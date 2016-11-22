Нацбанк Украины

Национальный банк Украины

Совершать денежные переводы из России на Украину стало ещё сложнее. После запрета деятельности российских систем переводов на рынке Украины, Нацбанк распространил это решение также на системы электронных денег: QIWI, Wallet one, Яндекс-деньги и Webmoney. Представители системы QIWI с удивлением напомнили, что их система официально не присутствует на Украине, а потому они не понимают, как им можно было запретить там работать. Кроме того, в запрете по сути нет ничего нового. Электронные деньги были вне закона ещё при прошлой украинской власти, так что по сути ничего качественно не изменилось. НБУ просто напомнил правила игры.

Вторая причина — нежелание конкуренции. В настоящее время в НБУ заняты разработкой собственной системы электронных денег на блокчейне (блочейн или цепочка блоков транзакций, известная криптовалюта биткоин основана на этом же принципе), запуск которой запланирован на IV квартал следующего года. По словам руководителя департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого, идея заключается в том, чтобы максимально удешевить эквайринг, «откусив», тем самым, клиентов у Visa и MasterCard. Для этого «электронная гривна» будет интегрирована с национальной платёжной системой НПС «Простір» (0,73% оборота средств украинской экономики по состоянию на 2015 год). Однако после запуска собственной криптовалюты в НБУ надеются отхватить уже 30% рынка к 2020 году за счёт снижения стоимости эквайринга как минимум в 10 раз (у Visa и MasterCard плата за транзакцию может доходить до 2,5%).

На регистрации у спикера Верховной рады Андрея Парубия находится постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины. Подробности сообщил прессе один из инициаторов идеи, народный депутат Михаил Головко.

«Еще 4 ноября я обратился ко всем фракциям, чтобы они дали своих представителей для создания временной следственной комиссии для расследования действий руководства Нацбанка. Согласно статье 84, части 3 регламента ВРУ, на уведомление о создании комиссии дается 5 дней. Если представители какой-либо фракции не дали представителя, комиссия регистрируется автоматически и без представителей данной фракции», — заявил парламентарий.

По его словам, после официального создания комиссия займется вопросом предоставления коммерческим банкам кредитов рефинансирования НБУ. Отдельно было подчеркнуто, что за время работы нынешней главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, доля рынка, занимаемая российскими банками, выросла с 10 до 40% — «а это явная угроза суверенитету и экономической безопасности государства».

Национальный банк Украины выступил с заявлением после завершения миссии Международного валютного фонда с 3 по 17 ноября в рамках третьего пересмотра программы сотрудничества.

«Национальный банк продолжает выполнять взятые на себя обязательства согласно программе сотрудничества с МВФ. В течение пребывания миссии в Киеве НБУ имел плодотворный диалог с представителями Фонда, направленный на ужесточение монетарной политики центрального банка в рамках режима инфляционного таргетирования и уточнения путей дальнейшего оздоровления банковской системы», — отметила глава НБУ Валерия Гонтарева в официальном заявлении. Она выразила надежду, что своевременное принятие бюджета на 2017 год позволит ускорить завершения третьего пересмотра программы и получения очередного транша от МВФ, который пополнит международные резервы и, следовательно, будет способствовать укреплению финансовой стабильности.

Хроника банкопада

Убытки банковской системы Украины по состоянию на 1 октября 2016 года достигли 11,6 млрд грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года убытки уменьшились на 40 млрд грн, однако всего за сентябрь убытки возросли почти вдвое (с 6,5 млрд грн).

Вкладчики ликвидированного банка «Михайловский» сумели в очередной раз громко напомнить о себе в начале ноября. Они устроили акцию протеста в центре Киева, а затем и перекрыли Крещатик — центральную улицу столицы и важную транспортную артерию. «Мы хотим вернуть вклады банка «Михайловский», которые нам не отдают. Наша цель просто вернуть свои деньги. На нас все плюют. Порошенко только обещает решать наши проблемы, а против нас, обокраденных людей выставляют Национальную гвардию», — прокомментировала для издания «Страна» действия своих товарищей по несчастью одна из протестующих.

Похоже, что в этот раз вкладчикам повезло. В середине ноября президент Украины подписал закон, согласно которому около 14 тыс. вкладчиков, пострадавших от афёры менеджмента банка «Михайловский» получает компенсацию из Фонда гарантирования вкладов, хотя и не имеют на неё права (средства размещались не на банковских депозитах, а переходили в управление финансовой компании, учреждённой при банке. Такие финансовые операции не подпадают под нормы страхования вкладов населению). Компенсация этих вкладов будет стоить украинскому бюджету 1,2 млрд грн.

Однако аргументом в пользу вкладчиков стали вовсе не их акции протеста. Дело в том, что Киев переживает очень непростую политическую осень. Слишком много желающих протестовать — например, обманутые вкладчики, недовольные новыми коммунальными тарифами. Хватает и желающих оседлать эти протесты, а даже несколько тысяч вкладчиков вполне могут стать ядром протеста (у них сильный объединяющий мотив), к которым присоединятся остальные жители города. «С банком «Михайловский» интересная ситуация. Неясно, почему вкладчики именно этого банка так агрессивно вышли с акцией протеста. Есть подозрение, что эта акция может быть заказной. Ибо, если бы это была настоящая акция пострадавших вкладчиков, то было бы логично объединиться с клиентами других банков», — предположил экономист Андрей Новак в эфире телеканала «24».

Чисто технологически власти действительно проще иметь дело с несколькими группами, каждая из которых выдвигает свои требования. Акцию протеста профсоюзов, которая была запланирована на прошлую неделю, властям удалось отменить административными методами. От вкладчиков было решено откупиться — законопроект был внесён в Верховную раду, проголосован и подписан президентом практически молниеносно, за два дня. Таким образом, администрация президента пытается снизить градус протестных настроений до терпимых величин, пусть и абсурдными действиями.

Экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко в комментарии информагентству УНИАН указывает, что вкладчики «Михайловского» получали более высокие проценты по своим инвестициям как плату за риск, к тому же банк экономил немалые средства на том, что должным образом не страховал такие вклады. Теперь же компенсация по ним фактически ляжет на плечи обычных налогоплательщиков — только потому, что команде президента срочно нужно сбить рискованную протестную волну.

Введена временная регистрация и начата процедура ликвидации ещё одного банка («Артём-банк»). Это финансовое учреждение стало уже 84-м в перечне ликвидированных за последние 2 года.

Кроме того, Нацбанк Украины одобрил ликвидацию Финексбанка по инициативе акционеров. Собственники финучреждения приняли решение о ликвидации «Финексбанка», аргументируя это «сложным состоянием на рынке финансовых и банковских услуг и неясностью с возможными источниками капитализации банка». Как отмечают в НБУ, при ликвидации по инициативе собственников банк самостоятельно погашает все обязательства перед клиентами и на 17 ноября 2016 года у Финексбанка был достаточный уровень ликвидности для расчетов с клиентами.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает действия НБУ в принципе верными: «После начала экономического кризиса 2008−2009 годов банковская система де-факто стала банкротом. Общий объём «плохих» кредитов в украинских банках превышал 50 процентов. То есть капитал банковской системы с тех пор был глубоко отрицательный. Они жили исключительно за счет вкладов населения и рефинансирования Нацбанка… Банки-банкроты нельзя оставлять на рынке. Потому что они продолжают привлекать депозиты населения, создавать пирамиду, а потом будет и у них, и государства проблема. Это рана, которую нужно полностью вычистить. Процесс, по моему мнению, проводится недостаточно жёстко», — утверждает он в комментарии телеканалу «24».

Фонд гарантирования вкладов

ФГВФЛ в ноябре в очередной раз пробовал реализовать активы 34 ликвидированных банков на сумму почти 1,4 млрд грн., сообщает пресс-служба Фонда. Ещё через неделю был объявлено о продаже активов 43 банков на сумму 2,4 млрд грн. Проблема в том, что большая часть активов во время таких продаж не находит покупателей. Так, за весь октябрь Фонду удалось реализовать активы проблемных банков как минимум на 1,23 млрд грн. Именно на столько увеличились активы Фонда в интервале 1 октября / 1 ноября 2016 года, составив 7,83 млрд грн. За первую неделю ноября поступления от продажи активов принесли Фонду всего 43 млн грн.

В Фонде, похоже, остались не слишком довольны законом, который распространяет нормы страхования вкладов на проблемных вкладчиков банка «Михайловский». Виновником ситуации там видят Вадима Полищука — основного акционера ликвидированного банка. «Мы надеемся, что прокуратура Киева продолжит с нами сотрудничать, будут и дальше накладываться аресты на имущество Виктора Полищука, будут взыскиваться средства со связанных с ним лиц и с бизнеса», — такое заявление сделала директор департамента расследования противоправных деяний и противодействия коррупции ФГВФЛ Екатерина Мисник для портала «Финансовый клуб». В первую очередь, речь идёт о сети супермаркетов электроники «Эльдорадо», а также довольно крупном торгово-офисном центре Киева «Гулливер». Доходы от этих активов, по мнению Екатерины Мисник, должны компенсировать потери, которые несёт ФГВФЛ и государство в целом.

Повлияет ли ликвидация очередного банка на рост заимствований ФГВФЛ? Только если до конца года в НБУ в дополнение к «Артём-банку» сумеют вывести с рынка ещё несколько финансовых учреждений: «В 2016 мы не осуществляли заимствований у Министерства финансов и не планируем. За дополнительными заимствованиями до конца этого года мы будем обращаться только в том случае, если Национальный банк примет решение о признании неплатежеспособным достаточно крупного банка или группы средних банков, но насколько мы знаем этого не ожидается», — прокомментировал заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик для информагентства «Укринформ».

По мнению советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, Фонд гарантирования вкладов в его нынешнем виде неэффективен и нуждается в реформировании: «Приоритетными пунктами… считаю подготовку к работе в условиях банкротства больших банков, ускорение процедуры работы с проблемными активами и отработку модели возврата на рынок малых и средних банков после их успешного оздоровления», — рассказал он журналисту информагентства «Украинские новости». По мнению эксперта, Фонд изначально не создавался для ликвидации практически половины банковских учреждений страны, а потому объективно не может эффективно управлять ситуацией. Среди наиболее проблемных моментов — невозможность быстро оценивать и реализовывать множество разноплановых активов для возмещения вкладчикам из депозитов. Из-за этого финансирование Фонда большей частью ложится на бюджет.

Ставки и кредиты

Средние ставки по депозитам в украинских банках в ноябре продолжили снижение, об этом свидетельствует регулярный мониторинг от портала ЛИГАБизнесИнформ. По вкладам в гривне сегодня можно получить в среднем 15,7% (депозит на срок от одного года). Аналогичный вклад в валюте принесёт владельцу до 5,23% (доллар) и 4,66% (евро). Доходность депозитов падает вместе со снижением учётной ставки Нацбанком. В конце октября НБУ в очередной раз опустил её, на этот раз до 14%. В 2017 году в банке надеются снизить её до однозначного числа. С другой стороны снижение ставок постепенно замедлилось. Даже в гривне средняя доходность уже не падает на пол-процента в месяц, как это было ещё летом и в начале осени.

Согласно мониторингу НБУ, средняя доходность гривневых депозитов во второй половине ноября снизилась до 18,07%, валютных — до 5,42% (доллар) и 4,28% (евро).

Снижение ставок не отталкивает вкладчиков. По результатам января-октября, объём гривневых депозитов в украинских банках вырос почти на 10 млрд в сравнении с сентябрём и достиг 409,4 млрд грн. Объём валютных вкладов постепенно снижается — на 0,9% к прошлому месяцу (до 13,77 млрд долл).

Снижение учётной ставки повлияло на стоимость кредитов. Средняя ставка по потребительским кредитам снизилась до 37,39% (-0,67 п.п.), по ипотеке — до 24,57% (-0,19 п. п), Снизилась и средняя стоимость автокредитов — 20,9 (-0,18 п.п.).

Обозреватели рынка указывают на новый закон, принятый Верховной радой в середине ноября, которым полностью меняется очерёдность оплаты кредитных платежей. Теперь банки будут обязаны распределять средства, внесённые клиентом, следующим образом: просроченная задолженность, тело кредита, штрафы. Ранее почти все банки прописывали обратный алгоритм, поскольку он позволял больше зарабатывать.

Российские дочерние банки на Украине

Если верить отчётам украинских СМИ, то санкции, которые руководство Украины наложило на представительства российских банков — лучшее, что с ними случалось с момента прихода на украинский рынок. Так, в НБУ заявили, что доля российских банков в банковской системе Украины превысила 40%. Следует пояснить, что по состоянию на конец 2013 года доля российских банков оценивалась вилкой 19−25%. Хотя на самом деле, всё, разумеется, проще: после того, как НБУ своими действиями ликвидировал почти половину банковского сектора, доля российских банков автоматически выросла — просто потому, что суммарный капитал банковской системы сократился. Российские банки при этом избежали ликвидации, даже наоборот: головные офисы проводили докапитализацию своих «украинских дочек» (эквивалент 33,2 млрд грн. с начала 2016 года). По словам украинского бизнесмена Сергея Таруты, есть ещё один путь увеличения веса российского банковского капитала: скупка российскими банками украинских. Сегодня на Украине самое время для скупки недвижимости и банков: и то, и другое стоит дешевле, чем когда-либо. Хотя вряд ли можно назвать эту практику массовой — всё из-за тех же ограничений. Украинский «Альфа-банк» действительно завершает поглощение «Укрссоцбанка», однако такие сделки не столь массовы, как это стремится представить Тарута.

Тем временем, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, авторы которого предлагают полностью запретить деятельность российских банков на Украине и отобрать лицензии у действующих. «Страна агрессор — Российская Федерация продолжает сохранять значительное влияние на экономику Украины и жизнь граждан через собственные компании и банки на территории Украины. Это делает зависимым весь украинский бизнес и граждан от страны-агрессора, создает угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в обосновании законопроекта, размещённого на сайте Верховной рады.

Впрочем, законопроект явно популистский и направлен скорее на питание чьей-то скандальной славы. А вот что реально, так это лишение российских банков клиентов среди государственных и коммунальных предприятий Украины. Проект постановления также внесён на рассмотрение в парламент.

Проминвестбанк, принадлежащий российскому ВЭБу, вероятнее всего будет вскоре продан. Об этом заявил журналистам председатель госкорпорации ВЭБ Сергей Горьков. «Мы ожидаем в ноябре предложений, дальше будем выходить [на сделку — Ред.]. Уже есть три устойчивых интересанта. Возможно, добавится четвертый». Один из претендентов известен — это OTP банк.

Приватбанк

В НБУ косвенно подтвердили то, что вероятность приватизации крупнейшего частного банка Украины (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому и его компаньонам) существует, и она не только теоретическая. «Мы всегда заявляли, что если банк не выполняет программу докапитализации, или акционеры не могут ее выполнить, есть 2 пути: для несистемно важных — это соответственно неплатежеспособность, для системно важных — национализация», — такой комментарий замглавы банка Юрия Сологуба распространило информагентство «Украинские новости».

Однако по вполне понятным причинам никакой более точной информации банкиры пока не предоставляют. Впрочем известно, что в течение двух недель ситуация должна проясниться: «Где-то на завершающей стадии находимся. Я не готова сказать, что это будет неделя или две, но это уже завершающая стадия. МВФ, в принципе, понимает, что ее надо завершить, и только после этого определяться, выполнил ли банк и акционеры банка поставленные перед ним задания или нет», — рассказала журналистам другая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Сам Игорь Коломойский заявил в интервью изданию «Левый берег», что ничего не знает о планах администрации Порошенко национализировать это финансовое учреждение, и что все такие заявления — «бред сумасшедшего».

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