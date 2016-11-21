Несмотря на то, что выборы президента США прошли 20 дней назад, в Казахстане эта тема до сих пор активно муссируется. Видимо, проблема в том, что казахстанская интеллигенция все еще не определилась с тем, как же относиться к новому 58-му президенту США Дональду Трампу. И неопределенность вполне понятна, поскольку Трамп как-то неосмотрительно до сих пор не обратился к казахстанцам с речью, в которой бы подробно осветил все свои дальнейшие шаги на посту президента. Одним словом — сам виноват в том, что кажется всем мутным и опасным. Но главный минус Трампа в глазах казахстанцев кроется не в неопределенности, а в том, что: 1) Россия ожидает от Трампа конструктивного партнерства; 2) новость о победе Трампа депутаты Государственной думы встретили аплодисментами; 3) Владимиру Владимировичу Трамп более по душе, нежели Хиллари Клинтон; 4) Трамп вроде как поддерживает «аннексию Крыма»; 5) Трамп намерен сократить финансирование международных программ США…

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В общем, список главных минусов Трампа в Казахстане могут перечислять бесконечно. Но все же главное то, что новый американский президент вроде как не имеет ничего против России.

Фантастическая Q и ее обитатели

В начале минувшей недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал (это важно!) выборы Дональда Трампа президентом США.

«В противоречивых трендах развития современного мира пока сложно уловить устойчивые тенденции. Впрочем, результаты прошедших выборов в США дают определенную надежду на лучший исход. Имея в виду прежде всего, что повышаются шансы на возобновление диалога между ведущими державами и попытку достигнуть компромисса по основным противоречиями между ними», — заявил Назарбаев.

Тут следует напомнить, что на следующий день после выборов в США Назарбаев направил телеграмму с поздравлениями Трампу.

«Я верю, что под Вашим руководством Соединенные Штаты Америки останутся опорой в вопросах поддержания стабильности, безопасности и процветания во всем мире», — указал в телеграмме Назарбаев и пригласил Трампа посетить Казахстан.

К слову, пресс-служба Аккорды (резиденции президента Казахстана — ИА REGNUM ) в тот же день опубликовала снимки Назарбаева с четырьмя предыдущими президентами США, начиная с Джорджа Буша-старшего.

И снимки эти словно наполнены определенной философией. Если кто забыл: Джорд Буш-старший президентствовал один четырехлетний срок, как, впрочем, и его преемник — Билл Клинтон. Джорджу Бушу-младшему повезло больше — он просидел в Овальном кабинете два президентских срока — 8 лет. Барак Обама тоже добился таких же результатов. Итого за последние 25 лет в США сменилось 4 президента. А в Казахстане власть — стабильна, что позволяет стране двигаться в правильном русле, последовательно добиваясь поставленных целей. В общем, нам никакой Трамп не страшен, по той простой причине, что он попросту невозможен.

Именно за стабильность казахстанский народ любит Назарбаева, а потому сейчас активно готовится отметить официальный государственный праздник — День первого президента. Если бы у народа были лишние деньги, народную любовь к главе государства запечатлели бы в камне, создавая памятники лидеру нации на каждом углу. И все улицы и города назвали бы его именем. Но нельзя. Если населенные пункты будут носить одинаковые названия, то и заблудиться можно. А памятники. Памятники ставить можно. Да вот только сам президент их не очень любит.

«Вы не думайте, что мне это не предлагают», — тем не менее отметил Назарбаев, выступая на заседании Астанинского клуба 14 ноября.

Президент Казахстана напомнил также, что Мустафе Кемалю Ататюрку при жизни тоже много памятников ставили. Из всего вышесказанного вывод только один — лидерам нации памятники положены по статусу.

Вот только удивительно, что новость о высказывании Назарбаева о прижизненных памятниках, размещенная на нескольких интернет-порталах, потом была изменена. К примеру, на том же государственном сайте «Казинформ» висит вместо этой новости сообщение о том, что в центре Рима вандалы повредили статую слона. В общем, заголовок поменяли, текст поменяли, а вот в web-адрес новости остался прежним — про Назарбаева.

С чем это связано — сказать трудно. Есть версия, что это произошло из-за президента Таджикистана Эмомали Рахмона, чей праздник отмечается в республике 16 ноября. Так вот, согласно закону Таджикистана «Об основателе мира и национального единства — Лидере нации», устанавливать памятники «лидеру нации» при его жизни категорически запрещается.

Однако не только памятники главе государства волнуют казахский народ. Не утихают в стране страсти по поводу изменения названия Казахстана в английской транскрипции. Напомним, в начале ноября председатель Сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter-аккаунте написал следующее: «В английской версии QAZAQSTAN более точно отражает суть нашего государства, нежели KAZAKHSTAN». Сразу же после этого в стране начались дискуссии: одни приветствовали «два раза ку», другие выступали против.

На минувшей неделе список сторонников переименования пополнился.

«Я вот, допустим, был Саримовым. Это неправильно звучало с точки зрения казахского языка и моего бэкграунда. Я не стал говорить ни о каких деньгах, просто нашел время и стал Сарымом», — выступает в защиту переименования национал-патриот Айдос Сарым.

«В 30-х годах «Казахстан» всегда читали как «Қазақстан». Азербайджан перешел на латиницу, Узбекистан переходит, из тюркских стран одни мы с кыргызстанцами остались. Нужна политическая воля. Для нашей страны это не должно стать лингвистической проблемой. Многие мои соотечественники тоже считают, что для верного произношения названия нашей страны нужна буква Q. Но начинать переучивать надо со школьной скамьи. В конце концов, наши дети изучают английский язык, говорят и читают на нем. Никаких проблем быть не должно», — считает филолог Арман Кани.

В общем, к международному ребрендингу страна готова. Дело за малым — за политической волей. Но президенту пока не до этого.

Дональд Трамп и все-все-все

Еще одной интересной темой на прошедшей неделе стал дресс-код государственных служащих Казахстана. Как сообщили в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, в Казахстане хотят создать единую форму для чиновников. Уже разработаны образцы и эскизы, которые будут представлены руководству страны.

Логическое обоснование этой идеи ничего, кроме восторгов, не вызывает. «Исторически сложилось, что во все времена государственные мужи имели одежду, которая подчеркивала их статус и чин, поэтому все нюансы ношения государственной формы нами будут прописаны в Законе о государственной службе. Эти поправки уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в законодательные органы. Унификация и приведение в единое соответствие повседневной одежды позволит сократить расходы самих служащих на смену гардероба, что исключит и коррупционные риски», — сообщил некий источник в Агентстве интернет-порталу NewTimes.kz.

Что касается цветовой гаммы костюмов, то четкого решения пока нет. Известно только про белый верх и темный низ. Хочется верить, что дизайнеров привлекут именитых и дорогих, чтобы чиновникам не стыдно было на людях появляться. А еще можно сделать обязательным условием наличие двух букв Q на лацканах служебных пиджаков, чтобы простые люди смогли правильно приветствовать своих благодетелей. А иностранным гостям можно будет сказать, что двойная Q — это символ Qazaqstan'а.

Кстати об иностранцах. В Казахстане очень переживают за судьбу Америки после избрания президентом Дональда Трампа. Именно Трамп был основным фигурантом аналитических материалов, опубликованных на минувшей неделе.

«Когда администрация нового президента США начнет свой срок полномочий в январе, она столкнется с растущими внешнеполитическими вызовами. Тройку в этом списке возглавят Китай, Россия и радикальная исламистская угроза. При планировании стратегий и политики надежные друзья и союзники в ключевых географических регионах должны быть ключевыми партнерами для Вашингтона. Когда речь идет о трех приоритетах, Казахстан, являющийся партнером Америки с момента обретения независимости 25 лет назад, выделяется как надежный друг США в Центральной Азии, включая Афганистан. Первая четверть века сотрудничества США с Казахстаном была в целом успешной, и нынешние вызовы требуют еще более широкого партнерства» — цитирует казахстанский информационный портал «Казинформ» статью директора Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики Института анализа глобальной безопасности, члена Совета по международным отношениям США, Международного института стратегических исследований Ариэля Коэна «Казахстан — партнер США в Евразии», опубликованную на портале «The Hill».

По мнению Ариэля Коэна, администрации Трампа следует расширить роль Казахстана в качестве своего основного партнера в Евразии. «В сфере безопасности умеренное мусульманское большинство Казахстана может обеспечить глубокую поддержку в борьбе с экстремизмом, поддерживая правительство Афганистана, а также в противодействии терроризму. В то же время, Казахстан может выступить в качестве важного посредника с Россией, Китаем, Ираном и другими проблемными субъектами», — говорится в статье.

В ней также указывается, что «Казахстан нуждается в преодолении коррупции, более транспарентном правительстве, совершенствовании законов и нормативных актов, сокращении бюрократической волокиты, а также улучшении финансовой архитектуры экономики». И без помощи США в этих вопросах, естественно, никак не обойтись.

«В то время как правозащитные организации критикуют репутацию Казахстана, на самом деле это гораздо более открытое общество, чем его соседи. В этом плане Конгресс США и некоммерческие организации могут оказать помощь Казахстану. Мы должны продолжать свою деятельность от Памира до Каспийского моря. И Казахстан является отличным партнером для такой вовлеченности», — делится Коэн своим мнением.

А вот некоторые казахстанские эксперты, напротив, считают Трампа миллиардером-популистом, своей победой ввергшим США в шок. «Для американцев, не поддерживающих Трампа, основным поводом для глубокого волнения является тот факт, что их страной будет руководить человек, который открыто оскорбляет женщин, иммигрантов, мусульман, сексуальные меньшинства. Но избрание Трампа на должность президента самой могущественной страны чревато негативными последствиями не только для американцев. Несмотря на то, что мы живем в многополярном мире, и США не является гегемоном в международной политике, эта страна по прежнему имеет огромное влияние на мировую систему. Неудивительно, что весь мир находится в замешательстве и с опаской, а кое-где с осторожным оптимизмом, ждет, какой будет внешняя политика новой администрации США», — это выдержка из статьи, подготовленной двумя авторами — директором Центра центрально-азиатских исследований Университета КИМЭП Наргис Касеновой и исследователем Фонда Карнеги за международный мир Тогжан Касеновой. Статья называется просто, но со вкусом «Трамп и внешняя политика США: возможные последствия для Казахстана».

Далее авторы высказываются на тему, почему к Трампу надо относиться с опаской.

«Уже очевидно, что, по большому счету, мировая политика и ее сложные нюансы Трампа не интересуют. Также его мало волнуют дилеммы проведения нормативной внешней политики, основанной на принципах продвижения прав человека и демократизации (за что к нему очень тепло относится интернационал диктаторов и автократов). Лозунг своей политики Трамп обозначил как «Американизм, а не глобализм». Это означает прекращение поддержки, а возможно и выход из глобальных и региональных систем безопасности и свободной торговли, которые США старательно десятилетиями выстраивали, приняв на себя роль и бремя супердержавы», — говорится в публикации.

Очень жаль, что авторы статьи не удосужились перечислить тех, кто входит в интернационал диктаторов и автократов, тепло относящихся к Трампу, как впрочем и не дали разъяснения, что же подразумевать под «теплым отношением». Является ли поздравительная телеграмма Назарбаева Трампу «теплым отношением»? Увы, ответов нет.

Но главная проблема, на взгляд экспертов-сестер Касеновых, кроется даже не в Трампе и не в США, а в России.

«Немаловажно, что будучи кандидатом, Трамп фактически одобрил аннексию Крыма, сказав, что теперь его жители «стали счастливее». Также могут заметно ослабнуть международные организации, которые являются несущими конструкциями европейской безопасности, такие как НАТО и ОБСЕ, что плохо для развитых и благополучных европейских государств и еще хуже для граничащих с Россией маленьких государств. Наши сестры по СССР, прибалтийские республики уже находятся в состоянии экзистенциального ужаса. Для таких слабых и периферийных стран, как мы, это может оказаться летальным», — предупреждают авторы статьи.

Что касается отношений между США и Россией, то, согласно публикации, они будут развиваться по привычному сценарию — сначала любовь, затем ненависть. Точно так же, как это было с президентом Турции Раджепом Эрдоганом.

В общем понятно, что хорошего в выборе Трампа мало. Особенно для Казахстана. «Гражданам Казахстана, трепетно относящимся к межэтническому и межконфессиональному согласию, риторика будущего президента США должна резать слух. Она идет вразрез со стремлением к взаимной терпимости, диалогу и пониманию в мире и провоцирует «цивилизационные разломы». Казахстан, который находится на цивилизационном перекрестке и является частью исламского мира, окажется в особенно сложном положении», — пишут Касеновы.

А вот национал-патриот Мухтар Тайжан считает, что Трамп смог победить, потому что не боится Россию: «Я вместе с подавляющим большинством нашей планеты был ошарашен победой Трампа. Потому что мы все были подготовлены к победе Хиллари Клинтон. Мы все оказались жертвой ошибочного мнения, что Клинтон победит. Почему Трам победил? Он говорил простые вещи, которые нужны народу. А что нужно народу? Работа. Работа, которую отбирают нелегалы. Я думаю, что Трамп в этом прав. Следующее, что сказал Трамп: я верну заводы в Америку. Хиллари говорила красивые вещи, но заезженные. Трамп у нее спрашивал, как она собирается бороться с Путиным? Она в ответ его обвиняла, что он — марионетка Путина. Он ей сказал: вы не любите Путина, потому что он вас не уважает, он вас облапошивает, он вас обманывает на каждом шагу. А со мной так не пройдет. Рудольф Джулиани сказал, что США будут договариваться с Путиным, но с позиции силы, которая была во времена Рейгана».

На что еще повлияли в Казахстане выборы президента США? Ответ на этот вопрос можно найти в статье, опубликованной на российском общественно-политическом сайте «На линии». «После украинских событий 2014 года ходили упорные слухи, что «на Казахстан» выделили приличную сумму, и что со следующего года (2015) страну начнут также последовательно и методично «майданить». Благо, точек приложения этих усилий в Казахстане предостаточно. Можно сколько угодно смеяться над слухами и «легковерными конспирологами», изрядно поддавшимися влиянию «кремлевской пропаганды™». Но факты вот в чем. Только в 2016 году в РК произошло несколько резонансных терактов и предотвращено около десятка. В мае 2016 в Алма-Ате силами МВД была очень грамотно локализована и купирована попытка устроить массовые беспорядки. Все это происходило на фоне густого потока деструктивных информационных сообщений. Критика власти (девальвация валюты, ЕАЭС, социальная политика и т.п.), масса прекрасно срежиссированных резонансных скандалов, аресты и показательные процессы над крупными чиновниками и бизнесменами, больше похожие на сведение личных счетов, чем на антикоррупционную борьбу. Одним словом, всё, что формирует у обывателя ощущение творящегося беззакония, атмосферу страха и предчувствия беды, от которой некому спасти», — говорится в статье под названием «Совпадение. Казахстан отметил избрание Трампа «зачисткой майданцев».

Далее автор публикации напоминает, что разного рода «майданы», произошедшие на постсоветском пространстве, по мнению авторитетных международных изданий, — заслуга администрации Обамы. «Есть также мнение, что новая администрация Белого дома будет менее благосклонна к гражданам разных далеких стран, стремящимся на американские деньги получить немножко власти и устроить немножко переворот. У этого мнения есть как сторонники, так и противники. Но арест на днях, буквально сразу же после американских выборов, в Астане главы двух самых скандальных изданий (судя по всему речь идет о Бигельды Габдуллине — ИА REGNUM ), регулярно публикующих материалы о голодоморе, сепаратистах, геноциде, «преступлениях режима» и прочие антигосударственные гадости, можно спокойно истолковать, как начало новой тенденции», — резюмирует российский журналист, который, судя по всему вышесказанному, довольно плохо разбирается в казахстанских реалиях.

На сайте газеты Central Asia Monitor, которой руководил арестованный Габдуллин, тоже есть статья о новом президенте США — «Почему нам придется полюбить Дональда Трампа?».

«Ничего хорошего не сулит Казахстану и 100-дневный план нового президента США «по возвращению американского величия» наряду с планируемыми им семью мерами по защите американских работников. Ведь в перечне последних значатся объявление Китая валютным манипулятором, выявление всех несправедливых иностранных торговых практик, вредящих американским работникам, снятие ограничений на разработку американских энергоресурсных резервов, включая сланцы, нефть, газ и уголь. Понятно, что итогом снятия таких ограничений станет очередное падение цен на энергетическое сырье», — отмечается в публикации.

Сотрудник информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ (ИАЦ МГУ) Сергей Рекеда также уверен, что победа Трампа Казахстану добавит хлопот.

«Может быть в Астане и разделяют энтузиазм некоторых российских депутатов в отношении перспектив сотрудничества с новым главной Белого дома, но нельзя не учитывать такой фактор как отсутствие серьезного внешнеполитического опыта у Трампа, да и знания по региональным проблемам у нового американского лидера, полагаю, очень приблизительные. Внешне получается, что Трамп лучше, чем Клинтон, но чем это «лучше» в итоге обернется, никто в Москве и Астане толком не знает», — заявил Рекеда.

А вот казахстанские депутаты, в отличие от экспертов и политологов, как отечественных, так и российских, полны оптимизма.

«Снимается сейчас вопрос прямого противостояния между Россией и США, я так надеюсь. Поскольку сегодня уже всерьез обсуждалось в том числе и применение ядерного оружия. Второй момент — ориентация любого государства на собственные интересы выгодно на нас направлена, поскольку мы тоже сегодня в своих национальных интересах… Так что здесь мы всегда сможем быть полезными друг другу», — уверен лидер партии «Ак Жол» Азат Перуашев.

«По итогам этих выборов, наверное, можно прогнозировать определенное улучшение в отношениях России и США. Здесь гарантировать, конечно, нельзя, но, видимо, какие-то подвижки возможны в отношении двух стран. Это, конечно, благоприятно скажется на позиции Казахстана, так как Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Мы заинтересованы в сохранении и развитии, укреплении наших отношений и с США, а Россия является одним из наших ключевых партнеров во всех сферах. Поэтому улучшение отношений между США и Россией соответствует нашим интересам», — говорит другой депутат Маулен Ашимбаев.

От России не сбежать, не скрыться

Еще одной новостью, вызвавшей массовую истерию на постсоветском пространстве и в первую очередь на Украине, стало решение России выйти из Римского статута. Напомним, это произошло сразу же после того, как руководители Комитета ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов одобрили резолюцию о «временной оккупации» Крыма Россией и нарушении прав человека на полуострове. В этой резолюции Россия впервые была названа оккупантом, а Крым — временно оккупированной территорией. Документ этот был вынесен на голосование Украиной. Резолюцию поддержали 73 члена комитета. При этом 23 государства высказались против, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Сирия, и Узбекистан. Еще 76 воздержались, в том числе Киргизия и Таджикистан.

Понятно, что по этому же поводу на Украине сразу же стали высказываться различные политики и эксперты. Причем значительная доля украинского возмущения досталась не только России, но и другим странам СНГ — в первую очередь Белоруссии и Казахстану.

По словам вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, «больше всего ранила Украину» позиция по Крымской резолюции не только Белоруссии, но и Армении с Казахстаном. «Ведь мы сегодня боремся не только за украинский суверенитет и независимость, а за право всех стран на постсоветском пространстве самим определять свою внешнюю политику», — заявила Геращенко на заседании украинского парламента.

Впрочем, ожидать от Украины другой реакции было бы сложно. Украинские политики и СМИ частенько пеняют Казахстану за то, что он не поддерживает ее сторону в отношениях с Россией.

«Сегодня ты, а завтра я… Страны, которые проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, преимущественно — страны «третьего мира», традиционные союзники СССР в ООН. Но сейчас речь не о них, а о тех бывших республиках СССР, которые фактически поддержали оккупацию Крыма. Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Ну, понятно, и сама страна-оккупант, РФ. Четыре постсоветские республики, поддержав оккупацию Крыма, фактически признали право РФ на любые действия в пределах постсоветского пространства. Когда-то была так называемая «доктрина Брежнева», согласно которой СССР имел право на любые действия в пределах так называемого «Варшавского договора». О ней заговорили после оккупации Чехословакии в 1968 году. Сегодня мы можем сформулировать «доктрину Путина»: РФ претендует на безграничную свободу действий в пределах своих бывших колоний», — пишет украинский портал Ukrainianwall.com.

На сайте посольства Украины в Казахстане на этот счет нет никаких заявлений, но это только пока. Как показывает практика, комментарии последуют, и «раненная» Украина будет добиваться от Казахстана пересмотра своей позиции по Крыму, как это уже было с ситуацией по казахстанским учебникам. И как обычно, в ход пойдут любые, даже самые нелепые аргументы.

Впрочем, они уже есть. К примеру, на сайте «Крым. Реалии» появилась статья профессора грузинского университета Илии, директора московского Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова «Русский язык — последнее оружие Путина». Она посвящена заявлению посла по особым поручениям МИД России Элеоноры Митрофановой о том, что русский язык должен получить законодательный статус в странах бывшего СССР.

«После провала идеологии «русского мира» в Украине это первое заявление постфактум, которое свидетельствует, скорее, о том, что других рычагов воздействия Россия уже не имеет. После двух десятков лет репатриации на историческую родину от русскоязычных почти избавились Таджикистан и Туркменистан, поредели ряды в Казахстане и Кыргызстане. Но те из русскоязычных, кто остался, сделали это осознанно, и Кремль теперь, после неудачи с «русским миром» в Украине, хочет из них опять сформировать «пятую колонну, — нагоняет страху автор материала. — Скорее всего, у российского МИДа уже нет других аргументов, чтобы оставить в друзьях хотя бы часть бывших советских соотечественников. На роль близких сторонников годятся разве что три страны как максимум — Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Но и там уже активно используются родные языки, а русский, как и везде — всего лишь по желанию на бытовом уровне. Когда российские оппоненты убеждают, что русский язык — язык Пушкина и Достоевского, они лицемерят: современный русский — это язык зоны, публичных домов и пивнушек с похабными анекдотами».

Если убрать из статьи Панфилова эмоции и оскорбления, то в сухом остатке придется признать, что автор прав. Прав в одном — русский язык на постсоветском пространстве активно ущемляется. В том числе и в Казахстане. Согласно некоторым данным, на сегодняшний день в стране на русском языке обучается только 41% детей.

Между тем, казахстанские СМИ тоже разразились публикациями в ответ на заявление Митрофановой. «Мы бываем периодически в Казахстане. И нас пугает ситуация там. Власть в руках русскоязычных. Вузы — русскоязычные. Родственники говорят, что казахов, не знающих казахский, 40 процентов, но мне кажется, больше — до 60 процентов. Когда я бываю в Казахстане, кругом все на русском: речь, песни, теле‑ и радиопередачи, русские маты. Мы думаем: чем ехать в Казахстан, где наше молодое поколение обрусеет, лучше оставаться «узбеками» здесь», — приводится мнение этнического казаха из Узбекистана на казахоязычном сайте «Жас Алаш».