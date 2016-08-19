Французские католики мобилизуются в поддержку бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, который претендует выступать на президентских выборах от правого электората. В минувшее воскресенье, 20 ноября, он вышел на первое место в первом туре праймериз, которые проводит правоцентристская партия «Республиканцы», набрав 44,1%. В следующее воскресенье, 27 ноября, экс-премьер будет состязаться с мэром Бордо Аленом Жюппе, который получил 28,3%. Крайне левая L’Humanité называет уверенную победу Фийона в первом туре праймериз «тревожным сигналом правого электората», передает Международное французское радио. Газета пишет, что бывший глава правительства ушел в отрыв, получив голоса католиков и традиционалистов из-за его консервативных позиций по вопросам семьи. И напоминает, что нового лидера правых поддержали представители движений Manif pour tous и Sens commun, выступающие против однополых браков.

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Французские политологи и пресса сейчас пытаются понять, чем Фийон «соблазнил» католических избирателей (по данным опросов, за него на первичных выборах в партии проголосовало около 53% рядовых прихожан). Отметим первое: он никогда не скрывал своего теплого отношения к религии, о чем говорит вслух: «Я был воспитан в этой традиции и я сохранил свою веру». Экс-премьер совершает регулярные паломничества в Солемское аббатство святого Петра, бенедиктинский монастырь, расположенный на берегу реки Сарты в деревне, где находится особняк политика. В начале лета прошлого года, начиная кампанию за выдвижение кандидатом в президенты, Фийон побывал в Париже на митинге в поддержку восточных христиан. Этот визит организовал его менеджер Патрик Стефанини, а выступления бывшего главы правительства снискали ему горячую поддержку среди беженцев-христиан. Второе: в его команду входят «пылкие христиане», среди которых спикеры Валери Буайе и Жером Шартье, а также президент пятого по численности французского региона, земли Луары, Бруно Ретайо.

Третье: серьезным ходом стало письмо Фийона к Конференции католического епископата Франции, опубликованное 24 октября этого года в качестве ответа на сделанное 13 октября послание клириков «Заново открыть смысл политики в меняющемся мире». Претендент на президентский пост солидаризовался с «надеждами» епископата. В своем ответном письме он назвал достоинство человеческой личности и дух предпринимательства и свободы «наследственными ценностями христианства и эпохи Просвещения». Столкнувшись с ростом того, что «я называю «исламским тоталитаризмом», отмечает Фийон, этому следует противопоставить уверенное исповедание «наших ценностей, не поддаваясь релятивизму». По его словам, он выступает за капитализм, который не освобождает человека, создателя богатства, от борьбы за расширения прав и возможностей для слабых, но «я против кланового капитализма, того, где лоббисты получают преимущества за счет общего блага и общего интереса». Католикам экс-премьер также пообещал переписать закон об однополых браках, запретив гомосексуальным парам «полное» усыновление. Вместе с тем, он говорит об ограничении притока мигрантов в страну.

На днях Фийон выступил в эфире радиостанции Europe 1, где вступил в полемику с Жюппе, который обвинил экс-премьера в том, что тот является слишком ярым традиционалистом. «Да, конечно, я католик, но не реакционер или консерватор», — заявил Фийон, добавив, что не собирается извиняться за свои «ценности». Этим он привлекает голоса не только людей среднего и старшего возраста, но и молодых людей, которые становятся волонтерами его кампании и активно поддерживают своего кандидата в социальных сетях. Жером Фурке из Французского института общественного мнения отмечает важность симпатий католических избирателей. На уровне праймериз практикующие католики составляют около 15%, «это мощное меньшинство, которое мобилизуется сильнее, когда дело доходит до голосования», отмечает социолог, подчеркивая, что «для правых католиков Фийон представляет собой хороший синтез между президентской фигурой и идеологической радикальностью». Его кандидатуру готовы лоббировать в народе 9000 волонтеров Manif pour tous и Sens commun.

До сих пор французские католики терпели поражение от администрации ныне правящего президенте Франсуа Олланда. Но сейчас ситуация начинает меняться. Из Соединенных Штатов задули ветры перемен, показателем чего стало избрание на первую позицию кандидата-республиканца Дональда Трампа. В его программе и программе Фийона можно найти принципиальные и важные совпадения, желание осуществить «правоконсервативную революцию», которая в отличие от леволиберальной идеологии, утверждавшей, что она якобы работает на общее благо, действительно выполнит свои обещания и разрушит клептократические глобалистские элиты. В этом контексте Фийон, которого, как и Трампа, окружают практикующие христианскую веру советники, будет выступать с программой обновления, а не консервации статус-кво, как его оппоненты. Католическая церковь в США и избиратели-католики смогли существенно помочь республиканскому кандидату выиграть президентские выборы. Наступает время для реванша и во Франции, которую в марте этого года папа Римский Франциск назвал «старшей дочерью Церкви, хотя далеко не самой верной».