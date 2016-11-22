



Nasekomim.net «Дискомфорт! Струя популизма!»

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США однозначно поставившая на Клинтон латышская элита в срочном порядке задействовала официальные самоуспокоительные «мантры»: ничего не поменяется, НАТО с нами, мы будем работать с новым президентом, такова воля американского народа. Но, несмотря на точное воспроизведение звуков «орудий осуществления психического акта», тихая истерика продолжается даже после выборов.

Не стану перечислять все довыборные уничижительные эпитеты в адрес Трампа со стороны официальных и авторитетных в среде латышского избирателя лиц — приведу несколько ярких примеров.

Так, очень популярная в среде сторонников тотальной интеграции Латвии в «западную семью народов» экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила: «Трамп как свежесрезанный луговой цветочек… Он только и думает о собственной популярности и представляет себя огромным народным защитником… Трамп, как баптистский проповедник, кричит и вопит перед народом о том, что их обижают, и что он якобы исправит ситуацию».

А один из евродепутатов от Латвии, экс-министр иностранных дел, а затем и обороны Артис Пабрикс обвинил Трампа в непонимании внешней политики и популизме: «Один вариант таков, что он просто ничего не понимает во внешней политике и ляпает то, что у него в тот момент на языке, лишь бы только фраза подходила с точки зрения популизма».

Советник министра иностранных дел Латвии Мартыньш Дрегерис обвинил США и Британию в открытии ящика Пандоры, при этом используя понятную только ему сантехническую аллегорию: «Brexit, Трамп… Следующая остановка Марин Ле Пен. И можем смывать воду в унитазе реальной политики».

В свою очередь глава парламентской комиссии по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш вообще усомнился в умственных способностях вновь избранного президента США: «Трамп открыто лгал и не мог обосновать собственные слова… Трамп гордится тем, что не читает книг, ему не нужно учиться, и он все знает».

Казалось бы, выборы закончились, американцы определились с кандидатурой будущего квартиранта Белого дома — пора бы взять пример с более зрелых товарищей по общеевропейскому дому и смириться с новой реальностью. Пускай с каменным лицом, сквозь зубы, но погасить видимое раздражение. Но это не про наших латышских «ястребов».

Сразу после выборов, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш заявил, что победа Трампа будет огромным вызовом для всего мира: «Никто не знает, чего ожидать от человека, который не управлял страной, который не является политиком», — сказал Калниньш, при этом бездоказательно «напомнив», что Трамп открыто врал и не в состоянии обосновать свои слова. Свое утверждение он озвучил на Латвийском телевидении, которое уже после оглашения результатов выборов продолжило по инерции поливать грязью нового обладателя «американского поводка» на шее Прибалтики.

Так, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга во время дискуссии на Латвийском телевидении озвучила известные «фейковые» цитаты новоизбранного американского лидера, тиражируемые в социальных сетях аж с октября 2015 года:

«Было бы интересно создать коллаж из цитат Трампа. Например, в годы своей молодости он говорил следующее: «Если когда-нибудь у меня появятся амбиции попасть в Белый дом, я однозначно выдвинусь кандидатом от республиканцев. У Республиканской партии самые глупые избиратели, им можно наобещать все, что угодно». Это звучит весьма пророчески», — заявила Вайра Вике-Фрейберга.

А премьер-министр Латвии Марис Кучинскис буквально 17 ноября в эфире Латвийского радио поделился своими наблюдениями и страхами. Так, глава правительства заявил, что популистские лозунги становятся все более популярны в мировой политике, и это заметно как на примере итогов недавних выборов в США, так и в политических процессах внутри Евросоюза, и это опасно: «В Евросоюзе популизм побеждает все больше и больше. Если откровенно, я этого немножко боюсь», — заявил премьер Латвии.

В то же время латвийский премьер выразил уверенность, что это не повлияет на глобальную политику: «С каждым днем становится все очевиднее, что все-таки нельзя ставить в один ряд предвыборные лозунги и реальную работу», — отметил Кучинскис.

Перевожу с перепугано-раздраженного прибалтийского языка на общечеловеческий: Трамп — это такой пустозвон-популист, которого не обязательно воспринимать со всей серьезностью… но все же страшно. Причем страшно настолько, что после заявления Трампа об «обдумывании» США своих действий, в случае нападения со стороны России на страны Прибалтики, в Латвии с перепугу создали отряд из 20 «смертников», которые должны будут защищать Министерство обороны «до конца», о чем сообщили в военном ведомстве. Почему-то сразу представляется нервно моргающий человек в больничной пижаме, кричащий в телефонную трубку что-то из Булгакова, например: «Пришлите срочно пять мотоциклетов с пулеметами!»

Объективности ради хочу заметить, что были и те, кто в свойственной для национал-ориентированного латышского политика манере похвалил Трампа. Например, депутат Сейма от праворадикального Национального объединения Александр Кирштейнс, изучив результаты выборов, заявил, что 71% «жидов» и 80% «черных» проголосовали за Клинтон. Ну, как сумел…

В свою очередь его коллега по партии, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс оставил в своем Twitter паническое сообщение: «Латвийские политики, которые истерически порочили Трампа, угрожают безопасности Латвии. Я уже давно призывал этого не делать и соблюдать нейтралитет… Не слушали».

Все вышеперечисленное «вибрирование» наглядно демонстрирует полную растерянность латышской элиты после провала привычной американской «крыши». И причиной тому служит вовсе не утверждение Трампа о необходимости платить за безопасность самостоятельно, так как по искреннему убеждению латвийской власти местный налогоплательщик выдержит буквально все. Причиной для беспокойства является всего лишь озвученная готовность «разговаривать с Россией». А это в русофобской среде, будь-то в Прибалтике, Западной Европе, на Украине, да и в самой России, действительно повод для истерики.