



ИА REGNUM Куба

За 2014—2016 годы между США и Кубой произошло значительное потепление. Обе страны сделали шаги в сторону нормализации отношений, кульминацией чего стал первый с 1928 года визит главы Белого дома на остров. За потеплением между двумя странами на остров пришел бизнес США. Тем не менее всему этому может прийти конец с приходом в Белый дом Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет Скотт Б. Макдональд в статье для National Interest.

Автор отмечает, что пока рано говорить о том, кто займет ключевые посты в администрации Трампа. Тем не менее сам республиканец указывал, что от «уступок», сделанных Кубе уходящей администрацией, можно всегда отказаться, поскольку большая их часть была сделана в силу исполнительного указа Барака Обамы. Трамп заявлял, что поставит на них крест в том случае, если не будут удовлетворены требования Вашингтона, в которые будут входить, среди прочих, религиозные и политические свободы для кубинского народа, а также освобождение политзаключенных.

Нормализация отношений с Гаваной была воспринята позитивно со стороны выходцев с Кубы, проживающих в США. Так, согласно опросу общественного мнения, проведенному Международным университетом Флориды, 63% респондентов выступали против продолжения эмбарго. Но эти цифры не идут ни в какое сравнение с ростом поддержки Трампа выходцами с Кубы.

Так, как показал соцопрос New York Times-Siena, проведенный незадолго до выборов, поддержка кандидата-республиканца со стороны граждан США кубинского происхождения выросла с 33% в сентябре до 52%. Из-за такой поддержки со стороны кубинского избирателя Трамп оказался в положении, когда от него ожидают ужесточения позиции в отношении Кубы.

Этого можно добиться, если оставить в посольстве США в Гаване только отдел интересов Вашингтона, сократить туристический поток на остров граждан США, ввести карательные меры для бизнеса, ведущего дела с Кубой, а также ужесточить миграционный режим для приезжающих из островного государства в США. Новый президент может вернуть ограничения на импорт сигар и рома, пообещав сохранить или даже ужесточить торговое эмбарго в обозримом будущем.

Не стоит ожидать, что настроенное против Кастро кубинское сообщество США перестанет оказывать давление на Трампа. Так, как отмечал редактор издания Capitol Hill Cubans и сторонник эмбарго Маурисио Клавье-Карон, кандидатам нужно перестать слушать советы от горстки жадных бизнесменов, которым неизвестно, что хочет кубинско-американское сообщество. Более того, сторонники Трампа из числа выходцев с Кубы готовы заставить республиканца выполнить свое обещание и отказаться от сближения с Гаваной.

Хотя есть и возможность остановить процесс сближения двух стран, такой поворот курса будет непрост. «Жадная горстка бизнесменов» является работодателем большого числа граждан США, часть из которых голосовала за Трампа, поэтому компании США в случае возвращения санкций понесут значительные издержки. В частности, фермеры Среднего Запада хотят продавать свою продукцию на Кубу. Кроме того, Трамп сам признавал в ходе предвыборной кампании, что 50 лет одной и той же политики достаточно, особенно если с помощью нее не удалось изменить режим.

Этим все не ограничивается, подчеркивает автор. Так, по сообщению журнала Bloomberg Businessweek, управленцы империи Трампа на протяжении нескольких лет посещали страну, рассматривая возможность ведения там дел.

Таким образом, политика в отношении Кубы будет одним из самых значительных вопросов новой администрации. Если в Белый дом придет Трамп-прагматик, стоит ожидать дальнейшего сближения. Если в Овальный кабинет придет Трамп, придерживающийся правых взглядов, вполне вероятно, что за этим может последовать новая волна требований.

С другой стороны, путь конфронтации с Гаваной может привести и к осложнениям для Трампа, поскольку она может оттолкнуть ту часть его политической опоры, которая не относится к выходцам с Кубы. Это может стать причиной судебных исков к государству, негативному освещению в СМИ и отказу от поддержки на выборах в 2018 году.

Хотя Куба не сравнится с США, Россией и Ближним Востоком по значимости в дипломатическом смысле, островное государство тем не менее немаловажно для внешней политики Вашингтона, особенно с учетом важности избирателей во Флориде. За отношениями между Трампом и правительством в Гаване будут наблюдать все как в США, так и во всей Латинской Америке. Поставив крест на нормализации, Вашингтон мало что получит в обмен. Поэтому отношения с Гаваной станут настоящим испытанием для Трампа, который восхвалял свои таланты делового переговорщика.