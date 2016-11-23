



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Сложно представить двух более разных президентов, чем Барак Обама и Дональд Трамп, однако, если судить по заявлениям, сделанным популистом-республиканцем во время предвыборной гонки, то оказывается, что его внешняя политика может оказаться продолжением политики Обамы, пишет Макс Бут в статье для Foreign Policy.

И у Обамы будут взяты, отметил автор, не самые лучше черты. Так, Трамп разделяет с Обамой желание отойти от дел внешнего мира, но ему не хватает сдержанности своего предшественника, его стиля и уважения к международным институтам. Президентство Трампа, по своей сути, непредсказуемое, нельзя сказать наверняка, что из его предвыборной риторики окажется реальностью, однако сделай он хотя бы половину того, что наговорил во время предвыборной гонки, результатом может оказаться конец Pax Americana — Американского мира, сформированного после 1945 года.

Одной из приоритетных задач для Трампа является нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным, с которым он провел телефонный разговор. В ходе беседы Трамп отметил, что «надеется на поддержание сильных и крепких отношений с Россией и российским народом». Точно такой же риторики придерживался Барак Обама в 2009 году.

Тогда это было связано с желанием Обамы порвать с интервенциями администрации Джорджа Буша — младшего. Еще до того как стать президентом, Обама отмечал, что готов общаться с лидером любой иностранной державы без каких-либо предварительных условий. За восемь лет у власти он наладил отношения с Кубой и Мьянмой, добился соглашения по ядерной программе Ирана и не стал свергать президента Сирии Башара Асада. Обама по большей части следовал аморальным курсом реальной политики, ставя интересы США, в своем их понимании, выше продвижения американских ценностей.

И лишь в нескольких случаях идеалистические устремления брали верх в его хладнокровной внешней политике. Он вторгся в Ливию, но не стал заниматься устройством страны после свержения Муаммара Каддафи. Он призвал президента Египта Хосни Мубарака уйти в отставку, но никак не помешал военным свергнуть режим «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В более широком смысле Обама дал понять, что он рассматривает США не как пример, но как страну, страдающую большими недостатками.

Трамп же обеспокоен посягательством на гражданские свободы в еще меньшей степени. Как и Обама, он отказывается видеть в США страну, на которую возложена определенная миссия, из-за чего он с подозрением смотрит на вмешательства США. Как и Обама, он избегает шагов по строительству нации и выражает предпочтение работе с иностранными лидерами, невзирая на отсутствие у них демократической легитимности.

По Сирии Трамп продолжает подход Обамы, который направил сирийским мятежникам некое подобие помощи, но втайне согласился с тем, что Асад останется у власти. Обама также мало что сделал для остановки ирано-российского наступления в поддержку Дамаска.

Это тем не менее не означает, что мировоззрение Трампа идентично обамовскому. Больше всего они расходятся по вопросу международных институтов. Обама договорился о заключении договора о сокращении выбросов парниковых газов, тогда как Трамп назвал глобальное потепление китайской фальсификацией и призвал выйти из Парижского соглашения. Обама добился сделки с Ираном, Трамп пообещал договориться о новых, более жестких условиях с Тегераном.

Обама стремится уйти с Ближнего Востока. С этим и связан вывод войск из Ирака и отказ предпринимать более активные шаги для окончания гражданской войны в Сирии. Трамп же заявил, что он хочет не только продолжить выход с Ближнего Востока, передав его, по сути, Путину, но и уйти из Европы и Восточной Азии. Он также отметил, что, возможно, снимет санкции с России и выведет войска из тех стран, которые, по его мнению, платят недостаточно за свою оборону.

Таким образом, вполне возможно, что внешняя политика Трампа будет представлять собой усиление, а не отказ от подхода Обамы, который заключался в «руководстве из-за спины». И если США удалось пережить восемь лет президентства Обамы, хотя и в некоторой ослабленной форме, то начни Трамп править так же, как он избирался, может получиться так, что постамериканская эпоха наступит раньше, чем многие считали.