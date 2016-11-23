Утро Анатолия Кошкина начинается с чтения японских газет. Доктор исторических наук, академик РАЕН посвятил жизнь изучению Страны восходящего солнца. Ежегодно посещая Японию, гость сегодняшних «Людей России» держит руку на пульсе ее общественно-политической жизни.

ИА REGNUM Анатолий Кошкин

О непонятном европейцам своеобразном мире, сокровищах Курильских островов, богине-солнце Аматэрасу и личном сожалении — смотрите «Люди России».