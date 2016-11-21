



Израиль

«В то время как в Соединенных Штатах президентские выборы разделили американское общество, большинство израильтян, наоборот, были настроены на оптимистичный лад. Оба кандидата — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон — стремились покончить с восемью годами ледяного недоверия между Бараком Обамой и Биньямином Нетаньяху», — пишет Джонатан Кук на страницах Counterpunch.

«Израильский премьер-министр должен быть — по крайней мере, на бумаге — счастлив после избрания Трампа. Нетаньяху, избиравшийся четыре раза, всегда сталкивался лбами с демократами. Теперь у него есть не только правое крыло Республиканской партии в Белом доме, но и республиканский Конгресс.

Стоять на страже этих отношений, возможно, будет Шелдон Адельсон, казино-магнат из США и наиболее активный сторонник Нетаньяху. Миллиардер является также одним из главных финансовых доноров Республиканской партии.

Нетаньяху был одним из первых, кто поздравил Трампа по телефону. Избранный президент США ответил взаимностью, пригласив премьера на переговоры «при первой же возможности». И все же Нетаньяху, как сообщается, беспокоится о позиции Белого дома по отношению к Израилю при Трампе… Почему?

Конечно, не из-за заявленной позиции Трампа по поводу израильско-палестинского конфликта. Трамп поддержал перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — шаг, который, в случае его реализации, сделает США первым западным государством, которое признает город столицей Израиля. Это поставило бы жирную печать одобрения на незаконной аннексии Израилем Восточного Иерусалима, ожидаемой столицы палестинского государства.

Предыдущие республиканские кандидаты делали такие же обещания, но Трамп выглядит первым, кто мог бы довести это до конца. Занервничав, палестинское руководство предупредило после победы Трампа, что они сделают «их жизнь невыносимой», если это будет осуществлено.

Радикализм двух лидеров во многом схож. Политические заявления Трампа могли бы быть написаны самим Нетаньяху. Он отбросил идею «Два государства для двух народов» [предусматривал окончание конфликта путём создания Государства Палестина наряду с еврейским Государством Израиль], назвав ее «невозможной», обвинив палестинское руководство в разжигании терроризма и в воспитании детей в «ненависти к Израилю и евреям». Тем самым Израиль развязал себе руки в деле расширения поселений.

Заявление также предполагает применение суровых мер и бойкот даже тех населенных пунктов, которые уже оказались под прицелом. «Ложное мнение о том, что Израиль является оккупантом, должно быть отвергнуто», — сделал вывод Нетаньяху. Тем не менее воинственный Нетаньяху еще относительно умеренный по сравнению с остальной частью его партии «Ликуд» и его партнерами по коалиции в правительстве.

Премьер-министр выиграл у себя дома, представляя себя в качестве лидера, лучше всех готового бороться за интересы Израиля против враждебного Белого дома. Теперь, когда «враг» [демократы] ушел с поля боя, броня Нетаньяху выглядит уже неуклюже — как излишек на фоне современной повестки.

Проскальзывали, правда, намеки на то, что военная помощь США может даже превысить рекордные $38 млрд в течение 10 лет — сумма, недавно согласованная с Обамой.

Существует еще одна опасность. Консультанты Трампа по израильско-палестинскому конфликту более расположены к министру образования Нафтали Беннету [лидер партии «Еврейский дом» и один из основателей движения «Мой Израиль», родом из Сан-Франциско], чем к Нетаньяху. После победы Трампа Беннет заявил: «Эра палестинского государства закончилась». Израильский премьер-министр может быть обойден Беннетом, если администрация Трампа поддержит требования Нафтали аннексировать большую часть или весь Западный берег.

Реализация мечты Нетаньяху о великом Израиле может оказаться пирровой победой. Полный захват Израилем Западного берега может спровоцировать необратимый кризис в отношениях с Европой; распад Палестинской автономии; наложить военное и финансовое бремя оккупации на Израиль; и вызвать новую волну полномасштабной интифады со стороны палестинцев, сведя на нет достижения Нетаньяху в области безопасности.

Создание Большого Израиля может также повредить с точки зрения перенаправления палестинской борьбы в русло борьбы за равные права в едином государстве. И здесь уже будут уместны сравнения с более ранними этапами борьбы против апартеида Южной Африки и законами Джима Кроу в США [неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период 1890 по 1964 год].

Но у Нетаньяху есть еще одна причина опасаться нового президента. Многих американских политиков Нетаньяху изучил даже дотошнее, чем Хиллари Клинтон. Он знал ее политические позиции на Ближнем Востоке изнутри и потратил годы на то, чтобы внедрить их вместе с ее ближайшими советниками. Трамп, напротив, не только еще не определился до конца, что касается внешней политики, но, как известно, имеет весьма переменчивый характер. Его частые изоляционистские вспышки гнева и очевидное желание наладить отношения с Россией Владимира Путина могут привести к непредсказуемым последствиям для Ближнего Востока и Израиля.

Он может разорвать ядерное соглашение прошлого года с Ираном, как надеется Нетаньяху; но он может также и абстрагироваться от региона, что даст большую свободу действий в нем Ирану и России. Влияние на режим международных инспекций в Иране или прокси-войн, бушующих на заднем дворе Израиля, Сирии или других стран, будет трудно предсказать.

Одним словом, Трамп может задушить Нетаньяху добрыми намерениями, превратить Израиль в государство-изгоя в западных столицах и тем самым подвергнуть стратегическому удару.

Кроме того, спорный израильский вопрос может стать воплощением спорного и, возможно, недолгого президентства Трампа в самой американской политике. А поговорка «будьте осторожны с вашими желаниями» может стать весьма актуальна в случае с Нетаньяху», — делает вывод издание Counterpunch.

«Израильская газета Quds Press утверждает, что оккупационные власти планируют начать строительство новых 30 000 незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях, как только избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в январе.

Согласно данным газеты KolHa'ir, глава комитета по планированию строительства в израильском управлении муниципалитета Иерусалима объяснил, что строительство поселений было заморожено в течение последних двух лет из-за США и международного давления. «Теперь, когда Трамп выиграл, я надеюсь, что он сделает Иерусалим приоритетом», — сказал Меир Тургман. «Все это планировалось, и все ждали этого, по крайней мере в течение двух лет». Министерский комитет Израиля одобрил законопроект о легализации поселений, построенных на частной палестинской земле.

Между тем глава палестинской комиссии по борьбе с поселениями Валид Ассаф говорит, что израильские планы призваны отделить Иерусалим от их естественных внутренних районов. Он отметил, что это один из самых крупных проектов израильских поселений.

Ассаф предупредил, что самый опасное из предложений — план E1, который включает в себя строительство 40 000 новых поселений в течение следующих четырех лет. Помимо закрытия местных дорог, это также будет означать вынужденное перемещение многих палестинских жителей.

Израильские оккупационные власти, добавил он, готовятся к незаконной аннексии «Большого Иерусалима» — поселения к северо-западу от Рамаллы, тем самым они полностью окружат палестинский город», — пишет Middle East Monitor.

Поначалу «некоторые палестинцы были воодушевлены выступлениями Трампа и решили, что он может «стать своего рода нейтральным парнем» по этому вопросу. Кандидат-республиканец говорил: «У меня есть реальные сомнения в том, хотят ли обе стороны сделать что-то. Многое придется делать с Израилем, хочет ли того Израиль или нет, чтобы заключить договор. Готов ли действительно Израиль пожертвовать определенными вещами?»

Тем не менее Трамп впоследствии впал в республиканский традиционализм, пообещав, среди прочего, переместить посольство США в Иерусалим (что стало зеленым светом для правых в Израиле), а также рассыпал виртуальные гарантии того, что Восточный Иерусалим останется в руках Израиля», — писал политолог Санди Толан на страницах Tom Dispatch.