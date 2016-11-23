9 ноября был опубликован доклад о прогрессе евроинтеграции Турции за 2016 год, содержащий достаточно много положений, обозначенных впервые как для ЕС, так и для Турции. Невзирая на все попытки вмешательства и угрозы правительства, доклад, отличающийся резким тоном критики, в отличие от других привычных документов ЕС, представляет собой самый негативный документ, когда-либо подготовленный для страны-кандидата.

ИА REGNUM

При общем рассмотрении доклада, отчетливо отражающего реальную картину переживаемого в Турции беззакония, фиксирующего регресс практически по каждому пункту переговоров, содержащего также резкую критику, становится понятным, что в этой связи в любой момент может быть принято решение о приостановке, либо прекращении переговоров относительно членства Турции.

В докладе, содержащем в том числе информацию об аресте сопредседателей и депутатов от Демократической партии народов (ДПН), отправной точкой критики послужили незаконные действия правительства, предпринятые им против гюленовского движения и практически переросшие в геноцид (в политическом и культурном плане) целого сообщества.

Четко отображаются вопросы утраты независимости судебной системы и ликвидации принципа разделения властей, а также невозможности использования права на справедливое судебное разбирательство; сильного отставания основных прав и свобод от стандартов ЕС; линчевания сообщества, игнорируя принцип инкриминирования преступления конкретному лицу, а также случаи ареста и применения пыток в отношении людей, которым даже не удалось узнать, за какое преступление они были арестованы; конфискации органов СМИ, ареста журналистов и антиправительственной оппозиции; конфискации частной собственности и компаний, бездействие законодательной и судебной систем, а также становление Эрдогана единственной доминирующей силой в стране.

Обращает на себя внимание также тот факт, что в документе не воспринимаются всерьез тезисы, связанные с гюленовским движением, и уделяется внимание в отношении не использования выражения «ФЕТО», а также, что формулировка «Турецкое правительство обвиняет гюленовское движение в организации попытки переворота» совершенно ясно обращается к Эрдогану с посылом, что он более не внушает ни малейшего доверия.

Все попытки правительства, потратившего миллионы долларов на то, чтобы Организация исламского сотрудничества смогла вынести определенное решение по данному вопросу, и запросившего убежище в Саудовской Аравии, оказались тщетны перед лицом ЕС, более того, совершенно очевидно, что, наряду с данным документом, ни одна международная платформа не ставит гюленовское движение в один ряд с терроризмом.

Сообщается, что вслед за последовавшими незаконными увольнениями в государственном механизме образовались слабые звенья, экономика переживает период регресса и нестабильности, и что более 355 тыс. человек на юго-востоке страны были вынуждены мигрировать по причине оказываемого давления и насилия, а также поясняется, что не только право и демократия, но и в целом вся страна переживают упадок.

В докладе о прогрессе евроинтеграции, ссылаясь в том числе на нападения в европейских странах на членов движения, отмечается, что эта проблема систематически направляется в ЕС. Последующий период будет очень сложным для сторонников Эрдогана; начнутся кошмарные дни, когда в европейских странах эмигрантам, по каким бы то ни было причинам прибегнувшим к насилию, придется нести ответственность в рамках закона. В ближайшем будущем обычным делом будет видеть, как в отношении руководства и членов Союза турецких демократов Европы и иных структур, подконтрольных ПСР, будет начат судебный процесс в европейских судах по обвинению их в подстрекательстве к терроризму, шпионажу и насилию, и процесс этот будет работать в Европе в обратном направлении, то есть в рамках закона, в отличие от Турции.

Не так давно полиция Германии в составе команды из 1000 человек провела операцию против мафиозной группировки, поддерживаемой Эрдоганом, объявившей себя «Османами Германии», в результате которой выявилось, что данная группировка была причастна к многочисленным мелким преступлениям. Однако негативные последствия незаконных действий режима Эрдогана не ограничатся только этим. Мы боимся, что страны ЕС начнут выдвигать более строгие требования при выдаче туркам гражданства, и ужесточится относительно либеральное отношение, соблюдаемое в части двойного гражданства, и турки намного чаще станут сталкиваться с практикой, направленной на лишение европейского гражданства в случае участия в преступлениях лиц с двойным гражданством. Кроме того, подобная ситуация сможет поставить под угрозу права по социальному обеспечению, которыми продолжают пользоваться турецкие граждане.

В случае направления страной-членом ЕС запроса в Судебную палату Европейского союза, на повестку дня может встать запрет подконтрольных ПСР структур, а также ассоциаций и мечетей, принадлежащих Управлению по делам религии. В конечном итоге существует вероятность добавления Судебной палатой Европейского союза в список террористических группировок РЕТО, организации, созданной в качестве вершины авторитарности эрдогановского режима, по примеру фашистов.

Подразделения министерства иностранных дел Турции, годами беззаветно пытавшиеся оправдать перед мировыми государствами беззаконие эрдогановского режима, обивая темные пороги Организации исламского сотрудничества, как обычно, не смогли предвидеть подобного развития проблемы, и, подвергнув опасности достижения наших граждан за 50 лет, может быть, и намеренно произвели выстрел не в ноги, а голову страны.

Когда же наши граждане-эмигранты, вдохновленные идеями ПСР, распознают ошибку, будет уже слишком поздно. Наиболее значимой стороной доклада является следующее: данным документом ЕС провозгласил свою позицию относительно беззакония, переживаемого во время и после попытки переворота 15 июля, и в отношении гюленовского движения. Данный доклад является первым официальным знаком начала нового времени для джамаата. Принципиальная позиция ЕС обнадежит в первую очередь местные суды государств-членов, а также Европейский суд по правам человека, и спустя короткое время одно за другим будут приняты решения в пользу наших пострадавших граждан.

Кроме того, одновременно с обнародованием доклада министр юстиции Германии заранее объявил о положительном отношении к политическим беженцам, спасающимся от режима. Угрозы Эрдогана относительно мигрантов и решение о прекращении переговоров о вступлении в членство, хотя и действенны во внутренней политике, сработают против него в европейских странах, и вместо приостановки этого процесса лишь ускорят его. История — явление цикличное. Эрдогановский режим, как и любой репрессивный режим, при наличии достаточного времени искоренит себя своими же руками. Нам же остается отойти в сторону, проявив терпение, и наблюдать за происходящим, извлекая уроки.