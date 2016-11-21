



Александр Горбаруков ИА REGNUM Наёмные палачи от Азии до Украины

История украинской «революции», «антитеррористической операции», как и всего правления П. Порошенко, полна мифов и мистификаций. О чем бы ни заводили речь победители В. Януковича, они не скажут правды, даже если она им известна или они о ней по крайней мере догадываются. Для мифа о «майдане», на котором строится весь государственный проект Украины как «анти-России», любая правда смерти подобна. После революции 1917 года в России В. Ленин призывал «учиться, учиться и учиться», после переворота 2014-го в Украине его вожди призывают «лгать, лгать и лгать», подавая личный пример, как это надо делать. В «майданной» мифологии есть набор тем, пребывающих под жестким табу: о них нельзя ни говорить, ни даже думать. Есть и другие, о которых говорить можно, но лишь то, что укладывается в общую концепцию февральского захвата власти как «революции достоинства», реализовавшей якобы «европейский выбор» украинцев. Как благородного протеста сил Добра против сил Зла, в котором не было ни американского присутствия, ни участия западных спецслужб, ни «черных» денег и «серых» схем, а только спонтанный порыв неравнодушных граждан и их страстное желание «возвратиться домой, в родную Европу».

Один из ударных тезисов киевской пропаганды — утверждение, согласно которому «революцию» и «реформы», за ней последовавшие, творили сами украинцы, своими руками, для себя, по своему собственному желанию и усмотрению. Само собой разумеется, что ни на «майдане», ни в «АТО» никогда не было и, естественно, нет никаких зарубежных наемников. Одни только украинцы, причем не какие попало, а настоящие — те, у кого в жилах незапятнанная никакими примесями украинская кровь течет уже в течение сотен (или тысяч — со времен ариев и трипольцев?) лет.

Так же, как гоголевская унтер-офицерская вдова сама себя высекла, так и «герои майдана» проделывают то же самое с собой. И со своим проектом — тоже. Только не розгами, а языком, рассказывая то, чего, исходя из целей и задач героизации и идеализации «майдана», не следовало рассказывать никогда и никому. Так, отвечая на вопрос о национальном составе полка «Азов», его бывший командир и «вождь» А. Билецкий сказал: «В 2014-м и начале 2015 года было (в полку — Я.Р.) огромное количество западноевропейских комбатантов. Они имели чрезвычайно высокий уровень подготовки. Просто космического уровня люди! Сейчас ситуация поменялась. Сейчас идут словаки (возможно, ошибка в духе В. Януковича: не словаки, а словенцы — Я.Р.). И хорваты в огромном количестве. Они воспринимают украинский конфликт как продолжение сербо-хорватского конфликта. Для них это война, которую они сами не закончили. Поэтому много хорватов, прибалтов (далее были упомянуты еще и грузины, которых тоже много — Я.Р.). Из стран Западной Европы комбатантов сейчас меньше, потому что это профессиональные военные. Они не могут сейчас реализовать себя здесь (не могут, так как в Донбассе идут позиционные бои, нет, как говорит Билецкий, настоящей войны — Я.Р.)».

Было время, когда киевские пропагандисты всех мастей активно упражнялись в распространении и внедрении в общественное сознание информации о том, что на стороне ДНР-ЛНР воюют главным образом российские военные, а кроме них — наемники из-за рубежа. Присутствие иностранцев в рядах ВС Украины и добровольческих батальонов категорически отрицалось. А. Билецкий признает, что по ту линию фронта комбатанты тоже есть, но их «значительно меньше», чем на стороне Киева. Полагать, что он слабо знаком с реальным положением дел или не владеет полной информацией, было бы верхом наивности. Полнота и качество информации о происходящем в Донбассе, действительно, остается для Киева одной из самых больших и серьезных проблем. Отсутствие информации возмещается пропагандой, причем самого низкого пошиба, построенной на откровенной фальсификации и лжи. Если кто-то в Киеве и владеет информацией в достаточном объеме, то это как раз А.Билецкий. Особенно в той части, в которой это касается его родного «Азова».

Получается, что Киев, отрицая использование иностранных наемников, в очередной раз лгал. Иностранцы были и остаются важным кадровым ресурсом новой украинской власти. Столь важным, что П. Порошенко предпочитает тщательнейшим образом скрывать от украинцев даже сам факт того, что он есть. К тому же на системной основе обвиняя своих оппонентов в том, что делает сам. Подобная тактика, основанная на известных американских методиках информационного сопровождения военных и специальных операций, а также ведения информационных войн, применяется украинской властью в особо крупных размерах с самых первых дней «майдана» и до сегодняшнего дня. Именно на ней, кстати, зиждется информационно-пропагандистский дискурс, связанный с «агрессией России». На ней строится вся идеология и «майдана», и «АТО», и «европейской Украины».