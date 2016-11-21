Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14 — 20 ноября стали: патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргис III побывал в Ватикане; в Рим приехала делегация иранских религиозных лидеров; московский патриарх Кирилл отметил свое 70-летие; китайский генерал ждет от Трампа улучшения американо-китайских отношений и другое.

Папа Римский Франциск рассказал журналистам, что испытывает «аллергию» на льстецов и каждый день читает молитву святого Томаса Мора «Господи, дай мне чувство юмора!», передает Vatican insider (Турин, Италия). Понтифик в беседе с журналистами размышлял о том, как меняется Церковь, как требование милости взывает к совести отдельных лиц и государств, обуянных идолопоклонством в отношении денег, и ждет внимания к самым бедным. Также Франциск ответил и на вопросы личного характера. Он рассказал о своей «аллергии на подхалимов» и внимании к тем проблемам, которые озвучивают недоброжелатели и критики.

Папа Франциск принял на аудиенции патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргиса III, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик и патриарх обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, где, как заметил папа, сотни тысяч невинных людей становятся жертвами ужасных и кровавых конфликтов, которые не может оправдать ничего. Он высоко оценил развитие двусторонних отношений между Католической церковью и Ассирийской Церковью Востока, свидетельством чего является подписание в 1994 году папой Иоанном-Павлом II и патриархом Мар Динкха IV совместной христологической декларации. Франциск высказался за продолжение диалога с целью достижения полного евхаристического единства и отметил важность церковного сотрудничества в благотворительной сфере и евангелизации. Ассирийская Церковь Востока насчитывает около 500 тыс. верующих, проживающих на территории Ближнего Востока, Европы, Северной Америки и Австралии. Резиденция патриарха находится в иракском городе Эрбиль.

5 ноября папа Франциск принял на аудиенции представителей семьи Габсбургов. Католицький Оглядач (Львов, Украина) приводит реакцию Эдварда Габсбурга, посла Венгрии при Святом престоле и Мальтийском ордене. «Родиться Габсбургом — это интересно, но одновременно и странно, — пишет посол. — Это прекрасно — быть частью фантастической семьи с корнями, которые уходят на более чем 1000 в прошлое. Это приятно — иметь двоюродную сестру практически в каждой стране мира. Но в то же время вы как будто под постоянным наблюдением. И еще одна мысль, которая постоянно не дает покоя: что значит, быть сегодня Габсбургом? В определенной степени это было вопросом 15 лет назад, когда наша семья решила провести первый всемирный съезд Габсбургов. Тогда мы решили, что важным для нас будет держаться наших католических корней. В этом году мы решили совершить паломничество в Рим, в конце Года Милосердия, чтобы встретиться с преемником святого Петра. Это решение оказалось провидческим. На встрече с нами папа Франциск заявил, что те ценности, которые были в центре нашей семьи на протяжении многих веков, мы должны нести в будущее. Папа говорил о нашем великом предке — блаженном императоре Карле, чьи мощи мы привезли Святейшему отцу в подарок. Папа отметил, что блаженный Карл в первую очередь был хорошим семьянином. Папа призвал нас помочь этому миру вновь открыть для себя семейные ценности в нашем времени. Это для нас очень понятное дело. Он также попросил нас следовать блаженному Карлу, помогая в построении общего европейского дома, ведь многие из нас принимают участие в политической жизни, или, как и я, — в дипломатии. Франциск призвал нас и в дальнейшем принимать участие в общественных делах, в частности содействовать примирению между враждующими сторонами (этим в Южном Судане занимается один из моих двоюродных братьев), опекой бедных (занимаются несколько моих двоюродных братьев), заниматься теми, кто на периферии общества, и меньшинствами (глава нашей семьи — Карл). Мы снова поняли, что должны найти смысл в том, чтобы активно жить нашей католической верой. В том же духе планируем провести нашу следующую семейную встречу».

В воскресенье, 20 ноября, патриарх Московский Кирилл отметил 70-летие, рассказывает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). На юбилейные торжества прибыли гости из-за рубежа, в том числе православный митрополит Варшавский и всей Польши Савва. За шесть с половиной лет служения патриарха Кирилла в России удалось ввести в школах предмет «Основы религиозных культур», капелланов в российскую армию, официальное признание богословия научной дисциплиной. Важным экуменическим шагом стала долгожданная встреча с папой Франциском в кубинской столице в начале этого года. В августе 2012 года Кирилл первым из патриархов Русской православной церкви посетил Польшу, где в Варшаве вместе с архиепископом Юзефом Михаликом подписал совместное послание к народам польскому и русскому о примирении между народами и Церквями. В одном из интервью глава РПЦ описал главный смысл своей жизни: соработничество с Богом, стремление к духовному совершенству, интеллектуальному, физическому ради изменения мира к лучшему.

Ватикан в начале диалога с иранскими аятоллами, об этом Vatican insider (Турин, Италия) поведал католический прелат, халдейский епископ Тегерана Рамзи Гарму. Иранская делегация во главе с Абузаром Торкеманом, президентом Организации культуры и исламских связей (ICRO) при министерстве культуры и исламской ориентации прибывает в Риме 21 ноября и в последующие дни будет участвовать во встречах, организованных Папским советом по межрелигиозному диалогу, также гостей примет папа Франциск. Визит религиозных лидеров из Тегерана является частью периода больших перемен в отношениях между Европой и Ираном, где Италия оказывается главным героем. Требования положить конец эмбарго и установить торговые и культурные связи усиливаются. Одновременно с пребыванием аятолл в Риме пройдут выставки, на которых Иран представит свою продукцию и ценности. Все это высоко оценивает монсеньор Гарму. Он рассказал изданию о христианском присутствии в Иране. Сегодня в стране верующих более 60 тысяч, которые разделены между Армянской апостольской церковью (около 50 тысяч), католиками (свыше 5 тысяч халдейского обряда, армянского католического и латинского), есть общины «несторианского толка» и пресвитерианских протестантов. Но сила христианского сообщества не зависит от численности, а от веры людей, подчеркивает епископ.

Ближневосточные христиане ждут первых шагов президента Трампа, отмечает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В отношении израильско-палестинского конфликта избранный президент подтвердил свое намерение возобновить мирные переговоры, но сказал, что собирается переместить посольство США в Иерусалим — очевидное удовлетворение для Израиля. Другой узел для Трампа — это договоренность по иранской ядерной проблеме, против которой он выступал, что можно расценивать, как попытку блокировать желание Тегерана утвердить себя в качестве важного регионального игрока. Остается понять, насколько это достижимо, с учетом того, что Иран является одним из союзников российского президента Владимира Путина (с которым Трамп намерен сблизиться в войне в Сирии против джихадистов). Также преимуществом сближения между Россией и США могут воспользоваться президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и Турции Реджеп Эрдоган, который переживает оттепель в отношениях с Москвой. Курдский узел: если Трамп будет поддерживать отряды пешмерга против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда он станет персоной нон-грата в Анкаре. Христианские меньшинства, вынужденные бежать от джихадистов, надеются, что новая американская администрация поможет установить стабильность и безопасность на Ближнем Востоке.

В американском Консультативном комитете по Ближнему Востоку, куда входит 14 человек, есть как минимум два христианина из Восточных церквей, которые поддерживают Трампа, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Профессор Габриэль Сома, родившийся в Бейруте, занимается ближневосточными исследованиями в Университете Фэрли Дикинсона. Он эмигрировал в США в 1975 году во время гражданской войны в Ливане, считается экспертом в исламском праве, особенно в сфере семьи, разводов, наследования и опеки над детьми. Профессор Сома поддерживает тезис о том, что Коран был изначально написан на арамейском языке, а не арабском, а также о том, что первоначальный вариант священной книги ислама позволяет иные интерпретации Корана, нежели предлагаемые до сих пор различными исламскими школами. Ассирийский христианин, глава американской Месопотамской организации Дэвид Уильям Лаза родился в Ираке, израильская пресса называет его «ассирийским активистом и другом Израиля». В августе 2014 года, комментируя события на Ближнем Востоке, он заявил, что «существуют буквально тысячи молодых ассирийских христиан, которые изъявили желание присоединиться к ополчению», воюющему против джихадистов.

Генерал-майор в отставке из Гонконга, бывший директор стратегического исследовательского института при Университете национальной обороны Народно-освободительной армии Китая Джин Юнань уверен, пишет AsiaNews (Рим, Италия), что избрание Дональда Трампа может вызвать некоторую «краткосрочную неопределенность» в американо-китайских отношениях, но республиканец выстроит двусторонние отношения в лучшем виде, чем его соперник Хиллари Клинтон. Замечания генерала идут вразрез с опасениями, которые возникли во время избирательной кампании в США после того, как Трамп обвинял Пекин в валютном манипулировании и угрожал наложить 45-процентную пошлину на импорт из Китая. Однако республиканец также обещал и блокировать Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП), которое исключило Китай, и вести себя сдержано со своими азиатскими союзниками, что давало бы Пекину больше пространства для гегемонии в Южно-Китайском море и по отношению к Южной Корее и Японии. Юнань сказал, что он ожидает от Вашингтона большего экономического давления на Китай, но и обретения новых направлений для сотрудничества — в частности генерал привел позицию советника избранного президента, который сказал, что в интересах США будет присоединиться к такой инициативе Пекина как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.