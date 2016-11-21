



Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

Чтобы избежать дефолта и получать поддержку Международного валютного фонда, власти Украины были вынуждены принять жесткие и непопулярные реформы, сделав тем самым «невольно больно миллионам семей», заявил украинский президент Петр Порошенко. По случаю Дня достоинства и свободы он отметил, что за это «не грех и извиниться». Об этом говорится в опубликованном на сайте президента обращении.

Порошенко отметил, что критически важна для страны поддержка МВФ, который «не выписывает сладких лекарств». И у властей не было другого выхода, кроме как прибегнуть к жестким мерам.

В связи с этим глава Украины отметил, что понимает, что принятые реформы дались с трудом миллионам граждан, за что глава государства принес извинения. В то же время он заявил, что в краткосрочной перспективе все больше людей смогут почувствовать эффективность принятых мер.

Что касается финансовой поддержки Украины со стороны Запада, то в сентябре текущего года в рамках четырехлетней программы помощи совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине транша в размере одного миллиарда долларов. До этого, в апреле прошлого года, ЕС одобрил программу макрофинансовой помощи этой восточноевропейской стране на сумму 1,8 млрд евро.

Читайте подробнее: Порошенко о страданиях народа от реформ: «За это не грех и извиниться»

Возле здания городской администрации (КГГА) в Киеве прогремел взрыв. Злоумышленники бросили взрывпакет, пишет украинская газета «Вести».

На месте происшествия — между зданием КГГА и ЦУМом работают сотрудники правоохранительных органов, территория оцеплена. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в Киеве проходят мероприятия, посвящённые так называемому Евромайдану. Три года назад в этот день началась массовая акция протеста, которая в результате закончилась незаконным отстранением от власти президента Украины Виктора Януковича. Поводом для выхода людей на улицу стало решение действовавшего на тот момент правительства по приостановке соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Читайте подробнее: В Киеве у здания мэрии бросили взрывпакет

Президент Украины Пётр Порошенко в своём выступлении по случаю Дня достоинства и свободы (отмечается на Украине 21 ноября — в день начала так называемого Евромайдана) упомянул Россию, в которой власти «замочили в сортире» демократию. Выступление украинского лидера транслировал телеканал «112 Украина».

Москва была упомянута в связи с тем, что, как считает Порошенко, отчётливый рубеж, который отдаляет Украину от «русского мира», — это «революция достоинства». «Российский авторитарный режим, который замочил в сортире демократию в собственной стране, охотно пользуется ее инструментами для достижения собственных целей за пределами РФ», — заявил он.

Читайте подробнее: Порошенко: «Российский режим замочил в сортире демократию»

«Мы сможем с полным правом праздновать День достоинства и свободы только тогда, когда народ станет носителем суверенитета и единственным источником власти, как это записано в Конституции Украины», — говорится в заявлении исполкома общественного движения «Украинский выбор — Право народа», обнародованном сегодня, 21 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Задумайтесь, с какими результатами подошла страна к третьей годовщине евромайдана. Вместо обещанных европейских зарплат и пенсий ― европейские тарифы, вместо «емкого» европейского рынка ― квоты и ограничения для украинских товаров. В стране не только банкротятся и закрываются предприятия, под вопросом оказалось существование целых отраслей промышленности. В результате евроинтеграционных потуг экспорт обвалился почти вдвое. Зато выросли инфляция, государственный долг (почти в три раза), тарифы и цены», — говорится в заявлении исполкома.

В организации отметили, что обещания «майданных лидеров» утвердить на Украине демократические ценности и свободы, побороть коррупцию, открыть границы так и остались обещаниями.

«86% украинцев негативно оценили попытки власти искоренить коррупцию: мздоимство и казнокрадство процветают в стране «победившего еврооптимизма». А «безвиз» так и остался всего лишь мечтой для украинцев, надеявшихся стать частью «единой европейской семьи». Сегодня, когда отдельные политические силы, радикалы и псевдопатриоты пытаются разыграть карту новой революции, дестабилизируя ситуацию в обществе, необходимо этого не допустить», — говорится в заявлении.

Для реализации права граждан принимать важные решения, считают в «Украинском выборе», должны быть инструменты, которые позволят мирным путем, в рамках правового поля, влиять на решения власти.

«Мы должны ввести в действие институт референдума, чтобы стратегически важные вопросы решались путем народного волеизъявления… У народа должен быть реальный механизм контроля над власть имущими ― без этого мы не искореним коррупцию в стране, не заставим чиновников и политиков отчитываться перед своими гражданами. И только тогда, когда в Украине будет реальное народовластие, когда народ, как и прописано в Конституции, станет «носителем суверенитета и единственным источником власти», мы сможем с полным правом праздновать День достоинства и свободы», — резюмируется в обращении.

Читайте подробнее: Заявление: «Обещания «майданных лидеров» так и остались обещаниями»

Президент России Владимир Путин заявил, что выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

«Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии», — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма Оливера Стоуна «Украина в огне», который был продемонстрирован в эфире телеканала РЕН ТВ в понедельник, 21 ноября

Владимир Путин напомнил, что за воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан. «У нас не было там (в Крыму) никаких боевых действий, там никто не стрелял, — подчеркнул российский лидер. — Никто никого не убивал». «Демократия — это политика, основанная на воле народа, — напомнил он. — Как выясняется воля народа? В современном мире — с помощью голосования».

Кроме того, по словам президента РФ, у него иногда складывается ощущение, что в НАТО для поддержания стран-членов в «повиновении» и для дисциплины создается образ внешнего врага. «Я не всегда понимаю логику наших партнеров, — заявил он, — иногда складывается впечатление, что нужно держать в повиновении, наладить дисциплину в своем собственном западном так называемом Атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг».

Он объяснил, почему России остро реагирует на расширение НАТО. «Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются (решения в НАТО), — отметил Путин. — Когда страна становится членом НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО, как США, и там легко может появиться все что угодно — и система ПРО, и новые базы, и если потребуется — новые ударные комплексы».

«А нам что делать? Мы должны в этой связи принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать, — пояснил президент. — Ситуация напрягает». «Мы понимаем, что мир изменился. Невозможно все держать в замороженном состоянии времен холодной войны. Нужно смотреть в будущее», — подчеркнул российский лидер.

Также, по словам Владимира Путина, украинский народ после распада СССР пережил систематический грабеж, происходивший вне зависимости от того, кто именно находился у власти в этой стране. Глава государства обратил внимание на «дикую приватизацию» и растаскивание госимущества, а также на понижение жизненного уровня населения, которые начались сразу же после получения Украиной независимости.

«И причем какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не менялось, там происходил просто систематический грабеж населения, грабеж граждан, грабеж украинского народа. И, конечно, люди уже просто устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции», — отметил президент.

Комментируя ситуацию вокруг подписания Киевом договора об ассоциации с ЕС, Путин подчеркнул, что у России и Украины были уникальные экономические отношения, которые выражались, в частности, в том, что рынки РФ были абсолютно доступны для украинских товаров, а таможенные границы — полностью раскрыты.

«Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров», — пояснил российский лидер причины обеспокоенности Москвы в связи с подготовкой этого документа в 2013 году. При этом, продолжил Путин, российская сторона исходила из того, что «если Украина решила так поступить — это ее выбор».

«Мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать», — заключил глава государства.

Читайте подробнее: Владимир Путин: Демократия — это политика, основанная на воле народа

Для одесситов и всего украинского народа было оскорблением пребывание на должности губернатора Одесской области бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну, которое было использовано в документальном фильме «Украина в огне».

«Это просто плевок, оскорбление одесситам да и всему украинскому народу. Ему не дали даже рабочую визу в США», — сказал Путин.

Читайте подробнее: Путин назвал губернаторство Саакашвили плевком в лицо одесситов

Запад намеревался посеять хаос на территории Украины. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Но уж президент Украины Виктор Янукович точно не был заинтересован в том, чтобы хаос разрастался», — сказал Путин.

Он напомнил о визите глав МИД европейских государств, которые в ходе визита в Киев в феврале 2014 года договорились о проведении досрочных выборов и о характере взаимоотношений оппозиции и руководства страны: «И на следующий день господин Янукович уехал во второй по величине город страны — город Харьков. Как только он уехал — захватили и его резиденцию, резиденцию администрации, и правительство. С помощью оружия. Как это называть?»

Читайте подробнее: Путин: «Янукович не был заинтересован в разрастании хаоса на Украине»

Россию беспокоит практика принятия решений со стороны НАТО. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Последствия возможного появления США и НАТО на военно-морской базе в Севастополе? Очень тяжелые, потому что сама по себе база ничего не значит. Но вот что бы я хотел бы отметить, один нюанс. Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются решения. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США», — сказал Путин.

По его словам, «там легко может появиться всё что угодно»: «Системы противоракетной обороны и новые базы и, если потребуется, и новый ударный комплекс. А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает».

Читайте подробнее: Путин — о расширении НАТО: «Ситуация напрягает»

В Кремле создаётся впечатление, что руководству НАТО нужно держать в повиновении весь свой лагерь. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я не всегда понимаю логику наших партнеров. Иногда складывается впечатление, что нужно держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном так называемом атлантическом лагере», — сказал Путин.

По его словам, «для этого нужен внешний враг»: «При всех опасениях, Иран на это не очень тянет».

Напомним, референдум в Крыму состоялся в марте 2014 года. По итогам референдума более 90% крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Впоследствии НАТО использовало данные события для расширения своего присутствия в Восточной Европе и усиления антироссийской риторики.

Читайте подробнее: Путин: «Иран не тянет на внешнего врага для НАТО»

Сразу же после объявления независимости на Украине началась дикая приватизация и растаскивание имущества. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения — сразу же после получения независимости. И причем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не менялось», — сказал Путин.

По его словам, на Украине «происходил просто систематический грабеж населения»: «Грабеж граждан, грабеж украинского народа. И, конечно, люди уже устали от этого

Читайте подробнее: Путин объяснил причины недовольства населения Украины

У России и Украины сложились уникальные экономические отношения. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ввиду того, что экономика Украины и России зарождалась как единая экономика, сложились абсолютно уникальные, особые экономические отношения. Рынки России были полностью открыты для украинских товаров, а при этом наши границы с Украиной таможенные полностью раскрыты. Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров», — сказал Путин.

По его словам, тогда Москва ответила, что, «конечно, если Украина решила так поступить, это ее выбор, и мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать».

Читайте подробнее: Путин — об ассоциации Украины и ЕС: «Евросоюз заходил на нашу территорию»

Официальная Москва заинтересована в нормализации отношений с Киевом. Об этом в интервью агентству «Sputnik-Белоруссия» заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Несмотря на нынешний сложный этап в отношениях между Россией и Украиной, мы заинтересованы в их скорейшей нормализации и прагматическом взаимодействии с украинскими партнерами по всем направлениям двустороннего сотрудничества. На практике это в полном объеме будет возможно лишь после достижения устойчивого мира и стабилизации ситуации в стране», — сказал Карасин.

По его словам, министерство хочет, «чтобы у нас был надежный, предсказуемый партнер и сосед».

Читайте подробнее: МИД РФ хочет видеть в Киеве предсказуемого партнера