Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) на 21 ноября, запасы газа в подземных хранилищах газа Украины составляют около 14 млрд кубометров (примерно на 2,611 млрд кубометров меньше, чем в это же время в 2015 году). Заполненность подземных хранилищ (ПХГ) — 45%, суточный расход увеличился до 28,4 млн кубометров в сутки. Всего с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона Украина снизила запасы природного газа в своих ПХГ на 700 млн кубометров. По состоянию на 21 ноября газ на Украину импортировался по т.н. «реверсной» схеме в суточном режиме около 52,3 млн кубометров (Словакия — 42,8 млн кубометров, Венгрия — 5,2 млн кубометров, Польша — 4,27 млн кубометров).

В будущем этот перечень может пополниться ещё и Хорватией. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на Украино-хорватском бизнес-форуме заявил, что Киев готов, как партнёр, войти в проект строительства LNG-терминала в этой стране:

«То, что планы Хорватии состоят в строительстве нового LNG-терминала, полностью совпадает с нашими приоритетами. Мы готовы быть в этом проекте партнерами и заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать поставки газа в Украину. И этот проект для нас является тоже очень интересным, и мы хотели бы, чтобы он был успешно реализован в Хорватии». Правда, в чем именно заключается возможное партнерство, Гройсман не уточнил. Лишних денег инвестировать в проект у Киева сейчас нет и еще долго не будет, а очередь желающих покупать хорватский газ и без того внушительная.

Металлургические предприятия Украины за 10 месяцев 2016 года сократили потребление природного газа на 18% (до 1,4 млрд кубометров). Такие данные приводит отраслевая ассоциация «Укрметаллургпром».

Прошёл почти год с того момента, как Украина перестала закупать российский газ (по прямым контрактам), перейдя полностью на реверс и газ собственной добычи. Летом 2016 года вице-президент ЕК Марош Шевчович неоднократно пытался убедить украинскую сторону возобновить отношения с «Газпромом», однако его позиция не нашла понимания ни в правительстве, ни в «Нафтогазе» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению). Реально ли это в принципе? Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявил в комментарии изданию «Голос», что только погода может заставить украинские власти пойти на это: «…прошлый год не показательный с точки зрения теплой зимы. В этом году ситуация хуже — прогнозировался дефицит 2,5−3 млрд. кубов газа. Сейчас Гидрометцентр обещает теплую зиму, а немецкие, американские метеорологи говорят о достаточно холодной зиме в Северном полушарии. Если среднесуточная температура будет не ниже −3… −5 градусов (днем 0, а ночью — 9 °С), то все будет хорошо. Краткосрочные снижения до — 11 °C — это терпимо. А вот если от недели и дольше затянется серьезный мороз (-7…-8 °С днем и −15…−20 °С ночью) или будет недостаточно реверсных поставок, останется обращаться за помощью к «Газпрому».

На угрозу холодов указал также президент России Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель. По его мнению, в случае затяжных морозов увеличивается риск несанкционированного отбора газа Украиной из транзитной трубы.

Впрочем, не только морозы могут облагоразумить украинцев. В Еврокомиссии до сих пор не оставляют надежд провести успешные переговоры между российской и украинской сторонами. В пресс-службе ЕК заявляют, что в ближайшее время Шевчович снова поедет в Москву готовить почву для возможной встречи руководства «Газпрома» и «Нафтогаза»: «Одна из задач этого визита — узнать о заинтересованности и потенциале трехсторонних переговоров в части, которая касается роли Комиссии в качестве посредника. Мы подчеркивали много раз, что готовы продолжать играть нашу роль посредника в этом трехстороннем формате в случае, если обе стороны — Украина и РФ — этого пожелают», — прокомментировал активность ЕК пресс-секретарь организации Якуб Адамович.

Кроме того, известно, что на саммите «Украина-ЕС», который должен пройти в Брюсселе 24 ноября, также обсудят перспективы заключения нового «зимнего пакета» по газу между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии.

Стоит ли возлагать надежды насчет достижения некоего компромисса? 21 ноября в Стокгольме продолжилось рассмотрение спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» по поводу нежелания украинской стороны выполнять пункты газового соглашения от 2009 года (напомним, взаимные претензии сторон измеряются уже десятками миллиардов долларов). Вряд ли вояжи Шевчовича будут иметь хоть какой-то результат до того момента, пока не завершится это судебное разбирательство.

Ведущий аналитик «Публичного аудита» Тарас Галайда указывает на то, что тарифы на газ для населения Украины могут быть снижены вдвое без ущерба для государства: «Власть любит прикрываться тем, что из-за снижения тарифов для населения мы загубим государственную добычу и не дадим ей развиваться. Это абсолютно не так. При плановых среднегодовых расходах «Укргаздобыча» в 26 млрд грн, направленных на наращивание мощностей по бурению для увеличения добычи отечественного газа, компания при новом тарифе на газ получает еще и с «гаком» — как минимум 35 млрд грн в год».

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 20 ноября составляли 1,871 млн тонн, т. е. выросли за последнюю неделю на 94 тыс. тонн. При этом 932 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на дефицитный антрацит, 939 тыс. тонн — на угли газовых марок. Впервые за долгое время запас по газовой марке угля не вырос, а упал: 10 дней назад газового угля было на 29 тыс тонн больше.

В энергосистеме Украины работало 29 блоков и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 4841 МВт (примерно 34,2% от общей мощности украинской тепловой генерации). 7 энергоблоков генерирующей компании «Центрэнерго» и турбогенератор «Донбассэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы. Судя по количеству и суммарной мощности работающих блоков, в министерстве ввели режим довольно жёсткой экономии и по максимуму загружают атомную генерацию (для сравнения: летом загрузка тепловой генерации в принципе не падала ниже 40%).

С началом отопительного сезона «Укрэнерго» установила и отслеживает граничные нормы потребления электроэнергии. По состоянию на 20 ноября 4 области Украины (Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская) и Киев допустили превышение этих норм более чем на 10%. В среднем же по Украине превышение составило 4% (0,7 ГВт).

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) также ввела свои ограничения — минимальные запасы, с которыми допускается работа тепловых станций. Запасы зависят от типа угля, на котором работает станция, а также от её мощности и колеблются в пределах от 40 тыс. тонн до 120 тыс. тонн.

Механизм концессии в ближайшее время может начать применяться не только к объектам портовой, но и энергетической инфраструктуры. Министр энергетики Украины выступил с предложением передачи в концессию магистральных ЛЭП: «Хмельницкая АЭС — Западноукраинская», «Хмельницкая АЭС — Жешув (Польша)», «Западноукраинская — Альбертиша (Венгрия)». По словам министра, таким образом Украина будет интегрироваться в ENTSO-E — европейскую энергосистему. Для ещё более успешной интеграции предлагается передать в концессию энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС (не достроены, вопрос достройки в настоящее время решается), а также Калушскую ТЭЦ.

Производство электроэнергии украинскими электростанциями в январе-октябре 2016 года снизилось на 3,5% (4,5 млрд кВт•ч) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 124,9 млрд кВт•ч. При этом 65,93 млрд кВт•ч (52,78%) произвели АЭС, 45,89 млрд кВт•ч (36,74%) — тепловые электростанции, 7,33 млрд кВт•ч (5,86%) — ГЭС и ГАЭС.

При этом энергетики жалуются, что около 1,2 млрд кВт•ч пришлось на потребление неконтролируемыми территориями Донбасса, т. е. ДНР и ЛНР.

Любопытно, что пока производство электроэнергии падает, её экспорт растёт. За январь-октябрь 2016 года Украина поставила на внешние рынки на 5,8% больше электроэнергии — 3,203 млрд кВт•ч. Основными потребителями украинской энергии остаются Венгрия и Польша (2,36 и 0,835 млрд кВт•ч соответственно). Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом Венгрия сократила закупки на 0,557 млрд кВт•ч, а Польша, наоборот, нарастила на 0,769 млрд кВт•ч.

Уголь

Государственная железнодорожная компания «Укрзализниця» сообщает, что с начала года её мощностями перевезено свыше 25 млн тонн энергетического угля, 1,2 млн тонн из них — за первую половину ноября. Напомним, в конце октября глава Минэнерго Украины Игорь Насалик обратился с просьбой к главе «Укрзализницы» Войцеху Балчуну с просьбой активнее содействовать доставке угля на площадки ТЭС.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, анализируя расходы государства на угольную отрасль, приходит к неутешительным выводам — отрасль вскоре может прекратить своё существование: «Нам непонятно, из каких источников будет финансироваться угольная промышленность, из каких источников смогут выплачивать зарплату. Например, в 2011 году на угольную отрасль выделялось более 10 миллиардов гривен [1.25 млрд долл. — Ред.] только из бюджета, и были достаточные объемы добычи угля, была более-менее стабильная цена. В 2012 году выделялось более 19 млрд грн. [2,375 млрд долл. — Ред.], в 2013 году — более 15,5 млрд грн. [1,94 млрд долл. — Ред.], в 2014 году — более 10 млрд грн. [0,6 млрд долл. — Ред.]. А уже в 2015 году — 2 млрд 580 млн грн. [180 млн долл. — Ред.], в 2016 году — 2,4 млрд грн. [менее 100 млн долл. — Ред.]. А в проекте бюджета на 2017 год на поддержку угольной отрасли и в целом всего Министерства топлива и энергетики планируется выделить 2,6 млрд грн. [менее 100 млн долл. — Ред.] — притом, что национальная валюта втрое обесценилась. Такой анализ говорит о том, что зарплату не будет из чего выплачивать. Задолженность по зарплате будет расти».

Нефть

Госслужба геологии и недр Украины распространила заявление, из которого следует, что Украина начинает разработку черноморского шельфа. «Южный регион страны наименее изучен и один из перспективных, шельф Черного моря освоен на 4%. В планах на участке площадью 6770 кв. километров, который в административном отношении примыкает к южной части Одесской области, по направлению нефть и газ, провести комплексные геофизические и геохимические исследования с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурению перспективных на ВР объектов. В рамках объекта — отработка 7 тыс. километров профильных работ сейсморазведки и 2160 станций геохимических наблюдений. Этим рейсом начинаем морской этап масштабных работ», — говорится на сайте службы.

Среди отраслевых обозревателей по этому поводу царит плохо диагностируемый оптимизм. Буквально недавно победу Трампа на выборах в США трактовали как начало тяжёлого периода на Украине. Теперь же в украинских СМИ можно прочесть, что Трамп вот-вот приведёт на Одесский шельф ExxonMobil.

ЗАО «БНК» (Беларусь) возобновила поставки на Украину реактивного топлива (РТ), которые были приостановлены ещё в декабре прошлого года. Об этом стало известно из сообщения коммерческого директора компании Сергея Гриба.

Согласно официальной статистике, добыча нефти и газового конденсата на Украине за январь — октябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 8,8% — до 1,86 млн тонн против 2,04 млн тонн в январе — октябре 2015 года. Транспортировка нефти по трубопроводам составила 12,438 млн тонн, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отопительный сезон

Если 2 недели назад платёжкам за отопление «радовались» в регионах Украины, то на прошлой неделе пришла очередь Киева. Общее настроение — возмущение и непонимание. К высоким тарифам на тепло жители уже были морально готовы. Однако оказалось, что в методике расчёта присутствует большой разнобой. Отопительный сезон только стартовал и тепловики успели выставить счета только за 5−6 дней октября. Однако в пределах одного населённого пункта разница доходит до 10 раз за примерно одну и ту же отапливаемую площадь (от 120 до 1200 грн за квартиру площадью около 50 кв метров). Естественно, что подобный абсурд возмущает жителей города, где, по утверждениям самих же тепловиков, около 90% жилого фонда оборудованы как минимум домовыми счётчиками тепла.

Правительство дало «Киевэнерго» поручение пересчитать выставленные населению счета: «Когда возникла эта проблематика, мы изучили ситуацию. Данная проблематика имеет место на территории города. По комментариям «Киевэнерго», это возникло в связи с ошибкой, и часть жителей, которые пользуются услугами центрального отопления и горячего водоснабжения, получили недостаточно адекватные начисления… На сегодняшний день все платежки, которые были направлены потребителям, будут пересмотрены, остальные будут откорректированы и приведены к тем объемам, которые реально употреблены жителями», — отметил вице-премьер Владимир Кистион на заседании правительства.

Однако в компании уже успели заявить, что ошибочных счетов — не более 8%, в остальных всё посчитано верно. В НКРЭКУ, в свою очередь пригрозили Теплокоммунэнерго штрафами за подобные ошибки, а премьер-министр Владимир Гройсман даже предположил политическую подоплёку таких ошибок.

В целом же в сравнении с прошлым годом отопление в столице Украины подорожало в 3 раза.

«КП в Украине» в одном из материалов информирует, что во Львове газ из конфорок плиты почему-то красного цвета, и качество топлива явно ниже, чем у обычного голубого газа.

«Цифры в платежках заоблачные, а газ разбавленный! На красном топливе я постный борщ готовила целый час. А газовый счетчик в это время крутился, как ни в чем не бывало. Но самое страшное — после проведенного времени на кухне почувствовала недомогание: начала крутиться голова, подташнивало, даже в обморок упала. Уверена, в моем недомогании виноваты испарения этого красного газа, потому что ранее на здоровье не жаловалась», — приводится высказывание жительницы столицы Галичины. Издание отмечает, что в целом на плохой газ жалуются не только львовяне, проблема коснулась всей Украины.

Региональные СМИ сообщают о том, что отопление наконец-то появилось в Теплодаре (Одесская обл.). Как ранее сообщалось, из-за накопленной задолженности города перед тепловиками отопительный сезон тут не начался вовремя, из-за чего в частности пострадал учебный процесс: родители отказывались отпускать детей в школы и детские сады — температура в помещениях опускалась до 10 градусов.

Задолженность теплогенерирующих предприятий перед «Нафтогазом» по состоянию на середину ноября выросла до 24,7 млрд грн.

Председатель Госслужбы по энергоэффективности Сергей Савчук заявил журналистам, что некоторые области Украины могут существенно облегчить себе проблемы с отоплением за счёт использования геотермальной энергии: «На Украине существуют значительные ресурсы геотермальной энергии. Пригодные к использованию месторождения геотермальных вод расположены в районах Николаевской, Одесской, Херсонской и Закарпатской областей». Как утверждает чиновник, планом по развитию альтернативной энергетики предусмотрено введение в эксплуатацию электростанций на основе геотермальной энергии мощностью 20 МВт уже к 2020 году.

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