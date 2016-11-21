



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Вопрос о том, какие отношения будет поддерживать президент Дональд Трамп с Россией, особенно в контексте того, что это означает для политики США в Сирии, стал основным в ходе непростой передачи власти. Однако необходимо уделить по меньшей мере столько же внимания тому, что из-за предполагаемых партнеров Вашингтона, в том числе среди вооруженных группировок, получающих деньги налогоплательщиков США, не удается урегулировать конфликт, который уже унес жизни почти 500 тыс. человек и вынудил десятки миллионов покинуть свои дома, пишет Кристофер А. Пребл в статье для National Interest.

Так, в ходе предвыборной кампании Трампу даже пришлось пойти вразрез с тем, что говорил будущий вице-президент Майк Пенс, предложивший ввести бесполетную зону надо Сирией. «Мы с ним еще не говорили, и я не согласен», — отметил тогда Трамп.

Неделей ранее Трамп также признавал, что он «придерживается мнения, противоположенного разделяемому многими по Сирии», а также указывал на то, что он перестанет оказывать поддержку противникам президента Сирии Башара Асада и сфокусируется на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Члены же внешнеполитического истеблишмента Республиканской партии тем не менее делают ставку на сохранении статус-кво. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн 15 ноября предостерег Трампа от доверия к «бывшему агенту КГБ» Путину, попытавшемуся «подорвать выборы в США». По словам Маккейна, во времена своего рассвета США всегда стояли на стороне борьбы с тиранией.

К сожалению, отмечает автор, очень сложно найти тех, кто «борется с тиранией», а не стремится установить свою власть после победы. Как показывают примеры Афганистана, Ирака и Ливии, не говоря уже о холодной войне, настоящих борцов за свободу иногда невозможно отличить от шарлатанов и бандитов. Несмотря на большое число печальных примеров, Маккейн не перестает испытывать детский оптимизм относительно способности США найти «хороших парней» и помочь им изменить политику у себя дома.

Такое желание испытывают не столь уж многие в США. Президент Барак Обама оказался в положении, когда он и выступал за свержение правительства Башара Асада, но не хотел, чтобы его место заняли исламские радикалы, такие как боевики бывшего филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неудивительно поэтому, что попытки администрации Обамы вооружить те немногочисленные формирования, которые прошли проверку, оказались абсолютным провалом. Связано это отчасти и с тем, что у США имеется лишь ограниченное число инструментов для защиты таких группировок.

Введение бесполетной зоны может замедлить полное уничтожение определенных группировок, но при таком развитии событий увеличивается риск расширения войны. Поскольку союзник Дамаска в лице России также действует в воздушном пространстве Сирии, бесполетные зоны будут угрожать и авиации России. Рисковать будут и американские самолеты, и пилоты. На прошедшем в октябре заседании Совета по международным отношениям директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что он не стал бы исключать возможность того, что российские самолеты могут сбить американский.

Хотя из-за действий членов Конгресса, которые выступили против вторжения США в Сирию в конце лета 2013 года, администрация продолжила финансировать ряд группировок, выступающих против Башара Асада.

Хотя нынешние федеральные законы США и запрещают поддержку террористических организаций, предполагаемые союзники США и их, по сути, клиенты действуют по другим правилам. Они разжигают пламя гражданской войны, направляя финансирование и другую поддержку целой серии организаций, которые не смогли бы пройти проверку правительства США. Иными словами, другие страны, часть из которых является получателем помощи от США, финансирует террористические организации, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их даже можно назвать государствами-спонсорами терроризма, чего в любом другом контексте было бы достаточно, чтобы перестать оказывать им финансовую поддержку.