В период кризиса становится актуальным не только вопрос, на что тратятся бюджетные деньги, но и другой вопрос: как и откуда собираются деньги в бюджет. Если про налоги все слышат, то неналоговые поступления обычно находятся вне поля зрения СМИ и экономистов, не говоря уже о населении.

thephilippena Казахстанский тенге

По данным экспертов, доля государства в ВВП Казахстана составляет от 25 до 45%, что является очень большой долей. Активы ФНБ «Самрук-Казына», по его собственным данным, составляли в 2014 году 16,638 триллионов тенге (3,159 трлн руб.), собственный капитал 8,132 триллиона тенге (1,544 трлн руб.), чистая прибыль 0,234 триллиона тенге (0,044 трлн руб.) При этом ФНБ — это только часть государственной собственности. Всего у государства как минимум 3000 юрлиц, которые могут приносить прибыль (Для инвесторов. Ключевые показатели).

Таблица 1. Количество действующих юридических лиц с участием государства в уставном капитале

№

Вид собственности

Количество юрлиц

Количество юрлиц отраслей, не связанных с управлением, искусством, социальной и образовательной сферой

1

Коммунальная областная

4468

278

2

Коммунальная районная

17 994

932

3

Республиканская

5334

883

4

Собственность госхолдингов

878

836

Всего

28 674

2929

По данным Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале

Так как в число этих юрлиц входит ряд крупнейших компаний страны, то, разумеется, ожидается, что от них будут дивиденды и доли от доходов, что поможет пополнить бюджет. Но если мы посмотрим таблицу 2, то выясним, что это не так. Если не считать 2012 год, в остальные годы доходы от организаций с государственным участием не превышают пары десятков миллиардов тенге, и от сдачи в аренду государственной недвижимости доходы больше. Но с другой стороны, в 2012 году дивиденды были тоже больше. Почему?

Таблица 2. Дивиденды в республиканский бюджет, тысяч тенге

Параметры республиканского бюджета

2012

2013

2014

2015

Доходы, всего

4 763 394 816,4

5 179 459 126,3

5 908 848 902

6 136 967 569

Неналоговые поступления

249 853 104,3

100 723 979,5

131 736 653

162 774 122

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 281 093,9

4 852 563,3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

167 795 481,5

13 407 567,4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

33 656,4

134 849,3

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27 497 431,5

26 178 650,4

Прочие доходы от государственной собственности

8 709 186,4

8 804 844,9

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 515 201,5

1 823 233,7

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

418 312,0

1 234 141,3

Продажа товаров из государственного материального резерва

16 853 179,2

7 737 902,9

По данным статистических бюллетеней Министерства финансов

Отдельно еще приведем размеры дивидендов от Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» за разные годы (дивиденды начисляются в государственный бюджет следующего года):

За 2010 год чистый доход составил 544 990 680 000 (пятьсот сорок четыре миллиарда девятьсот девяносто миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге (103 502 949 598,97 руб.), а дивиденды 9 077 418 000 (девять миллиардов семьдесят семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч) тенге (1 723 955 238,54 руб.), то есть 1,67% (Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 139);

За 2011 год чистый доход составил 330 035 160 000 (триста тридцать миллиардов тридцать пять миллионов сто шестьдесят тысяч) тенге (62 679 260 003,8 руб.), а дивиденды 159 112 559 000 (сто пятьдесят девять миллиардов сто двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч) тенге (30 218 166 620,28 руб.), то есть 48,2% (Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 850);

За 2012 год чистый доход составил 1 065 116 692 000 (один триллион шестьдесят пять миллиардов сто шестнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи) тенге (202 283 678 115,56 руб.), а дивиденды 9 077 418 000 (девять миллиардов семьдесят семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч) тенге (1 723 955 238,54 руб.), то есть 0,85% (Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2013 года № 1060);

За 2013 год чистый доход составил 407 246 228 638 (четыреста семь миллиардов двести сорок шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) тенге (77 342 948 097,92 руб.), а дивиденды 9 077 418 000 (девять миллиардов семьдесят семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч) тенге (1 723 955 238,54 руб.), то есть 2,23% (Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2014 года № 1121);

За 2014 год чистый доход составил 500 848 000 000 (пятьсот миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов) тенге (95 119 507 916,62 руб.), а дивиденды 34 713 000 000 (тридцать четыре миллиарда семьсот тринадцать миллионов) тенге (6 592 585 930,88 руб.), то есть 6,93% (АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Консолидированные формы финансовой отчетности. За год, закончившийся 31 декабря 2015 года с отчетом независимых аудиторов);

За 2015 год чистый доход составил 1 006 488 000 000 (один триллион шесть миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов) тенге (191 149 097 698,28 руб.), размер дивидендов не определен (АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Консолидированные формы финансовой отчетности. За год, закончившийся 31 декабря 2015 года с отчетом независимых аудиторов).

Таким образом, видно, что за 5 лет только один раз — в 2011 году — были получены нормальные дивиденды, а в остальные годы размер дивидендов был крайне низок. А если учесть вложения государства в уставной капитал Фонда, займы по цене ниже рыночной от Министерства финансов, покупку облигаций Фонда Национальным банком, то фактически государство имеет на руках убыточный для него как акционера актив (см. таблицу 3). Фактические дивиденды составляют 9 миллиардов тенге (1,71 млрд руб.), а объем вливаний около 100 миллиардов тенге (18,99 млрд руб.), несмотря на прибыль в 500−1000 миллиардов тенге (94,96 — 189,92 млрд руб.).

Таблица 3. Запланированные в республиканском бюджете затраты на поддержку квазигосударственного сектора, тысяч тенге