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Накануне встречи лидеров стран, участвующих в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в перуанской Лиме, активно обсуждалось, кому принадлежит роль ведущей глобальной державы. Многие западные СМИ стали высказывать мнение, согласно которому США упускает эту роль, после того как на выборах с помощью обещаний об отмене соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве и выходе из Парижского договора по климату победил кандидат-республиканец Дональд Трамп. Они считают, что Китай — набирающая силу супердержава — заменит США во главе мира, сообщает китайское издание Global Times в своей редакторской статье.

На основании заявлений, сделанных Трампом в ходе предвыборной кампании, можно сделать вывод, что он планирует отойти от глобальной стратегии США. Он, на первый взгляд, стремится перенаправить больше энергии и ресурсов на оживление экономики и общества США. Однако США играли центральную роль в глобализации, поэтому вероятность того, что Трамп пойдет путем изоляционизма, невелика.

На Западе слово «лидерство» используется для определения функции крупной державы. Очевидно, что у разных стран разные потенциал и обязательства. После холодной войны ведущую роль в мире стали играть США. Вашингтон создал и поддерживает ряд систем, в том числе систему мировой торговли, финансов и безопасности.

Для поддержания этого лидерства США вложили огромные средства, которые дали значительные дивиденды, и в обозримом времени США не могут отказаться от глобального лидерства.

В последние годы США пытались добиться доминирования над всем, однако у страны не хватило ресурсов для достижения этой цели. Трамп, по всей видимости, пытается перестроить это лидерство, выводя страну из тех областей, в которых, по его мнению, ресурсы США тратятся напрасно. У Китая, таким образом, будет больше пространства для оказания влияния, но готов ли к этому Пекин?

КНР, отмечает издание, не может сравниться с США по показателям суммарной мощи, у страны нет возможности вести за собой мир по всему спектру вопросов. К тому же ни мир, ни сам Китай не готовы психологически к этому. Невозможно поэтому представит себе, чтобы КНР смогла заменить США в роли ведущей мировой державы.

Тем не менее Китай показывает быстрый рост, благодаря ему в структуру глобального управления вносятся изменения, а участие Пекина в этом управлении будет естественным и постепенным процессом, который страна не может ни ускорить, ни избежать.

Если США выйдут из Парижского соглашения, Китай сможет придерживаться своих обязательств, но отсутствие США среди подписавших соглашение компенсировать будет невозможно. Или же если США откажется от свободной торговли, этот шаг вызовет негативные последствия, с которыми Китай не сможет справиться.

С другой стороны, при Трампе США больше не смогут силком заставить соседние с Китаем страны идти на сдерживание или изоляцию КНР от системы международной торговли. Администрация Обамы неоднократно предпринимала попытки подорвать инициированные Пекином проекты, такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и инициатива «Один пояс и один путь», но безуспешно.

Таким образом, сотрудничество между Китаем и США является единственным способом глобального управления. На протяжении многих лет лидерство США заменить будет невозможно, однако и дальнейший рост Китая неизбежен.