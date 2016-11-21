



Микеланджело Караваджо. Шулеры (фрагмент). 1594

14 ноября 2016 года представители «Единой России» — депутаты Госдумы Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина — внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий исключение пункта про «близких лиц» из текущей редакции статьи 116 УК РФ («Побои»). А пункт этот оказался внесенным в эту статью благодаря деятельности всё той же «Единой России», голосами которой летом этого года (!) был принят нашумевший закон №323-ФЗ, согласно которому с 15 июля 2016 года родителю, применившему шлепок в качестве меры наказания, грозит до двух лет лишения свободы. (Закон, ставший известным как «закон о шлепках»).

Ольга Баталина так объяснила необходимость внесения правок в только что «поправленную» ими же статью: «У людей вызывало объективное недоумение, почему конфликты внутри семьи, нанесение побоев в отношении родственников, является преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением. Наш законопроект предлагает эту коллизию устранить».

Чуть ранее, 7 ноября, о горячем желании срочно поправить то, что они приняли на ура всего четыре месяца назад, рассказали депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, член Генерального совета партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и заместитель председателя Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.

Крашенинников вдруг сообщил, что, дескать, принимать поправки нужно, поскольку общественный резонанс сильный, да и внезапно выяснилось, что 116-я статья используется органами опеки «для злоупотреблений».

Васильев подал это следующим образом: «Закон был принят в конце сессии, мы недостаточно проработали тогда с обществом… Но после последующего обсуждения в обществе, с которым мы столкнулись на выборах, мы почувствовали, что если большая часть населения не поддерживает, то здесь есть над чем задуматься».

Действительно, есть над чем задуматься. Особенно хочется задуматься над тем, кем считают граждан перечисленные выше представители «Единой России», да и вся «Единая Россия» в целом? Неужели они (она) считает, что граждане забыли историю принятия «закона о шлепках» и роли партийцев в этой истории? А также то, как членами «Единой России» был вывернут наизнанку замысел Президента и Верховного суда, как пытались подставить Президента и как буквально антинародные поправки «о шлепках» протаскивались и продавливались через Государственную думу и Совет Федерации?

Однако мы, граждане, помним. И готовы напомнить депутатам «Единой России».

С идеей декриминализации старой статьи 116 УК РФ («Побои») в конце 2015 года выступил Верховный суд, после чего инициативу поддержал президент. Немногие знают, что фактически уголовное наказание «за шлепок» родителю существует в России уже с 1996 года, то есть с момента, когда был принят действующий Уголовный кодекс. Согласно формулировке закона, под грозным названием «побои» скрываются действия, причиняющие физическую боль, но не наносящие вред здоровью (под это определение подходят шлепки, щипки, удержание и т. п.). Верховный суд и президент обосновали свою инициативу декриминализации статьи тем, что по данной статье, во-первых, возбуждается слишком много дел, а во-вторых, за разовые инциденты к уголовной ответственности привлекается множество молодых граждан, чего можно было бы избежать, чтобы не портить им дальнейшую судьбу. Однако предлагаемый Верховным судом законопроект сохранял уголовную ответственность за побои, совершенные из хулиганских или экстремистских побуждений.

Поддержанная президентом идея декриминализации «побоев» стала реальной угрозой для тех, кто использовал заведение уголовных дел на родителей за шлепок или подзатыльник как метод отобрания их детей. Принятие закона в варианте Верховного суда буквально ставило крест на этом методе, который был реальной основой их бизнеса (ведь рынок детей в России давно существует, а действия на нем — прибыльный бизнес).

Было найдено решение — поправки, и 7 июня 2016 года эти поправки были внесены на пленарном заседании Государственной думы — внимание! — тем самым депутатом от «Единой России» Павлом Крашенинниковым. Внесенные им поправки выделяли в отдельную категорию «побои», совершенные в отношении «близких лиц», фактически приравнивая родственников к хулиганам и экстремистам. Закон с этими поправками был тут же принят сразу во втором и в третьем чтениях, без возражений: никто из депутатов «с голоса» толком не понял, в чем суть предложенных Крашенинниковым изменений.

Тут бы и «сказочке конец, а кто слушал (голосовал) — молодец», но чтобы принять закон, его еще должен и одобрить Совет Федерации, и подписать президент.

В Совете Федерации произошло неожиданное: там нашелся человек — сенатор Елена Борисовна Мизулина, — который разобрался в «ловкости рук» Крашенинникова и попытался внятно объяснить сенаторам, что принятие закона с поправками «имени Крашенинникова» одним махом:

полностью перечеркнет замысел Верховного суда и президента; подставит президента; будет означать введение в России ювенальной юстиции в ее самом жестком варианте; введет в УК нормы, противоречащие Конституции.

Сначала Мизулина пыталась вразумить сенаторов 28 июня, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Но сенаторы не вняли, успокоенные сладкой ложью председателя комитета Андрея Клишаса, будто закон (со всеми поправками, видимо) предложен президентом и поэтому не может быть отклонен.

На следующий день, 29 июня, Елена Мизулина дала второй бой «закону о шлепках» — на пленарном заседании Совета Федерации, где должны были окончательно голосовать за этот закон. Случилось почти чудо: часть сенаторов — 40 человек — услышали Мизулину и проголосовали против закона или воздержались. Но этого, конечно, мало, и закон был принят.

Так выглядели итоги голосования: за — 107, против — 17, воздержалось — 23. Поименный список голосовавших можно посмотреть тут. Заодно можно посмотреть, как проголосовала сенатор Карелова, являющаяся одним из авторов новых поправок, о которых мы говорили в самом начале.

3 июля закон подписал президент, а 15 июля он вступил в действие.

А уже 27 июля член Совета Федерации Елена Мизулина внесла в Государственную думу законопроект, который должен был исправить самое вопиющее в сложившейся ситуации — очевидную дискриминацию по социальному признаку, обозначение семьи как самой опасной группы общества. 19 октября правительство России объявило, что НЕ поддерживает законопроект Мизулиной.

И вот внезапно (и четырех-то месяцев не прошло) «Единая Россия» решила внести буквально такой же законопроект. Причем руками тех, кто ранее и вносил злосчастные поправки в «закон о шлепках», и голосовал за них, и публично обосновывал их «необходимость»: внезапно «прозрели» депутат Павел Крашенинников — автор поправок и сенатор Галина Карелова, голосовавшая за них. Причем их «прозрение» было настолько ошеломительным, что они внесли свой законопроект, не включив в число авторов Елену Мизулину… Память, наверное, отшибло. Что ж, бывает. Потом всё же внесли ее пятым номером — и на том спасибо.

Можно подводить промежуточные итоги.

1. Депутаты «Единой России», внеся свой законопроект, фактически признали правоту Елены Мизулиной.

2. Сменить позицию по «закону о шлепках» «Единую Россию» заставило народное недовольство — многочисленные протесты, пикеты, митинги, собранные РВС и переданные президенту РФ более 170 тыс. подписей граждан, требующих поправить закон.

3. Но в «лучших традициях» российской «элиты» «Единая Россия» пытается сделать вид, что ничего не было: ни народного протеста, ни титанических усилий сенатора Мизулиной и общественных организаций… Демонстрируя всем этим, что чихать ей и на народ, и на оппонентов, и на любые аргументы… Всё божья роса.