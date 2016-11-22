



Советская медаль «За победу над Японией»

«То, что касается Курильских островов, — это результат Второй мировой войны, и мы считаем, что это на сегодняшний день суверенная российская территория, закрепленная в международных документах после Второй мировой войны», — заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в перуанской столице Лиме.

Это заявление заметно понизило планку ожиданий в Японии быстрого продвижения в вопросе о «возвращении северных территорий», на которое вопреки реальностям и предупреждениям российской стороны ориентировали японцев местные СМИ. Находясь в октябре-ноябре в Японии, я с трудом успевал прочитывать посвященные предстоящему визиту В. Путина статьи японских политиков, ученых, журналистов, заполонившие газеты и журналы Страны восходящего солнца. Искусственно созданная эйфория дала свой результат — две трети японцев поверили, что В. Путин привезет в декабре долгожданный подарок — Курильские острова. Активизировались всевозможные утечки о том, что-де в японском правительстве уже разрабатываются планы обращения с русскими жителями якобы предназначенных к сдаче островов, возможности вывода этих «новых» территорий Японии из-под действия японо-американского Договора безопасности (военный союз), дабы исключить создание на них нацеленных против России американских военных баз. Начались разговоры о том, как японские рыбаки будут сотрудничать с русскими в акватории вокруг «передаваемых островов». Что же касается четких заявлений посетившей в начале ноября Японию председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко о недопустимости даже помышлять о потере Россией суверенитета над Курильскими островами, то они подавались в прессе дозировано и без должных комментариев. Успокаивая себя, тогда японцы высказывали мнение о том, что это ничто иное, как политическая игра в злого и доброго полицейских. Дескать, русские сознательно нагнетают обстановку перед визитом для того, чтобы произвести большее впечатление от уступок, которые якобы готовит «любящий дзюдо и Японию Путин».

Сегодня эйфория сменяется более реалистичным подходом к предстоящему в декабре рабочему визиту российского президента в родные места премьер-министра Абэ Синдзо. На днях генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Никай Тосихиро предостерег японцев от чрезмерных ожиданий в связи с приездом на Японские острова В.Путина. Да и сам японский премьер после встречи с глазу на глаз с российским коллегой заговорил о сложностях разрешения существующих между двумя странами противоречий по вопросу принадлежности Курил. Теперь он говорит не о некоем «прорыве», «больших шагах» к подписанию мирного договора, а о необходимости терпеливого «движения в гору мелкими шажками».

В связи с вопросом о заключении как можно скорее мирного договора с Японией тоже не все так просто. В Лиме В. Путин, говоря о российско-японских отношениях, в частности заявил, что «отсутствие мирного договора России с Японией — это анахронизм прошлого, который сейчас тормозит развитие двусторонних отношений». Думается, это не совсем точная дефиниция. Анахронизмом является не отсутствие мирного договора, а реваншистские, по сути, притязания официального Токио на законно возвращенные нашей стране принадлежавшие с 1786 года Российской короне южные Курильские острова.

Трудно согласиться и с утверждением президента РФ о том, что отсутствие мирного договора с Японией создает-де ненормальную ситуацию. Тогда, позвольте спросить, считается столь же ненормальным отсутствие мирного договора СССР / России с Германией? Или пока Берлин не выдвигает официально претензий на Кёнигсберг — Калининград, все нормально? Очевидно, что мирный договор с Россией в действительности является для Японии не целью, а средством добиться от Москвы необоснованных территориальных уступок. Причем не на компромиссных условиях, а по сути дела, предъявляя нашей стране ультиматум. Ведь президенту хорошо известно, что в ответ на его призывы к «хикивакэ» — «ничьей», компромиссу, «победе обеих сторон — win-win» в вопросе о разрешении территориальных противоречий «друг Синдзо» занимает непримиримую позицию.

«Четыре северных острова — это исконные территории Японии. На переговорах с Россией мы выступаем за то, чтобы определить принадлежность всех этих островов и подписать на такой основе мирный договор», — из раза в раз повторяет Абэ. По его словам, правительство на переговорах с Россией придерживается единой позиции, которая остается неизменной. Какое же «взаимоприемлемое решение», о котором так любят говорить наши политики и дипломаты, возможно при такой жесткой позиции Токио?

Не думаю, что японское правительство, в первую очередь МИД страны, позитивно откликнется и на прозвучавший призыв В. Путина к совместной экономической деятельности на южных Курилах. Ведущее японское информационное агентство «Кёдо» сообщает: «По информации, которую предоставили агентству источники в МИД Японии, совместная экономическая деятельность на южных Курилах приведет к признанию там суверенитета России. При этом источник отметил, что правительство Японии намерено уточнить высказывания Путина по поводу того, что Курилы — суверенная территория России». Хотя чего уж тут «уточнять» — яснее не скажешь.

Хотелось бы верить, что высказанная в Лиме официальная позиция России в отношении принадлежности Курильских островов ляжет в основу предстоящих переговоров в Японии, и президент выполнит волю подавляющего большинства нашего народа, не допускающего покушения на суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации.