



Василий Перов. Портрет писателя Владимира Ивановича Даля. 1872

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СЛОВА «ЗАМОЛАЖИВАЕТ»

Юному мичману было 17, когда мартовским днем 1819 года он ехал к месту службы из Петербурга. Продрог, а ямщик вдруг сказал — «замолаживает». Слово было непонятным, но возница объяснил, что оно значит.

«Замолаживать — иначе пасмурнеть», в Новгородской губернии значит «заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью» — эта первая запись положила начало знаменитому словарю. Сделал ее будущий выдающийся лексикограф Владимир Иванович Даль.

Знаток русского языка и его говоров, классификацию которых он составил первым, автор сокровищницы русских слов — «Толкового словаря живого великорусского языка» — по отцу был датчанином, а по матери — немцем. Однако родился (22 ноября 1801 г.) и вырос он в России, родину предков впервые увидел 15-летним гардемарином с парусника, пришедшего в Копенгаген.

«Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я Отечество моих предков, моё Отечество, — вспоминал Даль. — Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что Отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков. Немцев же я всегда считал народом для себя чужим».

Оренбургская икона 1870-х гг. с изображением свв. Космы и Дамиана. Прообразами святых послужили Пушкин и Даль

После той первой записи в марте 1819 года Даль всегда и везде не расставался с тетрадкой, куда записывал слова. Вскоре их накопилось сотни. Особенно много материала для будущего Словаря он собрал во время русско-турецкой войны 1828−1829 годов, в которой участвовал как военврач.

«Нигде это не было так удобно, как в походах, — писал Даль.— Бывало, на днёвке где-нибудь соберёшь вокруг себя солдат из разных мест, да и начнёшь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовётся, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уж целая вереница областных речений».

Свой словарь он составлял всю жизнь, но это было хобби. 36 лет Даль отдал государевой службе: был чиновником особых поручений при Оренбургском генерал-губернаторе; начальником особой канцелярии Министерства внутренних дел России; управляющим Удельной конторы в Нижнем Новгороде. А еще он считался превосходным хирургом, как говорили, «с двумя правыми руками» — левой владел так же, как правой, за счет чего операции делал быстро. В условиях отсутствия наркоза в начале XIXвека требовалась скорость, чтобы больной не умер от болевого шока.

В 1833 году вышел первый литературный труд Даля — его сказки, подписанные псевдонимом Казак Луганский. Публика была в восторге. Под влиянием Даля свою лучшую сказку о рыбаке и рыбке написал Пушкин и подарил ее Далю с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин». У постели раненого поэта Даль был до его кончины, всю жизнь храня перстень-талисман, подаренный ему Пушкиным на прощанье.

Кишко Юрий Николаевич Луганск.Памятник В.И.Далю.

Словарь, обессмертивший имя Владимира Даля, начал выходить в 1861 году. Последний том увидел свет спустя восемь лет. На составление легендарного труда его автору потребовалось полвека. Благодаря Далю были сохранены для науки тысячи диалектных словоформ, более нигде не зафиксированных. В его словаре содержится 200 тысяч слов — на 83 тысячи больше, чем в уже изданном тогда Академическом словаре. «Четыре огромные тома в 330 листов, плод 47-летних неустанных трудов явились пред русскою публикой, — отозвался о событии друг Даля, писатель Павел Мельников-Печерский, добавив, что он один сделал то, на что потребовалась бы «целая академия и целое столетие».

За первые выпуски толкового словаря Даль получил Константиновскую медаль от Императорского географического общества, в 1868 году был выбран в почётные члены Императорской академии наук по историко-филологическому отделению. Когда весь словарь увидел свет, Далю была присуждена Ломоносовская премия.

В тот же период вышел еще один значимый труд лексикографа — «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, поверий и проч.». В нем Владимир Даль собрал больше 30 000 фраз. Позже этот сборник не раз переиздавался, в том числе с предисловием нобелевского лауреата Михаила Шолохова, озаглавленным «Сокровищница народной мудрости».

Труд Даля — это не просто собрание слов, это единственная в своем роде энциклопедия разнообразных областей жизни, человеческой деятельности и быта русского народа. В предисловии к собранию пословиц Даль просил читателей присылать ему свои поправки и дополнения для улучшения издания, чтобы оно «могло бы оставить далеко за собой первое». «Дружно — не грузно, а один и у каши загниет», — убеждал читателей пословицей Владимир Даль.

До сих пор, хотя вышло немало превосходных словарей русского языка, словарь Даля сохраняет образ самого главного словаря, на него принято ссылаться, как на истину в последней инстанции. «А вот у Даля…» — эта фраза, наверное, не умрет никогда…