговую пресс-конференцию, которая должна была пройти в конце года. Но Юрий Рогачев не успел рассказать о том, чего достиг, — через четыре дня, 21 ноября, депутаты гордумы приняли его отставку. Написать заявление о досрочном сложении полномочий Юрию Рогачеву пришлось из-за нависшей над ним угрозы уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

О возможности возбуждения уголовного дела стало известно 17 ноября. В пресс-службе регионального отделения УФСБ России сообщили о том, что материалы проверки по факту не сданных дорог в Знаменском районе региона стоимостью 118 млн рублей переданы в СУ СК РФ по Тамбовской области. Следователи нашли в действиях Юрия Рогачева, который тогда занимал пост главы района, признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Сразу же после объявления этой новости губернатор Александр Никитин в Facebook написал о том, что навешивать ярлыки не надо, но не стоит забывать и об этической стороне вопроса. Он порекомендовал депутатам гордумы принять отставку мэра.

«Я уверен, что уже сейчас, не дожидаясь результатов расследования, Тамбовская городская дума должна удовлетворить заявление о досрочной отставке Юрия Рогачева с должности главы города Тамбова. Как губернатор и член «Единой России», я рекомендую депутатам принять соответствующее решение, а членам регионального политсовета «Единой России» приостановить членство Рогачева в партии», — написал глава региона.

Депутаты гордумы последовали совету губернатора. В «Единой России» же заявили, что членство будет приостановлено, если уголовное дело все-таки возбудят. Именно так велит устав партии.

Сам Юрий Рогачев ситуацию предпочитает не комментировать. Его страница в Facebook не обновлялась с 17 ноября.

Эх, дороги

Дело, из-за которого Юрий Рогачев лишился поста, относится к 2015 году. По версии следствия, тогда при исполнении муниципальных контрактов по ремонту автодорог в деревнях Борозда и Михайловка Знаменского района произошло хищение 118 млн рублей. Следователи уверены, что фирма ООО «Строй-Лайн», которая принадлежит представителю знаменитой в Тамбове семьи предпринимателей Орди Шамояну, по подложным документам умышленно завысила стоимость работ. Ремонт произведен так и не был. Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

При этом деньги были переведены на счета компании заранее и почему-то полностью. Юрий Рогачев еще в октябре 2016 года объяснял это.

«Аванс там предполагался, но в связи с тем, что материалы надо было закупить побыстрее… Подрядчик говорил, что он закупает материалы на это, складирует, но в результате дороги не были построены, хотя материалы закупались, со слов подрядчика, конечно, я этого не видел», — сказал он тогда в официальном заявлении.

При этом он отмечал, что деньги компания должна вернуть, так как работы не произведены. А отвечая за теперешних чиновников района, Юрий Рогачев заявлял, что в противном случае дело пойдет в Арбитражный суд.

В итоге деньги были возвращены в казну, но только при участии губернатора. Дорог нет до сих пор.

Незаменимый

Пока следствие выясняет, насколько действия Юрий Рогачева тянут на уголовное дело, Тамбов остался без градоначальника. И, скорее всего, надолго. Вместе с отставкой мэра городские депутаты приняли постановление, согласно которому назначить конкурс на замещение вакантной должности можно в течение трех месяцев (до 21 ноября срок составлял 15 дней).

До официального избрания нового мэра исполнять обязанности главы администрации Тамбова будет Дмитрий Алехин, который работал первым заместителем Юрия Рогачева. Эксперты считают, что таким образом депутаты дали шанс бывшему заместителю показать свои возможности, а себе — подыскать кандидата на пост.

«Трудности при выборе новой кандидатуры на должность главы городской администрации точно есть, — считает политолог Дмитрий Сельцер. — Этим разрешением депутаты дали Дмитрию Вячеславовичу Алехину шанс проявить себя. Он сможет в ближайшие три месяца постараться что-то сделать. Конечно, есть кадровая проблема. Был бы какой-то железный кандидат, которого можно было бы назначить прямо сейчас, депутаты не приняли бы такого решения. А так как такой длительный срок появился, с одной стороны, есть возможность поискать кандидатуру, а с другой — дать возможность исполняющему обязанности показать свои положительные стороны».

При этом, по данным собеседника ИА REGNUM, Дмитрий Алехин почти не имеет изъянов, как политик. Единственный его минус, который, однако, может все перевесить, — врио мэра никогда не занимался экономикой города. Практически всегда он был специалистом по внутренней политике.

«Все-таки фигура первого лица города — фигура не столько политика, сколько хозяйственника. Но вот хозяйственными делами он никогда не занимался. Он был всегда фактически специалистом по внутренней политике. Это с одной стороны упрощает взаимодействие с элитами всех уровней, а с другой — он не особо знает систему жизнеобеспечения города. Мне кажется, это проблема. Но в принципе любая проблема решается грамотным подбором заместителей. Политическим деятелям тоже иногда удается управлять городским хозяйством», — считает политолог.

ИА REGNUM отмечает, что Юрий Рогачев — не первый мэр Тамбова, который уходит с поста со скандалом. К примеру, Максим Косенков, который с 2005 года по 2008 был главой администрации Тамбова, в 2009 году был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима по пунктам «а, в, з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений»). После него городом руководил Алексей Кондратьев, который пошел на повышение. В 2015 году он стал «губернаторским» сенатором от Тамбовской области.