Количество относительно умных комедий можно пересчитать по пальцам руки подслеповатого неаккуратного мясника. И правда — туши массового кино давно поделены, вместе с пальцами, дельцами, золотыми тельцами. Но вот иногда на широкий экран всё-таки выходят картины, которые позволяют о чём-то задуматься. Нет, не переживайте, будут здесь шутки и про секс (правда, данный под целомудренным соусом и даже с пропуском любовных сцен), и про бога (все знают, что на американских деньгах пишут in god we trust), то есть обо всех важных вещах на свете пошутят. Комедия — низкий жанр, за редчайшим исключением. И это одно из них. Картина позволяет поразмышлять о природе власти, героизма, патриотизма, веры, глобализации, отношениях с Израилем (уже смешно? Сатирик Хомский написал про это пару книг)… Поскольку фильм про «их жизни», то можно спокойно на это всё посмотреть без цензуры. Вообще в Америке есть своя линия социальной сатиры от «Уловки-22» до «Беги, кролик, беги», значительная часть американского интеллектуального истеблишмента вполне критично относится к пропаганде американской исключительности. Особенно если за это платят. И ругают сами себя. В порядке самокритики. Это кино — ещё один взгляд на «одноэтажную Америку» и её мифы и мечты с необычной стороны… Мечта о том, чтобы стать звездой, героем, спасителем страны, человечества…

Цитата из к/ф «Миссия: Неадекватна». реж Ларри Чарльз. 2016. США На пути к мечте

Мне казалось, что это целиком выдуманное произведение с прекрасно придуманным героем, но вдруг узнал (о, удивление), что это кино снято по мотивам реальной истории человека. Всё было на самом деле. Вместе с деталями вроде необходимости диализа или купленным мечом… То есть это трагикомедия, снятая по документальной истории. Сам реальный Гарри-герой дал множество интервью на ТВ и обессмертил своё имя в мусоре мирового архива… Для тех, кому будет интересно узнать подробности после просмотра фильма, — несколько щелчков клавиш вполне познакомят вас с прототипом, которого сыграет звезда… Тут возникает интересная коллизия: как отличается «творческая версия» истории от реальной… И вообще почему нужно было приглашать звезду, чтобы сыграть героя. Кстати, актёрская работа тоже достойна похвал, хотя бы тем, что перед нами возникает довольно объемный образ: герой, неудачник, сумасшедший фрик, хипстер, пародия на патриота, но при этом до какой-то степени искренний в своём «героизме» маленький человек… Это сложный рецепт коктейля. И уже это крайне выделяет комедию среди ряда посредственных (но часто любимых «зрителем») выходящих на экраны американских комедий. Итак, сатира на «американского» патриота не квасного, но кокакольного, вполне прикольного, немного миром недовольного, подвиги совершающего произвольно, но… В каком-то смысле перед нами Дон Кокаколот. Собственной персоной. Конечно, в форме пародии. Ещё более пародийный, чем Рыцарь печального образа, который сам, в свою очередь, был пародией до известной степени…

Цитата из к/ф «Миссия: Неадекватна». реж Ларри Чарльз. 2016. США Эмоциональный диалог

В фильме множество довольно забавно написанных диалогов. Для многих это черноватый юмор. Да и стоит ли вообще так шутить? Спасает ли это и даёт право на критику власти? Или, наоборот, разрушает? У некоторых отечественных патриотов существуют даже целые теории заговоров, которые пытаются связать разложение морали в Советском Союзе с пропагандой «смеховой культуры» и спецоперациями штатных сатириков и юмористов. Так ли это — оставим ответ на совести размышляющих. Но сам образ мысли примечателен. Об этом можно подумать…

В фильме есть не только насмешка над общими местами фильмов о супергероях, (например, пародия на паркур), но и отсылки к другим конкретным фильмам. Это общее место современных «интеллектуальных комедий». Цитирование. Одно из них, например, пародирование знаменитой сцены из «Апокалипсис сегодня». Не будем уточнять какой, чтобы вам было интересно обнаружить её самому. Есть тут и «Звёздные войны», и «Американский ниндзя», то есть каждый ценитель вылавливания намёков и цитат знает, что тут будет интересно. Да и разговор двух специальных агентов в кино о кино же — само по себе довольно смешно сделанная сцена. Впрочем, фильм рассказывает о реальных личностях. «Усама бен Ладен и миллионы американских долларов исчезли в горах Пакистана…» Ну вот примерно такого рода шутки. Тут кто как умеет это понимать. Постепенно оказывается, что главный герой — чуть ли не единственно честный и порядочный человек в этом мире прагматиков и циников. Последний герой. Почти князь Мышкин. Это честная позиция. Герой знает, что делает. Красуется перед камерами, не отступая идёт к свой мечте. Поимки террориста номер один. Борется за любовь. Бог является к нему. Что-то подобное в России было бы воспринято как глумление etc. Но так как это про «них», то это вполне можно смотреть и даже хвалить…

Цитата из к/ф «Миссия: Неадекватна». реж Ларри Чарльз. 2016. США Американский рэмбо-сталкер

Что такое героизм? Что такое дух независимости? Что такое верность мечте? Где проходят грани между мечтой о славе и подвиге и глупостью? Между пропагандой и свободой? Между навязчивой идеей и верностью мечте? Как вы понимаете, всё это более чем актуально в наши дни не только в Соединённых Штатах. Кроме этого, это ещё немного и о любви. И о жизни с «душевнобольным», этаким американским рэмбо-сталкером, который во что бы то ни стало должен совершить задуманное. И эту чашу мимо него не пронесёт никто. Ну и кроме всего прочего — американские типажи, довольно смешные ситуации, острые диалоги. Если вы умеренно циничны и умны, то этот фильм достоин просмотра. Как одна из самых горьких и глубоких комедий о человеческой мечте быть героем в меру своих ограниченных возможностей.