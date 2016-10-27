«Прогноз знаменитого фантаста Жюля Верна о том, что на дне океана залегают руды меди, цинка, свинца и золота, которые достаточно легко добывать, может сбыться», — считает академик РАН Николай Бортников.

Гидротермы (черные курильщики) на дне океана

На президиуме РАН во вторник он рассказал о рудообразующих системах океанического дна. В Мировом океане были обнаружены так называемые сульфидные постройки — гидротермальные источники, из жерл которых вырывались частицы минералов (черные курильщики). Оказалось, что они образуют буквально залежи цветных металлов на глубинах до 5 км. Освоение руд на дне океана — считают ученые — стратегическая задача XXI века.

«Перспективы сульфидных залежей на дне океана недооценены», — пояснил ИА REGNUM академик Бортников, отвечая на вопрос о возможности использования океанических руд.

«В ближайшее время их вряд ли можно будет использовать, — подчеркнул он. — Мы должны надеяться на то, что обнаружим большее скопление руд, чем сейчас. А потом у нас нет другого выбора: металлы на суше, которые мы добываем, расходуются со страшной скоростью: каждые 20 лет добыча металлов увеличивается вдвое. Поэтому взоры обращаются к мировому океану, где содержится значительное количество металлов, которые будут добываться в будущем».

— Значит ли это, что это металлы с морского дна — реальность, а не миф?

«Пока истории этих исследований только 40 лет. И только несколько полей разведаны по-настоящему — с бурением, оценкой запасов и т.д. Эти оцененные запасы, конечно, меньше, чем, предположим, на Урале. На суше 14 млрд тонн колчеданных руд, из которых добывается свинец, медь, цинк, золото и серебро, а в океане пока разведано 50 млн тонн. Так что пока больше надежд».

— Когда это может быть востребовано?

«В настоящее время разработаны технологии добычи этих руд, их обогащения и получения металлов. Японцы уже были готовы добывать их 10 лет назад. Только падение цен на металлы это остановило. Есть другая проблема — с этими «постройками» (сульфидными) связана необычная фауна, экосистемы, существующие не за счет фотосинтеза, как мы, а за счет хемосинтеза. Если эти «постройки» будут разрушаться, то мы погубим эту экосистему. Пока правовые условия разработки этих руд не установлены. Но есть месторождения в экономических зонах некоторых стран, которые уже разведаны и готовы к эксплуатации».

— У нас есть проблемы в сфере минерально-сырьевой базы, о чем говорят в последнее время, не так все хорошо в геологоразведке, как во времена СССР и т.д. Что Вы думаете?

«Это проблема непростая, ее освещают по-разному. На территории нашей страны содержатся колоссальные запасы руд всяких металлов, может быть, за исключением хрома и алюминия (бокситов). Но эти руды достаточно бедные, труднообогатимые, расположены в труднодоступных районах. Всё это удорожает их добычу, месторождения оказались неконкурентоспособными с теми, которые известны в других странах. В принципе, если говорить о запасах металлов, в нашей стране этой проблемы не существует. Это проблема чисто экономическая».

В своем докладе Николай Бортников отметил также, что известные сульфидные постройки связаны с происходящей «здесь и сейчас» гидротермальной активностью, но существуют неактивные залежи, обнаружение которых требует значительных технических разработок и финансовых затрат. Причем сколько таких залежей — никто не знает. Крупные месторождения могут быть перекрыты осадками или поздними лавами, поэтому до сих пор не выявлены. Так что станут ли вновь образующиеся руды источниками стратегических металлов, способных обеспечить устойчивое развитие высокотехнологичных отраслей в перспективе, способна ли наша планета «производить» в своих недрах руды и в будущем — на эти вопросы еще предстоит ответить.