



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Планы избранного президента США Дональда Трампа в очередной раз пойти на перезагрузку отношений с Россией наткнутся на сильное сопротивление со стороны внешнеполитического сообщества Вашингтона, которое настаивает на борьбе с российской агрессией в США и по всему миру. Таким образом, зарождающееся противостояние будет первым испытанием того, сможет ли Трамп переориентировать внешнюю политику США против желания истеблишмента, пишет Джон Роджин в статье для Washington Post.

На протяжении предвыборной кампании президент обещал найти общий язык с правительством России и выражал сомнение относительно реальности и значимости ряда широко освещаемых агрессивных действий России, в том числе взлома переписки политических организаций США и вмешательства в избирательный процесс. Теперь же, после победы Трампа, законодатели и эксперты по России из обеих партий опасаются, что его команда пойдет на такое изменение двусторонних отношений, в рамках которого с Москвы будет не только снята вся ответственность за её агрессивные шаги, но и в угоду чему в жертву будут принесены интересы США и их союзникам в ЕС.

Битва за остановку «российской весны» Трампа началась на прошлой неделе, когда председатель сенатской комиссии по делам вооруженных сил США Джон Маккейн назвал намерение Трампа сотрудничать с Россией «неприемлемым», а также публично призвал следующую администрацию противостоять России. Маккейн и его однопартиец Линдси Грэм подготовили детальный план противостояния Трампу по вопросу России.

«Мои взгляды не изменились, хотя победил и Трамп. [Русские] являются негативной силой в мире, их нужно сдержать», — заявил Грэм. «Он [Трамп] главнокомандующий, однако у Конгресса есть в этом вопросе слово».

Перед тем, как Трамп примет присягу, Маккейн и Грэм в составе делегации Конгресса посетят Украину, Грузию и Эстонию, где они подтвердят приверженность США противостоянию российской агрессии. С января они проведут серию слушаний, на которых будет рассмотрена агрессия России по всему миру, от военных преступлений в Сирии, кибератак и пропаганды до угрозы странам Прибалтики.

Более того, Грэм хочет использовать свою должность в качестве председателя подкомитета сенатской комиссии по закупкам для направления средств союзникам Вашингтона в Европе для противостояния России.

Хотя Трамп и не придал большого значения оценкам разведывательных служб о том, что именно российское правительство было ответственно за взлом и утечку информации демократов с целью оказания влияния на политику США, большая часть членов Конгресса по-прежнему настроена добиться той или иной формы наказания. Так, один из членов Сенатского комитета по международным отношениям Бенджамин Кардин заявил в Washington Post, что Россию нужно привлечь к ответственности за вмешательство в политику США. Он пообещал ввести ряд законов, с помощью которых будет дан отпор действиям России в Сирии и на Украине, а также поддержать финансово страны, сопротивляющиеся политическому вмешательству Москвы. Кроме того, он готовит новый законопроект, который ужесточает санкции против России.

Трамп тем не менее сможет получить некоторую поддержку в Конгрессе своей перезагрузки среди противников вмешательств и сторонников России, таких как сенатор Рон Пол или Дейна Рорабейкер. Однако большая часть экспертов по России уверена, что сближение Трампа и Путина может оказаться в конечном счете не столь привлекательным для президента-республиканца, поскольку такое сближение не пойдет ему на пользу. Это связано с тем, что стратегия политического вмешательства глубоко укоренено во внешней политике России, целью которой отчасти является подрыв стабильности и уверенности либеральных демократических стран Запада.

«Новая администрация, скорее всего, обожжется в определенный момент на России, даже если сближение и произойдет», — подчеркивает старший научный сотрудник Атлантического Совета Алина Полякова.

Этот аналитический центр недавно выпустил доклад, в котором показано то, как Москва с помощью тайных и открытых средств подогревает рост пророссийских политических партий в некоторых европейских странах, в том числе Великобритании, Франции и ФРГ.

В предисловии к докладу бывший премьер-министр Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия видит в положительных чертах Запада, таких как плюрализм и открытость, уязвимые точки, по которым можно наносить удар. Вопиющие попытки оказать влияние и нарушить ход президентских выборов должны, по его мнению, вызвать демократические ответные действия.

Даже президент Барак Обама, в отношении которого было высказано много критики из-за его открыто оптимистического взгляда на возможность сотрудничества с Россией, публично призвал Трампа подумать дважды, прежде чем направлять США в сторону России. Будучи президентом, Трамп может закрыть глаза на свидетельства и призывы дать отпор Путину, однако многие в Вашингтоне планируют с помощью комбинации давления и убеждения остановить новую администрацию от новой перезагрузки.